Киев остава без ток и отопление след нови удари по енергийната инфраструктура

Киев остава без ток и отопление след нови удари по енергийната инфраструктура

17 Януари, 2026 12:56

Комуналните служби работят денонощно за възстановяване на електроснабдяването и топлоподаването

Киев остава без ток и отопление след нови удари по енергийната инфраструктура - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Около 50 жилищни и административни сгради в Киев все още са без електричество и отопление, след като руските сили нанесоха удари по енергийната инфраструктура на столицата, съобщиха от киевската градска администрация пред Укринформ, предава БТА.

„Тази сутрин посетих един от ремонтните пунктове на топлофикационните дружества, откъдето екипите тръгват да възстановяват отоплителните мрежи. Комуналните служби работят денонощно“, заяви кметът на Киев Виталий Кличко в канала си в „Телеграм“.

Според данни на Киевската енергийна служба, над 40 сгради в различни райони на града продължават да са без ток, а 471 обекта, включително жилищни блокове, остават без централно отопление, тъй като повредите по мрежата все още не са напълно отстранени.

Междувременно руска ракетна атака в района на Буча, Киевска област, тази нощ е прекъснала електроснабдяването на около 56 000 потребители, посочват местните власти пред Укринформ. Взривовете са повредили ключови участъци от електропреносната мрежа, което е наложило аварийни прекъсвания и ремонтни дейности.

Екипите на украинските енергийни служби работят непрекъснато, като приоритетно възстановяват критичните обекти и социалните услуги. Въпреки това, продължаващите удари затрудняват стабилизирането на електроснабдяването и отоплението в столицата.


Украйна
  • 1 Само питам

    34 1 Отговор
    В метрото топло ли е ?

    12:58 17.01.2026

  • 2 ха-ха 😝

    37 1 Отговор
    ,,Комуналните служби работят денонощно“- руснаците тоже ...

    13:00 17.01.2026

  • 3 Жалко за обикновените граждани

    40 1 Отговор
    Върхушката се разхожда в цяла Европа и по света за да се стопли изкъпе и нахрани а селяните са в окопите.

    13:00 17.01.2026

  • 4 Край Крайна Украйна

    33 2 Отговор
    Виждате края на на Бандерия.
    И Зелето шмърка, че се подлуга с Урсулите.

    13:01 17.01.2026

  • 5 и тая крала с две ръце

    30 1 Отговор
    Пуснаха под гаранция от над €650 000 заподозряната в корупция Юлия Тимошенко ..

    13:02 17.01.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    26 2 Отговор
    А как е решен въпроса със сметопочистването?Ползват ли софийският челен опит?🦧🤣🖕🤣🦧

    13:04 17.01.2026

  • 7 Лост

    30 1 Отговор
    Изглежда вместо войници Украйна ще има повече нужда от работници за електропреносната мрежа на страната.

    13:04 17.01.2026

  • 8 Цената на войната

    36 1 Отговор
    Украинското военно гробище не спира да расте.
    На гробището, исторически известно като Марсовото поле, море от знамена се вее и вълнува на вятъра, а имената се появяват по-бързо, отколкото градът може да им направи място.

    За какво им беше това нато и ес полудеха укрете и сега плащат майдана а краварите си живеят живота на бахама и гледат сеир.

    13:05 17.01.2026

  • 9 Тъкър Карлсън

    29 2 Отговор
    ако водим война от името на жадуващия свобода украински народ, ако толкова много обичаме украинците, че им изпращаме стотици милиарди долари, ако толкова ги обичаме, бихме събирали данни колко от тях са убити в разцвета на силите си по украинските полета. Разбира се, никой не събира такива данни, защото не ни пука. Хората, които ръководят войната от страната на Запада, не се интересуват какво тя струва на Украйна, защото никога не е била война за Украйна.

    13:06 17.01.2026

  • 10 татунчо 🍌

    23 1 Отговор
    Докато урките оправят авариите- вече са започнали други , на други мяста....А руснаците рушат ли ,рушат.....

    13:08 17.01.2026

  • 11 Олга

    23 1 Отговор
    Справедлива размяна - “москаляку на гиляку”, а хохляндия в трайна заморозка. Щом искат.

