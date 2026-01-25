Рома и Милан завършиха наравно на „Олимпико“

Отборите на Рома и Милан завършиха при резултат 1:1 на „Олимпико“ в късния неделен двубой от 22-рия кръг на Серия "А". Кони Де Винтер отбеляза попадението за гостите в 62-рата минута, а в 74-тата резервата Лоренцо Пелегрини изравни от дузпа, предаде Sportal.bg.

Джан Пиеро Гасперини очаквано извърши доста промени в стартовия си състав след победата с 2:0 над Щутгарт в Лига Европа, като те бяха шест на брой. В защита се завърнаха Джанлука Манчини и Еван Ндика за сметка на Ян Жилковски и Девайн Ренш, защото Мехмет Зеки Челик беше преместен като десен халф-бек. По левия фланг пък не действаше Константинос Цимикас, а Уесли. В средата на терена Николо Пизили отстъпи мястото си на Браян Кристанте. В предни позиции се завърнаха Пауло Дибала и Донийл Мален, така че Пелегрини и Евън Фъргюсън стартираха на пейката.

Междувременно, Масимилиано Алетри предприе три промени след успеха с 1:0 над Лече в миналия кръг. Давиде Бартезаги се завърна като ляв халф-бек вместо Первис Еступинян, а Ардон Яшари отстъпи мястото си в средата на терена на Лука Модрич. В атака този път партньор на Рафаел Леао беше Кристофър Нкунку, а не Кристиан Пулишич.

Преди началото на срещата римската „Курва Суд“ беше изготвила специална хореография в памет на Антонио Де Фалки – фен на „вълците“, който през 1989-а стана жертва на атака от привърженици на Милан и губи живота си на едва 19 години. По сигнал на сестра му Анна и неговите племеннци, римските ултраси издигнаха гигантски банер, изобразяващ полароидна снимка на Де Фалки с фланелката на „джалоросите“, която носил във всяко гостуване. От двете страни имаше оранжеви, червени и бели картони, показващи надписа „Imperitura memoria“ („Вечна памет“). Гостуващите фенове пък отговориха с вулгарни скандирания: „Расмивате ни“.

Още в началните секунди на срещата Мален се опита да се разпише, но Майк Менян улови топката след удара му по земя. Алексис Салемакерс бързо отговори с далечен изстрел, който завърши над вратата. В осмата минута Менян на два пъти не позволи на домакините да открият резултата, след като първо спаси шут по земя на Ману Коне, а след това и добавката отблизо на Мален. В 14-ата минута нидерландецът не успя да се разпише и с глава след статично положение. Пет минути по-късно нападателят стреля с воле от чудесна позиция, но прати топката покрай вратата.

Последва дълъг период без удари, като той беше прекъснат в 33-тата минута, когато Мален не успя да преодолее Менян с изпълнението си от малък ъгъл. Малко преди почивката Модрич блокира удар на Челик, който от втория си опит прати топката покрай вратата, а секунди по-късно Матиас Соуле също не намери целта. В добавеното време на първата част Менян направи поредната си блестяща намеса, този път след шут отблизо на Челик. Така "вълците" се оттеглиха на почивката без аванс въпреки своите 10 изстрела, докато гостите не отправиха нито един точен удар за 45 минути.

В 50-ата минута Адриен Рабио предизвика първата намеса на Миле Свилар в мача със своя шут по земя. В 62-рата минута след късо изпълнение на корнер Модрич центрира в наказателното поле, където Де Винтер стреля с глава и отбеляза дебютното си попадение за Милан. Любопитното е, че защитникът вкара първия си гол в Серия "А" именно срещу Рома - с екипа на Дженоа през септември 2024 г.

Домакините обаче съумяха да изравнят в 74-тата минута, когато Пелегрини реализира дузпа, отсъдена за игра с ръка на Бартезаги. Менян усети посоката на удара от бялата точка, но този път не успя да се отличи със спасяване, за разлика от първия мач между двата отбора през сезона, когато отрази изпълнението на Дибала в заключителните минути. В оставащото време Кристанте и резервата Никлас Фюлкруг не успяха да реализират победно попадение за своите отбори, а съдията отказа да даде втора дузпа за „вълците“.