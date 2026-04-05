"Прокуратурата в Сърбия е образувала дело за диверсия след откриването на експлозиви в близост до газопровод".

Висшата прокуратура в северния сръбски град Суботица е квалифицирала случая в община Канижа, където бяха открити взривни вещества близо до газова инфраструктура, като престъпление „незаконно производство, притежание и трафик на оръжия и взривни вещества във връзка с престъплението диверсия“, съобщи прокурор Младенка Манойлович, цитирана от телевизия Ен 1, предава БТА.

По думите ѝ при оглед на място са открити две раници с около четири килограма взривни вещества. Според първоначалните данни става дума за пластично взривно вещество, както и за материали, които могат да бъдат използвани за изработване на взривно устройство.

Сигналът е подаден след откриване на подозрителни предмети в района на село Велбит, община Канижа, в близост до газопровод. В операцията по претърсване са се включили около 140 полицаи и военнослужещи.

Президентът на Сърбия Александър Вучич съобщи, че експлозиви и детонатори с „разрушителна сила“ са били открити на няколкостотин метра от газопровода „Балкански поток“, който свързва Сърбия и Унгария. Той е информирал за случая унгарския премиер Виктор Орбан.

От своя страна унгарският външен министър Петер Сиярто определи инцидента като „нападение срещу суверенитета“, тъй като по този тръбопровод се доставя основната част от газа от Русия.

Сръбското Министерство на отбраната потвърди откриването на експлозиви и съобщи, че силите за сигурност продължават операцията на терен с цел установяване на всички обстоятелства, идентифициране и задържане на евентуално замесени лица.

Районът около селата Велебит, Трешневац и Войвода Зимонич остава блокиран, а разследването продължава под надзора на прокуратурата в Суботица.