    13:11 17.01.2026

  • 12 име

    21 1 Отговор
    Малко им е на бандерите, дано утре и в западен Бандеристан да останат без ток и парно на минус 25!

    13:13 17.01.2026

  • 13 любопитен

    22 1 Отговор
    Абе на кой бяха думите-"Нашите деца ще ходят на училище, а техните ще стоят в бомбоубежища..."?

    Коментиран от #39

    13:16 17.01.2026

  • 14 Нищо

    14 1 Отговор
    нека да усетят какво им е било на бившите им съграждани в Донбас почти десет години. Пък и все някъде ще ги "приемат" за награда.

    13:20 17.01.2026

  • 15 Жеко

    12 1 Отговор
    А колко лесно и бързо би било всичко,ако бяхте вземали чепките на дрогирната марионетката и шайката която гравитира около него-ВСИЧКО ТОВА НЯМАШЕ ДА ГО ИМА!!!!

    13:20 17.01.2026

  • 16 Хи их хи

    15 1 Отговор
    Според прогнозата утре в Киев ще е -11/-17°. А Вовата е милостив, не удря 750 кW подстанции към украинските АЕЦ. Да му целувате ръцете и краката бандерки, че да не се наложи друго...

    13:21 17.01.2026

  • 17 читател

    16 1 Отговор
    Въоръжените сили на Русия продължават да нанасят масирани удари по обекти в тила на противника и непосредствено в зоната на бойните действия. Това, което особено привлича вниманието, е интензивността. Ако по-рано между атаките имаше паузи от няколко дни, през които режимът на противника успяваше да се възстанови и поне да се опита да възстанови енергоснабдяването след ударите по енергийни обекти, то сега Киев почти няма такива шансове. Атаките са редовни, интензивни и масирани.

    13:21 17.01.2026

  • 18 какво си мислеха преди години

    14 2 Отговор
    Изкушаващо е за елитите по света, които си казват: "Не може само 140 млн. руснаци да имат достъп до тези неща, и ние искаме." Но това е и изобличаване на собственото ти лошо управление. Ако си Борис Джонсън и предците ти са управлявали Британската империя, а днес държавата ти е тъжен музей, говорещ урду, си е срамно и си казваш: "Руснаците ли, бе? Едни славяни? Да, господстват в шахмата, но дори цветът на кожата им не е толкова бял. Как може те да са добре? Възмутително!"

    13:23 17.01.2026

  • 19 Кресна

    0 15 Отговор
    Какви хора е натворил комунизъма и социализъма в Бг.Да се радваш и злорадстваш когато се избиват цивилни граждани-жени и деца.Това е болестно състояние на ненормалници в 21 век.Добре че са на измиране.

    Коментиран от #21

    13:31 17.01.2026

  • 20 сега сърбат попарата

    11 0 Отговор
    През 2023 на едно от своите задгранични "турнета" на запад,наркоса ясно заяви-"Вашите пари срещу нашата кръв" естествено под "нашата" той нямаше впредвид неговата и на своето обкръжение а тая на бедните украинци!Еее,като изключим парите които отидоха в нечии джобове,Кръвта е факт и то в изобилие.

    13:32 17.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Данко Харсъзина

    13 0 Отговор
    Киев ще бъде изравнен със земята. Такъв град няма да има.

    13:33 17.01.2026

  • 23 Киев е с 3,6 млн. население

    10 11 Отговор
    Никъде не пише колко хора са евакуирани и изобщо има ли обявена евакуация. При минусови температури без отопление и вода все едно живееш в пещера…

    Коментиран от #34

    13:34 17.01.2026

  • 24 уведомяваме козляците

    12 12 Отговор
    Утре ще пръскат за мозък!
    Стойте на открито моля !!

    Коментиран от #35

    13:34 17.01.2026

  • 25 Накратко

    13 9 Отговор
    Безсилието на рашистите по фронтовата линия в ескалира в бомбардировки по градовете на Украйна. Типични ypoди...

    13:35 17.01.2026

  • 26 какво да се каже

    9 11 Отговор
    Руснаците преминаха към безпрецедентна серия от удари по цяла Украйна - от Николаев и западните области до фронтовите Константиновка и Степногорск. Няма почивка: енергетиката е в руини, логистиката е парализирана, ВСУ е в паника от FPV-дроновете. Военните признават: Москва изчерпа търпението си, а щурмовете в Донбас и Запорожие са на път да пробият линията на отбрана. Всичко се промени кардинално - добрите съвети към Киев приключиха.

    Коментиран от #37

    13:36 17.01.2026

  • 27 Знаех, че руснята са тъпаци

    2 6 Отговор
    ама не знаех, че са чак толкова!

    13:38 17.01.2026

  • 28 Даскала

    3 6 Отговор
    Коментарите са само на русофили. Русофобите са навън релакс, което значи, че русофилите са все възрастни! Русофилството в BG няма никакво бъдеще!

    Коментиран от #31

    13:39 17.01.2026

  • 29 Хитлер също от безсилие

    4 6 Отговор
    бомбардираше Лондон!

    13:40 17.01.2026

  • 30 Българин

    5 3 Отговор
    Българският народ гледа с удоволствие и старопочитание, как Русия унищожава враговете си.
    Това е цената за неподчинението пред Православна Русия!

    13:40 17.01.2026

  • 31 Дрът русофил

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "Даскала":

    Тука драскат 5-6 дръти русофила страдащи от безсъние!

    13:41 17.01.2026

  • 32 Историк

    3 4 Отговор
    Терористът Путин използва като оръжие всичко,необходимо за живота на хората, което е геноцид. Привържениците на Кремъл в България са напълно освирепели същества. Няма нормален човек,който да подкрепя най-жестоките античовешки форми като тероризма и геноцида. Въздухът ще се прочисти,когато всичките заминат за Москва.

    13:41 17.01.2026

  • 33 Русо робството е следствие

    2 3 Отговор
    на робското минало! Роба не може без Господар!

    13:43 17.01.2026

  • 34 Хората там отдавна си купиха

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Киев е с 3,6 млн. население":

    генератори и газови бутилки...

    13:43 17.01.2026

  • 35 Благодаря, копейко слабоумна!

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "уведомяваме козляците":

    Явно ти имаш предвид себе си.

    13:49 17.01.2026

  • 36 Ами,

    0 4 Отговор
    вместо инфрастукторните обекти, които ще завладеят и ще им трябват, да ударят по местостоянката на ремонтните пунктове! По смотан агресор от Путин този свят не е преживявал!

    13:50 17.01.2026

  • 37 Ами,

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "какво да се каже":

    когато Ким предложи на Путин да изпрати 14 000 танкиста, 2000 логистични, кратко казано, 12 000 танкови екипажи с 4000 танка и да ги хвърли на щурм по всички правила, шушумунгела Путин отказа! Сега да стои пред всяко село по една петилетка и громи трафопостовете един по един!

    Коментиран от #40

    13:55 17.01.2026

  • 38 Хи хи хи

    5 1 Отговор
    Много малко са ги бомбили Русите , трябва да нямат ток 100% !!!!!!

    13:55 17.01.2026

  • 39 дончичо

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "любопитен":

    Със сигурност не са "Путлер"
    На ефиникрайнски шебек са

    13:59 17.01.2026

  • 40 льольо

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Ами,":

    Друго какво ти каза кораба майка?

    14:01 17.01.2026

  • 41 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Нека укрофашистите да си възстановят електроснабдяването и топлоподаването,
    че новите Лешници чакат да полетят пак към Киев...

    Коментиран от #44

    14:04 17.01.2026

  • 42 Хи хи

    2 1 Отговор
    Kийф има нужда от още много ракети, щото те носят топлина и светлина !!

    14:05 17.01.2026

  • 43 Хахахаха

    1 2 Отговор
    Значи ударите са си срещу цивилното население и за никакво асвабаждение не става въпрос.

    14:09 17.01.2026

  • 44 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Дано и вас така асвабаждават един ден. Заслужавате го.

    14:14 17.01.2026

