Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от беларуските граждани
Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от беларуските граждани

25 Януари, 2026 21:14, обновена 25 Януари, 2026 21:21 1 395 79

През 2020 г. имаше шанс това да се промени и съм сигурен, че ще има друг шанс, заяви украинският президент в Литва

Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от беларуските граждани - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кучето на беларуския президент Александър Лукашенко - Умка - има повече права от гражданите на страната, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на реч в Литва.

„През 2020 г. имаше шанс това да се промени и съм сигурен, че ще има друг шанс“, каза той в речта си, откъс от която беше публикуван от УНИАН.

Умка е куче от породата шпиц, собственост на Лукашенко. Тя се появи за първи път публично на 25 април 2020 г. по време на акция по почистване в Гомелска област, на която президентът присъства. Оттогава тя активно придружава Лукашенко на международни и национални събития.

Според беларуския президент Умка е станала случайно негово притежание, след като се привързала към него.

Мащабните протести в Беларус започнаха през август 2020 г. след обявяването на резултатите от президентските избори, които протестиращите смятаха за манипулирани. В своя пик стотици хиляди хора излязоха по улиците на Минск. До 2021 г. откритите протести бяха потушени със сила, като много активисти бяха арестувани или избягаха от страната.

През лятото на 2025 г. Лукашенко заяви, че не иска да управлява „авторитарно, диктаторски“, но „все още не се е получило“. Година по-рано беларуският президент заяви, че в републиката „няма диктатура“. „От това се страхувам през целия си президентски живот“, призна Лукашенко.

Лукашенко е президент повече от 30 години – от 1994 г., вече седми пореден мандат. Той е на 71 години. Преди пет години той обеща да не се кандидатира отново за президент, но в крайна сметка участва в гласуването, което приключи в началото на 2025 г. Според официални данни Лукашенко е получил 86,82% от гласовете.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    13 53 Отговор
    А руските и северно корейските граждани имат още по-малко права и от беларуските.

    Коментиран от #60

    21:23 25.01.2026

  • 2 зИленски

    56 8 Отговор
    у нас не е така.
    у нас и кучетата умряха от студ

    21:24 25.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    66 10 Отговор
    ТОЗИ ЗЕЛЕНЧУК,Е ТОТАЛНО ИЗПЕРКАЛ! УНИЩОЖИ ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА БАРАБАР С НАРОДА!

    Коментиран от #43, #62

    21:24 25.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Абсолютно

    13 54 Отговор
    Както и Руските граждани
    Така и Беларуските са третирани като Измет!!

    Коментиран от #28, #64, #65

    21:25 25.01.2026

  • 6 Анонимен

    36 2 Отговор
    Ако всеки си гледа себе си, как ще се пускат интриги!

    21:26 25.01.2026

  • 7 Да но за сметка на Това имат

    25 10 Отговор
    Право да Умрът на фронта когато си поискат

    21:26 25.01.2026

  • 8 Както често казва Путин за Руският народ

    10 39 Отговор
    Ета проста ИЗМЕТ!!!

    21:27 25.01.2026

  • 9 Руските медии за безводието в ДНР

    6 30 Отговор
    Кремъл обвинява и „злия и агресивен Запад“ – твърди, че „водната блокада на ДНР, ЛНР и Крим е част от антируската стратегия“ на ЕС и САЩ. След като повече от една година в трите окупирани области изобщо няма вода, Русия потърси помощ от пропагандата. За да прикрият трагичното положение с водните ресурси, прокремълските дезинформационни канали заляха публиката с обещания за чудеса в областта на инженерството. Кремъл обеща да построи подводен тунел под Черно море, за да снабдява Крим с руска вода. Бе лансирана дори идея за извличане на вода от дъното на морски пещери, в които „директно от дъното на Черно море бликат сладководни извори“. Пропагандистите заявиха също, че ще бъде изпратен самолет, който „ще предизвиква дъжд като насочи валежите от облаците над водоемите“.

    21:27 25.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дупничанин

    8 16 Отговор
    А от на Путин сабаката, дет бою минг@нина му подари, дали имат по-малко?

    21:28 25.01.2026

  • 12 .....

    20 5 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Правата на украинците са същите като нашите.

    21:29 25.01.2026

  • 13 Мда

    34 4 Отговор
    Интересно. Реч за куче пред европуделите в литва?

    Коментиран от #54

    21:29 25.01.2026

  • 14 Факт

    9 0 Отговор
    Подигравка.бг има също своите лакомства!

    Коментиран от #27

    21:30 25.01.2026

  • 15 Зеленските

    36 3 Отговор
    граждани имат повече права от кучето на Лукашенко. Едно от оновните им права е да умират за зеления режим...

    21:30 25.01.2026

  • 16 ФЕЙК

    44 4 Отговор
    Най-много права на този свят има великия борец срещу русизма и наркотизма - зеления пор! Той като пчеличка каца от цвят на звят и с хоботчето смучи милиарди. А после събраното - в златната тоалетна! Да му се присъди нобеловата награда за НАГЛЕЦ на всички времена!

    21:30 25.01.2026

  • 17 Смешник

    31 3 Отговор
    Какви права имат твоите които насилствено ги събираш по улиците и пращаш за пушечно месо на фронта

    Коментиран от #24

    21:30 25.01.2026

  • 18 Обикновен човек

    5 28 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #37, #72

    21:31 25.01.2026

  • 19 Мишел

    3 26 Отговор
    "Путин наложи драконовска цензура в Русия. Този закон наказва престъпления, свързани с мисълта. Потребителите на интернет в Русия вече имат достъп само до руско съдържание, което задължително е одобрено от Кремъл. Ще има глоби и наказания за потребителите на интернет, които продължават да търсят уебстраници, книги, произведения на изкуството или музикални албуми, които властите смятат за „екстремистки“. "

    Коментиран от #29

    21:31 25.01.2026

  • 20 БОЛШЕВИК

    22 3 Отговор
    При капитализма, кучетата на богаташите, живеят по-добре от много хора.

    21:31 25.01.2026

  • 21 Тити

    5 2 Отговор
    Играчките на диктаторите.

    21:31 25.01.2026

  • 22 СИНЧЕТО НА ЗЕЛЬОНИЙЙ

    21 1 Отговор
    ИМА ПОЙЧЕ ПРАВА ОТ СИИИИИИИПКИИ БЪЛГАРИ, ПОЛЯЦИ ЧЕХИ, СЛОВАЦИ, ЛАТВИЙЦИ........И. Т.Н.

    21:32 25.01.2026

  • 23 ?????

    31 3 Отговор
    Ха ха.
    Но беларуските граждани пък имат много повече права от украинските.
    Поне най-важното да не бъдат пратени на фронта да мрат за схемаджиите на Зеленски.

    Коментиран от #34

    21:32 25.01.2026

  • 24 Груз 200

    4 25 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    А пък 1,2 милиона руски орки с кеф скочиха в черните чували.,

    Коментиран от #30

    21:32 25.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 стоян георгиев

    27 4 Отговор
    Ама не беларуския народ умира за западните интереси и не Лукашенко мобилизира насилствено хора от улиците като безродни кучета!
    Така, че спиред логиката на Зеля, уличните псета имат повече права от украинците 😂

    Коментиран от #50

    21:33 25.01.2026

  • 27 Праз

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Все със зоо-тематика. Котки, кучета - каквото падне!

    21:33 25.01.2026

  • 28 Тиволи

    20 4 Отговор

    До коментар #5 от "Абсолютно":

    Абе мъжки, защо толкова мразиш Рисия? Да не те оноЖдал някой рус мъж с бицепси?

    21:33 25.01.2026

  • 29 Владо

    2 20 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    На руските сбърканяци им изключиха Ю туб.

    21:33 25.01.2026

  • 30 Факт

    2 28 Отговор

    До коментар #24 от "Груз 200":

    В раша положението е не вече страшно а зловещо. След като северно-корейския сатрап отказа на жуже путя да изпрати ново пушечно месо и след огромните милионни загуби на руските орки агрссори, една от 22-те републики в РФ- Дагестан избухна срещу насилствената мобилизация. Кадрите са потресаващи. Въоръжени служители от ОМОН и руската служба ФСБ влачат към камионетките насилствено мобилизирани млади мъже. Техните роднини ,майки и сестри водят улични боеве срещу силовите структури на диктаторската раша. Кадрите завършват като Дагестански жени казват на въоръжените милиционери- "Русия напала на Украине. Ньй что делаеть там"

    Коментиран от #32, #33

    21:34 25.01.2026

  • 31 Артилерист

    20 4 Отговор
    А украинците и толкова права нямат. Само разправата на укрохунтата и нейните териториални центрове за мобилизация с нежелаещите да се мобилизират е достатъчно доказателство за всичките "права" на украинците под властта на Зеленски.

