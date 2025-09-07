Новини
Путин, Моди и Си Дзинпин заедно (СНИМКА)

Путин, Моди и Си Дзинпин заедно (СНИМКА)

7 Септември, 2025 19:07

Демонстрация, че три велики сили, представляващи три велики цивилизации, са наясно с общите си интереси в редица области

Путин, Моди и Си Дзинпин заедно (СНИМКА) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Русия, Индия и Китай са наясно с общите си интереси в много области, заяви министърът на външните работи Сергей Лавров пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.

Демонстрация, че три велики сили, представляващи три велики цивилизации, са наясно с общите си интереси в редица области. Това не означава, че всичко е 100% еднакво, но има тенденция Китай, Русия и Индия да развиват партньорството си, извличайки взаимна полза от онези области, където имаме едни и същи интереси“, каза министърът, коментирайки съвместната снимка на лидерите.

Лавров добави, че общите интереси на страните включват развитие на икономиката, решаване на социални проблеми и подобряване на благосъстоянието на населението.

На срещата на върха на ШОС Путин, Моди и Си Дзинпин си направиха съвместна снимка.


  • 1 Отец Дионисий

    12 1 Отговор
    Господ да ги благослови!Амин!

    19:08 07.09.2025

  • 2 🐘🐘🐘

    13 1 Отговор
    Нужни са три кòла, за да се крепи една ограда“, каза председателят Си Дзинпин по време на тристранна среща с президентите на Русия Путин и на Монголия Хурелсух. Едно от важните мероприятия в хода на голямата среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския град Тянцзин.
    Добави и втора китайска поговорка: „Даже на героя са нужни трима помощника“. Двете мъдрости са много подходящи за описание на духа на ШОС и на китайската визия за нов световен ред. Тройката има особено значение в китайската култура, оттам и в политиката в съзнанието на китайците. Видяхме и няколко знакови тройки покрай мероприятията в Тянцзин и Пекин. /СИ, Путин и Моди/

    Коментиран от #5

    19:08 07.09.2025

  • 3 ,,,,,,

    2 11 Отговор
    Нас кво ни интересува

    Коментиран от #7, #8

    19:08 07.09.2025

  • 4 🐘🐘🐘

    15 0 Отговор
    Въодушевен, индийският лидер Нарендра Моди се появи почти в прег....ръдка с Владимир Путин и Си Дзинпин. Тежък морално-психологически удар за Вашингтон и Лондон, които старателно и умело тласкаха Делхи към стратегическо противопоставяне с Китай. Сега Си Дзинпин заяви: „Драконът и слонът трябва да се обединят. Рамо до рамо с Мечката."
    Светът се втренчи в тройката лидери на ядрени държави с три милиарда население. Веднага по страниците и екраните на Запад се появиха шаржове с танцуващи Дракон, Слон и Мечок. Само още един от видимите резултати - именно Индия блокира кандидатурата за присъединяване към ШОС на Азърбейджан, а не Русия, на която Баку причинява неприятности по западна поръчка.

    Коментиран от #16

    19:09 07.09.2025

  • 5 ,,,,,,

    1 9 Отговор

    До коментар #2 от "🐘🐘🐘":

    Ма героя кой е, Конфуций, крепостните или слона?

    Коментиран от #10, #14

    19:10 07.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор
    знаете ли кое е общото между тез три,,цивилизации,,?че и трите са ги облагородили монголите

    Коментиран от #24

    19:10 07.09.2025

  • 7 АКОСМЪРКАХА

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от ",,,,,,":

    ЩЕШЕ ЛИ

    19:10 07.09.2025

  • 8 """""""""

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от ",,,,,,":

    Ще те заинтересува. Споко.

    Коментиран от #12, #18

    19:10 07.09.2025

  • 9 Ха,ха,ха

    2 2 Отговор
    Тва ми прилича на съдружници по неволя.

    Коментиран от #25

    19:10 07.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не пренебрегвайте и нашата урси

    7 1 Отговор
    Беше на посещение и в Китай и в съединените щати я бяха разположени удобно на сгъваеми столчета в ъгъла на коридора.

