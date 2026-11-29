Атаката срещу руския корвет „Меркурий“ в либийското пристанище Бенгази е била част от координирана операция, насочена срещу руските логистични и финансови възможности, заяви военният анализатор и съпредседател на гражданската инициатива „Права кауза“ Дмитро Снегирьов пред „Еспресо“.

На 22 ноември руският военен кораб беше поразен в базата в Бенгази. При същата операция беше атакуван и сухотоварният кораб MV Angara. Украйна потвърди, че е използвала морски дронове, а президентът Володимир Зеленски заяви, че „Меркурий“ е потопен и че „Ангара“ е била използвана за превоз на оръжие. Първоначално властите в Източна Либия съобщиха само за експлозия на руски кораб и предположиха, че причината е атака с дронове. „Меркурий“ е бил в Бенгази за зареждане с гориво и снабдяване преди връщането си в Русия.

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Натиск върху руското присъствие в Африка

Според Снегирьов нападенията срещу руски плавателни съдове не трябва да се разглеждат като отделни епизоди. Той ги свърза с опит да бъде спряно разширяването на руското влияние в Африка, където Москва укрепва позициите си чрез сътрудничество с правителства и военни структури, дошли на власт след преврати.

Анализаторът посочи, че руското присъствие дава на Москва възможност да участва в добива и контрола върху стратегически ресурси като нефт, газ, уран, злато и диаманти. По думите му важна роля в тази дейност има Руският африкански корпус.

„Това беше координирана операция, която имаше за цел да блокира възможностите на Руската федерация да получава допълнителни средства за финансиране на активната фаза на бойните действия в Украйна“, заяви Снегирьов.

Той твърди, че присъствието на американска разузнавателна авиация край Бенгази и предполагаемото изстрелване на морски дронове от райони, в които се намират представители на британските специални служби, сочат координация между САЩ, Великобритания и Украйна. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Либия като руски логистичен пункт

Снегирьов постави атаката и в контекста на руската военноморска логистика в Средиземно море. Според него след загубата на предишните възможности за базиране в Сирия Либия остава важен пункт за руското присъствие в региона и за снабдяването на руските структури в Африка.

Случаят не е изолиран. Асошиейтед прес съобщи, че през март 2026 г. руски танкер е бил поразен при предполагаема атака с морски дрон в Средиземно море край Малта. След удара по корабите край Бенгази Мисията на ООН за подкрепа в Либия призова за независимо и прозрачно разследване, без да посочи извършител.

„Ние фактически поехме контрола върху руската логистика в Средиземно море. Средиземно море не е зона на руско присъствие“, каза Снегирьов.

Източници: espreso.tv, apnews.com, rferl.org