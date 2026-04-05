Прокуратурата в Сърбия е образувала дело за диверсия след откриването на експлозиви в близост до газопровод

5 Април, 2026 16:38, обновена 5 Април, 2026 16:40

Около 4 кг експлозиви са намерени близо до ключова енергийна инфраструктура, районът е под засилена полицейска и военна охрана

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Висшата прокуратура в северния сръбски град Суботица е квалифицирала случая в община Канижа, където бяха открити взривни вещества близо до газова инфраструктура, като престъпление „незаконно производство, притежание и трафик на оръжия и взривни вещества във връзка с престъплението диверсия“, съобщи прокурор Младенка Манойлович, цитирана от телевизия Ен 1, предава БТА.

По думите ѝ при оглед на място са открити две раници с около четири килограма взривни вещества. Според първоначалните данни става дума за пластично взривно вещество, както и за материали, които могат да бъдат използвани за изработване на взривно устройство.

Сигналът е подаден след откриване на подозрителни предмети в района на село Велбит, община Канижа, в близост до газопровод. В операцията по претърсване са се включили около 140 полицаи и военнослужещи.

Президентът на Сърбия Александър Вучич съобщи, че експлозиви и детонатори с „разрушителна сила“ са били открити на няколкостотин метра от газопровода „Балкански поток“, който свързва Сърбия и Унгария. Той е информирал за случая унгарския премиер Виктор Орбан.

От своя страна унгарският външен министър Петер Сиярто определи инцидента като „нападение срещу суверенитета“, тъй като по този тръбопровод се доставя основната част от газа от Русия.

Сръбското Министерство на отбраната потвърди откриването на експлозиви и съобщи, че силите за сигурност продължават операцията на терен с цел установяване на всички обстоятелства, идентифициране и задържане на евентуално замесени лица.

Районът около селата Велебит, Трешневац и Войвода Зимонич остава блокиран, а разследването продължава под надзора на прокуратурата в Суботица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогноза

    21 6 Отговор
    Или украинци , които щъкат навсякъде , или други платени от англосзксонците .

    Коментиран от #8, #14, #18

    16:49 05.04.2026

  • 2 като се сетя

    20 4 Отговор
    че имаме стотици килиметри тръби от същият газопровод и доста украинци.. .....

    16:49 05.04.2026

  • 3 Хи,хи,хи...

    10 17 Отговор
    Брей, в колко удобен момент. Баш кога и на Вучич и на Орбан им се стъжнява. Но този филм вече сме го гледали. Болшевишku номерца.

    16:49 05.04.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 6 Отговор
    Йотова да прати армията да пази нашата част от Турски поток.

    16:50 05.04.2026

  • 5 Поддържайте ги още

    11 7 Отговор
    те ще ви се "отблагодарят"
    ......усраїнські свині де

    Коментиран от #6, #15

    16:51 05.04.2026

  • 6 Аууууу

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Поддържайте ги още":

    Може би. На някой дори посред бял ден. Дали няма да си ти??

    16:53 05.04.2026

  • 7 Никой

    7 8 Отговор
    Активно мероприятие целящо да се дискредитира Украйна и помогне в предисборната кампания на Виктор Орбан . Намерили две раници с експлозив ? Като ония чували в жилишен блок в Грузия .

    Коментиран от #11

    16:57 05.04.2026

  • 8 Фйкгф

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Прогноза":

    Или Вучич лъже, като циганин

    16:58 05.04.2026

  • 9 лъжат

    7 5 Отговор
    Нескопосани дърти комунистически лъжи!

    16:58 05.04.2026

  • 10 Иван

    5 3 Отговор
    Ционисткият боклук Доналд Тръмп ще заплаши Сърбия с нови санкции, ако разследва случая......а овцата Урсула Фон Дер Лайен ще отправи остри заплахи към Сърбия.......масонския боклук Антонио Гутериш ще заяви, че не е ясно кой стои зад това и ще апелира за спиране на разследването.

    Коментиран от #16, #17

    17:01 05.04.2026

  • 11 Хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Никой":

    По-скоро като холивудското клипче от Буча.

    17:13 05.04.2026

  • 12 Жоро

    2 1 Отговор
    Някой решил нещо си да гърми, ама като стигнал обекта размислил и духнал, но взел че си забравил раниците с експлозивите. Как ви се струва

    18:00 05.04.2026

  • 13 Григор

    6 1 Отговор
    "Прокуратурата в Сърбия е образувала дело за диверсия след откриването на експлозиви в близост до газопровод".
    Да караме по ред. В нощта на 12 март е имало атака срещу компресорната станция "Русская", която е част от газопровода "Турски поток"/ В България тръбата продължава като "Балкански поток"/. В интервала между 17 и 19 март на атака са подложени компресорните станции "Русская", "Казачья" и "Береговая". Украйна прави всичко възможно да прекрати подаването по газопровода "Турски поток" и продължението му "Балкански поток".
    СЕГА ВНИМАНИЕ: Съвсем наскоро енергийния министър Трайчо Трайков заяви в парламента, че за миналата година печалбата от "Балкански поток" е 286 милиона евро, като разходите са 5 милиона евро. И сега възникват въпросите.
    1.КАКВА ЩЕ Е ГОДИШНАТА ПЕЧАЛБА НА БЪЛГАРИЯ, АКО ТРЪБАТА БЪДЕ ВЗРИВЕНА?
    2.АКО ИМА ВЗРИВЯВАНЕ И ТРЪБАТА НЕ РАБОТИ НЯКОЛКО ГОДИНИ, НАШИТЕ ЗАГУБИ ДАЛИ ЩЕ СЕ ПРИБЛИЖАТ ДО 1 МИЛИАРД ЕВРО?
    3.ЗАЩО БЪЛГАРСКА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ ВОДИ ПРЕГОВОРИ И ПОДПИСВА СПОРАЗУМЕНИЯ СЪС СТРАНА, КОЯТО ПЕТ ПАРИ НЕ ДАВА ЗА НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ?!
    4.ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА ЗА "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"-"ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ТОЧНО ТЕ СА ИДИОТИТЕ, КОИТО СТОЯТ ЗАД ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО?

    18:40 05.04.2026

  • 14 Селчо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Прогноза":

    Иди да правиш прогнозите си при бавно развиващите,тук не вървиш!

    19:38 05.04.2026

  • 15 Селтак

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Поддържайте ги още":

    Имам доста познати украинци.Да ти пратя ли някой да си поговорите?Но ще му покажа какви ги драскаш.

    19:41 05.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хи хи хи хи

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Прогноза":

    Типично руска провокация,в подкрепа на Орбан и Вучич,марионетките на Русия

    Коментиран от #19

    19:50 05.04.2026

  • 19 ухльф

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи хи хи":

    Еми какво друго можеш да измислиш!

    06:04 06.04.2026

