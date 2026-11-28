Позицията на Чаби Алонсо в Челси става все по-деликатна след поредния разочароващ резултат. Лондончани загубиха с 2:3 от Нотингам Форест в петък, записвайки трето поредно поражение във Висшата лига. Според „The Athletic“ на „Стамфорд Бридж“ вече има сериозно напрежение около бъдещето на испанския мениджър. Алонсо вече има шест загуби в първенството само след 12 срещи.

За сравнение, неговият предшественик Лиъм Росиниър достигна същия брой поражения след 13 мача. Това е особено притеснителна статистика за специалист, от когото се очакваше да внесе стабилност в клуба. Проблемите на Челси не се ограничават само до резултатите.

Отборът допусна поне три гола в един мач за пети път през сезона, а контузиите и колебанията в защита допълнително усложняват ситуацията. Липсата на Мойсес Кайседо в халфовата линия също се отразява на баланса, след като срещу Форест той беше използван като централен защитник.

Въпреки кризата се очаква ръководството засега да запази доверието си към Алонсо, който подписа четиригодишен договор преди пет месеца. Самият треньор призова футболистите да останат сплотени и изрази увереност, че тимът може да обърне ситуацията.

„Трябва да намерим решения и да преминем през този труден период заедно. Това е футболът, можем да променим нещата, но трябва да работим здраво“, заяви испанецът. Той призна и че увереността на играчите не е на необходимото ниво, като подчерта, че Челси трябва да подобри значително представянето си в защита.