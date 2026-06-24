Новини
Свят »
Русия »
24 юни 1812 г. Наполеон напада Русия

24 юни 1812 г. Наполеон напада Русия

24 Юни, 2026 04:13 11 028 88

  • 24 юни 1812 г.-
  • наполеон-
  • напада-
  • русия-
  • франция-
  • император

Формална причина за агресията станал фактически отказът на Русия от континентална европейска икономическа блокада на Англия

24 юни 1812 г. Наполеон напада Русия - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 24 юни 1812 г. Великата армия на Наполеон пресича река Неман и започва нашествие в Русия.

Завоевателят на Европа не предполагал, че след 6 месеца ожесточени боеве армията му ще бъде напълно разгромена.

Формална причина за агресията станал фактически отказът на Русия от континентална европейска икономическа блокада на Англия, в която тя трябвало да участва според Тилзитския договор. Наполеон включил в този поход най-добрите се сили. Ядрото на неговата армия били кадрови френски войски. Това били бойни части, спечелили победи при Маренго, Аустерлиц, Иена и Ауещедт – войници от старата гвардия начело с най-добрите военноначалници на Франция – маршалите Неем, Мюрат, Даву и други. Но в редиците на армията на Наполеон имало и немалко войници от 16-те завоювани по-рано от него европейски страни. По численост руската армия била един и половина пъти по-малобройна. Освен това основните ѝ части били разхвърлени на значителни разстояния.

Наполеон искал да разгроми руските армии поотделно, но те отстъпвали в дълбочина в страната, стремейки се да се обединят. Това не означавало, че на началния етап на войната не е имало боеве. Например, казаците на атаман Платов и хусарите на генерал Кулнев много пъти нападали врага и му нанасяли значителни загуби. В началото на август двете армии под командването на Багратион и Барклай дьо Толи успели да се обединят.

Скоро за главнокомандващ на руските войски бил назначен прочутият пълководец Голенищев-Кутузов. По-късно френският император признал, че от 50 сражения, проведени от него, „в битката край Москва била проявена най-много доблест и спечелен най-малък успех. В нея французите се показали достойни да спечелят победа, а руснаците заслужили правото да бъдат непобедими”. На 19 септември изтощените войски на Наполеон влезли в Москва, където той един месец безуспешно очаквал капитулацията на Русия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дамммм

    93 9 Отговор
    И накрая в Париж руският солдат си пие бирата...-

    Коментиран от #66

    07:44 24.06.2019

  • 2 НЕО

    29 95 Отговор
    Егати държавата:):) Кой не се е пробвал, той не е стигнал до околовръстното на Москва и не я е объртал с земята наопаки!! Руснаците чакат да бъдат превзети и някой да тъгне да им атакува противника в гръб, и чак тогава тръгват в контранастъпление. Имам чувството, че само укрите не са се пробвали на този учебен военен полигон със странното наиенование Русия??

    Коментиран от #12, #16

    07:45 24.06.2019

  • 3 mediator37

    21 75 Отговор
    Колкото пъти са се сблъсквали Наполеон е бил победител. Нищо не се казва в статията за битката при Бородино, където руската армия е разгромена напълно, десният й фланг е унищожен, а командващият го генерал Багратион е убит. Редутите (т.е. артилерията) също са прегазени от Наполеон и само нощта спасява Русия от пълно изтребление на армията й. На сутринта -Беж , Лиске да бягаме! Няма никой пред Наполеон. Желанието на руснаците да се бият се е изпарило. Армията на Наполеон бързо дава полезни уроци.

    Коментиран от #8, #9, #10, #11, #38, #70, #71, #87

    07:48 24.06.2019

  • 4 Хрониките на Евразия

    15 38 Отговор
    " За да се спаси Русия , трябва да се изгори Москва "
    Кутузов ..
    Актуално и днес

    07:49 24.06.2019

  • 5 Румяна Костова

    74 7 Отговор
    Само през юни два пъти им се напомня на демократичните, евроатлантически сили, загрижени за правата на човека в световен мащаб-Не се бъзикайте с Русия, дори когато е в пъти по-слаба военно от вас, че ще станете за резил!

    07:52 24.06.2019

  • 6 Хаахаха сороски подлоги

    99 8 Отговор
    Крайният резултат какьв е бе тролове соросоидни# 2,3,4 -??? Ама било това-ама било онова-а войната свьршва сьс руските конници по улиците на Париж-а Наполеон умира като куче заточен и отровен от своите французи.

    07:54 24.06.2019

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Румяна Костова

    66 6 Отговор

    До коментар #3 от "mediator37":

    Е, ту неочакваната зима през ВСВ, ту пък внезапното настъпване на нощта при нападението на Наполеон са причина за поражението на враговрте на Русия.Мистика някаква.

    07:58 24.06.2019

  • 9 Соросчо

    71 5 Отговор

    До коментар #3 от "mediator37":

    Любимата теза на соросоиди и фашаги - все нещо си друго спасявало Русия от разгром. Я нощта, я лютата зима. А за след това че винаги побеждава въпреки всякакви нощи и зими нищичко те казват.

    07:58 24.06.2019

  • 10 Kcaniba

    71 3 Отговор

    До коментар #3 от "mediator37":

    При битката на Бородино, Русия докарва ситуацията до цайтнот!!!
    Просто заслепеният от славата си диктатор не е разбрал, че е спечелил битка, но изгубил войната. Русите са запазили армията, и спечелили аремето. А са знаяли , че иде и зимата.
    От руската страна, всичко бе премислено и съзнателно, от френската - банално, сляпо, надменно , диктаторско щеславие

    Коментиран от #50

    07:58 24.06.2019

  • 11 Бай хой

    61 5 Отговор

    До коментар #3 от "mediator37":

    Нещо за парада на Александер в Париж? Беж лиске да бегаме през цяла юръпъ та до Париж. Една битка всеки може да спечели или загуби. Спечелването на война вече е друга бира. Иска се стратегия. А туй нещо стратегията не е за твонта тъпа кратуна. Наизустилси няколко нпо лозунга и харда ти е препълнен.

    Коментиран от #21

    07:59 24.06.2019

  • 12 СоцБоц

    45 6 Отговор

    До коментар #2 от "НЕО":

    Абе вие Хамериканифилите сте Мн жалки , който не се е пробвал той не си е счупил главата в Руската степ и Краварите ги очаква същото. Кочината на злото и безаконието Америка с една шепа фенове оскотяли и мразещи всичко и всеки в България, цялата им философия е подчинена на омразата.Слава на БКП!!!

    08:00 24.06.2019

  • 13 Румяна Костова

    44 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мей":

    И къде е благодарността на англичаните в този случай?

    08:01 24.06.2019

  • 14 Дедофф

    41 1 Отговор
    Обединените европейци са бегали мноооого бързо наoбратно ама пак дедофф.

    08:01 24.06.2019

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Бай хой

    45 5 Отговор

    До коментар #2 от "НЕО":

    Тъпчо тъпоглави той и никифор е превзел Търново. Ама после наздравицата е била яка.

    Коментиран от #28

    08:05 24.06.2019

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Отряд манафи в ЦСЗ

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българофоб":

    Суа ма ебана мангя.ХЯХЯХЯ!!!

    Коментиран от #20

    08:07 24.06.2019

  • 19 Бъз

    45 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мей":

    И пак в основата е Англия.
    Русия отказала да се присъедини към френските санкции.
    Санкции : защо ми звучи някак познато ?

    Коментиран от #22

    08:08 24.06.2019

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 mediator37

    5 32 Отговор

    До коментар #11 от "Бай хой":

    Червената ти квадратна чутура е пълна с бетон марка 30. Не се хаби да ми обясняваш как "От тайги до Британских морей Красная армия всех сильней".

    Коментиран от #25

    08:10 24.06.2019

  • 22 Kcaniba

    24 2 Отговор

    До коментар #19 от "Бъз":

    Авглосаксите са вечното зло!!!
    фащ днес е империята на това зло !!!!

    08:14 24.06.2019

  • 23 нервен ( разбивача на тролове )

    18 4 Отговор
    Ми френска му работа ...вместо да виси един месец в изпепелена Москва да беше ударил Петербург ....при положение че през 1812 Москва не е столица на руската империя това джудже какво прави там изобщо ?

    Коментиран от #27

    08:17 24.06.2019

  • 24 mediator37

    30 2 Отговор
    Приносът на руската армия към световния туризъм е появата на заведенията тип "Бистро". Когато са минавали през Париж руските войници са влизали в питейни заведения и са си поръчвали алкохол, като са подвиквали на серевитьора "-Быстро, быстро!", т.е. -Бързо, бързо!. За да глътнат на крак и догонят строя.

    08:19 24.06.2019

  • 25 Бай хой

    32 3 Отговор

    До коментар #21 от "mediator37":

    Е ми фактите са си факти. Щом си го написал няма да ти чупя хатъра. А за гитлер ко ши кажиш. Голям късмет. Хем отровен, хем самозастрелян, хем подпален. Това сороспиите сте най продажното семе на света. Гъгранясало и мухлясало.

    08:19 24.06.2019

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 бат Рамбо е гей

    30 2 Отговор

    До коментар #23 от "нервен ( разбивача на тролове )":

    Ами като няма сили да се мръдне по вече , какво му остава да прави ? Дори и да тръгне още напред / ти разглеждал ли си картата на Русия/ - 8/10 от територията на Русия остава не превзета ! Руснаците ще се бият чак до Камчатка . Тоя охлюв как си е представял ситуацията изобщо ?!!

    Коментиран от #31

    08:21 24.06.2019

  • 28 НЕО

    7 29 Отговор

    До коментар #16 от "Бай хой":

    Номера е да не допускаш някой да ти влезне в държавата празноглавецо. А не да ти изколят войската с ятагани, да ти оправят жените 500 години и да чакаи някойй да те освободи. Същото е и за Русия. Да не допуснеш да ти обърнат страната със земята наопаки, да ти избият /изколят/ войската с десетки милиони жертви и кой как иска да си пие кафето в Москва, да оправя рускините и да чакаш да ударят в гръб противника ти и тогава да тръгнеш в контранастъпление. Вижде САЩ, АНГИЯ, Турция и се учете слбаци плаховити ставащи само за лизане на сладоледа с каймак:):)

    Коментиран от #32, #63

    08:21 24.06.2019

  • 29 Хрониките на Евразия

    4 15 Отговор
    Всъщност в Москва Наполеон обявява край на кампанията и разпуска армията .

    А главната му грешка , че не е освободил крепостните , както е бил обещал .
    Като в началото те са въставали срещу своите дворяни и опожарявали тяхните имения , а после са се обърнали срещу Наполеон .
    Толстой много подробно е описал този момент в неговият роман " Война и мир "

    Коментиран от #34, #48, #54

    08:22 24.06.2019

  • 30 Цанко

    25 1 Отговор
    Наполеон тръгва с най голямата армия събирана някога в Европа ! И какво - кокалче ! Както и сега сороснята обяснява как нато имали най голямата армия и най големия бюджет ??!!! Ама ще има пак кокалче !

    Коментиран от #43

    08:23 24.06.2019

  • 31 нервен ( разбивача на тролове )

    3 11 Отговор

    До коментар #27 от "бат Рамбо е гей":

    Не ми говори глупости Петроград е само на 600 км от Москва ..

    Коментиран от #33

    08:24 24.06.2019

  • 32 Точи и Меси

    27 2 Отговор

    До коментар #28 от "НЕО":

    А Хитлер що допусна да преминат границата на държавата му и да я обърнат с краката нагоре ? А Наполеон що допусна да преминат границите на държавата му и да маршируват руснаците в Париж ? Там как стои въпроса с номера ?!!

    08:25 24.06.2019

  • 33 бат Рамбо е гей

    22 1 Отговор

    До коментар #31 от "нервен ( разбивача на тролове )":

    За тебе 600 километра явно са от компютъра ти до тоалетната ?!! То сега е трудно да придвижиш войска на 600 километра , че какво остава за тогава когато са се предвижвали предимно пеш ! За колко време пешаците ще изминат тия 600 километра при положение че вече са изморени ?!!

    Коментиран от #81

    08:28 24.06.2019

  • 34 Батиста

    20 0 Отговор

    До коментар #29 от "Хрониките на Евразия":

    Глупости на търкалета ! Как на чужда територия ще разпуска армията ??? Факт е обаче че много от чуждонаемниците / германци , поляци и др/ почват да дезертират и то в големи количества !!!

    08:31 24.06.2019

  • 35 Коста

    24 0 Отговор
    "Цялата армия си мислеше, че това ще е краят на нашата кампания... Моите полкове бяха изумени, че след толкова тежки и смъртоносни походи [два месеца след нахлуването] резултатите от техните усилия непрекъснато се отдалечаваха и започнаха да се притесняват за разстоянието, което ги делеше от Франция", пише Наполеон в изгнание.

    08:33 24.06.2019

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Еl comandante

    20 2 Отговор
    Слава РОССИИ!!!!уе анално податливи гербави сороспии!!!

    Коментиран от #61

    08:35 24.06.2019

  • 38 Сандокан с двата ножа

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "mediator37":

    В крайна сметка френският владетел получава класическата си полева битка: двете армии се срещат край село Бородино, недалеч от Москва. Въпреки че руските войски се оттеглят през нощта след сражението, Наполеон не постигна стратегическата си цел. Руската армия все още е напълно съхранена. А неговата - тъкмо обратното, понася изключително тежки загуби и се нуждае от време, за да се възстанови.

    08:35 24.06.2019

  • 39 Факт

    26 0 Отговор
    От 500000 френски войници оцеляват само 10000.

    Коментиран от #73

    08:35 24.06.2019

  • 40 Отряд манафи в ЦСЗ

    13 3 Отговор

    До коментар #36 от "Main Fürher":

    Сус ма ебана мангя!!!

    08:36 24.06.2019

  • 41 Kcaniba

    16 3 Отговор

    До коментар #36 от "Main Fürher":

    сороснята е в траур.
    Намалете субстанциите и полегнете на сянка ден-два, че се запенихте в тоя амерски кенеф.

    08:37 24.06.2019

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 СссереМ

    6 29 Отговор

    До коментар #30 от "Цанко":

    На руснаците НАТО не им трябва,САЩ ги мачкат икономически,колхозниците вече броят трохите.

    Коментиран от #45, #55

    08:38 24.06.2019

  • 44 Солунския чудотворец

    28 2 Отговор

    До коментар #36 от "Main Fürher":

    А сега една Германия стои надупена от 1945 година насам и канцлера и се одобрява от чужда държава ! А бе една жалка работа ! Германците чуждите емигранти ги биха и е..ха пък те бъкел не могат да кажат ! Поне да се бяха разбутали по примера на жълтите жилетки , ама на - стоят и търпят да ги газят всички наред !

    08:38 24.06.2019

  • 45 Кожухаров

    20 2 Отговор

    До коментар #43 от "СссереМ":

    То краварите сами се намачкаха едно хубаво. Никой вече не ги бръсне за световна сила . Даже и иранците.

    08:40 24.06.2019

  • 46 Калоян

    19 2 Отговор

    До коментар #42 от "хахахааааааа":

    Градът е бил изгорен и е нямало жив руснак там ! Явно сами са се чукали. То за това стигнаха до това дередже - западноатлантически ценности и прайдове !

    08:42 24.06.2019

  • 47 Ней

    16 0 Отговор
    Явно и до сега от тази кампания и от резИлтатата от нея не са направени съответните изводи. Още повече в историята вече е явно допускана веднъж грешката да не бъдат взети предвид, с аналогичен изход.

    08:47 24.06.2019

  • 48 Хи их хи

    15 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хрониките на Евразия":

    Браво! Вадиш исторически факти от контекста на художествено произведение! Следващия път пробвай с комиксите за Батман!

    Коментиран от #53

    08:48 24.06.2019

  • 49 mediator37

    1 16 Отговор
    Състоянието на армията е отражение на състоянието на народа. Щом народът е добре гледан и хранен, военните успехи идват неминуемо. Нито тактическите, нито стратегическите отстъпления се съотнасят към понятието военен успех. Да изоставиш цивилното си население на произвола на чужда армия е недостойно.

    Коментиран от #51

    08:52 24.06.2019

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Бай хой

    28 0 Отговор

    До коментар #49 от "mediator37":

    А да изоставиш народа си на чужди инвеститори и фондации е сто пъти по недостойно.

    Коментиран от #84

    09:08 24.06.2019

  • 52 Иван

    22 1 Отговор
    Виждаме че руснаците са правили много грешки- спасявали английските варвари от хуманна блокада,спасявали еврейските плъхове от цивилизовано изтребление,спасявали българските говеда от муслемско толерантно съжителство,възпират Сирия от уахабитска демокрация,пречат на американския петрол в Персия.

    09:11 24.06.2019

  • 53 Хрониките на Евразия

    3 15 Отговор

    До коментар #48 от "Хи их хи":

    Жалко , че не си прочел нито художествено произведение , нито Историята на Руската империя , но се напъваш да си показваш простотията !
    А сега ми кажи какво е правил Суворов в Алпите , 12 години преди нападението на Наполеон на Русия и какво се е случило след битката при Аустерлиц ?
    Поне малко да наваксаш пропуснатото в училище !

    Коментиран от #56, #57

    09:15 24.06.2019

  • 54 po-znaesht

    20 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хрониките на Евразия":

    Много смешен коментар-че Наполеон обявил в Москва край на кампанията!!??Тогава защо се е разкарвал до Москва?С екскурзионна цел!!И сигурно е РАЗПУСНАЛ войската си-всеки да се прибира сам по сам,или да си останат в Русия ако им хареса!!! ГОЛЯМ СМЯХ!!

    09:17 24.06.2019

  • 55 robur

    14 0 Отговор

    До коментар #43 от "СссереМ":

    мудак - мръдни от монитора и погледни през прозореца и виж в каква кочина живееш а ти горкия се поболял за другите жалък си

    09:26 24.06.2019

  • 56 Хи их хи

    20 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хрониките на Евразия":

    Едноклетъчно хохълче, това не се учи в училище! Суворов не е бил само в Италия, а на доста места в Европа. Но това няма нищо общо с твоя интелектуален недъг. Още в шести клас ми е попадало в ръцете произведението на Толстой, и двата тома! За едно дете това е изключително тежък роман! Но да оставим настрана колко много съм умен, бърз, смел, красив, съобръзителен и ЕнтелЕгентен! Простата ти украинска кратуна няма да го разбере! Историческите факти служат за изграждането на едно художествено произведение, но се пречупват през много призми, и да ми вадиш романи като доказателство за исторически факти е комично!

    Коментиран от #64

    09:30 24.06.2019

  • 57 po-znaesht

    19 1 Отговор

    До коментар #53 от "Хрониките на Евразия":

    Да ти кажа какво е правил Суворов в Алпите!!Преминал ги е като Ханибал някога,нанасяйки загуби на французи и поляци ,да-загубил е 1/4 от хората си,но е бил без обоз и през зимата,а накрая е пленил 2800 французи и е слязъл с тях във Австрия!Война е все пак-без жертви не може!И е останал в историята като НЕПОБЕДЕН пълководец!Чети и ти-поне от Google!!Там ги има тези работи!!

    09:32 24.06.2019

  • 58 жокер

    16 3 Отговор
    ХА, КАКВО КАЗВАТ ЗВЕЗДИТЕ: ЗА ДЖЕНДЪРИСТАН И СИЕ ДА НЕ ЗАБРАВЯТ, ЧЕ НЯМА ПО-ВЕЛИКА АРМИЯ И ПО-ВЕЛИК ЗАВОЕВАТЕЛ ОТ РУСИЯ (Р Ф) ... АКО ИСКА ДА Е ТАКАВА, А СЕГА И ЗАЕДНО С КИТАЙ СВЕТА Е ТЕХЕН ЗА ВЕЧНИ ВРЕМЕНА! ТЪЙ ЧЕ ...УМНАТА, АМА МНОГО УМНАТА!

    09:32 24.06.2019

  • 59 Иван

    17 2 Отговор
    Ако са прочели Библията са щели да раэберат,че не могат да победат Русия.

    09:46 24.06.2019

  • 60 За Родину Братан .Давай СТРЕЛЯЙ.

    13 3 Отговор
    Мы – русские, и потому победим. /А.Суворов.Край на цитата....

    09:50 24.06.2019

  • 61 За Родину Братан .Давай СТРЕЛЯЙ.

