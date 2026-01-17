Новини
Албанският премиер Еди Рама предлага конституционна реформа

17 Януари, 2026 12:25 771 2

Реформата включва намаляване на броя на депутатите и подготовка за присъединяване към ЕС

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Албанският премиер Еди Рама обсъди възможността за конституционна реформа, съобщава БГНЕС, като подчерта значението ѝ за напредъка на страната към членство в Европейския съюз, предава News.bg.

Сред предложенията е намаляване на броя на депутатите в парламента до 100. Рама отбеляза, че има и други важни въпроси, които трябва да бъдат решени от експерти, способни да оценят ситуацията и да предложат подходящи решения.

Премиерът акцентира върху необходимостта от създаване на специална група, която да започне процеса на реформите. Той уточни, че тези промени надхвърлят рамките на изборна реформа и изискват сериозен ангажимент, време и ресурси.

„Нашата цел е да свършим работата, която страната ни изисква, и би било отлично, ако и други се ангажират със същите усилия в името на присъединяването на Албания към ЕС“, заяви Рама.


Албания
Напиши коментар:


  • 1 ТОЗИ ЕДИ РАМА

    5 0 Отговор
    Е ГОТИН УПРАВЛЕНЕЦ. ВИНАГИ СЪМ ГО ХАРЕСВАЛ. И ЕТО ДОКАЗВА СЕ ПАК. КАКВО ПО ХУБАВО ДА ИЗХВЪРЛИШ ПОЛОВИНА ДЕПУТАТИ.
    ДЕ И ПРИ НАС НЯКОЙ ДА СЕ СЕТИ. 6 МИЛИОНА НАРОД 240 ДЕПУТАТИ. ПО ТАЗИ ЛОГИКА В ГЕРМАНИЯ ТРЯБВА ДА СА 3500.

    12:39 17.01.2026

  • 2 Обективен

    1 0 Отговор
    Жалко че Северна Македония няма креативен и мислещ за народа премиер

    14:05 17.01.2026

