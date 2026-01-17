Москва съобщава за напредък на фронта в Донецка и Запорожка област

Руските сили заявиха, че са поели контрол над още две населени места в Украйна - Приволе в Донецка област и Прилуки в Запорожка област, съобщава руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и Ройтерс, предава БТА.
В изявление ведомството посочва, че подразделенията на Южната групировка войски „освободили“ Приволе, а подразделенията на групировката „Изток“ проникнали дълбоко в отбраната на противника и „освободили“ Прилуки.
Ройтерс отбелязва, че не е в състояние да потвърди тези твърдения чрез независими източници.
Министерството допълва, че за последното денонощие руските войски са нанесли удари по обекти от енергийния и транспортния сектор, използвани от украинската армия, както и по пунктове за временно разполагане на украински подразделения и чуждестранни наемници в 167 района.
Според съобщението, руската противовъздушна отбрана е свалила две украински ракети с голям обсег „Нептун“ и 214 дрона от тип самолет. Освен това ПВО средствата са унищожили 6 ракетни снаряда от залпови системи ХАЙМАРС с американско производство.