    21:34 25.01.2026

  • 32 Факт

    2 6 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    Направо!

    21:35 25.01.2026

  • 33 Така е

    2 17 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    Зеленски разгроми коалиция от примитивни и бедни диктатури и вече 4 години ги мачка. русия,китай(1,6 милиарда),иран,индия( 1,3 милиарда),северна корея която дори изпрати и пушечно месо жълтури,венецуела, Куба,южна африка,над 4 милиарда срещу Украйна и са разгромени... докато западно Европейци са на почивки и по зимни курорти, рашите клети мрат в окопите

    Коментиран от #38

    21:36 25.01.2026

  • 34 Руснаците са

    5 14 Отговор

    До коментар #23 от "?????":

    шампиони по най-висока смъртност в света. Средно руснакът живее до 65г., даже севернокорееца живее повече от руснака - до 67г. За смъртността на фронта, Русия също е на лидер с милиони убити руснаци. Много жалко, че са лидери само в черните статистики, а не в нещо, което е иновативно или полезно за хората.

    Коментиран от #35

    21:37 25.01.2026

  • 35 Точно

    1 13 Отговор

    До коментар #34 от "Руснаците са":

    Кремъл се оказва талашитен приятел: не опази режима на Асад (само приюти беглеца в Москва), не помогна и на аятоласите в двуседмичната израелско-иранска война през юни. Не си мръдна и пръста да спаси Мадуро – въпреки споразумението за стратегическо партньорство с Венецуела, подписано през май.

    "Книжен тигър" излезе и уж мащабното и страховито руско въоръжение, изпратено в Боливарската република: доставените от Москва зенитно-ракетни комплекси бяха безсилни срещу американската авиация.

    Коментиран от #36

    21:38 25.01.2026

  • 36 Факт

    1 15 Отговор

    До коментар #35 от "Точно":

    Да си съюзник на Путин е тежко и тъжно тези години. Асад избяга в Москва, а Мадуро е заловен показно от САЩ. Иран беше атакуван, без помощ от Москва, а сега там има масови протести срещу режима на Аятоласите.
    Както и при падането на Асад в Сирия и при унищожението на Нагорни Карабах, Путин е практически безсилен.
    Вече четири години той е затънал в такава безизходица в Украйна, че не може да защити дори собствената си петролна индустрия от ежедневните украински удари.
    Старите съветски арсенали и запаси от техника се изчерпват и въпреки крайното напрежение върху икономиката и военната машина, Русия напредва в Украйна ОТ ГОДИНИ с темпо, по-бавно от пълзящ охлюв.
    Всяко леко отслабване на натиска върху украинската армия крие риск от незабавни неуспехи, както се случи в Херсон и при Харков.
    В безумното си приключение срещу Украйна Русия бързо се погребва като голяма световна военна сила и вече е загубила огромен дял от влиянието си дори в собствения си регион — и този процес само ще продължи.
    Украйна в крайна сметка ще погребе Руската империя, а нейната предполагаема „непобедимост“ съществува само в безкрайната телевизионна перчене на Путин и в празните глави на некомпетентните полезни идиоти на Кремъл.

    21:39 25.01.2026

  • 37 Необикновен човек

    1 8 Отговор

    До коментар #18 от "Обикновен човек":

    Какъв ли ще е отговора на световно допитване: "Какъв бихте избрали да се родите, ако избора е - руснак или българин?"

    Коментиран от #42

    21:40 25.01.2026

  • 38 Точно

    3 14 Отговор

    До коментар #33 от "Така е":

    Китай произвежда компоненти за иранските дронове "Шахед" които дават на раша. Северна Корея предоставя на раша милиони артилерийски снаряди 10 пъти повече отколкото САЩ и Европа за Украйна. Индия с платки. И това не е достатъчно за разбита раша та се наложи путя да пада на колене пред плондера ким за пушечно месо. И въпреки тази помощ раша за 4 години се придвижила с 50- на километра. Толкова жалка ,мизерна и безпомощна раша никой не е очаквал

    21:41 25.01.2026

  • 39 хаха🤣

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Ей,голям страх от тия бандеровци, голямо нещо..🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така...🤣🤣🤣

    21:42 25.01.2026

  • 40 Зеления надрусан еврей

    14 5 Отговор
    е искал да каже "от украинските граждани", които са нищо по-различно от мръвка за фронта.