    9 2 Отговор

    До коментар #37 от "Еl comandante":

    Мы – русские, и потому победим. /А.Суворов

    09:52 24.06.2019

  • 62 ОТ ПУЦА ДО ФАКУЛТЕТО

    0 0 Отговор
    ДРУГОТО, ДЕТО ГО ПИШАТ НЯКОИ СА НАШИ ВИСОКООБРАЗОВАНИ ПИТОМЦИ, НАКАЗВАНИ ЗА УМСТВЕНО ОТКЛОНЕНИ ПРОЯВИ СЪС ЗАТВАРЯНЕ ПРИ ГНОМИТЕ В ПОМИЙНАТА НИ ЯМА И ПОЛУЧЕНИТЕ ИМ ОТКЛОНЕНИЯ ДА СА ОТКЛЮЧЕНА ИМ СЕГАШНА ПРОЯВА НА УМОПОМРАЧЕНИЕ ПРИ СРЕЩАТА ИМ С КОДОВОТО ИМЕ "НАПОЛЕОН"- паролата за имплантираните им пуцаджийски чипове, че то иначе няма изкласяване на ПУЦ-а, КОЕТО НИ НАВЕЖДА НА МИСЪЛТА ЗА НЕЗАБАВНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУЦАДЖИЙСКИ СИМПОЗИУМ, ПОСВЕТЕН НА ТЕМАТА " ВЪРТИ ЛИ СЕ ЗЕМЯТА, А С НЕЯ И ПУЦАДЖИИТЕ?" ВНИМАВАЙТЕ ПУЦАДЖИИ ДА НЕ СЕ ИЗЛОЖИМ И ФАКУЛТЕТО ОСТАНЕ БЕЗ НОУ-ХАУТО СИ, СИНОНИМА НА ВСИЧКИ ВРЕМЕНА ЗА ВИСОКА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ...ЯМАТА - Р У С И Я, А И КИТАЙ НИ ГЛЕДАТ!

    09:56 24.06.2019

  • 63 САЩ СА НА КОЛЕНЕ

    22 1 Отговор

    До коментар #28 от "НЕО":

    Пред военната мощ на Руската федерация!
    "Номерът" е, че който е влязъл при Мечката, е бил жестоко сгазен - ФАКТ! Нека ФАЩ сега опитат да влязат в Русия, дори няма да имат време да напълнят памперсите и ще са при Св. Петър, но те не могат със Северна корея и сега с Иран да се справят, а камо ли Руската федерация, която има потенциал да прати НАТО (малкото страни, които ще останат в алианса при евентуална война с Русия) и ФАЩ директно при Хитлер и Наполеон. А за онождането на жените, я прочети малко история за руските войници как са плющели германките в края на ВСВ, още им се носи славата....хахахахахаха... възбужда ли те това, а джендърче....хахахахахах... бутай краставицата!!! :))))))))

    09:57 24.06.2019

  • 64 Хрониките на Евразия

    1 14 Отговор

    До коментар #56 от "Хи их хи":

    Ало многоклетъчният , въпрос ти зададох - Какво е правил Суворов в Алпите ?
    С твоите многоклетъчни израстъци не можеш да ми отговориш на един прост въпрос , затова си мислиш , въпреки , че си чел " Война и мир " в детската градина , не знаеш , че не Наполеон напада Русия , а не обратното 😂
    Пък камо ли за селските бунтове в Русия , през 1812 година .
    Чети за Аустерлиц , как цялата руска армия попада в плен , а Наполеон ги облича , нахранва и пуска да си отидат в Русия , с писмо до император Александър първи .

    Коментиран от #65

    10:08 24.06.2019

  • 65 чукундур

    16 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хрониките на Евразия":

    Ако ще да ги е и лакирал и да им обезкосмявал Д-така! В крайна сметка руските войници си пиели питиетата в Париж и викали бъйстра,бъйстра и сега французите си имат бистра!

    Коментиран от #68

    10:16 24.06.2019

  • 66 Вод

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дамммм":

    Водката!!!

    10:20 24.06.2019

  • 67 Пловдив 1983

    6 0 Отговор
    Водката!!!

    10:21 24.06.2019

  • 68 Хрониките на Евразия

    1 16 Отговор

    До коментар #65 от "чукундур":

    Толкова им харесало в Париж , че половината руска армия предпочела да станат ратай на французите и да не се връщат в Русия ..

