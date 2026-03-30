30 март 1981 г. Атентатът срещу Роналд Рейгън (ВИДЕО)

На 30 март в 14.25 ч. местно време, едва на 69-ия ден, откакто е президент на САЩ, Роналд Рейгън е прострелян на излизане вашингтонския хотел „Хилтън”, където произнася реч. Докато той поздравява насъбралите се почитатели и се готви да влезе в бронирания си „Кадилак”, проехтяват шест бързи изстрела, дадени само за 3 секунди.
Малкото фоторепортери и телевизионни оператори обаче не се стъписват и моментално започват да снимат, сякаш са очаквали момента. Благодарение на техните снимки се виждат три проснати тела на тротоара и куп федерални агенти и полицаи, притиснати до каменна стена атентатора. В дясната страна на главата е уцелен говорителят на Белия дом Джеймс Брейди. Ранени са агентът от тайните служби Тимъти Макарти и полицаят Томас Дилиханти.
Атентаторът Джон Хинкли стреля с късоцевен револвер Röhm RG-14 .22 cal Revolver. Той не оказва съпротива и дори се усмихва при задържането.
След стрелбата президентският „Кадилак” светкавично напуска мястото на инцидента. Охраната все още не знае, че Рейгън е ранен, тъй като куршумът е влязъл под мишницата му и не се вижда кръв. Според многократно тренираната процедура бодигардовете в движение веднага оглеждат тялото на президента и го закарват в най-близката вашингтонска клиника, където го поема екип от сравнително млади хирурзи.
Оказва се, че куршумът е рикоширал във вратата на лимузината и се е сплескал, (затова разкъсванията са по-големи, но скоростта му пък е намаляла), минал е на около 3 см от сърцето и е заседнал в левия бял дроб. Обилният кръвоизлив е овладян в четиричасова операция без сериозни последици. Президентът, макар да е почти на 70 години, се възстановява сравнително бързо.
Атентатът забележимо променя навиците на президента и се отразява дори върху характера му. В следващите години Рейгън се страхува да направи и една свободна крачка по улиците, спира с разходките из Вашингтон и в околностите на резиденциите си.
Разследването установява, че Джон Хинкли се решава на покушението, за да подражава на герой от филма на Мартин Скорсезе „Шофьор на такси”, излязъл по екраните през 1976 г. За мишена избира президента, като се надява с този жест да съблазни снималата се в същия филм като малолетна проститутка актриса Джоди Фостър, която маниакално харесвал.
Оказва се също, че Джон произхожда от много състоятелно семейство. Учил е в университет, но го напуска. Адвокатът Винсънт Фулър, който представлява Хинкли по време на процеса срещу него и след това в продължение на няколко години, твърди, че Хинкли страда от шизофрения: диагностициран е с нарцистични и шизоидно личностни разстройства и дистимия, както и гранични и пасивно-агресивни функции.
Джон Хинкли е настанен във вашингтонска психиатрична клиника и 30-годишното лечение изглежда дава резултати, защото периодично е привикван в съда и строгата му изолация като крайно опасен все повече се омекотява, дори му се разрешава да излиза със семейството си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Кихоте
Коментиран от #21
05:35 30.03.2021
2 Пучо Капучо
Коментиран от #3
05:39 30.03.2021
3 Щавляк
До коментар #2 от "Пучо Капучо":Байдън мумията а забрани оръжията, а му светиха маслото.
Коментиран от #4
05:48 30.03.2021
4 Пурко Папурков
До коментар #3 от "Щавляк":А не бе..ти кво сакаш, червен килим ли да му постелят. Нали си чул, че в Щатите има само два закона-Колт и Уинчестер. Де да беше и тука така, Макаров и Калшников. Какъв ред щеше да има.
05:53 30.03.2021
5 Рейгън:
Велик!
Коментиран от #28
07:12 30.03.2021
6 Девоатин
Коментиран от #20
07:15 30.03.2021
7 Пуста политкорекност
Коментиран от #9, #14, #15
07:27 30.03.2021
8 Поп Андрей
07:29 30.03.2021
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Презвитер Козма
Коментиран от #11, #26
08:35 30.03.2021
11 Велик
До коментар #10 от "Презвитер Козма":треторазряден актьор ама алцхаймер!„Съединените щати не са демокрация. Те са олигархия. САЩ се управляват от няколко мощни икономически групировки с частни интереси. Най-важните са: военният сектор/секторът за сигурност, Уолстрийт и мегабанките, израелското лоби, агробизнесът (например Монсанто) и добивните индустрии (енергетиката, минното дело, дървеният материал). Тези заинтересовани групи разполагат с големите пари и осигуряват основната част от средствата за политическите кампании на кандидатите за Конгреса и президентския пост. Тези, които бъдат избрани, са задължени да следват интересите на групите, платили за политическите им кампании, а не тези на избирателите. Ето защо американското правителство редовно прави неща, за които няма политическа подкрепа. То служи на тези, които назначават длъжностните лица на държавни позиции”, казва Пол Робъртс финансов съветник на Рейгън.
Коментиран от #29
08:47 30.03.2021
12 Трабанта
Коментиран от #13
09:05 30.03.2021
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 само питам
До коментар #7 от "Пуста политкорекност":А кой те би по главата война на Великите сили да отваряш. Те си седяха мирно и кротко, докато ти не реши бабаит да го раздаваш. Сега що ревеш?
09:52 30.03.2021
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 падналия ангел
До коментар #15 от "Презвитер Козма":"Колко жертви даде София при тези бомбардировки, колко останаха без покрив, колко останаха под руините на сградите. Американската авиация хвърляше малки бомби под формата на детски играчки, които избухваха при взимане в ръка. Кой ставаше жертва на тези «играчки»-мини? Естествено децата. Каква нечовечност, какъв цинизъм, да използваш естественото влечение на невинното дете към играчките, за да убиваш. Да убиваш деца вместо войници, да се гавриш с бъдещето на човечеството и днес да се биеш в гърдите като спасител, като миротворец. На война, като на война, ще каже някой. Но дали е така? Струва ми се, че и във войната трябва да има морал."
Това са думи на Крикор Асланян, по това време дете, свидетел на случилото се!
Коментиран от #17, #18, #30
10:27 30.03.2021
17 само питам
До коментар #16 от "падналия ангел":Пак питам- за какво ни трябваше на Великите сили война да отваряме, а? За какво? Кой те закачаше до момента , в който реши на мъж да се праиш? Що не бомбиха Швейцария...Турция? Ще кажеш''Ма ние символично сме я обявили''... Еми нема такова нещо-''Символична война'' . А щом си се направил на Велик, ще си береш последствията. И да ти кажа -пак много, ама мнооого тънко минахме по острието на бръснача. Верно, нечовешко е, ама на война е така . Не раздават торти и курабийки. Виж какво става в Сирия, каква вина имат там децата, за да плащат за безобразията на възрастните.
10:41 30.03.2021
18 Презвитер Козма
До коментар #16 от "падналия ангел":Това по никакъв начин не ми прилича на реч на дете, това си е литературен език написано е рационално и с доза емоция. Не съм защитник на америка, бомбардировките срещу цивилни обекти са престъпление. Но! Така ли не остана една играчка бомба за експонат да я видим аджеба? Още и още се намират неизбухнали бомби и мини от ВСВ, но играчки бомби не! Затова мисля че няма такова животно. Просто няма логика. Ако някой е решил да бомбардира цивилни обекти, ще ръси килим от конвенционални бомби и ще избие стотици пъти повече жертви (деца включително), отколкото да хвърля играчки бомби с надеждата че някое дете ще я намери и взриви.
Коментиран от #19
10:42 30.03.2021
19 Тъй тъй
До коментар #18 от "Презвитер Козма":Създателят на "българската следа" в атентата срещу папа Йоан-Павел II от 1981 г. е тогавашният директор на ЦРУ Уилям Кейси. Това сензационно разкритие направи вчера бившият анализатор от американската разузнавателна агенция Рей Макгавърн, цитиран от вестник "Джуно Емпайър". Кейси бил убеден, че Съветският съюз и България били виновни за покушението срещу папата, извършено на 13 май 1981 г. на площад "Св. Петър" в Рим.
Тази клевета също не е поддържана от него ,да не си помислиш обратното!
11:53 30.03.2021
20 стоян
До коментар #6 от "Девоатин":До 6 ком -другарю -ти какво очакваш след като сме обявили война на САЩ
13:16 30.03.2021
21 Българин
До коментар #1 от "Дон Кихоте":Ти нормален ли си стреляха по бягащите от Рая НРБ
Коментиран от #25
13:34 30.03.2021
22 СВД
До коментар #15 от "Презвитер Козма":Всеизестно за онези поколения! Стоян Стоянов описва такъв случай в мемоарната си книга. Група летце срещат човек със сляпо дете и той им разказва, че е пострадало точно от такъв ,,подърък" от въздуха! Как няма да се биеш, пише Стоянов! В края на август 1944 г. когато вражески изтребител е в прицела му, той се колебае, защото за всички е ясно, как вървят събитията. Чува в слушалките ,,парашут над Враца", спомня си как са стреляли по спасяващи се с парашут наши пилоти, спомнил си това дете и опухал американеца!
14:07 30.03.2021
23 80 год
14:25 30.03.2021
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нормален е
До коментар #21 от "Българин":От тогава България намаля с 3 милиона, загинали от демокрация. Намерили къде да бягат, към сигурна гибел..
05:55 30.03.2026
26 Как пък не
До коментар #10 от "Презвитер Козма":СССР го фалираха добри стари приятели, братушки, такива като нас, нахлрбници.
05:59 30.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Рейгън беше готин
До коментар #5 от "Рейгън:":Това е виц който Рейгън да разказва по телевизията:
Американец и руснак обсъждат разликите между техните две страни.
Американецът казва: Аз мога да отида в овалния кабинет, да ударя с юмрук по масата и да заявя: "Господин президент, аз не харесвам начина по който управлявате нашата страна!"
Руснака казва: "И аз мога да го направя!"
Американеца изненадан: "Какво?"
Руснака казва: "Аз мога да отида в Кремъл, в кабинета на Брежнев, да ударя с юмрук по масата и да заявя: "Другарю Брежнев, аз не харесвам начина по който Роналд Рейган управлява Съединените Щати!"
08:41 30.03.2026
29 възстановлим истину
До коментар #11 от "Велик":Американците са мотора на прогреса последните 200 години. Тук е възможно да пишем благодарение на техническия гений на Американците. А какво са измислили руснаците досега? Пишат на Българската азбука, Водката е Холандска която Цар Петър пренася в Русия. Германците са произвеждали ракети да бомбандират Англия и сега Руснаците сглобяват от китайски. Сглобяват дронове с Ирански части и так дале.
08:57 30.03.2026
30 хора бдете
До коментар #16 от "падналия ангел":Този коментар явно е написан в Москва за да забие клин между Българи и Американци.
Но американците имат вина защото с договора Молотов - Рибентроп Русия разпали войната в едно с Хитлер и трябваше да бъде солидарно отговорна с Германия, а Америка хранеше Русия и я въоръжаваше. А с договорите подписани от Клинтън - Елцин възстановиха и обновиха ВПК на Русия. После Байдън забраняваше на Украйна да стреля на територията на Русия. Войната до сега да беше свършила.
09:15 30.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.