Зеленски разпореди ускорен внос на електроенергия заради тежката енергийна криза
  Тема: Украйна

Зеленски разпореди ускорен внос на електроенергия заради тежката енергийна криза

17 Януари, 2026 15:28

  • володимир зеленски-
  • електроенергия-
  • енергийна криза

Руски удари доведоха до извънредно положение в енергийния сектор и масови прекъсвания на тока

Зеленски разпореди ускорен внос на електроенергия заради тежката енергийна криза - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е наредил спешно увеличаване на вноса на електроенергия и доставки на допълнително енергийно оборудване, тъй като страната се намира в най-сериозната си енергийна криза от началото на руската инвазия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано тази седмица украинското правителство обяви извънредно положение в енергийния сектор след руски удари, които значително засегнаха енергийната система. В момента тя покрива едва около 60 процента от нуждите на страната от електроенергия.

„Всички необходими решения вече са взети и увеличаването на вноса трябва да продължи без никакво забавяне“, написа Зеленски в публикация в социалната мрежа „Екс“ след среща с представители на правителството и висшето военно ръководство.

Министерството на енергетиката съобщи, че в по-голямата част от страната са въведени планирани прекъсвания на електрозахранването. Най-тежка остава ситуацията в Киев и околните райони, където жителите се сблъскват с продължителни спирания на тока, а десетки жилищни сгради са без отопление при температури до минус 16 градуса по Целзий.

Премиерът Юлия Свириденко заяви, че правителството и държавната компания „Нафтогаз“ са обсъдили допълнителен внос на природен газ през настоящата година, без да уточнява планираните количества. По думите ѝ, през миналата година „Нафтогаз“ е внесла 5,7 милиарда кубични метра газ с помощта на държавно финансиране и подкрепа от международни партньори.

Междувременно „Нафтогаз“ съобщи днес, че Русия е нанесла пореден нощен удар по съоръжения за добив на природен газ в Украйна - шестата подобна атака само за седем дни. Заради продължаващите руски удари с дронове и ракети срещу газовата инфраструктура страната беше принудена да започне внос на газ още през пролетта на 2025 г.


Украйна
  • 1 Росинант Джилезов:

    29 7 Отговор
    - Слушам, шефе! Всичките ток ще ви го дадем безплатно, тука зима няма.

    15:29 17.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 40 Отговор
    Само от млатене разбират блатните терористи и копейките им гладни.

    Коментиран от #4, #13

    15:30 17.01.2026

  • 3 Княз Вандал Новгородски

    22 14 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #28

    15:31 17.01.2026

  • 4 Самохвалко

    8 16 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Обадиха ми се да участвам в новата партия на президента. Питам ги защо? Казаха ми обаждаме се на всички балъци, не можехме да те подминем. Почуствах се много горд.

    15:31 17.01.2026

  • 5 Княз Вандал Новгородски

    13 9 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #16

    15:31 17.01.2026

  • 6 Княз Вандал Новгородски

    19 7 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:31 17.01.2026

  • 7 Росинант Джилезов:

    5 23 Отговор
    До като Украина мачка терористите на фронта, бункерното бомби тецове и болници!

    Коментиран от #15, #31, #50

    15:31 17.01.2026

  • 8 дончичо

    15 1 Отговор
    Остана ми един празен бидон,мога да го предоставя за превоз на електричество,...е не безвъзмездно де

    15:31 17.01.2026

  • 9 Българският народ подкрепя Украйна !

    3 28 Отговор
    Целта на Москва е ясна – да пречупи волята на украинския народ чрез систематично разрушаване на условията за живот и като използва силните студове. Това е форма на геноцид.
    Като не успяват да постигнат превес на фронта, удрят тила за да ударят цивилното население и да ерозират отвътре решимостта на украинския народ.
    Украйна съзнателно избягва да удря по невралгични точки от руската критична инфраструктура, които могат да засегнат гражданското население, въпреки че такива съществуват и биха създали огромни проблеми за Москва и Санкт Петербург.
    Украинците не атакуват цивилни цели – нито пряко, нито косвено.
    Затова в Европа и в България започна спешна кампания за помощ на украинския народ в тези драматични дни.
    От Украйна ясно казаха от какво имат нужда:
    генератори с различна мощност;
    акумулаторни и батерийни устройства;
    отоплителни уреди;
    грейки;
    стари, но запазени вълнени одеяла;
    всичко, което може да помогне на хора, останали без ток и без топлина.
    С каквото можете. Сега.
    Това не е абстрактна геополитика – това са хора, които замръзват.

    Коментиран от #23, #33

    15:32 17.01.2026

  • 10 Пустиня(к)

    9 1 Отговор
    Да им подАриме от наща?

    15:32 17.01.2026

  • 11 Да купи 2 реактора

    14 1 Отговор
    Седят да ръждясат. Евтин ток има в Турция. Без пари. 10 Ст. Да си тури солари. Евтиния. Зелен ток.

    15:32 17.01.2026

  • 13 Механик

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ами да, от млатене разбират и за това ви млатят.
    А на вас ви остава само да виете от глад и студ, което и наблюдаваме в последно време.
    Е, може и да повтаряте там вашите мантри, дето всички ги знаем, но нищо. Простено ви е. То когато си гладен не си ти.

    Коментиран от #18

    15:33 17.01.2026

  • 14 Механик

    2 22 Отговор

    До коментар #12 от "Княз Вандал Новгородски":

    Така зануляват, че над 1.5 солдата са при кабзон, а още са пред Купянск!

    Коментиран от #30

    15:35 17.01.2026

  • 15 Мурка

    2 5 Отговор

    До коментар #7 от "Росинант Джилезов:":

    И вазе ви е избомбил у главето ми се чини хралу парко

    15:35 17.01.2026

  • 16 Ха-ха

    7 11 Отговор

    До коментар #5 от "Княз Вандал Новгородски":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като са 7 пъти повече от убитите украинци. Ужас !

    15:35 17.01.2026

  • 17 Розов

    16 1 Отговор
    БГ пенсионерите от клуба на богатите ще платят тока на бандеровските фашаги.

    Коментиран от #25

    15:36 17.01.2026

  • 18 дончичо

    1 12 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    тьота обеща като изтрезнее утре да ни раздаде пелмени

    Коментиран от #20, #37

    15:36 17.01.2026

  • 20 Ха-ха

    2 10 Отговор

    До коментар #18 от "дончичо":

    пелмени ще има след като освободят за 6ти път Купянск, бункерното чака в мазето доклади

    15:37 17.01.2026

  • 21 456

    7 0 Отговор
    🤔😶‍🌫️😬внос на ел.енергия? 😅 с кофи за вода ли ще я вкарват?

    15:37 17.01.2026

  • 22 пешо

    11 0 Отговор
    няма проблем ЕС плаща

    15:37 17.01.2026

  • 25 Ами така се получава,

    6 4 Отговор

    До коментар #17 от "Розов":

    защото нито един от тези пенсионери не се сети да напише едно писмо до Кремъл, че заради руската глупост и агресия, сега ще бг пенсионерите ще плащат тока на Украйна.

    Коментиран от #32

    15:39 17.01.2026

  • 26 @@@

    8 0 Отговор
    ЗеленскиНаркомански разпореди на Урсулите от ЕС,
    за ускорен безплатен внос на електроенергия заради тежката енергийна криза.

    Коментиран от #44

    15:39 17.01.2026

  • 27 Вашето мнение

    10 0 Отговор
    Аз като си внасям ток в дома си го плащам. Тоя нашмъркания как ще го внася?

    Коментиран от #35, #38

    15:40 17.01.2026

  • 28 хаха🤣

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Княз Вандал Новгородски":

    Ей, голям страх от тия фашисти, голямо нещо🤣 стегнете малко бе другари, има рекомфорт 🤣

    15:41 17.01.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    Изпрати ли ZE 10 ракети Таурус срещу Кримския мост🤔❓
    После , що батко ма шамари🤔❗

    15:41 17.01.2026

  • 30 Княз Вандал Новгородски

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Първо научи думата Демилитаризация какво означава и тогава коментирай кой къде е

    15:41 17.01.2026

  • 31 @@@

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Росинант Джилезов:":

    "До като"
    Научи се правилно да пишеш, бе Дебил!

    15:41 17.01.2026

  • 32 Вашето мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами така се получава,":

    Споко бе, ти нали всеки ден пишеш доноси, я до козяк, я до мърцуля. И кво, любимците ти вият от студ.

    Коментиран от #40

    15:41 17.01.2026

  • 33 Що пишеш от мое име бре

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Подкрепяй си урките като искаш и на фронта отивай! Такива като теб европейски лиз@чи не ни трябват тук и сега!

    15:42 17.01.2026

  • 34 Хей мижи$%турки

    2 0 Отговор
    Хей мижи@@@турки ниамате ли срам да лижете за жълти стотинки . Най-отвратителните псевдо журналисти сте !!!

    15:42 17.01.2026

  • 36 дфдсгдсгсг

    1 7 Отговор
    Руснаците никога не са ме вдъхновявали за нищо . Като изключим някой техни писатели от 19 век

    15:42 17.01.2026

  • 37 Копейка

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "дончичо":

    Вече не протестираме, защото нищо не ни дават, а преди имаше по един сандвич за всеки протест.

    15:43 17.01.2026

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Вашето мнение":

    Като М.а.н Г.а.л у Фа.култ.ето❗

    15:44 17.01.2026

  • 39 хихи

    5 0 Отговор
    с кофи ли ще внасят

    15:46 17.01.2026

  • 40 Няма такова нещо

    0 4 Отговор

    До коментар #32 от "Вашето мнение":

    Защо се ядосваш, това е признак на безсилие и на факта, че си изпаднал в невъзможност да отговориш адекватно на коментар. Така доказваш, че поддръжниците на Русия не блестят с особен интелект и ум.

    15:47 17.01.2026

  • 41 хаспелге

    1 0 Отговор
    Пак от ИНФЛАЦИЯТА ни, горкичката...

    15:47 17.01.2026

  • 42 Руски войници в "Червената гора"

    0 5 Отговор
    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.

    Коментиран от #54, #55

    15:48 17.01.2026

  • 43 Княз Вандал Новгородски

    6 0 Отговор
    Хиперзвуковите руски перални Демилитаризират урккиияя

    15:48 17.01.2026

  • 44 Той добре е "разпоредил"

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "@@@":

    Ама с какви (пардон с чиИ) пари ще я плаща таз електроенергия? Пък и не само нея...

    Коментиран от #53

    15:49 17.01.2026

  • 45 Путин, ще ти спукам гьот верейма

    5 0 Отговор
    Зелена гнидо мазна!

    15:50 17.01.2026

  • 46 Може и да не може да

    5 0 Отговор
    се внесе ток в Украйна. Зависи какво са ударили руснаците.Ако са унищожени много трансформаторни станции, които са гръбнакът на електрическите мрежи ,ток за крайния потребител няма да има.

    15:50 17.01.2026

  • 47 ВВП

    5 0 Отговор
    Измъчена окро трагедия .От ядрен играч в енерго сектора ,сегс плачат за ток .и за какво им трябва ?!.Нее ясно.

    15:50 17.01.2026

  • 48 Ами

    2 0 Отговор
    Нали уж окраина щеше да изнася електроенергия.
    Защо сега иска да внася :)

    Коментиран от #51

    15:51 17.01.2026

  • 49 руската мечка

    0 4 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    15:51 17.01.2026

  • 50 с два пръста чело от село

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Росинант Джилезов:":

    ивомирчевите слабо умни елфи освен да крадете псевдони и да ядете ако друго не можете

    15:53 17.01.2026

  • 51 Верно

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ами":

    Киро Сложното беше подписал договор да внася евтин ток от Зеленски.

    15:53 17.01.2026

  • 52 ВВП

    2 0 Отговор
    Зелю фашиста и Усмерив си стоят в щаба в Люцерн..И наблюдават пешките ..

    15:54 17.01.2026

  • 53 Зелен сопол мазен и течен

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Той добре е "разпоредил"":

    Е как с какви с европейски. Цяла €вропа работи за нас.

    15:54 17.01.2026

  • 54 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Руски войници в "Червената гора"":

    Стига глупости. Никакви окопи не са копали.
    Отидоха, вземаха си това за което бяха дошли и си отидоха.

    15:54 17.01.2026

  • 55 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Руски войници в "Червената гора"":

    Козяче прекалило си с играта stalker

    15:58 17.01.2026

  • 56 ВВП

    0 0 Отговор
    От една наредена съветска република ,окропите сътвориха пълен кенеф..Сега е -6град в Киев ..Хладно е .Ууийят е дибел..

    15:58 17.01.2026

