Мъж намушка майка си с нож в столичния квартал „Хаджи Димитър“

Софийска районна прокуратура обвини 30-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си с кухненски нож. Това съобщиха от обвинението.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 2 юни 2026г. около 19,30 часа на етажна площадка в блок в ж.к. „Хаджи Димитър“ в град София, обвиняемият чрез пробождане с кухненски нож в областта на лявата мишница, причинил на майка си лека телесна повреда, изразяваща се в прободна рана в ляв брахиум.
По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда затвор. Предвид възможността да извърши друго престъпление обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено в съда искане за постоянен арест спрямо обвиняемия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ура,,Ура
Коментиран от #9
15:24 04.06.2026
2 Слива Трифонов
Тотално неграмотно и изпростяло!
15:26 04.06.2026
3 Гресиран козяк
15:27 04.06.2026
4 Путин дали има нещо общо с това
15:27 04.06.2026
5 кой му дреме
„Хаджи Димитър“
"Христо Ботев"
не са българи
Коментиран от #8
15:30 04.06.2026
6 Ттт
Коментиран от #11
15:31 04.06.2026
7 Тома
15:32 04.06.2026
8 Така е
До коментар #5 от "кой му дреме":българите са в "Манастирски ливади" !
15:32 04.06.2026
9 Може да не е била пияна жената!
До коментар #1 от "Ура,,Ура":Първо действие отново липсва.
15:35 04.06.2026
10 Хипотеза
15:36 04.06.2026
11 танко
До коментар #6 от "Ттт":Точно за лека телесна повреда не могат да го задържат след 72 часа
15:37 04.06.2026
12 Емигрант
15:40 04.06.2026
13 Всичко
15:44 04.06.2026