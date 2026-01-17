Новини
Свят »
Русия »
Москва съобщава за напредък на фронта в Донецка и Запорожка област
  Тема: Украйна

Москва съобщава за напредък на фронта в Донецка и Запорожка област

17 Януари, 2026 12:46, обновена 17 Януари, 2026 12:52 1 295 54

  • украйна-
  • донецка област-
  • запорожка област-
  • русия

Руският военен доклад: контрол върху Приволе и Прилуки

Москва съобщава за напредък на фронта в Донецка и Запорожка област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руските сили заявиха, че са поели контрол над още две населени места в Украйна - Приволе в Донецка област и Прилуки в Запорожка област, съобщава руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС и Ройтерс, предава БТА.

В изявление ведомството посочва, че подразделенията на Южната групировка войски „освободили“ Приволе, а подразделенията на групировката „Изток“ проникнали дълбоко в отбраната на противника и „освободили“ Прилуки.

Още новини от Украйна

Ройтерс отбелязва, че не е в състояние да потвърди тези твърдения чрез независими източници.

Министерството допълва, че за последното денонощие руските войски са нанесли удари по обекти от енергийния и транспортния сектор, използвани от украинската армия, както и по пунктове за временно разполагане на украински подразделения и чуждестранни наемници в 167 района.

Според съобщението, руската противовъздушна отбрана е свалила две украински ракети с голям обсег „Нептун“ и 214 дрона от тип самолет. Освен това ПВО средствата са унищожили 6 ракетни снаряда от залпови системи ХАЙМАРС с американско производство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И това само с шансов и инструмент

    34 12 Отговор
    Представяте ли си ако не им бяха свършили ракетите .
    Ако и Путин не беше починал няколко пъти. Ехееее

    12:55 17.01.2026

  • 2 Галя съм

    23 35 Отговор
    Айде започвайте, четири години две села, по-дълго от ВСВ, 120 руски генерали убити.

    Коментиран от #10

    12:56 17.01.2026

  • 3 Йосиф Кобзон

    13 26 Отговор
    Напредват.

    Коментиран от #26

    12:57 17.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 36 Отговор
    аре , бе копеи-взехте ли Купянск? да почерпите , да тропнем 1 хорце-вие казачок

    Коментиран от #5, #29, #33

    12:58 17.01.2026

  • 5 Беги бръже

    26 11 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    към екарисажа, нефелник.
    И без това на тоя свят има много ненужни същества.

    Коментиран от #8

    12:59 17.01.2026

  • 6 Палячовци сър

    12 23 Отговор
    хи хи хи хи

    13:01 17.01.2026

  • 7 Предавател

    13 16 Отговор
    "Цитирано от ТАСС и Ройтерс предава БТА.Ройтерс не може да потвърди от независим източник.Какво предава БТА?

    13:05 17.01.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 15 Отговор

    До коментар #5 от "Беги бръже":

    но що така с рогите?кво лошо съм написал?да хапнем , пийнем?!

    13:09 17.01.2026

  • 9 Рублевка

    22 9 Отговор
    Полека -лека Русия ще освободи територията на бившата УССР от бандеровската окупация.

    Коментиран от #30, #48

    13:11 17.01.2026

  • 10 00014

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "Галя съм":

    Ако не знаех, че си роден мъж, а сега ходиш с прашки, не бих имал нищо напротив да ме погалиш.

    13:13 17.01.2026

  • 11 Рублевка

    15 2 Отговор
    Одеса чака освобождение от бандеровската окупация. Свободата наближава, братя!

    13:15 17.01.2026

  • 12 зеленкио наркоман съм

    13 9 Отговор
    Значи, още са държим в Покровск и Мирноград, даже и в Авдеевка се държим, напредваме към Часов Яр и Соледар да си го връщаме, а в Купянск прочистваме последните руснаци. Всичко е поднтрол!

    Коментиран от #17

    13:18 17.01.2026

  • 13 К.о.т.а.р.а.к 😿

    11 10 Отговор
    Руснаците пукнаха укробите.

