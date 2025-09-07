Путин, Моди и Си Дзинпин заедно (СНИМКА)

Русия, Индия и Китай са наясно с общите си интереси в много области, заяви министърът на външните работи Сергей Лавров пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.
„Демонстрация, че три велики сили, представляващи три велики цивилизации, са наясно с общите си интереси в редица области. Това не означава, че всичко е 100% еднакво, но има тенденция Китай, Русия и Индия да развиват партньорството си, извличайки взаимна полза от онези области, където имаме едни и същи интереси“, каза министърът, коментирайки съвместната снимка на лидерите.
Лавров добави, че общите интереси на страните включват развитие на икономиката, решаване на социални проблеми и подобряване на благосъстоянието на населението.
На срещата на върха на ШОС Путин, Моди и Си Дзинпин си направиха съвместна снимка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
19:08 07.09.2025
2 🐘🐘🐘
Добави и втора китайска поговорка: „Даже на героя са нужни трима помощника“. Двете мъдрости са много подходящи за описание на духа на ШОС и на китайската визия за нов световен ред. Тройката има особено значение в китайската култура, оттам и в политиката в съзнанието на китайците. Видяхме и няколко знакови тройки покрай мероприятията в Тянцзин и Пекин. /СИ, Путин и Моди/
Коментиран от #5
19:08 07.09.2025
3 ,,,,,,
Коментиран от #7, #8
19:08 07.09.2025
4 🐘🐘🐘
Светът се втренчи в тройката лидери на ядрени държави с три милиарда население. Веднага по страниците и екраните на Запад се появиха шаржове с танцуващи Дракон, Слон и Мечок. Само още един от видимите резултати - именно Индия блокира кандидатурата за присъединяване към ШОС на Азърбейджан, а не Русия, на която Баку причинява неприятности по западна поръчка.
Коментиран от #16
19:09 07.09.2025
5 ,,,,,,
До коментар #2 от "🐘🐘🐘":Ма героя кой е, Конфуций, крепостните или слона?
Коментиран от #10, #14
19:10 07.09.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #24
19:10 07.09.2025
7 АКОСМЪРКАХА
До коментар #3 от ",,,,,,":ЩЕШЕ ЛИ
19:10 07.09.2025
8 """""""""
До коментар #3 от ",,,,,,":Ще те заинтересува. Споко.
Коментиран от #12, #18
19:10 07.09.2025
9 Ха,ха,ха
Коментиран от #25
19:10 07.09.2025
11 Не пренебрегвайте и нашата урси
19:11 07.09.2025
12 Леля стойка
До коментар #8 от """"""""""":Поверявай ми, тоя път нема да има пошада
19:11 07.09.2025
13 ТОВА Е
19:11 07.09.2025
14 Наркозния
До коментар #5 от ",,,,,,":е антигероя.
19:12 07.09.2025
15 az СВО Победа80
От картинката отпадат англичани и американци, заместени от китайци и индийци, а Русия е неизменно на мястото си!
Коментиран от #21
19:12 07.09.2025
16 Наблюдател
До коментар #4 от "🐘🐘🐘":Сега Си Дзинпин заяви: „Драконът и слонът трябва да се обединят. Рамо до рамо с Мечката."
Познайте сега кой остава от страната на булката... Пак!
Коментиран от #20, #22
19:12 07.09.2025
17 Вашето Мнение
19:12 07.09.2025
19 Сталин
Коментиран от #23
19:13 07.09.2025
20 Ха,ха
До коментар #16 от "Наблюдател":Е щом трябва
19:13 07.09.2025
21 Ха,ха
До коментар #15 от "az СВО Победа80":Да бе в Азия
Коментиран от #28
19:15 07.09.2025
22 Цял свят знае кой:
До коментар #16 от "Наблюдател":Наркозния!
19:16 07.09.2025
23 ,,,,,,
До коментар #19 от "Сталин":Кво да кажем за Индия, касти мизерия мръсотия няма такава никъде, хубава работа, ама сиганска
Коментиран от #27, #34
19:17 07.09.2025
24 Ха,ха
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Само за китайците мога да кажа че са цивилизация
Коментиран от #26
19:19 07.09.2025
25 А тВа 🖕
До коментар #9 от "Ха,ха,ха":На кво ти прилича ?
19:24 07.09.2025
26 А за англосЪксонските
До коментар #24 от "Ха,ха":ПараζиΤи примерно, какво можеш да кажеш ?
19:26 07.09.2025
28 az СВО Победа80
До коментар #21 от "Ха,ха":В целия свят!
19:35 07.09.2025
29 Луганск
И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!
Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!
Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!
На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.
Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.
Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!
19:36 07.09.2025
30 Боруна Лом
19:38 07.09.2025
31 az СВО Победа80
На снимката виждате лидерите на първата, третата и четвъртата икономики в света...
Те ще решават какъв ще е бъдещия свят...
Коментиран от #32, #33
19:40 07.09.2025
32 Роко Сифреди
До коментар #31 от "az СВО Победа80":На снимката виждаме третата, седмата и единадесетата икономики (според МВФ) или втората, петата и осмата (според Световната банка). Толкова е лесно да се провери!
Трите икономики заедно не правят колкото тази на САЩ. А като сложиш ЕС, Канада, Япония, Южна Корея, Великобритания, Австралия и т.н. картинката става плачевна за диктаторите.
20:06 07.09.2025
33 Копейкин
До коментар #31 от "az СВО Победа80":Стига лозунги, бе копейки. Изтеглете си децата и внуците от гнилия запад и кое в Индия, кое в Китай, кое в Русия.
20:11 07.09.2025
34 Копейкин
До коментар #23 от ",,,,,,":Като спре да купува руски нефт ще я намразят копейките.
20:13 07.09.2025