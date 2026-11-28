Руски безпилотник е ударил девететажен жилищен блок в Киевския район на Харков. При попадението са пострадали две жени, съобщи началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

По предварителни данни ударът е поразил сградата на нивото на осмия и деветия етаж. 43-годишна и 68-годишна жена са получили остра реакция на стрес. На двете пострадали се оказва медицинска помощ.

„Екстрените служби работят в засилен режим, а последиците от атаката се уточняват“, заяви Синегубов.

Ударът по жилищния блок е част от поредицата атаки срещу Харков и областта. По-рано на 28 ноември сутринта беше съобщено и за ракетен удар по Основянския район на града, като към първоначалната информация не е имало данни за пострадали. При отделен удар с дрон в Немишлянския район е възникнал пожар.

Поредна атака срещу жилищна сграда

На 26 ноември при удар на руски безпилотник по многоетажен жилищен блок в Новобаварския район на Харков загинаха двама души. За случая тогава съобщи Олег Синегубов, а информацията беше разпространена от Украинформ.

Към момента няма съобщение за загинали при новото попадение. Данните за щетите по сградата и за евентуални допълнителни пострадали се уточняват.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua