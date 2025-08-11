Новини
WSJ: Навални е бил напът да бъде освободен, но умира часове преди това

WSJ: Навални е бил напът да бъде освободен, но умира часове преди това

11 Август, 2025 10:36

Разследване на The Wall Street Journal разкрива дипломатически маневри и провален опит за спасяване на Кремълския критик

WSJ: Навални е бил напът да бъде освободен, но умира часове преди това - 1
Ели Стоянова

Алексей Навални, най-известният критик на Кремъл, е можел да бъде освободен в рамките на най-мащабната размяна на затворници между Русия и Запада от времето на Студената война, разкрива The Wall Street Journal в обширно разследване, предава, News.bg.

Сделката, подготвяна в пълна тайна в продължение на месеци, е трябвало да включва и освобождаването на двама американци бившия морски пехотинец Пол Уилан и журналиста на WSJ Евън Гершкович в замяна на осъдения в Германия руски агент Вадим Красиков и други лица, държани в западни затвори.

Според разследването през ноември 2023 г. специалният пратеник на САЩ по въпросите на заложниците Роджър Кърстънс, в нарушение на указанията от Белия дом, се е срещнал в Тел Авив с руския олигарх Роман Абрамович, считан за „магьосник на задкулисната дипломация“ и един от малкото хора с достъп до Владимир Путин. Кърстънс представил идея, която сам нарекъл „разширяване на проблема“: Германия освобождава Красиков (убил чеченски командир от грузински произход в Берлин), ако Русия пусне Навални, а паралелно САЩ и съюзниците им връщат руски шпиони в замяна на Уилан и Гершкович.

Първоначално Абрамович се усъмнил, че Путин би освободил Навални, но дни по-късно предал изненадващо послание, руският президент бил готов да обсъди сделката.

В края на ноември 2023 г. Навални е преместен в наказателна колония „Полярен вълк“ зад Арктическия кръг. През януари и февруари 2024 г. германският канцлер Олаф Шолц и президентът на САЩ Джо Байдън провеждат серия от дискретни контакти. На 9 февруари Шолц пристига във Вашингтон без знанието на кабинета си за среща на четири очи с Байдън, на която дава съгласие да пусне Красиков, за да бъде спасен Навални.

Дни по-късно, по време на Мюнхенската конференция по сигурността, в града пристигат ключови фигури от преговорите, включително българският разследващ журналист Христо Грозев. Заедно с Мария Певчих, дългогодишен съратник на опозиционера, те следят внимателно хода на последните дипломатически маневри.

„Какво ще стане, ако го убият?“, пита Певчих вечерта преди решителните срещи. Грозев я уверява, че подобно нещо е невъзможно при протоколите за размяна, установени още от времето на Студената война.

На 16 февруари 2024 г., докато ръководители на ФБР, MI6 и германската BND обядват заедно, телефоните им започват да звънят: руските държавни медии съобщават, че Навални е починал в арктическата колония. Новината шокира делегатите в Мюнхен. Грозев отвежда Юлия Навална, съпругата на опозиционера, до апартамента на държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен. Там, със сълзи и гняв, тя заявява: „Путин и хората му ще платят за това, което направиха. И имам едно искане, не освобождавайте Красиков.“

Смъртта на Навални срива месеци дипломатическа работа и поставя под въпрос целия замисъл за многостранната размяна.

Въпреки трагедията, преговорите продължават с променен фокус. През следващите месеци ЦРУ и европейски служби се срещат с руски представители на тайни локации, включително в Саудитска Арабия. На 1 август 2024 г., на летище в Турция, се осъществява най-голямата размяна на затворници в съвременната история. 24 души и две деца сменят страните си, сред тях Уилан, Гершкович, руски дисиденти и Красиков.

Анализатори коментират, че този случай окончателно утвърждава нова „транзакционна епоха“ в международните отношения, в която задържането и размяната на затворници се превръща в инструмент на държавната политика.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Добри Вести

    1 0 Отговор
    Така, така ...

    Коментиран от #18

    10:38 11.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наблюдател

    5 1 Отговор
    То и Украйна беше на път да подпише мирно споразумение, но в последния момент я отказаха.

    Коментиран от #9

    10:40 11.08.2025

  • 5 Абе

    2 0 Отговор
    Кой беше тоа дневалния?

    10:40 11.08.2025

  • 6 кй87ъ6трхуй

    3 0 Отговор
    Вкратце:

    Дедо Вова решава да го пусне щото е напълно безвреден и никому ненужен...

    Обаче господарите на Духални не са го искали навън точно щото вече е безполезен и никому ненужен и заповядват да бъде ликвидиран- последното с което е можел да им бъде полезен, макар и за кратко...

    10:41 11.08.2025

  • 7 Всяка сутрин милиарди хора по света

    1 2 Отговор
    Се събуждат щастливи че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #16

    10:42 11.08.2025

  • 8 Грозев,

    4 0 Отговор
    пак ли ... от къде го извадихте пак това @еке?

    10:42 11.08.2025

  • 9 Виждащ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    То и един руски олигарх имигрирал а Англия искаше да се завърне в Русия, ама взе че в последния монент умря мистериозно.

    10:42 11.08.2025

  • 10 Бъдеще

    2 1 Отговор
    Има ли поне едно, НЕОСПОРИМО доказателство, че Навални е бил убит? По тая логика на приказките, мога да твърдя, че Зеленски е убил Джон Кенеди... Аре сега да докаже, че не е той, въпреки, че не е бил роден...

    Апа като чуя Грозев, направо ми става ясно, че всичко е измишльотина....

    10:45 11.08.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    КАКВО Е НАПРАВИЛ НАВАЛНИ ЗА СВЕТОВНАТА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
    ЗА ДА БЪДЕ ТОЛКОВА ЧЕСТО СПОМЕНАВАН ?
    .....
    ОБИКНОВЕН ЖУРНАЛИСТ - НЕ СЕ ИСКА МНОГО ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

    10:45 11.08.2025

  • 12 най ме дразни

    4 1 Отговор
    че наричат Грозев - българин.

    10:45 11.08.2025

  • 13 Факт

    2 1 Отговор
    Навални е осъден престъпник-финансов измамник,осъден от голяма френска фармацевтична фирма.Затова и е затворен Той не е никакъв дисидент,неговата партия събира едва0,04%от изборите.За него бяха гласували майка му ,любовницата му и лабрадора на комшиите,жена му гласува за нашия Грозев...в леглото

    10:45 11.08.2025

  • 14 Путин страхливото милиционерче

    1 0 Отговор
    Случайно е умрял.

    10:46 11.08.2025

  • 15 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 0 Отговор
    Аз пък си бях в бункера, при малките момченца, проблема е, че след това ме заболяха задните части!

    10:47 11.08.2025

  • 16 Колко бе,

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    По-точно стотина милиарда са, плюс-минус пет джур наля?

    10:47 11.08.2025

  • 17 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Путин уби най смешния руснак.уби човека само защото не го бе страх от него.путин е най долното нещо на тази планета.

    10:48 11.08.2025

  • 18 всчико е логично

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Добри Вести":

    Когато руснаците са поискали да го освободят и да го екстрадират щавинаги, за да не пречи, някой е бил против. Какво ли е знаетл бедния човечец, Бог да го прости! А может и просто да не издържал на стреса. Болен човек, едвам са го спасили руските лекари, сред това се е възсранивил в Германия. За какво му е трябвало да се връща в Ръсия, където го очаква съд и има повдигнати обвинения.

    10:48 11.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Голям праз

    0 0 Отговор
    Една ватенка по-малко

    10:49 11.08.2025