    10:55 24.06.2019

  • 69 Балканец

    15 1 Отговор
    24 Юни 1812 - Напальон хабер си няма каква фатална грешка прави.

    11:01 24.06.2019

  • 70 Съми

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "mediator37":

    Една победа не печели войната

    11:32 24.06.2019

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 плевен

    3 8 Отговор
    Няма начин с 30 реда да опишеш този важен за Европа сблъсък. Направено е на елементарно ниско ниво. Почвам и спирам с началото. Истинската причина за войната е комплексираните царе на Русия.Те са организатори на 2-ра, 3-та ........до 6-та антифренска коалиция. И източват безогледно кръвта и финансите на страната. Харчат 50млн. за подготовка на войната, за да спечелят 5 млн. от търговия с Англия. Сига за граматиката: Венци, как можа да сбъркаш имената и на тримата знаменити маршали на Наполеон? 1. Неем е Ней 2. Името Мюрат използват само руснаците. Правилното е Мюра. 3./тука вече се заяждам/ Д" Аву е правилното, вместо добилото популярност Даву.

    Коментиран от #74, #75

    11:59 24.06.2019

  • 73 Лупи

    11 2 Отговор

    До коментар #39 от "Факт":

    От 500 000 съюзнически войски на Наполеон (френски, австрийски, полски, пруски и др.) оцеляват между 7 000 и 30 000, но никой не знае точната бройка. Дезертирането от началото на кампанията сигурно е над 50%, понеже австрийските и пруските войски въпреки, че мразят руснаците са били заставени да са под командването на Наполеон т.е. насила накарани да воюват. От съюзниците единствено поляците са се били до край понеже Наполеон им е обещал автономия. От армията на Наполеон единствено елитни части и императорската гвардия са останали до края. Въобще както всеки велик пълководец-диктатор в историята Наполеон си е бил чисто луд за връзване и прекомерната му амбиция, нарцисизъм и мания за величие са му изиграли лоша шега. Трябва да си изключително прост да тръгнеш срещу Русия пеша и с каруци, без зимна екипировка, без провизии и без реален план и да си мислиш, че до 2-3 месеца всичко ще приключи от самосебе си. А руските главнокомандващи генерал Барклай-де-Толли и маршал Кутузов знаейки силата на Наполеон в открита и директна битка, просто са приложили най-нормалното нещо в случея- отстъпват докато лудия се наиграе и после на кафе в Париж!

    12:10 24.06.2019

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ТОЧКАТА

    10 1 Отговор
    А сега Вашингтон мечтае за руски военен парад...И пак на бял кон от наследник на Кутузов и Жуков...

    12:25 24.06.2019

  • 77 Дядо Йоцо

    12 0 Отговор
    Каквото е търсел , си го е получил , главозамаялсе е от победите си и си е мислел че целия свят , трябва да бъде във краката му.Не кради и не посягай към нещо което не е твое , за да не си счупиш главата , това са главните ,,поуки"на ИСТОРИЯТА , и който не си извлече изводи, РИСКУВА ДА ПОВТОРИ ЕДНИ И СЪЩИ ГРЕШКИ.Историята отново го ,,доказва"този път при ХИТЛЕР , но явно на света има много хора съсПЛИТКИ МОЗЪЦИ ,И СИ МИСЛЯТ , ЧЕ МОРЕТО Е ДО КОЛЕНЕ , ДО СЕГА НИКОЙ НЕ Е ИЗЛГАЛ ИСТОРИЯТА !Господа ПИШЕЩИ , КОМЕНТИРАЙТЕ ТЕМАТА !Във коментариите ви е пълно със тъпи ,,остроумия"липса на познания, отвличане от темата и ,,разводняване" , къде е ИНТЕЛИГЕНТНОСТА ВИ.

    13:00 24.06.2019

  • 78 плевен

    2 6 Отговор

    До коментар #74 от "Лупи":

    Втората антифренска коалиция е организирана още от император Павел с изпращането на Суворов в Италия и Римски-Корсаков в Австрия. Суворов командва армия съставена от 75% австрийци. Корпуса на Римски-Корсаков е разбит и пленен. След войната, взнак на добра воля, Наполеон/за своя сметка/, облича с нови униформи и оръжие оцелелите руснаци, и ги връща със знамената в Русия. А целта на войната от 1812-а е спазване на тилзитския мирен договор. Затова винаги ми е било странно сравнението с Хитлер. Това, второто е било на живот и смърт. И още нещо: използването на просташки език не те прави по- убедителен.

