Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от беларуските граждани

Кучето на беларуския президент Александър Лукашенко - Умка - има повече права от гражданите на страната, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на реч в Литва.
„През 2020 г. имаше шанс това да се промени и съм сигурен, че ще има друг шанс“, каза той в речта си, откъс от която беше публикуван от УНИАН.
Умка е куче от породата шпиц, собственост на Лукашенко. Тя се появи за първи път публично на 25 април 2020 г. по време на акция по почистване в Гомелска област, на която президентът присъства. Оттогава тя активно придружава Лукашенко на международни и национални събития.
Според беларуския президент Умка е станала случайно негово притежание, след като се привързала към него.
Мащабните протести в Беларус започнаха през август 2020 г. след обявяването на резултатите от президентските избори, които протестиращите смятаха за манипулирани. В своя пик стотици хиляди хора излязоха по улиците на Минск. До 2021 г. откритите протести бяха потушени със сила, като много активисти бяха арестувани или избягаха от страната.
През лятото на 2025 г. Лукашенко заяви, че не иска да управлява „авторитарно, диктаторски“, но „все още не се е получило“. Година по-рано беларуският президент заяви, че в републиката „няма диктатура“. „От това се страхувам през целия си президентски живот“, призна Лукашенко.
Лукашенко е президент повече от 30 години – от 1994 г., вече седми пореден мандат. Той е на 71 години. Преди пет години той обеща да не се кандидатира отново за президент, но в крайна сметка участва в гласуването, което приключи в началото на 2025 г. Според официални данни Лукашенко е получил 86,82% от гласовете.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .....
Коментиран от #60
21:23 25.01.2026
2 зИленски
у нас и кучетата умряха от студ
21:24 25.01.2026
3 Боруна Лом
Коментиран от #43, #62
21:24 25.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Абсолютно
Така и Беларуските са третирани като Измет!!
Коментиран от #28, #64, #65
21:25 25.01.2026
6 Анонимен
21:26 25.01.2026
7 Да но за сметка на Това имат
21:26 25.01.2026
8 Както често казва Путин за Руският народ
21:27 25.01.2026
9 Руските медии за безводието в ДНР
21:27 25.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дупничанин
21:28 25.01.2026
12 .....
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Правата на украинците са същите като нашите.
21:29 25.01.2026
13 Мда
Коментиран от #54
21:29 25.01.2026
14 Факт
Коментиран от #27
21:30 25.01.2026
15 Зеленските
21:30 25.01.2026
16 ФЕЙК
21:30 25.01.2026
17 Смешник
Коментиран от #24
21:30 25.01.2026
18 Обикновен човек
Коментиран от #37, #72
21:31 25.01.2026
19 Мишел
Коментиран от #29
21:31 25.01.2026
20 БОЛШЕВИК
21:31 25.01.2026
21 Тити
21:31 25.01.2026
22 СИНЧЕТО НА ЗЕЛЬОНИЙЙ
21:32 25.01.2026
23 ?????
Но беларуските граждани пък имат много повече права от украинските.
Поне най-важното да не бъдат пратени на фронта да мрат за схемаджиите на Зеленски.
Коментиран от #34
21:32 25.01.2026
24 Груз 200
До коментар #17 от "Смешник":А пък 1,2 милиона руски орки с кеф скочиха в черните чували.,
Коментиран от #30
21:32 25.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 стоян георгиев
Така, че спиред логиката на Зеля, уличните псета имат повече права от украинците 😂
Коментиран от #50
21:33 25.01.2026
27 Праз
До коментар #14 от "Факт":Все със зоо-тематика. Котки, кучета - каквото падне!
21:33 25.01.2026
28 Тиволи
До коментар #5 от "Абсолютно":Абе мъжки, защо толкова мразиш Рисия? Да не те оноЖдал някой рус мъж с бицепси?
21:33 25.01.2026
29 Владо
До коментар #19 от "Мишел":На руските сбърканяци им изключиха Ю туб.
21:33 25.01.2026
30 Факт
До коментар #24 от "Груз 200":В раша положението е не вече страшно а зловещо. След като северно-корейския сатрап отказа на жуже путя да изпрати ново пушечно месо и след огромните милионни загуби на руските орки агрссори, една от 22-те републики в РФ- Дагестан избухна срещу насилствената мобилизация. Кадрите са потресаващи. Въоръжени служители от ОМОН и руската служба ФСБ влачат към камионетките насилствено мобилизирани млади мъже. Техните роднини ,майки и сестри водят улични боеве срещу силовите структури на диктаторската раша. Кадрите завършват като Дагестански жени казват на въоръжените милиционери- "Русия напала на Украине. Ньй что делаеть там"
Коментиран от #32, #33
21:34 25.01.2026
31 Артилерист
21:34 25.01.2026
32 Факт
До коментар #30 от "Факт":Направо!
21:35 25.01.2026
33 Така е
До коментар #30 от "Факт":Зеленски разгроми коалиция от примитивни и бедни диктатури и вече 4 години ги мачка. русия,китай(1,6 милиарда),иран,индия( 1,3 милиарда),северна корея която дори изпрати и пушечно месо жълтури,венецуела, Куба,южна африка,над 4 милиарда срещу Украйна и са разгромени... докато западно Европейци са на почивки и по зимни курорти, рашите клети мрат в окопите
Коментиран от #38
21:36 25.01.2026
34 Руснаците са
До коментар #23 от "?????":шампиони по най-висока смъртност в света. Средно руснакът живее до 65г., даже севернокорееца живее повече от руснака - до 67г. За смъртността на фронта, Русия също е на лидер с милиони убити руснаци. Много жалко, че са лидери само в черните статистики, а не в нещо, което е иновативно или полезно за хората.
Коментиран от #35
21:37 25.01.2026
35 Точно
До коментар #34 от "Руснаците са":Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.
"Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.
Коментиран от #36
21:38 25.01.2026
36 Факт
До коментар #35 от "Точно":Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.
21:39 25.01.2026
37 Необикновен човек
До коментар #18 от "Обикновен човек":Какъв ли ще е отговора на световно допитване: "Какъв бихте избрали да се родите, ако избора е - руснак или българин?"
Коментиран от #42
21:40 25.01.2026
38 Точно
До коментар #33 от "Така е":Китай произвежда компоненти за иранските дронове "Шахед" които дават на раша. Северна Корея предоставя на раша милиони артилерийски снаряди 10 пъти повече отколкото САЩ и Европа за Украйна. Индия с платки. И това не е достатъчно за разбита раша та се наложи путя да пада на колене пред плондера ким за пушечно месо. И въпреки тази помощ раша за 4 години се придвижила с 50- на километра. Толкова жалка ,мизерна и безпомощна раша никой не е очаквал
21:41 25.01.2026
39 хаха🤣
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Ей,голям страх от тия бандеровци, голямо нещо..🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така...🤣🤣🤣
21:42 25.01.2026
40 Зеления надрусан еврей
Коментиран от #61
21:42 25.01.2026
41 З е куку
21:45 25.01.2026
42 А стига бе
До коментар #37 от "Необикновен човек":ти сериозно ли питаш това, допускаш ли изобщо, че има някой толкова изкуфял, че да иска да е руснак. При положение че самите руснаци не искат да са такива и се срамуват от това. Хехехеее
21:47 25.01.2026
43 Европеец
До коментар #3 от "Боруна Лом":Интересно пропагандно заглавие, а кученцето ми харесва..... Съгласен съм с твоя коментар....но мисля ,че ще бъдеш шокиран когато се разбере какви отстъпки е направил Путин по отношение на покрайна.... Путин допуска голяма грешка, като се отказва да продължи войната до капитулацията на покрайна и вероятно затова ще бъде съден от днешните руснаци,техните деца и внуци....СВО почна заради НАТО и правата на руснаците живеещи в покрайна.... Финландия и Швеция влезеха в нато, Румъния и Полша изградиха много натовски бази и се напълниха с оръжие.... Руснаците в запорожка и херсонска област гласуваха на референдум, но за Русия ще остане това което е превзела до момента, за Одеса и Николаев въобще не става въпрос.... Русия преговаря с терориста Буданов , който е пряко отговорен за смъртта на много мирни руснаци, всички казват с терористи не се преговаря, ама на руснаците преговарят.... Русия в тая война даде много жертви, многократно по-малки от украинските, загуби много пари във войната и ако Русия Не получи апитулация на Украйна, руснаците отново ще бъдат измамени да очакванията си.... Въпреки че течат преговори и казват, че има надежда за мир, като чета и слушам заявленията на зеления просяк милионера и посредствен актьор ми се струва че войната ще продължи..... Но ще поживеем и ще видим....
21:48 25.01.2026
44 Абе
Коментиран от #52
21:48 25.01.2026
45 Мишел
Коментиран от #48
21:48 25.01.2026
46 !!!?
21:49 25.01.2026
47 Защо не се одобри видеото от ком.25
21:50 25.01.2026
48 С 3,1 млн.е намаляла раша...
До коментар #45 от "Мишел":От 2022 г. досега
Коментиран от #49
21:51 25.01.2026
49 Хи их хи
До коментар #48 от "С 3,1 млн.е намаляла раша...":Сега ако ги напишеш и поименно ще ти повЕрваме!
21:54 25.01.2026
50 Така е
До коментар #26 от "стоян георгиев":В Беларус действително е една идея по-добре за хората, отколкото в Русия. На Путин изобщо не му дреме за руснаците, провали се СВО-то и той набързо мобилизира 1 милион руснаци, а украинците пък набързо ги могилизираха. Ей така си заминаха тези хора, защото Путин много го било страх от лошото НАТО 😆 ..
21:56 25.01.2026
51 Украйна занулява раша
22:00 25.01.2026
52 Аааа
До коментар #44 от "Абе":не обиждай така г-н Медведев, обича си той белото и чашката. Коментира се, че той ще е следващия презедент на Рашата. Очаква ги очаква „светло и богато„ бъдеще !))
22:02 25.01.2026
53 Ок,Зеленски!
ТЕ КАКВИ ПРАВА ИМАТ...?!?!
22:05 25.01.2026
54 Изобщо...
До коментар #13 от "Мда":...- Кучешка история...!
22:15 25.01.2026
55 Не бре
Толкова години можеш да си Президент
Само ако не си ДИКТАТОР.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
22:16 25.01.2026
56 ТРЪМП:
22:16 25.01.2026
57 ХиХи
22:21 25.01.2026
58 Отец Дионисий
22:25 25.01.2026
59 Ходил и видял
Защото съм го видял с очите си последно преди месец.
Само си представете град без клошари, бездомници, крадци, наркомани, без просяци, си,гани, мигранти, не.гра, каруци, боклук - Нула! С чисти светли широки прави улици и тротари без дупки, с нови или обновени сгради, боядисани озеленени площи, без олющени фасади, без драсканици, без графити без оклепани и омазани с боклуци спирки, подлези, надлези с реклами предимно в интерес на хората - подкрепа на семейството , майките, децата, борба с пожарите. за спазване на правилата за движение
Дълго е за писане, който не вярва да гледа клипове за беларуските градове и села в Ютуб за да разберере в каква кочина живеете ( живеем). За сравнение София по Коледа изглеждаше като циганска махала в северозападно село в сравнение с Минск! И повярвайте така е навсякъде, не само в Минск, и в градовете и в селата! И освен това прочетете коментарите на обикновените хора - всички говорят с огромно уважение и благодарност за Лукашенко.
Диктатор бил, не знам си какво...Глупости! Пази си държавата и народа! Само ще изтъкна някои постижения на Беларус за последните 2-3 години! Сабаленка №1 в женския тенис.жена космонавт, построена атомна централа, построен чисто нов национален стадион за 0 (нула) беларуски рубли - подарък от Китай Ние
Коментиран от #63, #67
22:31 25.01.2026
60 Дядо ви
До коментар #1 от ".....":Ловят украинските мъже като животни по улиците, ако някой гъкне против войната направо го убиват а за това, че унищожиха държавата си няма какво да се говори и излиза това болно момче и дрънка за права на хората при условие, че единственото право, което имат украинците е да умират за кефа на западните паразити.
22:33 25.01.2026
61 Не е лапсус
До коментар #40 от "Зеления надрусан еврей":Зеленския е казал точно това, което е искал да каже. Но е пропуснал да уточни, че правата на беларусите може и да са малко, но пък руснаците нямат никакви права, даже им е забранено да мислят самостоятелно. Целта на съществуването на руския човек е само една - да умре по заповед на Кремъл.
22:34 25.01.2026
62 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Боруна Лом":Много грешиш приятел. Русия попиля сама себе си и унищожи народа си. Русия вече е един полумъртъв васал на Китай.
22:36 25.01.2026
63 Ходил и видял
До коментар #59 от "Ходил и видял":Продължение
Сабаленка №1 в женския тенис.жена космонавт, построена атомна централа, построен чисто нов национален стадион за 0 (нула) беларуски рубли - подарък от Китай Ние не можем да си съберем боклука... В магазините има всичко. И най важното храната е предимно собствено прозиводство - чиста и екологична.
А ние ако спрат вноса на храна...ще измрем от глад за един месец! Буквално!
Но да оставим чистотата и реда... Огромната разлика там и тук е, че там престъпниците са в затвора, а тук са във властта!
И последно един пример какво е направил Лукашенко в началото след изборите. Събрал всички висши ръководители, областни, министри и ги натоварил на автобуси и го развел из затворите да им покаже колко празни килии има и къде ще живеят, ако.....
Друго което направил в началото. Събрал главатарите на бандите и им казал Ребята, трябва да си намерите някакво друго занимание, защото съм обещал на хората. Те обаче не го взели много насериозно, но...След два-три пет месеца...нямало грабежи, нямало ибири, нямало убийства,,,,Всичко утихнало, престъпници няма престъпления няма...
След години се появили някакви масови гробове, ама...никой не проявил интерес, на никого не му липсвали...Може и от войната да са били тези гробове..Историята мълчи!
Та така за Беларус...
Коментиран от #70
22:38 25.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Знаеш ли нещо за Беларус?
До коментар #5 от "Абсолютно":Поне къде се намира на картата? Лидери като Лукашенко се срещат рядко, за съжаление на българите и за щастие на беларусите.
Коментиран от #68
22:40 25.01.2026
66 Не случайно
22:42 25.01.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Запознатите,с Беларус знаят,че...!
До коментар #65 от "Знаеш ли нещо за Беларус?":Беларус е една много подредена,чиста и спретната страна!
Страна,с ред и държавност!
И не на последно място-дтрана,с много социални придобивки!
22:45 25.01.2026
69 Посетител
22:48 25.01.2026
70 Всичко,което казваш...
До коментар #63 от "Ходил и видял":...е точно така!
22:49 25.01.2026
71 Хи хи
22:49 25.01.2026
72 А можеше да си
До коментар #18 от "Обикновен човек":украинец.
22:49 25.01.2026
73 ВВП
22:53 25.01.2026
74 ежко
22:54 25.01.2026
75 ВВП
22:56 25.01.2026
76 ВВП
22:59 25.01.2026
77 Жълтенски
22:59 25.01.2026
78 Ходил и видял
До коментар #67 от "Стига":Глу.пако...Няма какво да спорим....Казах за невярващите: Отвори Ютуб...
И още нещо - вече имат и атомно оръжие. Айде, който иска да ги напада!
Ние имаме един самолет и половина ретроверсия!
23:00 25.01.2026
79 Мда
23:03 25.01.2026