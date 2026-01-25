Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от беларуските граждани

Кучето на беларуския президент Александър Лукашенко - Умка - има повече права от гражданите на страната, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на реч в Литва.

„През 2020 г. имаше шанс това да се промени и съм сигурен, че ще има друг шанс“, каза той в речта си, откъс от която беше публикуван от УНИАН.

Умка е куче от породата шпиц, собственост на Лукашенко. Тя се появи за първи път публично на 25 април 2020 г. по време на акция по почистване в Гомелска област, на която президентът присъства. Оттогава тя активно придружава Лукашенко на международни и национални събития.

Според беларуския президент Умка е станала случайно негово притежание, след като се привързала към него.

Мащабните протести в Беларус започнаха през август 2020 г. след обявяването на резултатите от президентските избори, които протестиращите смятаха за манипулирани. В своя пик стотици хиляди хора излязоха по улиците на Минск. До 2021 г. откритите протести бяха потушени със сила, като много активисти бяха арестувани или избягаха от страната.

През лятото на 2025 г. Лукашенко заяви, че не иска да управлява „авторитарно, диктаторски“, но „все още не се е получило“. Година по-рано беларуският президент заяви, че в републиката „няма диктатура“. „От това се страхувам през целия си президентски живот“, призна Лукашенко.

Лукашенко е президент повече от 30 години – от 1994 г., вече седми пореден мандат. Той е на 71 години. Преди пет години той обеща да не се кандидатира отново за президент, но в крайна сметка участва в гласуването, което приключи в началото на 2025 г. Според официални данни Лукашенко е получил 86,82% от гласовете.