    13:20 17.01.2026

  • 14 Копейка

    9 10 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    13:20 17.01.2026

  • 15 Зелен Тсу

    13 5 Отговор
    Когато белите защитни линии се разпадат, не остава нищо друго освен да хвърлиш вината върху качеството на матриала!

    Зелен Тсу и изкуството да унищожиш държавата си!

    13:20 17.01.2026

  • 16 Факт

    7 6 Отговор
    Ала-Бала-Портокала!

    13:21 17.01.2026

  • 17 Димяща ушанка

    10 11 Отговор

    До коментар #12 от "зеленкио наркоман съм":

    Утре влизам в Киев с 200!

    Коментиран от #45

    13:21 17.01.2026

  • 18 Хаха

    9 9 Отговор
    Всички смахнати тролове сме във възторг от руския напредък.

    13:25 17.01.2026

  • 19 az СВО Победа 80

    6 7 Отговор
    Накратко:

    1. Части от групата войски „Изток“ освободиха село Прилуки в Запорожка област. Едновременно с това части от групата войски „Юг“ освободиха село Приволие в ДНР.

    2. Прилуки е село в Гуляй-Полски район на Запорожка област с население от приблизително 60 души. Намира се на десния бряг на река Гайчур, на 1,5 километра северно от Жовтневе. Унищожени са до два взвода войски от 225-ти отделен щурмов полк на ВСУ, пет пикапа, една бронирана бойна машина и един танк.

    3. Приволие е село в Бахмутски район на бившата Донецка област с население от около 130 души преди войната. Намира се по протежение на магистрала М03, свързваща Артемовск със Славянск, на 19 километра югоизточно от последния. По на запад по тези възвишения, заобикаляйки отбраната на ВСУ руснаците ще достигнат Малиновка, а вече след нея са предградията на Краматорск....

    Коментиран от #21, #23

    13:28 17.01.2026

  • 20 наблюдател

    6 8 Отговор
    нали все с нещо трябва да се похвалят великите руски генерали защото путин много пари похарчи а резултати

    13:28 17.01.2026

  • 21 И това какво го интересува

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 80":

    Целокупният български народ?Да не си болняв нещо?

    13:32 17.01.2026

  • 22 Ивелин Михайлов

    4 8 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    Коментиран от #25

    13:33 17.01.2026

  • 23 Руската пропаганда

    9 6 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 80":

    Има за цел глупака.

    13:37 17.01.2026

  • 24 Славянск и Краматорск

    5 8 Отговор
    Градове , които са изграждани като градове крепости в продължение на 10 години руснаците ще им видят сметката с хитрост , нацистите много добре са подготвени , заринати с оръжие затова се случват по - бавно напредването на РФ .

    13:38 17.01.2026

  • 25 Бай Ставри

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ивелин Михайлов":

    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ!!!!

    13:38 17.01.2026

  • 26 Урсул фон дер Бандер

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Йосиф Кобзон":

    ще попее на Бандера

    13:38 17.01.2026

  • 27 Ехеее

    10 4 Отговор
    тия руски палячовци още ли са в Донецк, мухлясаха там 4 год 😂

    13:39 17.01.2026

  • 28 Димяща ушанка

    7 4 Отговор
    Утре влизам в Киев, този път е сигурно !!!

    13:40 17.01.2026

  • 29 ганев

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ЕЕЕЕ...4... г..СИ ОСТАНА...КОТЕ...КОГО ЩЕ СТАНЕШ...ТИГЪР

    13:44 17.01.2026

  • 30 Мишел

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Рублевка":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #36, #39

    13:45 17.01.2026

  • 31 Руснак без крак

    9 2 Отговор
    Утре влизам в Киев! Ако остана с глава.

    13:48 17.01.2026

  • 32 1111

    5 5 Отговор
    Ъм тъй кат зяпам - и Мирноград загуби стратегическо значение...

    13:50 17.01.2026

  • 33 1111

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пруссс, ве! Прууусссс!

    13:50 17.01.2026

  • 34 1424

    7 2 Отговор
    РускитеСвине са избивани като пилци в Донбас.

