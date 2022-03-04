Външно министерство публикува зелените коридори за евакуация на гражданите от Украйна

Във връзка със силно влошаващата се обстановка в Украйна, Mинистерство на външните работи (МВнР) публикува списък с осигурените зелени коридори за напускане на гражданите.

Ведомството призовава всички български граждани да използват осигурените евакуационни влакове от жп гарите на територията на Украйна, съобщават от Нова телевизия.

Актуално разписание за днес- 04.03.2022 г.:

От ст. Киев:

01:56 - №17 Ужгород - Харків

04.02 - №21 Харків - Трускавець

04:21 - №150 Чернівці - Полтава

04:21 - №130 Ворохта - Кременчук

04:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

05:38 - №138 Краматорськ - Хмельницький

09:00 - №959/960 Київ – Ужгород

09:00 - №705 Дарниця - Львів

06:23 - №142 Львів - Лиман

06:23 - №114 Львів - Лиман

10:00 - №715 Дарниця - Львів

11:50 - №738 Київ - Запоріжжя

12:06 - №45 Ужгород - Краматорськ

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:07 - №749 Київ - Львів

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

18:48 - №67 Київ - Варшава

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

21:28 - №76 Київ - Кривий Ріг

22:03 - №130 Кременчук - Ворохта

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:03 - №209 Харків - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Краматорськ - Ужгород

22:58 - №907 Київ - Краматорськ

23:05 - №80 Київ - Дніпро

23:18 - №138 Хмельницький - Краматорськ

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

23:59 - №139 Київ - Кам’янець-Подільський

От ст. Харков:

04:11 - №114 Лиман - Львів

04:11 - №142 Лиман - Львів

11:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

12:25 - №209 Харків - Чернівці

12:36 - №46 Краматорськ - Ужгород

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

17:00 - №723 Харків - Львів

15:09 - №17 Харків - Ужгород

19:27 - №795 Харків - Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Краматорськ

От ст. Днипро:

05:00 - №38 Київ - Запоріжжя

06:23 - №796 Дніпро - Харків

09:27 - №6 Рахів - Запоріжжя

09:54 - №738 Запоріжжя - Київ

14:26 - №41 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

19:07 - №738 Київ - Запоріжжя

От ст. Запорожие :

08:16 - №738 Запоріжжя - Київ

11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів

19:47 - №072 Запоріжжя – Київ

20:37 - №068 Запоріжжя - Львів

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №068 Львів - Запоріжжя

От ст. Виница:

00:28 - №105 Київ – Одеса

00:58 - №078 Одеса – Ковель

01:05 - №041 Дніпро - Трускавець

02:35 - №771 Київ – Хмельницький

03:42 - №060 Чоп – Київ

03:42 - №058 Ворохта – Київ

03:54 - №106 Одеса – Київ

04:31 - №081 Ужгород – Київ

04:42 - №050 Трускавець – Київ

05:46 - №086 Запоріжжя – Львів

06:03 - №056 Рахів – Київ

06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ

06:54 - №021 Харків - Трускавець

09:16 - №138 Лиман – Хмельницький

10:23 - №070 Запоріжжя - Львів

16:41 - №772 Хмельницький - Київ

17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський

17:43 - №086 Львів – Запоріжжя

18:07 - №055 Київ – Рахів

19:42 - №138 Хмельницький – Лиман

20:50 - №716 Львів – Київ

21:45 - №081 Київ – Ужгород

22:32 - №042 Трускавець – Дніпро

23:17 - №049 Київ – Трускавець

23:26 - №057 Київ – Ворохта

23:26 - №059 Київ – Чоп

23:53 - №022 Трускавець – Харків

В допълнение към тях, евакуационните линии са планирани от влакове на дълги разстояния - 4 от Харков до Лвов и 2 от Лиман до Ужгород;

Допълнителни автобуси ще има по маршрутите Запорожие-Лвов, Днепър-Лвов, Кривой Рог-Лвов, Одеса-Ужгород.

А също и влакове: от Харков до Лвов със смяна в Хмелницки и от Житомир до Лвов със смяна в Бердичев.

Точните разписания ще се определят директно в гарите, като се вземе предвид динамиката на заетостта на влаковете.

Сигнали и молби за съдействие на български граждани се приемат денонощно на дежурните телефони на дирекция "Ситуационен център": +35929482404; +35929713856; +35929482552; +35929482085; +35929483051; +35929483052 или на имейл: crisis@mfa.bg.