Украинска делегация пристига в Маями за преговори със САЩ

Висши представители на Украйна ще участват днес в двустранни преговори с американски партньори в Маями, съобщи посланичката на страната в САЩ Олга Стефанишина, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„Целта на посещението е да се уточнят договореностите с американските партньори“, написа Стефанишина във „Фейсбук“, като добави, че документите може да бъдат подписани на предстоящата годишна среща на Световния икономически форум в Давос.

В украинската делегация участват ръководителят на канцеларията на президента Володимир Зеленски Кирило Буданов, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, както и председателят на парламентарната група на управляващата партия Давид Арахамия.

Зеленски обяви вчера, че делегацията отпътува за САЩ за разговори относно гаранциите за сигурност и пакет за възстановяване след войната. Той изрази надежда документите да бъдат подписани в Давос следващата седмица и посочи, че Киев очаква яснота от Вашингтон за позицията на Русия спрямо дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта.

Американският президент Доналд Тръмп заяви по-рано тази седмица, че е възможна среща със Зеленски на Световния икономически форум. Тръмп, който често критикува украинския лидер, посочи, че Русия е готова за мирно споразумение и че вижда Зеленски като пречка за постигане на мир, което контрастира с оценките на европейските съюзници.

Зеленски отговори, че Русия бави мирните усилия и посочи последните удари по енергийната система на Украйна като доказателство за истинските намерения на Москва.