    13:51 17.01.2026

  • 35 Другари,

    7 3 Отговор
    превзехме ли Покровск и Мирноград и Купянск?

    Чува ли се нещо?

    13:52 17.01.2026

  • 36 Пак аз бе

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    В Купянск руснаците водят с 27:1

    13:53 17.01.2026

  • 37 Филип

    7 3 Отговор
    Гледам видеа с пленени руснаци.Трудно е да се каже,че руснаците принадлежат към човеците.

    Коментиран от #41

    13:57 17.01.2026

  • 38 стоян георгиев

    4 3 Отговор
    едно време краварите.не успяха да . превземат едно село, въф Виетнам, 20 години 🤭🤭🤭

    14:00 17.01.2026

  • 39 Всяка сутрин милиарди хора по света

    6 3 Отговор

    До коментар #30 от "Мишел":

    Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #42

    14:00 17.01.2026

  • 40 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    4 2 Отговор
    Просия за пръв път днес е изстреляла новейшата си бурия Бадемник по Киев,негодната скрап обаче е паднала в Белгород и е поразила пощенска станция,блатарите са потресени от новото блатно "техническо чудо" ......🤣🤣🤣🤣😂😂

    14:02 17.01.2026

  • 41 Сила

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Филип":

    Те и укрите приличат на maйmyни, но нищо не казваш за тях.

    14:02 17.01.2026

  • 42 А ти щастлив ли си,

    2 3 Отговор

    До коментар #39 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    че си се родил niдaл!

    Коментиран от #53

    14:04 17.01.2026

  • 43 Наблюдател

    3 3 Отговор
    Важното е че груз 404 напредва към бандера.

    14:07 17.01.2026

  • 44 Альоша барабата

    3 1 Отговор
    Севодня в Питер и Масква има опашки за бензин ,по калните гастрономи тоже,хиляди просияни чакат да покупает консерви от пилешки фенери и пастет от папур,положение очень плохо!

    Коментиран от #51

    14:09 17.01.2026

  • 45 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Димяща ушанка":

    Ушанка и бандеровец на Източния фронт.

    14:10 17.01.2026

  • 46 Механик

    1 4 Отговор
    Аз па мисля, че пролетната перемога от 23-та година си върна Крим, а хаймърсите събориха моста.
    Па гробищата в Украина се увеличават на площ, щото имат много свободна земя и се чудят какво да я правят.
    Абе, че забравих, ама Чей Курск?

    Коментиран от #49

    14:10 17.01.2026

  • 47 Линда

    5 0 Отговор
    Хаха САЩ за 30 минути страна завладяха , без сухопътна граница , а сега точат лиги и на Иран . А мужиците се хвалят с 2 села в донецка област ХАХХХХХ ОХХХХХХ НЕ МОГА

    14:12 17.01.2026

  • 48 Обективен

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Рублевка":

    Че е полека, полека е, но не е лека

    14:12 17.01.2026

  • 49 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Механик":

    Най-големият крематориум в света в Петербург се разшири.Що ли?

    14:13 17.01.2026

  • 50 Мунчо тъпофилтака

    2 0 Отговор
    А бря нашите блатни богатири взяха ли днес Купянск за 97 -ми път ??!

    Коментиран от #52

    14:14 17.01.2026

  • 51 Рублевка

    0 4 Отговор

    До коментар #44 от "Альоша барабата":

    В Киев режим на тока 2 часа има 10 часа няма. Магазините и бензиностанциите са затворени. Няма хляб и вода. Няма отопление. Хиляди са замръзнали до смърт в жилищата си. А в Москва всичко е ок. Отварят прозореца, защото става топло като в сауна.

    Коментиран от #54

    14:14 17.01.2026

  • 52 Цомчо Плюнката

    5 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мунчо тъпофилтака":

    Руснаците са неможачи.

    14:15 17.01.2026

  • 53 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "А ти щастлив ли си,":

    Ние също сме розови понита и сме щастливи, че ни плащат в евро 🤣🌈🤣🌈

    14:16 17.01.2026

  • 54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Рублевка":

    Как пък един клепар като теб например не замина за руският рай?

    14:16 17.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания