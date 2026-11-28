Руският президент Владимир Путин присъства на церемонията по приемането на атомната подводница „Перм“ в състава на руския флот. Събитието се състоя на 27 ноември в корабостроителницата „Севмаш“ в Северодвинск, а информацията беше публикувана ден по-късно.

„Перм“ е подводница от клас „Ясен-М“. Русия я представя като първата многоцелева атомна подводница, оборудвана с хиперзвукови ракети „Циркон“. По данни на „Ал Джазира“ подводницата ще бъде насочена към Тихоокеанския флот.

Планове за още пет подводници

По време на церемонията Путин заяви, че руският флот ще получи още пет ракетни подводници до 2030 г., като три от тях ще бъдат от същия клас „Ясен-М“. Във видеоматериала на „Ал Джазира“ планът е описан като намерение за изграждането на най-малко още три сходни плавателни съда до същия срок. Разликата се дължи на различното представяне на информацията: едното съобщение говори за пет допълнителни подводници общо, а другото — за най-малко три, сходни с „Перм“.

„Русия е сред малкото държави в света, способни да строят мощни атомни подводници с глобален обсег и значение“, заяви Владимир Путин.

Според руския президент подводниците от този тип могат да действат във всяка част на световния океан и да носят различни крилати ракети. Атомните подводници са важен елемент от руския ядрен потенциал за възпиране, тъй като могат да останат скрити под вода и да осигурят възможност за ответен удар.

Петата подводница от клас „Ясен-М“

„Перм“ е петата подводница от клас „Ясен-М“, приета от руския флот за шест години. Предходните плавателни съдове от серията са многоцелеви и са предназначени за действия срещу надводни кораби, подводници и наземни цели. „Ясен-М“ е различен от стратегическите подводници, които носят балистични ракети, но също може да бъде въоръжен с оръжия с голям обсег.

Associated Press посочва, че „Перм“ е първата многоцелева руска подводница, оборудвана с ракети „Циркон“ като част от въоръжението си. Хиперзвуковата система е предназначена за поразяване на морски и наземни цели, но Москва не е публикувала пълни технически данни за конкретния кораб.

Путин заяви още, че Русия ще продължи модернизацията на военноморските си сили и изрази увереност, че плановете за изграждане на нов флот ще бъдат изпълнени изцяло и в срок.

Източници: aljazeera.com, euronews.com