    Коментиран от #61

    21:42 25.01.2026

  • 41 З е куку

    14 2 Отговор
    Щом започна да обсъжда кучета значи е паднал на тяхното ниво.

    21:45 25.01.2026

  • 42 А стига бе

    1 10 Отговор

    До коментар #37 от "Необикновен човек":

    ти сериозно ли питаш това, допускаш ли изобщо, че има някой толкова изкуфял, че да иска да е руснак. При положение че самите руснаци не искат да са такива и се срамуват от това. Хехехеее

    21:47 25.01.2026

  • 43 Европеец

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Интересно пропагандно заглавие, а кученцето ми харесва..... Съгласен съм с твоя коментар....но мисля ,че ще бъдеш шокиран когато се разбере какви отстъпки е направил Путин по отношение на покрайна.... Путин допуска голяма грешка, като се отказва да продължи войната до капитулацията на покрайна и вероятно затова ще бъде съден от днешните руснаци,техните деца и внуци....СВО почна заради НАТО и правата на руснаците живеещи в покрайна.... Финландия и Швеция влезеха в нато, Румъния и Полша изградиха много натовски бази и се напълниха с оръжие.... Руснаците в запорожка и херсонска област гласуваха на референдум, но за Русия ще остане това което е превзела до момента, за Одеса и Николаев въобще не става въпрос.... Русия преговаря с терориста Буданов , който е пряко отговорен за смъртта на много мирни руснаци, всички казват с терористи не се преговаря, ама на руснаците преговарят.... Русия в тая война даде много жертви, многократно по-малки от украинските, загуби много пари във войната и ако Русия Не получи апитулация на Украйна, руснаците отново ще бъдат измамени да очакванията си.... Въпреки че течат преговори и казват, че има надежда за мир, като чета и слушам заявленията на зеления просяк милионера и посредствен актьор ми се струва че войната ще продължи..... Но ще поживеем и ще видим....

    21:48 25.01.2026

  • 44 Абе

    9 3 Отговор
    Боли ме кора за тоя наркоман 😞🇧🇬🇷🇺

    Коментиран от #52

    21:48 25.01.2026

  • 45 Мишел

    4 11 Отговор
    "Русия продължава да крие демографските данни на държавата. Руснаците питат колко руски войници убиват всеки ден в Украйна. Руската федерална служба за държавна статистика (Росстат) премахна частта с демографските данни от сборника "Социално-икономическо положение на Русия". Росстат също така е спрял да публикува статистика за миграцията и общото население, както и статистика за раждаемостта и смъртността по региони."

    Коментиран от #48

    21:48 25.01.2026

  • 46 !!!?

    6 7 Отговор
    То и кучетата на кремълския Ку Чи Син имат повече права от гражданите в "руския мир" !!!?

    21:49 25.01.2026

  • 47 Защо не се одобри видеото от ком.25

    4 9 Отговор
    Как въоръжени милиционери от руската служба ФСБ влачат към камионетките насила мобилизирани руснаци ,как роднините им се бият с въоръжените еничари и се чуват и изстрели...Или да закривам коментарите?

    21:50 25.01.2026

  • 48 С 3,1 млн.е намаляла раша...

    6 9 Отговор

    До коментар #45 от "Мишел":

    От 2022 г. досега

    Коментиран от #49

    21:51 25.01.2026

  • 49 Хи их хи

    9 3 Отговор

    До коментар #48 от "С 3,1 млн.е намаляла раша...":

    Сега ако ги напишеш и поименно ще ти повЕрваме!

    21:54 25.01.2026

  • 50 Така е

    7 6 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    В Беларус действително е една идея по-добре за хората, отколкото в Русия. На Путин изобщо не му дреме за руснаците, провали се СВО-то и той набързо мобилизира 1 милион руснаци, а украинците пък набързо ги могилизираха. Ей така си заминаха тези хора, защото Путин много го било страх от лошото НАТО 😆 ..

    21:56 25.01.2026

  • 51 Украйна занулява раша

    5 7 Отговор
    През 2021 г. броят на жители в страната е намалял със 100 хиляди, през 2022 г. - със 300 хиляди, през 2023 г. - с 500 хиляди, а през 2024 г. - с 700 хиляди. В действителност населението на Русия може да е още по-малко: преброяването добави около 5,5 милиона "мъртви души" към официалната статистика, изчисли преди време демографът Алексей Ракша. Според неговите изчисления през 2024 г. в Руската федерация са живели 140-141 милиона души. Така до началото на 2026 г. тази цифра може да падне под 140 милиона.

    22:00 25.01.2026

  • 52 Аааа

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "Абе":

    не обиждай така г-н Медведев, обича си той белото и чашката. Коментира се, че той ще е следващия презедент на Рашата. Очаква ги очаква „светло и богато„ бъдеще !))

    22:02 25.01.2026

  • 53 Ок,Зеленски!

    7 3 Отговор
    А тези твои млади съграждани,които насила биват ,,бусовизирани"... събаряни,с ритници и юмруци на земята,белезниците,в буса,като добитък и директно на фронта...!
    ТЕ КАКВИ ПРАВА ИМАТ...?!?!

    22:05 25.01.2026

  • 54 Изобщо...

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Мда":

    ...- Кучешка история...!

    22:15 25.01.2026

  • 55 Не бре

    0 4 Отговор
    30 Години

    Толкова години можеш да си Президент

    Само ако не си ДИКТАТОР.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:16 25.01.2026

  • 56 ТРЪМП:

    1 4 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    22:16 25.01.2026

  • 57 ХиХи

    5 0 Отговор
    А ония дето ги влачат към фронта и ги тикат в разби жипки права имат ли?

    22:21 25.01.2026

  • 58 Отец Дионисий

    0 5 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    22:25 25.01.2026

  • 59 Ходил и видял

    7 2 Отговор
    Сто пъти съм писал за Беларус тук и пак ще го напиша заради кухарите сороидна измет тук, които пишат ей така - по инерция по опорката: Беларус, Лукашенко, диктатура, комунизъм, мизерия!
    Защото съм го видял с очите си последно преди месец.
    Само си представете град без клошари, бездомници, крадци, наркомани, без просяци, си,гани, мигранти, не.гра, каруци, боклук - Нула! С чисти светли широки прави улици и тротари без дупки, с нови или обновени сгради, боядисани озеленени площи, без олющени фасади, без драсканици, без графити без оклепани и омазани с боклуци спирки, подлези, надлези с реклами предимно в интерес на хората - подкрепа на семейството , майките, децата, борба с пожарите. за спазване на правилата за движение
    Дълго е за писане, който не вярва да гледа клипове за беларуските градове и села в Ютуб за да разберере в каква кочина живеете ( живеем). За сравнение София по Коледа изглеждаше като циганска махала в северозападно село в сравнение с Минск! И повярвайте така е навсякъде, не само в Минск, и в градовете и в селата! И освен това прочетете коментарите на обикновените хора - всички говорят с огромно уважение и благодарност за Лукашенко.
    Диктатор бил, не знам си какво...Глупости! Пази си държавата и народа! Само ще изтъкна някои постижения на Беларус за последните 2-3 години! Сабаленка №1 в женския тенис.жена космонавт, построена атомна централа, построен чисто нов национален стадион за 0 (нула) беларуски рубли - подарък от Китай Ние

    Коментиран от #63, #67

    22:31 25.01.2026

  • 60 Дядо ви

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от ".....":

    Ловят украинските мъже като животни по улиците, ако някой гъкне против войната направо го убиват а за това, че унищожиха държавата си няма какво да се говори и излиза това болно момче и дрънка за права на хората при условие, че единственото право, което имат украинците е да умират за кефа на западните паразити.

    22:33 25.01.2026

  • 61 Не е лапсус

    3 5 Отговор

    До коментар #40 от "Зеления надрусан еврей":

    Зеленския е казал точно това, което е искал да каже. Но е пропуснал да уточни, че правата на беларусите може и да са малко, но пък руснаците нямат никакви права, даже им е забранено да мислят самостоятелно. Целта на съществуването на руския човек е само една - да умре по заповед на Кремъл.

    22:34 25.01.2026

  • 62 Град Козлодуй

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Боруна Лом":

    Много грешиш приятел. Русия попиля сама себе си и унищожи народа си. Русия вече е един полумъртъв васал на Китай.