    Коментиран от #79

    13:08 24.06.2019

  • 79 ОлигУфрен

    8 0 Отговор

    До коментар #78 от "плевен":

    Сърреалистичното ти тълкуване на историята не променя факта, че Наполеончо се юрнал към Москва и се прибрал о@кан! Това е факта, кой кого облякъл, съблякъл, кой от своята сметка в КТБ кво направил, ама те руснаците това, другите онова....! Факт, тотално осиране, а ти не се напъвай, че ще се о@каш, като Наполеон!

    13:34 24.06.2019

  • 80 плевен

    1 2 Отговор

    До коментар #74 от "Лупи":

    Понеже ми стана интересен, ще ти разкажа още нещо. Ключов елемент в политиката на Н. е да не признава Полската държавност. Говорел е за хергцогство Варшава, а поляците е наричал само с името "варшавци".Ако е признаел държавата Полша, Русия щяла да му стане смъртен враг. А това е щяло да попречи на стремежа му да се сближи с нея. Което успява да постигне с Павел. Александър просто е играел по свирката на превратаджиите, които убили баща му.

    13:34 24.06.2019

  • 81 нервен ( разбивача на тролове )

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "бат Рамбо е гей":

    Темповете на на Наполеоновата армия е ≈ 100км на седмица ...но след погрома при Бородино́ руската съпротива е рухнала така че са можели и по-бързипко да се движат ....макар че нашите през сръбско-българската вземат 150км за две денонощия със се артилерия ама ние сме не човеци като решим да еб**ем майката на някой

    13:41 24.06.2019

  • 82 ДА СЕ ПОМНИ

    5 0 Отговор
    НА КОН ВЛЯЗЪЛ, АМА ПО ЗАДНИК ИЗЛЯЗЪЛ! А СЕГА РАЗЛИКА Е ТАЗИ, ЧЕ КОЙТО ВЛЕЗЕ...НЯМА ДА ИЗЛЕЗЕ!

    14:19 24.06.2019

  • 83 Ясновидка

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Main Fürher":

    Тези които хвалиш са били и сега си остават чисти варвари, само дето в наше време замениха войните с парите и по този начин пак окупираха Европа и отново тръгват на изток и пак през Полша и Украйна.

    14:57 24.06.2019

  • 84 mediator37

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Бай хой":

    Понякога по някои въпроси се сдобиваш с +.

    15:10 24.06.2019

  • 85 Грую

    3 1 Отговор
    Общо взето това е първият вариант на тактиката, която след това прилагат и по време на Втората световна. Губят битката при Бородино, но се изтеглят от Москва и не оставят на французите никаква храна, а когато идва зимата гладните французи се наложило да си тръгнат. Нещо подобно на това, което върши нашият народ с политиците си в момента - бяга от държавата, като ги оставя без електорат. Макар и далеч по-бавен процесът вече е очевиден и политиците взеха да се притесняват, че има инвеститори, които искат да им дадат рушвет, но няма кой да им работи за без пари, че да избиват и рушветите, които плащат и така докато в държавата останат само продажните политици и огладнеят и се махнат. Тогава след победата народът ще започне да се връща в страната.

    16:18 24.06.2019

  • 86 Кондьо

    2 0 Отговор
    Намерих това в обяви за работа!!! "Предлагам работа от вкъщи.Писане на статии,теми и коментари във форуми и т. н........." Плащат около 30 лв. на ден.

    16:36 24.06.2019

  • 87 Стойко

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "mediator37":

    Може съвсем уверено да се каже,че най-големия успех на руската армия в битката при Бородино е че е унищожена половината френска кавалерия.Малко по късно по време на отстъплението на Наполеон от Москва се вижда какво означава да имаш малко кавалерия на тези огромни пространства.Въобще главнокомандващия Михаил Кутузов се доказва като блестящ тактик

    18:47 24.06.2019

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания