Хакан Фидан от Давос: Конкретните действия ще засилят ефекта на Съвета за мир

Турският министър на външните работи Хакан Фидан, който присъства на церемонията по създаването на Съвета за мир, предложен от американския президент Доналд Тръмп в Давос, коментира ролята на инициативата за решаване на конфликта в ивицата Газа, съобщава Анадолската агенция, предава БТА.

„Вярвам, че реализирането на конкретни действия ще придаде значимост на Съвета за мир не само в областта на хуманитарната помощ, но и по други ключови въпроси“, заяви Фидан от Световния икономически форум.

По думите му, Съветът за мир е платформа, обединяваща множество държави, които се стремят да хармонизират различията в своите позиции. „Това не е лесен процес - изисква сериозни дипломатически усилия и преговори“, допълни той, като посочи, че Турция вече е предложила първите стъпки за Палестинския комитет, който ще управлява ивицата Газа.

В публикация в социалната мрежа X, Фидан определи инициативата като „историческа възможност за облекчаване на дългогодишните страдания на населението на Газа, удовлетворяване на хуманитарните им нужди и установяване на траен мир в региона“. Той изрази надежда, че платформата ще „оформи бъдещето на ивицата Газа и ще подпомогне нейното възстановяване и стабилизиране на Близкия изток“.