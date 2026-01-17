Зеленски разпореди ускорен внос на електроенергия заради тежката енергийна криза

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е наредил спешно увеличаване на вноса на електроенергия и доставки на допълнително енергийно оборудване, тъй като страната се намира в най-сериозната си енергийна криза от началото на руската инвазия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По-рано тази седмица украинското правителство обяви извънредно положение в енергийния сектор след руски удари, които значително засегнаха енергийната система. В момента тя покрива едва около 60 процента от нуждите на страната от електроенергия.

„Всички необходими решения вече са взети и увеличаването на вноса трябва да продължи без никакво забавяне“, написа Зеленски в публикация в социалната мрежа „Екс“ след среща с представители на правителството и висшето военно ръководство.

Министерството на енергетиката съобщи, че в по-голямата част от страната са въведени планирани прекъсвания на електрозахранването. Най-тежка остава ситуацията в Киев и околните райони, където жителите се сблъскват с продължителни спирания на тока, а десетки жилищни сгради са без отопление при температури до минус 16 градуса по Целзий.

Премиерът Юлия Свириденко заяви, че правителството и държавната компания „Нафтогаз“ са обсъдили допълнителен внос на природен газ през настоящата година, без да уточнява планираните количества. По думите ѝ, през миналата година „Нафтогаз“ е внесла 5,7 милиарда кубични метра газ с помощта на държавно финансиране и подкрепа от международни партньори.

Междувременно „Нафтогаз“ съобщи днес, че Русия е нанесла пореден нощен удар по съоръжения за добив на природен газ в Украйна - шестата подобна атака само за седем дни. Заради продължаващите руски удари с дронове и ракети срещу газовата инфраструктура страната беше принудена да започне внос на газ още през пролетта на 2025 г.