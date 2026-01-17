Украинска делегация пристига в Маями за преговори със САЩ

Висши представители на Украйна ще участват днес в двустранни преговори с американски партньори в Маями, съобщи посланичката на страната в САЩ Олга Стефанишина, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
„Целта на посещението е да се уточнят договореностите с американските партньори“, написа Стефанишина във „Фейсбук“, като добави, че документите може да бъдат подписани на предстоящата годишна среща на Световния икономически форум в Давос.
В украинската делегация участват ръководителят на канцеларията на президента Володимир Зеленски Кирило Буданов, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, както и председателят на парламентарната група на управляващата партия Давид Арахамия.
Зеленски обяви вчера, че делегацията отпътува за САЩ за разговори относно гаранциите за сигурност и пакет за възстановяване след войната. Той изрази надежда документите да бъдат подписани в Давос следващата седмица и посочи, че Киев очаква яснота от Вашингтон за позицията на Русия спрямо дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.
Американският президент Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че е възможна среща със Зеленски на Световния икономически форум. Тръмп, който често критикува украинския лидер, посочи, че Русия е готова за мирно споразумение и че вижда Зеленски като пречка за постигане на мир, което контрастира с оценките на европейските съюзници.
Зеленски отговори, че Русия бави мирните усилия и посочи последните удари по енергийната система на Украйна като доказателство за истинските намерения на Москва.
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":С. ДЪРВЕНИ БАРАКИ КЪТ В МАЯМИ ТОГАВА ША СТАНЕ. ....ТЪЙ ЧЕ ЗА СЯ ША СТЕ БРАТЯ С МОНОЛИТНОТО.......
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Безинтересен си !
8 Всяка държава в света
До коментар #2 от "Ама те със САЩ ли":се съобразява със САЩ, защото са Най-голямата и мощна Световна суперсила.
9 Варна - Одеса
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Мисля че бяха градове побратими
13:38 17.01.2026
10 Не всяка държава
До коментар #8 от "Всяка държава в света":само подлогите.
11 Хаха
12 Укро нацитата от върхушката
13 Не е вярно
До коментар #10 от "Не всяка държава":Абсолютно всяка държава се съобразява с най- влиятелната държава в света САЩ. А неприятелските на САЩ държави - още повече.
13:43 17.01.2026
14 факт
Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
17 това е всичко, което трябва да знаете
Други варианти няма.
18 Димяща ушанка
20 да ти отговоря
До коментар #5 от "да питам":В Давос се събират само мошенници, крадящи чрез понци схеми като ЕССР и всичките му програми, или пенсионната система на Лондостан. Хората дето работят, правят патенти, бълват продукция, нямат работа с такива пропаднали наркомани и пияндета.
22 Георги
23 татунчо 🍌
24 Вашето мнение
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Наскоро бях до европарламента по работа. Нямаш си представа колко си приличате. Ти, депутати, прислуга и джурналя. Всички са зомбирани, на горния етаж няма никой, само заучени клишета. Ползват паметта си за да изфъфлят някой лозунг. Има един мисирчок от бтв, оно е върха на сладоледа. Барнала се е като двойник на мърцула, същите мимики, същите фрази, пълна трагедия и обезличаване.
25 ФЕЙК
26 Георги
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ще се радвам да споделиш логика и факти с които дразниш копеите
27 Ами така
До коментар #12 от "Укро нацитата от върхушката":Едни обикалят по екскурзии и си гледат живота, а през това време 2 000 000 руснаци са вече под земята и може още толкова да ги последват.
28 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
29 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
30 Княз Вандал Новгородски
31 456
32 Ваня
33 Краят на една ера
34 456
До коментар #5 от "да питам":И какво да прави Москва в Давос при кръвожадните псЕта?
35 гост
До коментар #23 от "татунчо 🍌":Грешиш Татунчо. Укрите ги трепят не за ОНЯ ДЕТО ДУХА, А ЗА ОНЯ ДЕТО СМЪРКА!
36 Накратко
Реално САЩ са за Украйна, но не го афишират публично за да не дразнят Путлер.
37 ха-ха 😝
До коментар #26 от "Георги":При него няма нито логика , нито факти ! В Максуда всички са едни и същи , намерил си от кого да взима пример ...
38 456
До коментар #3 от "БЕ ТИЯ ПРЕЗ ДВА ДЕНА ХАБЯТ":🤭а говорят за зелени сделки,като чели самолетите са на водичка
39 Ха-ха
До коментар #29 от "Княз Вандал Новгородски":По твоите данни излиза, че убитите руски войници са над 10 милиона, 7 пъти повече от украинските. Ужас !
40 татунчо 🍌
До коментар #35 от "гост":Важното е , че сме на едно мнение , метафората не се разбира от всеки ...
41 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
42 овч, 🐑
До коментар #41 от "пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА":От ,,лъжите ,, на руснаците всички виждаме как уркията се смалява с всеки изминал ден ! Това , че на теб не ти изнася си е само твой проблем !
43 хаха🤣
До коментар #28 от "Княз Вандал Новгородски":пак ли ти бе, тавариш, голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегни се малко, има рекомфорт 🤣🤣🤣
44 Княз Вандал Новгородски
До коментар #38 от "456":Ха ха, руснаците имат 15 пъти по малко загуби. Спри пиенето на белина, не ти вияе добре на мозъка
45 Княз Вандал Новгородски
До коментар #43 от "хаха🤣":Пак аз ве евроджжженнддъърр4е
46 Не се спря с тия
До коментар #28 от "Княз Вандал Новгородски":глупостиБоклук долен.
47 Шамарът, който Тръмп удари на Путин
48 Розовия пингвин Пуся
До коментар #45 от "Княз Вандал Новгородски":И аз съм русоджендър, но даже ме избраха за президент на РФ 🌈😅🥳
49 Мишел
До коментар #44 от "Княз Вандал Новгородски":На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви.
50 Урсул фон дер Бандер
51 Княз Вандал Новгородски
До коментар #49 от "Мишел":Ха ха, айде още един който прекалил с пиенето на белина
52 Т.КОЛЕВ
КАКЪВ МИР ПРЕДЛАГА ТОВ ТРЪМП НС УКРАЙНА ? НСЙ ДОБРЕ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ДА СЕ ОБЕДИНЯТ И ДА ПОМОГНАТ НА УКРАЙНА ДА ИЗГОНИ ОТ ТЯХНАТА ТЕРИТОРИЯТА НАШЕСТВЕНИЦИТЕ УКОПАТОРИТЕ. НА ТОЯ ТРЪМ ЯКО МУ ХЛОПАТ ДЪСКИТЕ В ГЛАВАТА ОБАЧЕ.ИНПИИЧМАНТ
