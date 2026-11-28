Президентът на Украйна Володимир Зеленски е наредил Кримският мост да бъде напълно унищожен, а украинските въоръжени сили подготвят нови удари по съоръжението. Това съобщава британският вестник The Telegraph, позовавайки се на военни източници.

„Президентът иска мостът да бъде напълно разрушен“, казва един от източниците пред изданието. Твърдението за пряка заповед на Зеленски не е потвърдено публично от украинското президентство или военното командване.

Според публикацията ударите от 17 и 18 ноември са били кулминацията на седемстепенна операция за отслабване на руската противовъздушна отбрана, радарите и средствата за радиоелектронна борба около моста. В операцията са използвани 11 различни оръжейни системи. Първоначално са били задействани дронове, а след това са изстреляни ракети „Нептун“.

Източник, запознат с операцията, твърди, че украинските военноморски сили са нанесли залп от брега и веднага са се оттеглили, за да избегнат ответен огън. Около 2 часа през нощта ракетната бригада е установила, че част от пътното платно и опорната арка са се срутили във водата.

„Разбира се, изпихме малко бира“, казва един от организаторите на операцията.

На следващата нощ е нанесен втори удар, при който е унищожена част от железопътното трасе. Според The Telegraph военните са разбрали едва след това, че атаката е била изпълнение на пряка заповед от Зеленски.

Мостът остава прекъснат транспортен маршрут

Кримският мост е основната пряка транспортна връзка между Русия и Крим, който Москва окупира и анексира през 2014 г. Ройтерс съобщи, че украинският президент е определил ударите като отговор на руските атаки срещу украинска инфраструктура. Агенцията посочи и че след разрушаването на централната пътна секция руските сили разчитат в по-голяма степен на сухопътен маршрут през окупираните части на Южна и Източна Украйна.

Русия не е посочила срок за възстановяването на моста. Автомобилното движение остава прекъснато, а железопътният транспорт е частично възстановен по едно трасе, съобщи вицепремиерът Марат Хуснулин, цитиран от The Moscow Times.

The Telegraph допуска, че след последните удари Зеленски може да пренасочи средства от производството на ракетите „Фламинго“ към „Нептун“. Според източниците на вестника това би позволило провеждането на още стотици бойни задачи. Тази оценка, както и подготовката на нови атаки, засега се основават на твърдения на анонимни военни източници.

Източници: focus-news.net, investing.com, themoscowtimes.com