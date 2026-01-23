Новини
Свят »
Турция »
Хакан Фидан от Давос: Конкретните действия ще засилят ефекта на Съвета за мир

Хакан Фидан от Давос: Конкретните действия ще засилят ефекта на Съвета за мир

23 Януари, 2026 09:37, обновена 23 Януари, 2026 09:36 644 2

  • хакан фидан-
  • съвет за мир-
  • турция-
  • давос

Хакан Фидан подчерта важността на дипломатическите стъпки за стабилност и хуманитарна помощ в Газа

Хакан Фидан от Давос: Конкретните действия ще засилят ефекта на Съвета за мир - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турският министър на външните работи Хакан Фидан, който присъства на церемонията по създаването на Съвета за мир, предложен от американския президент Доналд Тръмп в Давос, коментира ролята на инициативата за решаване на конфликта в ивицата Газа, съобщава Анадолската агенция, предава БТА.

„Вярвам, че реализирането на конкретни действия ще придаде значимост на Съвета за мир не само в областта на хуманитарната помощ, но и по други ключови въпроси“, заяви Фидан от Световния икономически форум.

По думите му, Съветът за мир е платформа, обединяваща множество държави, които се стремят да хармонизират различията в своите позиции. „Това не е лесен процес - изисква сериозни дипломатически усилия и преговори“, допълни той, като посочи, че Турция вече е предложила първите стъпки за Палестинския комитет, който ще управлява ивицата Газа.

В публикация в социалната мрежа X, Фидан определи инициативата като „историческа възможност за облекчаване на дългогодишните страдания на населението на Газа, удовлетворяване на хуманитарните им нужди и установяване на траен мир в региона“. Той изрази надежда, че платформата ще „оформи бъдещето на ивицата Газа и ще подпомогне нейното възстановяване и стабилизиране на Близкия изток“.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня същия

    6 0 Отговор
    „Най-важното нещо, което трябва да знаем за изкуствения интелект е, че той не е просто още един инструмент... Той може да лъже и манипулира. Той се научи за тези 4г.“

    „Четири милиарда години еволюция показват, че всичко, което иска да оцелее, се научава да лъже и манипулира.“

    09:45 23.01.2026

  • 2 Истината

    6 0 Отговор
    Служителите на Тръмп все още не са разгледали "всички подробности за структурата, как ще работи, за какво е финансирането и т.н". Т.е. не се знае,знае ли се, но факт е,че е създадена. Оранжевият пак ще си събере пари за себе си и глупаците ще плащат. Кой изпрати Желязков да подписва това поредно недоразумение,след като няма право по Конституция да взема геополитически решения и да се хвали пред света с подписа си като Тръмп? Станахме за смях отвсякъде. Откъде накъде тръмп е поканил Радев, пък се е отзовал Желязков,който е в оставка? Много странни конфигурации се случват. Освен това тръмп е все начело по събирането на пари,нали ще строи Ривиера в ивицата Газа със сина си и зет си. Защо България обаче стана за резил

    09:53 23.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания