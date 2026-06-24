24 юни 1812 г. Наполеон напада Русия

На 24 юни 1812 г. Великата армия на Наполеон пресича река Неман и започва нашествие в Русия.
Завоевателят на Европа не предполагал, че след 6 месеца ожесточени боеве армията му ще бъде напълно разгромена.
Формална причина за агресията станал фактически отказът на Русия от континентална европейска икономическа блокада на Англия, в която тя трябвало да участва според Тилзитския договор. Наполеон включил в този поход най-добрите се сили. Ядрото на неговата армия били кадрови френски войски. Това били бойни части, спечелили победи при Маренго, Аустерлиц, Иена и Ауещедт – войници от старата гвардия начело с най-добрите военноначалници на Франция – маршалите Неем, Мюрат, Даву и други. Но в редиците на армията на Наполеон имало и немалко войници от 16-те завоювани по-рано от него европейски страни. По численост руската армия била един и половина пъти по-малобройна. Освен това основните ѝ части били разхвърлени на значителни разстояния.
Наполеон искал да разгроми руските армии поотделно, но те отстъпвали в дълбочина в страната, стремейки се да се обединят. Това не означавало, че на началния етап на войната не е имало боеве. Например, казаците на атаман Платов и хусарите на генерал Кулнев много пъти нападали врага и му нанасяли значителни загуби. В началото на август двете армии под командването на Багратион и Барклай дьо Толи успели да се обединят.
Скоро за главнокомандващ на руските войски бил назначен прочутият пълководец Голенищев-Кутузов. По-късно френският император признал, че от 50 сражения, проведени от него, „в битката край Москва била проявена най-много доблест и спечелен най-малък успех. В нея французите се показали достойни да спечелят победа, а руснаците заслужили правото да бъдат непобедими”. На 19 септември изтощените войски на Наполеон влезли в Москва, където той един месец безуспешно очаквал капитулацията на Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дамммм
Коментиран от #66
07:44 24.06.2019
2 НЕО
Коментиран от #12, #16
07:45 24.06.2019
3 mediator37
Коментиран от #8, #9, #10, #11, #38, #70, #71, #87
07:48 24.06.2019
4 Хрониките на Евразия
Кутузов ..
Актуално и днес
07:49 24.06.2019
5 Румяна Костова
07:52 24.06.2019
6 Хаахаха сороски подлоги
07:54 24.06.2019
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Румяна Костова
До коментар #3 от "mediator37":Е, ту неочакваната зима през ВСВ, ту пък внезапното настъпване на нощта при нападението на Наполеон са причина за поражението на враговрте на Русия.Мистика някаква.
07:58 24.06.2019
9 Соросчо
До коментар #3 от "mediator37":Любимата теза на соросоиди и фашаги - все нещо си друго спасявало Русия от разгром. Я нощта, я лютата зима. А за след това че винаги побеждава въпреки всякакви нощи и зими нищичко те казват.
07:58 24.06.2019
10 Kcaniba
До коментар #3 от "mediator37":При битката на Бородино, Русия докарва ситуацията до цайтнот!!!
Просто заслепеният от славата си диктатор не е разбрал, че е спечелил битка, но изгубил войната. Русите са запазили армията, и спечелили аремето. А са знаяли , че иде и зимата.
От руската страна, всичко бе премислено и съзнателно, от френската - банално, сляпо, надменно , диктаторско щеславие
Коментиран от #50
07:58 24.06.2019
11 Бай хой
До коментар #3 от "mediator37":Нещо за парада на Александер в Париж? Беж лиске да бегаме през цяла юръпъ та до Париж. Една битка всеки може да спечели или загуби. Спечелването на война вече е друга бира. Иска се стратегия. А туй нещо стратегията не е за твонта тъпа кратуна. Наизустилси няколко нпо лозунга и харда ти е препълнен.
Коментиран от #21
07:59 24.06.2019
12 СоцБоц
До коментар #2 от "НЕО":Абе вие Хамериканифилите сте Мн жалки , който не се е пробвал той не си е счупил главата в Руската степ и Краварите ги очаква същото. Кочината на злото и безаконието Америка с една шепа фенове оскотяли и мразещи всичко и всеки в България, цялата им философия е подчинена на омразата.Слава на БКП!!!
08:00 24.06.2019
13 Румяна Костова
До коментар #7 от "Мей":И къде е благодарността на англичаните в този случай?
08:01 24.06.2019
14 Дедофф
08:01 24.06.2019
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Бай хой
До коментар #2 от "НЕО":Тъпчо тъпоглави той и никифор е превзел Търново. Ама после наздравицата е била яка.
Коментиран от #28
08:05 24.06.2019
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Отряд манафи в ЦСЗ
До коментар #15 от "Българофоб":Суа ма ебана мангя.ХЯХЯХЯ!!!
Коментиран от #20
08:07 24.06.2019
19 Бъз
До коментар #7 от "Мей":И пак в основата е Англия.
Русия отказала да се присъедини към френските санкции.
Санкции : защо ми звучи някак познато ?
Коментиран от #22
08:08 24.06.2019
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 mediator37
До коментар #11 от "Бай хой":Червената ти квадратна чутура е пълна с бетон марка 30. Не се хаби да ми обясняваш как "От тайги до Британских морей Красная армия всех сильней".
Коментиран от #25
08:10 24.06.2019
22 Kcaniba
До коментар #19 от "Бъз":Авглосаксите са вечното зло!!!
фащ днес е империята на това зло !!!!
08:14 24.06.2019
23 нервен ( разбивача на тролове )
Коментиран от #27
08:17 24.06.2019
24 mediator37
08:19 24.06.2019
25 Бай хой
До коментар #21 от "mediator37":Е ми фактите са си факти. Щом си го написал няма да ти чупя хатъра. А за гитлер ко ши кажиш. Голям късмет. Хем отровен, хем самозастрелян, хем подпален. Това сороспиите сте най продажното семе на света. Гъгранясало и мухлясало.
08:19 24.06.2019
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 бат Рамбо е гей
До коментар #23 от "нервен ( разбивача на тролове )":Ами като няма сили да се мръдне по вече , какво му остава да прави ? Дори и да тръгне още напред / ти разглеждал ли си картата на Русия/ - 8/10 от територията на Русия остава не превзета ! Руснаците ще се бият чак до Камчатка . Тоя охлюв как си е представял ситуацията изобщо ?!!
Коментиран от #31
08:21 24.06.2019
28 НЕО
До коментар #16 от "Бай хой":Номера е да не допускаш някой да ти влезне в държавата празноглавецо. А не да ти изколят войската с ятагани, да ти оправят жените 500 години и да чакаи някойй да те освободи. Същото е и за Русия. Да не допуснеш да ти обърнат страната със земята наопаки, да ти избият /изколят/ войската с десетки милиони жертви и кой как иска да си пие кафето в Москва, да оправя рускините и да чакаш да ударят в гръб противника ти и тогава да тръгнеш в контранастъпление. Вижде САЩ, АНГИЯ, Турция и се учете слбаци плаховити ставащи само за лизане на сладоледа с каймак:):)
Коментиран от #32, #63
08:21 24.06.2019
29 Хрониките на Евразия
А главната му грешка , че не е освободил крепостните , както е бил обещал .
Като в началото те са въставали срещу своите дворяни и опожарявали тяхните имения , а после са се обърнали срещу Наполеон .
Толстой много подробно е описал този момент в неговият роман " Война и мир "
Коментиран от #34, #48, #54
08:22 24.06.2019
30 Цанко
Коментиран от #43
08:23 24.06.2019
31 нервен ( разбивача на тролове )
До коментар #27 от "бат Рамбо е гей":Не ми говори глупости Петроград е само на 600 км от Москва ..
Коментиран от #33
08:24 24.06.2019
32 Точи и Меси
До коментар #28 от "НЕО":А Хитлер що допусна да преминат границата на държавата му и да я обърнат с краката нагоре ? А Наполеон що допусна да преминат границите на държавата му и да маршируват руснаците в Париж ? Там как стои въпроса с номера ?!!
08:25 24.06.2019
33 бат Рамбо е гей
До коментар #31 от "нервен ( разбивача на тролове )":За тебе 600 километра явно са от компютъра ти до тоалетната ?!! То сега е трудно да придвижиш войска на 600 километра , че какво остава за тогава когато са се предвижвали предимно пеш ! За колко време пешаците ще изминат тия 600 километра при положение че вече са изморени ?!!
Коментиран от #81
08:28 24.06.2019
34 Батиста
До коментар #29 от "Хрониките на Евразия":Глупости на търкалета ! Как на чужда територия ще разпуска армията ??? Факт е обаче че много от чуждонаемниците / германци , поляци и др/ почват да дезертират и то в големи количества !!!
08:31 24.06.2019
35 Коста
08:33 24.06.2019
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Еl comandante
Коментиран от #61
08:35 24.06.2019
38 Сандокан с двата ножа
До коментар #3 от "mediator37":В крайна сметка френският владетел получава класическата си полева битка: двете армии се срещат край село Бородино, недалеч от Москва. Въпреки че руските войски се оттеглят през нощта след сражението, Наполеон не постигна стратегическата си цел. Руската армия все още е напълно съхранена. А неговата - тъкмо обратното, понася изключително тежки загуби и се нуждае от време, за да се възстанови.
08:35 24.06.2019
39 Факт
Коментиран от #73
08:35 24.06.2019
40 Отряд манафи в ЦСЗ
До коментар #36 от "Main Fürher":Сус ма ебана мангя!!!
08:36 24.06.2019
41 Kcaniba
До коментар #36 от "Main Fürher":сороснята е в траур.
Намалете субстанциите и полегнете на сянка ден-два, че се запенихте в тоя амерски кенеф.
08:37 24.06.2019
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 СссереМ
До коментар #30 от "Цанко":На руснаците НАТО не им трябва,САЩ ги мачкат икономически,колхозниците вече броят трохите.
Коментиран от #45, #55
08:38 24.06.2019
44 Солунския чудотворец
До коментар #36 от "Main Fürher":А сега една Германия стои надупена от 1945 година насам и канцлера и се одобрява от чужда държава ! А бе една жалка работа ! Германците чуждите емигранти ги биха и е..ха пък те бъкел не могат да кажат ! Поне да се бяха разбутали по примера на жълтите жилетки , ама на - стоят и търпят да ги газят всички наред !
08:38 24.06.2019
45 Кожухаров
До коментар #43 от "СссереМ":То краварите сами се намачкаха едно хубаво. Никой вече не ги бръсне за световна сила . Даже и иранците.
08:40 24.06.2019
46 Калоян
До коментар #42 от "хахахааааааа":Градът е бил изгорен и е нямало жив руснак там ! Явно сами са се чукали. То за това стигнаха до това дередже - западноатлантически ценности и прайдове !
08:42 24.06.2019
47 Ней
08:47 24.06.2019
48 Хи их хи
До коментар #29 от "Хрониките на Евразия":Браво! Вадиш исторически факти от контекста на художествено произведение! Следващия път пробвай с комиксите за Батман!
Коментиран от #53
08:48 24.06.2019
49 mediator37
Коментиран от #51
08:52 24.06.2019
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Бай хой
До коментар #49 от "mediator37":А да изоставиш народа си на чужди инвеститори и фондации е сто пъти по недостойно.
Коментиран от #84
09:08 24.06.2019
52 Иван
09:11 24.06.2019
53 Хрониките на Евразия
До коментар #48 от "Хи их хи":Жалко , че не си прочел нито художествено произведение , нито Историята на Руската империя , но се напъваш да си показваш простотията !
А сега ми кажи какво е правил Суворов в Алпите , 12 години преди нападението на Наполеон на Русия и какво се е случило след битката при Аустерлиц ?
Поне малко да наваксаш пропуснатото в училище !
Коментиран от #56, #57
09:15 24.06.2019
54 po-znaesht
До коментар #29 от "Хрониките на Евразия":Много смешен коментар-че Наполеон обявил в Москва край на кампанията!!??Тогава защо се е разкарвал до Москва?С екскурзионна цел!!И сигурно е РАЗПУСНАЛ войската си-всеки да се прибира сам по сам,или да си останат в Русия ако им хареса!!! ГОЛЯМ СМЯХ!!
09:17 24.06.2019
55 robur
До коментар #43 от "СссереМ":мудак - мръдни от монитора и погледни през прозореца и виж в каква кочина живееш а ти горкия се поболял за другите жалък си
09:26 24.06.2019
56 Хи их хи
До коментар #53 от "Хрониките на Евразия":Едноклетъчно хохълче, това не се учи в училище! Суворов не е бил само в Италия, а на доста места в Европа. Но това няма нищо общо с твоя интелектуален недъг. Още в шести клас ми е попадало в ръцете произведението на Толстой, и двата тома! За едно дете това е изключително тежък роман! Но да оставим настрана колко много съм умен, бърз, смел, красив, съобръзителен и ЕнтелЕгентен! Простата ти украинска кратуна няма да го разбере! Историческите факти служат за изграждането на едно художествено произведение, но се пречупват през много призми, и да ми вадиш романи като доказателство за исторически факти е комично!
Коментиран от #64
09:30 24.06.2019
57 po-znaesht
До коментар #53 от "Хрониките на Евразия":Да ти кажа какво е правил Суворов в Алпите!!Преминал ги е като Ханибал някога,нанасяйки загуби на французи и поляци ,да-загубил е 1/4 от хората си,но е бил без обоз и през зимата,а накрая е пленил 2800 французи и е слязъл с тях във Австрия!Война е все пак-без жертви не може!И е останал в историята като НЕПОБЕДЕН пълководец!Чети и ти-поне от Google!!Там ги има тези работи!!
09:32 24.06.2019
58 жокер
09:32 24.06.2019
59 Иван
09:46 24.06.2019
60 За Родину Братан .Давай СТРЕЛЯЙ.
09:50 24.06.2019
61 За Родину Братан .Давай СТРЕЛЯЙ.
До коментар #37 от "Еl comandante":Мы – русские, и потому победим. /А.Суворов
09:52 24.06.2019
62 ОТ ПУЦА ДО ФАКУЛТЕТО
09:56 24.06.2019
63 САЩ СА НА КОЛЕНЕ
До коментар #28 от "НЕО":Пред военната мощ на Руската федерация!
"Номерът" е, че който е влязъл при Мечката, е бил жестоко сгазен - ФАКТ! Нека ФАЩ сега опитат да влязат в Русия, дори няма да имат време да напълнят памперсите и ще са при Св. Петър, но те не могат със Северна корея и сега с Иран да се справят, а камо ли Руската федерация, която има потенциал да прати НАТО (малкото страни, които ще останат в алианса при евентуална война с Русия) и ФАЩ директно при Хитлер и Наполеон. А за онождането на жените, я прочети малко история за руските войници как са плющели германките в края на ВСВ, още им се носи славата....хахахахахаха... възбужда ли те това, а джендърче....хахахахахах... бутай краставицата!!! :))))))))
09:57 24.06.2019
64 Хрониките на Евразия
До коментар #56 от "Хи их хи":Ало многоклетъчният , въпрос ти зададох - Какво е правил Суворов в Алпите ?
С твоите многоклетъчни израстъци не можеш да ми отговориш на един прост въпрос , затова си мислиш , въпреки , че си чел " Война и мир " в детската градина , не знаеш , че не Наполеон напада Русия , а не обратното 😂
Пък камо ли за селските бунтове в Русия , през 1812 година .
Чети за Аустерлиц , как цялата руска армия попада в плен , а Наполеон ги облича , нахранва и пуска да си отидат в Русия , с писмо до император Александър първи .
Коментиран от #65
10:08 24.06.2019
65 чукундур
До коментар #64 от "Хрониките на Евразия":Ако ще да ги е и лакирал и да им обезкосмявал Д-така! В крайна сметка руските войници си пиели питиетата в Париж и викали бъйстра,бъйстра и сега французите си имат бистра!
Коментиран от #68
10:16 24.06.2019
66 Вод
До коментар #1 от "Дамммм":Водката!!!
10:20 24.06.2019
67 Пловдив 1983
10:21 24.06.2019
68 Хрониките на Евразия
До коментар #65 от "чукундур":Толкова им харесало в Париж , че половината руска армия предпочела да станат ратай на французите и да не се връщат в Русия ..
10:55 24.06.2019
69 Балканец
11:01 24.06.2019
70 Съми
До коментар #3 от "mediator37":Една победа не печели войната
11:32 24.06.2019
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 плевен
Коментиран от #74, #75
11:59 24.06.2019
73 Лупи
До коментар #39 от "Факт":От 500 000 съюзнически войски на Наполеон (френски, австрийски, полски, пруски и др.) оцеляват между 7 000 и 30 000, но никой не знае точната бройка. Дезертирането от началото на кампанията сигурно е над 50%, понеже австрийските и пруските войски въпреки, че мразят руснаците са били заставени да са под командването на Наполеон т.е. насила накарани да воюват. От съюзниците единствено поляците са се били до край понеже Наполеон им е обещал автономия. От армията на Наполеон единствено елитни части и императорската гвардия са останали до края. Въобще както всеки велик пълководец-диктатор в историята Наполеон си е бил чисто луд за връзване и прекомерната му амбиция, нарцисизъм и мания за величие са му изиграли лоша шега. Трябва да си изключително прост да тръгнеш срещу Русия пеша и с каруци, без зимна екипировка, без провизии и без реален план и да си мислиш, че до 2-3 месеца всичко ще приключи от самосебе си. А руските главнокомандващи генерал Барклай-де-Толли и маршал Кутузов знаейки силата на Наполеон в открита и директна битка, просто са приложили най-нормалното нещо в случея- отстъпват докато лудия се наиграе и после на кафе в Париж!
12:10 24.06.2019
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ТОЧКАТА
12:25 24.06.2019
77 Дядо Йоцо
13:00 24.06.2019
78 плевен
До коментар #74 от "Лупи":Втората антифренска коалиция е организирана още от император Павел с изпращането на Суворов в Италия и Римски-Корсаков в Австрия. Суворов командва армия съставена от 75% австрийци. Корпуса на Римски-Корсаков е разбит и пленен. След войната, взнак на добра воля, Наполеон/за своя сметка/, облича с нови униформи и оръжие оцелелите руснаци, и ги връща със знамената в Русия. А целта на войната от 1812-а е спазване на тилзитския мирен договор. Затова винаги ми е било странно сравнението с Хитлер. Това, второто е било на живот и смърт. И още нещо: използването на просташки език не те прави по- убедителен.
Коментиран от #79
13:08 24.06.2019
79 ОлигУфрен
До коментар #78 от "плевен":Сърреалистичното ти тълкуване на историята не променя факта, че Наполеончо се юрнал към Москва и се прибрал о@кан! Това е факта, кой кого облякъл, съблякъл, кой от своята сметка в КТБ кво направил, ама те руснаците това, другите онова....! Факт, тотално осиране, а ти не се напъвай, че ще се о@каш, като Наполеон!
13:34 24.06.2019
80 плевен
До коментар #74 от "Лупи":Понеже ми стана интересен, ще ти разкажа още нещо. Ключов елемент в политиката на Н. е да не признава Полската държавност. Говорел е за хергцогство Варшава, а поляците е наричал само с името "варшавци".Ако е признаел държавата Полша, Русия щяла да му стане смъртен враг. А това е щяло да попречи на стремежа му да се сближи с нея. Което успява да постигне с Павел. Александър просто е играел по свирката на превратаджиите, които убили баща му.
13:34 24.06.2019
81 нервен ( разбивача на тролове )
До коментар #33 от "бат Рамбо е гей":Темповете на на Наполеоновата армия е ≈ 100км на седмица ...но след погрома при Бородино́ руската съпротива е рухнала така че са можели и по-бързипко да се движат ....макар че нашите през сръбско-българската вземат 150км за две денонощия със се артилерия ама ние сме не човеци като решим да еб**ем майката на някой
13:41 24.06.2019
82 ДА СЕ ПОМНИ
14:19 24.06.2019
83 Ясновидка
До коментар #36 от "Main Fürher":Тези които хвалиш са били и сега си остават чисти варвари, само дето в наше време замениха войните с парите и по този начин пак окупираха Европа и отново тръгват на изток и пак през Полша и Украйна.
14:57 24.06.2019
84 mediator37
До коментар #51 от "Бай хой":Понякога по някои въпроси се сдобиваш с +.
15:10 24.06.2019
85 Грую
16:18 24.06.2019
86 Кондьо
16:36 24.06.2019
87 Стойко
До коментар #3 от "mediator37":Може съвсем уверено да се каже,че най-големия успех на руската армия в битката при Бородино е че е унищожена половината френска кавалерия.Малко по късно по време на отстъплението на Наполеон от Москва се вижда какво означава да имаш малко кавалерия на тези огромни пространства.Въобще главнокомандващия Михаил Кутузов се доказва като блестящ тактик
18:47 24.06.2019
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