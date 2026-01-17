Албанският премиер Еди Рама предлага конституционна реформа

Албанският премиер Еди Рама обсъди възможността за конституционна реформа, съобщава БГНЕС, като подчерта значението ѝ за напредъка на страната към членство в Европейския съюз, предава News.bg.

Сред предложенията е намаляване на броя на депутатите в парламента до 100. Рама отбеляза, че има и други важни въпроси, които трябва да бъдат решени от експерти, способни да оценят ситуацията и да предложат подходящи решения.

Премиерът акцентира върху необходимостта от създаване на специална група, която да започне процеса на реформите. Той уточни, че тези промени надхвърлят рамките на изборна реформа и изискват сериозен ангажимент, време и ресурси.

„Нашата цел е да свършим работата, която страната ни изисква, и би било отлично, ако и други се ангажират със същите усилия в името на присъединяването на Албания към ЕС“, заяви Рама.