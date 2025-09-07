Путин, Моди и Си Дзинпин заедно (СНИМКА)

Русия, Индия и Китай са наясно с общите си интереси в много области, заяви министърът на външните работи Сергей Лавров пред журналиста на ВГТРК Павел Зарубин.

„Демонстрация, че три велики сили, представляващи три велики цивилизации, са наясно с общите си интереси в редица области. Това не означава, че всичко е 100% еднакво, но има тенденция Китай, Русия и Индия да развиват партньорството си, извличайки взаимна полза от онези области, където имаме едни и същи интереси“, каза министърът, коментирайки съвместната снимка на лидерите.

Лавров добави, че общите интереси на страните включват развитие на икономиката, решаване на социални проблеми и подобряване на благосъстоянието на населението.

На срещата на върха на ШОС Путин, Моди и Си Дзинпин си направиха съвместна снимка.