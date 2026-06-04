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Мъж намушка майка си с нож в столичния квартал „Хаджи Димитър“

Мъж намушка майка си с нож в столичния квартал „Хаджи Димитър“

4 Юни, 2026 15:21 760 13

  • намушкан-
  • жена-
  • хаджи димитър

Предвид възможността да извърши друго престъпление обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Мъж намушка майка си с нож в столичния квартал „Хаджи Димитър“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура обвини 30-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си с кухненски нож. Това съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 2 юни 2026г. около 19,30 часа на етажна площадка в блок в ж.к. „Хаджи Димитър“ в град София, обвиняемият чрез пробождане с кухненски нож в областта на лявата мишница, причинил на майка си лека телесна повреда, изразяваща се в прободна рана в ляв брахиум.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда затвор. Предвид възможността да извърши друго престъпление обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянен арест спрямо обвиняемия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура,,Ура

    11 0 Отговор
    Дрогата и алкохола на никой не са простили.

    Коментиран от #9

    15:24 04.06.2026

  • 2 Слива Трифонов

    12 0 Отговор
    Идва чалга поколението!
    Тотално неграмотно и изпростяло!

    15:26 04.06.2026

  • 3 Гресиран козяк

    1 10 Отговор
    Прав е човека след като не му е пускала ,аз мойта отдавна съм я обучил ☝️!

    15:27 04.06.2026

  • 4 Путин дали има нещо общо с това

    9 0 Отговор
    Моля пояснете

    15:27 04.06.2026

  • 5 кой му дреме

    3 5 Отговор
    столични квартали

    „Хаджи Димитър“
    "Христо Ботев"

    не са българи

    Коментиран от #8

    15:30 04.06.2026

  • 6 Ттт

    6 0 Отговор
    В България тежка телесна повреда сигурно е, ако е отрязана главата и сложена до трупа. Жалка държавица и калпави закони, щадящи само престъпниците и убийците.

    Коментиран от #11

    15:31 04.06.2026

  • 7 Тома

    3 0 Отговор
    Сандокан мале с двата ножа

    15:32 04.06.2026

  • 8 Така е

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "кой му дреме":

    българите са в "Манастирски ливади" !

    15:32 04.06.2026

  • 9 Може да не е била пияна жената!

    1 0 Отговор

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    Първо действие отново липсва.

    15:35 04.06.2026

  • 10 Хипотеза

    4 0 Отговор
    Възможно е и в този слчай да има психично заболяване. Много хора отглеждат у дома си свои деца, братя, сестри, внуци с шизофрения или друго психично заболяване. Ако болният не пие редовно лекарствата си, става страшно. Да не говорим пък за случаите, при които и лекарства не помагат.

    15:36 04.06.2026

  • 11 танко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ттт":

    Точно за лека телесна повреда не могат да го задържат след 72 часа

    15:37 04.06.2026

  • 12 Емигрант

    2 1 Отговор
    Българска комплекскарско-алкохолно дрогирана приказка с очакван край.

    15:40 04.06.2026

  • 13 Всичко

    2 0 Отговор
    е заради леврото !

    15:44 04.06.2026

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