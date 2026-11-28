Бащата на Илон Мъск – Ерол Маск, защити строгото си възпитание и заяви, че то е помогнало на синовете му да станат милиардери. В интервю, цитирано от германския таблоид „Билд“, той разказва, че с часове е чел на децата си нравоучения – понякога по четири часа без прекъсване.

„Часове наред – понякога по четири часа без прекъсване – им четях нравоучения. Именно това той нарича „психологическо мъчение“. Резултатът от това „психологическо мъчение“ е, че днес те са милиардери, а единият е сред най-богатите хора в историята“, казва Ерол Маск.

Той определя отношенията си с Илон и Кимбал Мъск като „идеални“, но едновременно с това признава, че общуването им не е особено близко. По думите му разговаря с дъщерите си по няколко пъти седмично, докато синовете му често мълчат по време на разговорите. „Ако имам нужда от помощ, те ми помагат. Понякога им давам съвети. Те не правят нищо, което да ме дразни“, заявява Ерол Маск.

Две противоположни версии за едно детство

Илон Мъск през годините е описвал баща си като човек с две лица, сравнявайки го с доктор Джекил и мистър Хайд – героите на Робърт Луис Стивънсън, които символизират противоположни страни на една личност. Според Мъск той е научил много от баща си, но също така е заявявал, че Ерол е „извършил всичко зло, което човек може да си представи“.

Илон и брат му Кимбал са говорили за психологическо насилие в детството си. По думите на Илон, цитирани от испанския „Ел Мундо“, баща му можел за кратко време да премине от обаятелно поведение към продължителни тиради от обиди. „Това беше чисто психологическо мъчение. Той умееше да превърне абсолютно всичко в нещо ужасно“, е казвал милиардерът.

Певицата Граймс, бивша партньорка на милиардера, също е коментирала влиянието на детството му. „Мисля, че в детството си той е възприел идеята, че животът е страдание“, казва тя.

Отношенията в семейството са се усложнили и заради връзката на Ерол Маск с бившата му доведена дъщеря Яна Безуденхаут, от която той има деца. В своя биография Илон Мъск е заявявал, че заради тази връзка дълго време е отказвал да разговаря с баща си.

През 2025 г. „Ню Йорк таймс“ съобщи за разследване, основано на полицейски документи, съдебни материали и лична кореспонденция на семейството. Според публикацията пет деца и доведени деца са отправяли обвинения в сексуално насилие срещу Ерол Маск в Южна Африка и Калифорния. Първият описан случай е от 1993 г., когато четиригодишно доведено дете е съобщило на роднини за неподходящо поведение. Става дума за твърдения, а не за установена с присъда вина.

Ерол Маск отрича тези обвинения. В новото си изказване той отново представя отношенията със синовете си като запазени, макар собственото му описание на разговорите им да показва ограничена комуникация.