    19:11 07.09.2025

  • 12 Леля стойка

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от """"""""""":

    Поверявай ми, тоя път нема да има пошада

    19:11 07.09.2025

  • 13 ТОВА Е

    6 3 Отговор
    КОШМАРА на англосаксонските.

    19:11 07.09.2025

  • 14 Наркозния

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от ",,,,,,":

    е антигероя.

    19:12 07.09.2025

  • 15 az СВО Победа80

    5 1 Отговор
    Това са новите "трима големи" в света!

    От картинката отпадат англичани и американци, заместени от китайци и индийци, а Русия е неизменно на мястото си!

    Коментиран от #21

    19:12 07.09.2025

  • 16 Наблюдател

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "🐘🐘🐘":

    Сега Си Дзинпин заяви: „Драконът и слонът трябва да се обединят. Рамо до рамо с Мечката."

    Познайте сега кой остава от страната на булката... Пак!

    Коментиран от #20, #22

    19:12 07.09.2025

  • 17 Вашето Мнение

    4 0 Отговор
    А западналите вече нямат пари, нямат войски, нямат технологии, нямат ресурси имат само 27 пола жинжъри.

    19:12 07.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сталин

    5 0 Отговор
    НАТО и западните мародери са в истерия и паника и имат страхова психоза и нощни напикавания от Русия и Путин

    Коментиран от #23

    19:13 07.09.2025

  • 20 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Е щом трябва

    19:13 07.09.2025

  • 21 Ха,ха

    0 3 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа80":

    Да бе в Азия

    Коментиран от #28

    19:15 07.09.2025

  • 22 Цял свят знае кой:

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Наркозния!

    19:16 07.09.2025

  • 23 ,,,,,,

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    Кво да кажем за Индия, касти мизерия мръсотия няма такава никъде, хубава работа, ама сиганска

    Коментиран от #27, #34

    19:17 07.09.2025

  • 24 Ха,ха

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Само за китайците мога да кажа че са цивилизация

    Коментиран от #26

    19:19 07.09.2025

  • 25 А тВа 🖕

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ха,ха,ха":

    На кво ти прилича ?

    19:24 07.09.2025

  • 26 А за англосЪксонските

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ха,ха":

    ПараζиΤи примерно, какво можеш да кажеш ?

    19:26 07.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 az СВО Победа80

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Ха,ха":

    В целия свят!

    19:35 07.09.2025

  • 29 Луганск

    4 1 Отговор
    САЩ И ЗАПАДНИЯТ МАЛЪК СВЯТ УМИРА

    И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!

    Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!

    Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!

    На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.

    Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
    Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.

    Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!

    19:36 07.09.2025

  • 30 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    ДА СЛОЖАТ И ПО ЕДИН АВТОГРАФ И ДА Я ПРАТЯТ СНИМКАТА НА БАЙ ДОНЧО И ЗЕЛЕНИЯТ ПОТНИК!

    19:38 07.09.2025

  • 31 az СВО Победа80

    2 1 Отговор
    Накратко:

    На снимката виждате лидерите на първата, третата и четвъртата икономики в света...

    Те ще решават какъв ще е бъдещия свят...

    Коментиран от #32, #33

    19:40 07.09.2025

  • 32 Роко Сифреди

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа80":

    На снимката виждаме третата, седмата и единадесетата икономики (според МВФ) или втората, петата и осмата (според Световната банка). Толкова е лесно да се провери!
    Трите икономики заедно не правят колкото тази на САЩ. А като сложиш ЕС, Канада, Япония, Южна Корея, Великобритания, Австралия и т.н. картинката става плачевна за диктаторите.

    20:06 07.09.2025

  • 33 Копейкин

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа80":

    Стига лозунги, бе копейки. Изтеглете си децата и внуците от гнилия запад и кое в Индия, кое в Китай, кое в Русия.

    20:11 07.09.2025

  • 34 Копейкин

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от ",,,,,,":

    Като спре да купува руски нефт ще я намразят копейките.

    20:13 07.09.2025

