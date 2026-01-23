Новини
Свят »
Турция »
Балканските външни министри се събират в Истанбул за втората среща на Платформата за мир

Балканските външни министри се събират в Истанбул за втората среща на Платформата за мир

23 Януари, 2026 07:59, обновена 23 Януари, 2026 08:03 624 5

  • истанбул-
  • платформа-
  • мир-
  • балкански страни-
  • външни министри-
  • среща

Турция е домакин на нов кръг разговори за регионално сътрудничество и стабилност

Балканските външни министри се събират в Истанбул за втората среща на Платформата за мир - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес в Истанбул ще се проведе втората среща на Балканската платформа за мир, която ще бъде ръководена от турския министър на външните работи Хакан Фидан, съобщава Анадолската агенция, предава БТА.

По информация на дипломатически източници участие в срещата вече са потвърдили външните министри на Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Република Северна Македония и Сърбия. Очаква се в рамките на форума да се състоят и редица двустранни разговори между представителите на отделните държави.

Балканската платформа за мир е инициатива на Турция и има за цел да насърчи диалога и сътрудничеството между страните от региона, както и да подпомогне намирането на дългосрочни решения за общите регионални предизвикателства.

Първата среща в този формат се състоя през юли миналата година, също в Истанбул.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въпрос

    4 0 Отговор
    Прасето сега ще пусне ли нашия "умник" външен министър да отиде на тази среща, или задачата му беше до там, че да угоди на намагнетизирания, за да го извадят него и Горанов от този позорен списък? Да ги видим сега ГЕРБ-Ново начало. Нали са най-умните, най-можещите, или Сачевата пак ще дрънка врели-некипели по телъевизията?

    08:11 23.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Татко

    2 0 Отговор
    И да напомня:
    Носете чековите книжки, че.....

    08:32 23.01.2026

  • 4 Алексия

    0 0 Отговор
    Това е преход на свят без правила!! А българите пак доказа , поговоркта за бързата "кучка слепи ги ражда " 🦮

    08:57 23.01.2026

  • 5 Хе!

    0 0 Отговор
    Всеки основава някакъв комитет за мир, а мир няма!? Горкият Георг се чуди, умува, на кой ли Бог как да слугува! Не е лесна работа за ден и половина да въртиш чупки, поклони и теманета хем при Тръмп, хем в Брюксел, хем пред Хакан Фидан! Затова, политиката не е работа за изправени хора! Радев много изправен ми се вижда!? За да има минимален успех, трябва леко да се разкърши в кръста!

    09:30 23.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания