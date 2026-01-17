Зеленски разпореди ускорен внос на електроенергия заради тежката енергийна криза

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е наредил спешно увеличаване на вноса на електроенергия и доставки на допълнително енергийно оборудване, тъй като страната се намира в най-сериозната си енергийна криза от началото на руската инвазия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По-рано тази седмица украинското правителство обяви извънредно положение в енергийния сектор след руски удари, които значително засегнаха енергийната система. В момента тя покрива едва около 60 процента от нуждите на страната от електроенергия.
„Всички необходими решения вече са взети и увеличаването на вноса трябва да продължи без никакво забавяне“, написа Зеленски в публикация в социалната мрежа „Екс“ след среща с представители на правителството и висшето военно ръководство.
Министерството на енергетиката съобщи, че в по-голямата част от страната са въведени планирани прекъсвания на електрозахранването. Най-тежка остава ситуацията в Киев и околните райони, където жителите се сблъскват с продължителни спирания на тока, а десетки жилищни сгради са без отопление при температури до минус 16 градуса по Целзий.
Премиерът Юлия Свириденко заяви, че правителството и държавната компания „Нафтогаз“ са обсъдили допълнителен внос на природен газ през настоящата година, без да уточнява планираните количества. По думите ѝ, през миналата година „Нафтогаз“ е внесла 5,7 милиарда кубични метра газ с помощта на държавно финансиране и подкрепа от международни партньори.
Междувременно „Нафтогаз“ съобщи днес, че Русия е нанесла пореден нощен удар по съоръжения за добив на природен газ в Украйна - шестата подобна атака само за седем дни. Заради продължаващите руски удари с дронове и ракети срещу газовата инфраструктура страната беше принудена да започне внос на газ още през пролетта на 2025 г.
15:29 17.01.2026
15:30 17.01.2026
15:31 17.01.2026
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Обадиха ми се да участвам в новата партия на президента. Питам ги защо? Казаха ми обаждаме се на всички балъци, не можехме да те подминем. Почуствах се много горд.
15:31 17.01.2026
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:31 17.01.2026
9 Българският народ подкрепя Украйна !
Като не успяват да постигнат превес на фронта, удрят тила за да ударят цивилното население и да ерозират отвътре решимостта на украинския народ.
Украйна съзнателно избягва да удря по невралгични точки от руската критична инфраструктура, които могат да засегнат гражданското население, въпреки че такива съществуват и биха създали огромни проблеми за Москва и Санкт Петербург.
Украинците не атакуват цивилни цели – нито пряко, нито косвено.
Затова в Европа и в България започна спешна кампания за помощ на украинския народ в тези драматични дни.
От Украйна ясно казаха от какво имат нужда:
генератори с различна мощност;
акумулаторни и батерийни устройства;
отоплителни уреди;
грейки;
стари, но запазени вълнени одеяла;
всичко, което може да помогне на хора, останали без ток и без топлина.
С каквото можете. Сега.
Това не е абстрактна геополитика – това са хора, които замръзват.
15:32 17.01.2026
15:32 17.01.2026
11 Да купи 2 реактора
15:32 17.01.2026
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ами да, от млатене разбират и за това ви млатят.
А на вас ви остава само да виете от глад и студ, което и наблюдаваме в последно време.
Е, може и да повтаряте там вашите мантри, дето всички ги знаем, но нищо. Простено ви е. То когато си гладен не си ти.
До коментар #12 от "Княз Вандал Новгородски":Така зануляват, че над 1.5 солдата са при кабзон, а още са пред Купянск!
До коментар #7 от "Росинант Джилезов:":И вазе ви е избомбил у главето ми се чини хралу парко
15:35 17.01.2026
До коментар #5 от "Княз Вандал Новгородски":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като са 7 пъти повече от убитите украинци. Ужас !
15:35 17.01.2026
До коментар #13 от "Механик":тьота обеща като изтрезнее утре да ни раздаде пелмени
До коментар #18 от "дончичо":пелмени ще има след като освободят за 6ти път Купянск, бункерното чака в мазето доклади
15:37 17.01.2026
До коментар #17 от "Розов":защото нито един от тези пенсионери не се сети да напише едно писмо до Кремъл, че заради руската глупост и агресия, сега ще бг пенсионерите ще плащат тока на Украйна.
за ускорен безплатен внос на електроенергия заради тежката енергийна криза.
До коментар #3 от "Княз Вандал Новгородски":Ей, голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣
15:41 17.01.2026
После , що батко ма шамари🤔❗
15:41 17.01.2026
До коментар #14 от "Механик":Първо научи думата Демилитаризация какво означава и тогава коментирай кой къде е
15:41 17.01.2026
До коментар #7 от "Росинант Джилезов:":"До като"
Научи се правилно да пишеш, бе Дебил!
15:41 17.01.2026
До коментар #25 от "Ами така се получава,":Споко бе, ти нали всеки ден пишеш доноси, я до козяк, я до мърцуля. И кво, любимците ти вият от студ.
До коментар #9 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Подкрепяй си урките като искаш и на фронта отивай! Такива като теб европейски лиз@чи не ни трябват тук и сега!
15:42 17.01.2026
До коментар #18 от "дончичо":Вече не протестираме, защото нищо не ни дават, а преди имаше по един сандвич за всеки протест.
15:43 17.01.2026
До коментар #27 от "Вашето мнение":Като М.а.н Г.а.л у Фа.култ.ето❗
15:44 17.01.2026
До коментар #32 от "Вашето мнение":Защо се ядосваш, това е признак на безсилие и на факта, че си изпаднал в невъзможност да отговориш адекватно на коментар. Така доказваш, че поддръжниците на Русия не блестят с особен интелект и ум.
15:47 17.01.2026
44 Той добре е "разпоредил"
До коментар #26 от "@@@":Ама с какви (пардон с чиИ) пари ще я плаща таз електроенергия? Пък и не само нея...
48 Ами
Защо сега иска да внася :)
До коментар #7 от "Росинант Джилезов:":ивомирчевите слабо умни елфи освен да крадете псевдони и да ядете ако друго не можете
15:53 17.01.2026
До коментар #48 от "Ами":Киро Сложното беше подписал договор да внася евтин ток от Зеленски.
15:53 17.01.2026
До коментар #44 от "Той добре е "разпоредил"":Е как с какви с европейски. Цяла €вропа работи за нас.
15:54 17.01.2026
До коментар #42 от "Руски войници в "Червената гора"":Стига глупости. Никакви окопи не са копали.
Отидоха, вземаха си това за което бяха дошли и си отидоха.
15:54 17.01.2026
До коментар #42 от "Руски войници в "Червената гора"":Козяче прекалило си с играта stalker
15:58 17.01.2026
