Киев остава без ток и отопление след нови удари по енергийната инфраструктура

Около 50 жилищни и административни сгради в Киев все още са без електричество и отопление, след като руските сили нанесоха удари по енергийната инфраструктура на столицата, съобщиха от киевската градска администрация пред Укринформ, предава БТА.

„Тази сутрин посетих един от ремонтните пунктове на топлофикационните дружества, откъдето екипите тръгват да възстановяват отоплителните мрежи. Комуналните служби работят денонощно“, заяви кметът на Киев Виталий Кличко в канала си в „Телеграм“.

Според данни на Киевската енергийна служба, над 40 сгради в различни райони на града продължават да са без ток, а 471 обекта, включително жилищни блокове, остават без централно отопление, тъй като повредите по мрежата все още не са напълно отстранени.

Междувременно руска ракетна атака в района на Буча, Киевска област, тази нощ е прекъснала електроснабдяването на около 56 000 потребители, посочват местните власти пред Укринформ. Взривовете са повредили ключови участъци от електропреносната мрежа, което е наложило аварийни прекъсвания и ремонтни дейности.

Екипите на украинските енергийни служби работят непрекъснато, като приоритетно възстановяват критичните обекти и социалните услуги. Въпреки това, продължаващите удари затрудняват стабилизирането на електроснабдяването и отоплението в столицата.