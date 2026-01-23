Балканските външни министри се събират в Истанбул за втората среща на Платформата за мир

Днес в Истанбул ще се проведе втората среща на Балканската платформа за мир, която ще бъде ръководена от турския министър на външните работи Хакан Фидан, съобщава Анадолската агенция, предава БТА.

По информация на дипломатически източници участие в срещата вече са потвърдили външните министри на Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Република Северна Македония и Сърбия. Очаква се в рамките на форума да се състоят и редица двустранни разговори между представителите на отделните държави.

Балканската платформа за мир е инициатива на Турция и има за цел да насърчи диалога и сътрудничеството между страните от региона, както и да подпомогне намирането на дългосрочни решения за общите регионални предизвикателства.

Първата среща в този формат се състоя през юли миналата година, също в Истанбул.