    22:36 25.01.2026

  • 63 Ходил и видял

    7 2 Отговор

    До коментар #59 от "Ходил и видял":

    Продължение
    Сабаленка №1 в женския тенис.жена космонавт, построена атомна централа, построен чисто нов национален стадион за 0 (нула) беларуски рубли - подарък от Китай Ние не можем да си съберем боклука... В магазините има всичко. И най важното храната е предимно собствено прозиводство - чиста и екологична.
    А ние ако спрат вноса на храна...ще измрем от глад за един месец! Буквално!
    Но да оставим чистотата и реда... Огромната разлика там и тук е, че там престъпниците са в затвора, а тук са във властта!
    И последно един пример какво е направил Лукашенко в началото след изборите. Събрал всички висши ръководители, областни, министри и ги натоварил на автобуси и го развел из затворите да им покаже колко празни килии има и къде ще живеят, ако.....
    Друго което направил в началото. Събрал главатарите на бандите и им казал Ребята, трябва да си намерите някакво друго занимание, защото съм обещал на хората. Те обаче не го взели много насериозно, но...След два-три пет месеца...нямало грабежи, нямало ибири, нямало убийства,,,,Всичко утихнало, престъпници няма престъпления няма...
    След години се появили някакви масови гробове, ама...никой не проявил интерес, на никого не му липсвали...Може и от войната да са били тези гробове..Историята мълчи!
    Та така за Беларус...

    Коментиран от #70

    22:38 25.01.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Знаеш ли нещо за Беларус?

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Абсолютно":

    Поне къде се намира на картата? Лидери като Лукашенко се срещат рядко, за съжаление на българите и за щастие на беларусите.

    Коментиран от #68

    22:40 25.01.2026

  • 66 Не случайно

    1 7 Отговор
    по българското черноморие е пълно с гастарбайтери от Беларус. Бачкат най-долнопробната работа за смешни пари, ама пак е по-добре за тях щото в Беларус е глад...

    22:42 25.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Запознатите,с Беларус знаят,че...!

    6 0 Отговор

    До коментар #65 от "Знаеш ли нещо за Беларус?":

    Беларус е една много подредена,чиста и спретната страна!
    Страна,с ред и държавност!
    И не на последно място-дтрана,с много социални придобивки!

    22:45 25.01.2026

  • 69 Посетител

    2 0 Отговор
    Този нещастник какво се е закатерил по Батка?!? Иска да кацне и на неговия прицел? Щото Путин, Тръмп са му малко?

    22:48 25.01.2026

  • 70 Всичко,което казваш...

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ходил и видял":

    ...е точно така!

    22:49 25.01.2026

  • 71 Хи хи

    5 1 Отговор
    маленкий зеля кво го интересуват гражданите на друга държава ???? Да си гледа своите граждани че умряха от студ !!

    22:49 25.01.2026

  • 72 А можеше да си

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Обикновен човек":

    украинец.

    22:49 25.01.2026

  • 73 ВВП

    3 0 Отговор
    Трътливия пълководец взе да оправя и други държави..Ахаха..велик.

    22:53 25.01.2026

  • 74 ежко

    2 0 Отговор
    Абе и украинците имат много права.Правото да ги ловят като животни и да ги карат да умират за да може върхушката около Зеления да богатее!Е, в Беларус майдана не мина!Не може винаги да минава.....

    22:54 25.01.2026

  • 75 ВВП

    1 0 Отговор
    Ейй , ЗЕЛЮ,гледай си твоята кочина ..!!.Му казал Саша..

    22:56 25.01.2026

  • 76 ВВП

    2 0 Отговор
    В Окропистан погромът е апокалиптичен..Потрес .Зелю скача от държава в държава,да чете речи..Сега оправя и Белорусия... Да се радват подлогите че не са окропи..

    22:59 25.01.2026

  • 77 Жълтенски

    1 0 Отговор
    Идиот зелен.

    22:59 25.01.2026

  • 78 Ходил и видял

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Стига":

    Глу.пако...Няма какво да спорим....Казах за невярващите: Отвори Ютуб...
    И още нещо - вече имат и атомно оръжие. Айде, който иска да ги напада!
    Ние имаме един самолет и половина ретроверсия!

    23:00 25.01.2026

  • 79 Мда

    0 0 Отговор
    Всеки ден пускате излияния на зеленски. Отдавна никой не се интересува от него. Само лаф да става.

    23:03 25.01.2026

