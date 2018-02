Нова мода заля социалните мрежи (СНИМКИ)

Потребителят на социалната мрежа Twitter Лейм Рейс случайно създаде флашмоб вълна след като пусна поредица от снимки, на които кубето му Луна прави същите физиономии като стопанина си. Постът е събрал над 500 000 лайка и докато някои от потребителите се възхищавали на снимките, други решили да последват примера на британеца Рейс.

Позата на кучето толкова наподобява тази на стопанина му, че Рейс казва: „Може би в тялото на Луна се крие човек”.

I think my dog might actually be a human trapped in a dogs body 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/ZX62wb4nWL