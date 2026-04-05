"Прокуратурата в Сърбия е образувала дело за диверсия след откриването на експлозиви в близост до газопровод".

Висшата прокуратура в северния сръбски град Суботица е квалифицирала случая в община Канижа, където бяха открити взривни вещества близо до газова инфраструктура, като престъпление „незаконно производство, притежание и трафик на оръжия и взривни вещества във връзка с престъплението диверсия“, съобщи прокурор Младенка Манойлович, цитирана от телевизия Ен 1, предава БТА.
По думите ѝ при оглед на място са открити две раници с около четири килограма взривни вещества. Според първоначалните данни става дума за пластично взривно вещество, както и за материали, които могат да бъдат използвани за изработване на взривно устройство.
Сигналът е подаден след откриване на подозрителни предмети в района на село Велбит, община Канижа, в близост до газопровод. В операцията по претърсване са се включили около 140 полицаи и военнослужещи.
Президентът на Сърбия Александър Вучич съобщи, че експлозиви и детонатори с „разрушителна сила“ са били открити на няколкостотин метра от газопровода „Балкански поток“, който свързва Сърбия и Унгария. Той е информирал за случая унгарския премиер Виктор Орбан.
От своя страна унгарският външен министър Петер Сиярто определи инцидента като „нападение срещу суверенитета“, тъй като по този тръбопровод се доставя основната част от газа от Русия.
Сръбското Министерство на отбраната потвърди откриването на експлозиви и съобщи, че силите за сигурност продължават операцията на терен с цел установяване на всички обстоятелства, идентифициране и задържане на евентуално замесени лица.
Районът около селата Велебит, Трешневац и Войвода Зимонич остава блокиран, а разследването продължава под надзора на прокуратурата в Суботица.
1 Прогноза
Коментиран от #8, #14, #18
16:49 05.04.2026
2 като се сетя
16:49 05.04.2026
3 Хи,хи,хи...
16:49 05.04.2026
4 Последния Софиянец
16:50 05.04.2026
5 Поддържайте ги още
......усраїнські свині де
Коментиран от #6, #15
16:51 05.04.2026
6 Аууууу
До коментар #5 от "Поддържайте ги още":Може би. На някой дори посред бял ден. Дали няма да си ти??
16:53 05.04.2026
7 Никой
Коментиран от #11
16:57 05.04.2026
8 Фйкгф
До коментар #1 от "Прогноза":Или Вучич лъже, като циганин
16:58 05.04.2026
9 лъжат
16:58 05.04.2026
10 Иван
Коментиран от #16, #17
17:01 05.04.2026
11 Хаха
До коментар #7 от "Никой":По-скоро като холивудското клипче от Буча.
17:13 05.04.2026
12 Жоро
18:00 05.04.2026
13 Григор
Да караме по ред. В нощта на 12 март е имало атака срещу компресорната станция "Русская", която е част от газопровода "Турски поток"/ В България тръбата продължава като "Балкански поток"/. В интервала между 17 и 19 март на атака са подложени компресорните станции "Русская", "Казачья" и "Береговая". Украйна прави всичко възможно да прекрати подаването по газопровода "Турски поток" и продължението му "Балкански поток".
СЕГА ВНИМАНИЕ: Съвсем наскоро енергийния министър Трайчо Трайков заяви в парламента, че за миналата година печалбата от "Балкански поток" е 286 милиона евро, като разходите са 5 милиона евро. И сега възникват въпросите.
1.КАКВА ЩЕ Е ГОДИШНАТА ПЕЧАЛБА НА БЪЛГАРИЯ, АКО ТРЪБАТА БЪДЕ ВЗРИВЕНА?
2.АКО ИМА ВЗРИВЯВАНЕ И ТРЪБАТА НЕ РАБОТИ НЯКОЛКО ГОДИНИ, НАШИТЕ ЗАГУБИ ДАЛИ ЩЕ СЕ ПРИБЛИЖАТ ДО 1 МИЛИАРД ЕВРО?
3.ЗАЩО БЪЛГАРСКА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ ВОДИ ПРЕГОВОРИ И ПОДПИСВА СПОРАЗУМЕНИЯ СЪС СТРАНА, КОЯТО ПЕТ ПАРИ НЕ ДАВА ЗА НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ?!
4.ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА ЗА "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"-"ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ТОЧНО ТЕ СА ИДИОТИТЕ, КОИТО СТОЯТ ЗАД ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО?
18:40 05.04.2026
14 Селчо
До коментар #1 от "Прогноза":Иди да правиш прогнозите си при бавно развиващите,тук не вървиш!
19:38 05.04.2026
15 Селтак
До коментар #5 от "Поддържайте ги още":Имам доста познати украинци.Да ти пратя ли някой да си поговорите?Но ще му покажа какви ги драскаш.
19:41 05.04.2026
18 Хи хи хи хи
До коментар #1 от "Прогноза":Типично руска провокация,в подкрепа на Орбан и Вучич,марионетките на Русия
Коментиран от #19
19:50 05.04.2026
19 ухльф
До коментар #18 от "Хи хи хи хи":Еми какво друго можеш да измислиш!
06:04 06.04.2026