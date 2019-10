Ето какво правят в Истанбул с крадците (ВИДЕО)

Камерите в турския град Истанбул заснеха как група цивилни се обединиха, за да хванат крадци, които са откраднали $10 000 от ирански бизнесмен, предадоха турските медии.

Инцидентът е станал в квартал „Лалели”. Иранският бизнесмен Ахмад Салими се разхождал, когато двама крадци задигнали голямата сума от него. Работещи в близките магазини видели това и незабавно погнали крадците.

В „операцията” се включва и мъж с мотоциклет. Въпросният Фикрет Акташ сподели, че в продължение на километър е преследвал единия от джебчиите. В крайна сметка крадците са били хванати от цивилните, а на място е била извикана полиция.

Групата преследвачи е завързала крадците с въжета до пристигането на полицията. Иранският бизнесмен е останал изключително изненадан и щастлив от проявената добрина. Той дори наградил Акташ с $300.

Istanbul shopkeepers team up to bust thief who snatched $10K from Iranian businessmanhttps://t.co/29BSnTkChC pic.twitter.com/ORJjP8k3FZ