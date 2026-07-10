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НАТО ремонтира летището на София, става база на Алианса

НАТО ремонтира летището на София, става база на Алианса

10 Юли, 2026 15:54 2 556 123

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  • база-
  • нато

Авиобазите "Враждебна", разположена на гражданското летище на София, и "Безмер" до Ямбол стават ключови за НАТО

НАТО ремонтира летището на София, става база на Алианса - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Авиобазите "Враждебна", разположена на гражданското летище на София, и "Безмер" до Ямбол стават ключови за НАТО и ще бъдат ремонтирани с пари на Алианса. Това става ясно от решение на правителството, взето в четвъртък.

Вече се изпълнява специален проект за повишаване на оперативните способности на двете летища, съобщи Министерският съвет след редовното заседание на кабинета. Българското правителство е одобрило допълнителни изисквания към Програмния план за способности на авиобазите. Той включва инфраструктурни проекти и съоръжения, които ще бъдат реализирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Програмата NSIP осигурява финансиране за изграждане и модернизация на стратегическа военна инфраструктура в държавите членки на Алианса. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците.

Проектите за подобряване на инфраструктурата и способностите на авиобазите "Безмер" и "Враждебна" трябва да подобрят готовността им да приемат и поддържат съюзнически сили и техника при необходимост, ще повиши оперативната им съвместимост с Алианса и ще допринесе за укрепването на националната сигурност и колективната отбрана, пише в съобщението на Министерския съвет.

Авиобазата "Враждебна" е разположена на гражданското летище на София "Васил Левски" и ползва същите писти и полоси. Именно на летище София бяха разположени американските самолети-цистерни, тъй като инфраструктурата на авиобаза "Враждебна" не можеше да ги поеме. В базата обаче бяха настанени обслужващите персонал и техника. С новия проект вероятно ще се направи така, че да може да се изнасят бързо и в по-големи мащаби самолети и войски към Източния ранг на НАТО. Там са базирани българските военно транспортни самолети "Спартан".

"Тепърва ще виждаме самолети не само на САЩ, но и на други съюзници от НАТО на летището в София", предупреди в началото на седмицата министърът на отбраната Димитър Стоянов. Думите му бяха коментар на кацнал на летището американски военен транспортен самолет, който да прибере останалата след напускането на самолетите-цистерни екипировка.

Авиобазата "Безмер" пък става ключова за НАТО заради изграждането на голяма военна база във войскови район "Кабиле". Там ще се изгради база, която да може да приеме международна бригада. В този район в момента е разположена и многонационалната бойна група на НАТО. В този район е разположен и съвместният българо-американски полигон "Ново село", където има постоянен американски контингент. Като до момента за прехвърляне на войски в района се ползва главно летището на Бургас.

В Безмер, има действащо военно летище, което бе модернизирано за близо 30 млн. евро от НАТО и където вече могат да кацат и най-големите американски военнотранспортни самолети. Пистата бе удължена и разширена, бяха изградени стоянки за огромни военнотранспортни самолети от типа С-5 „Галакси“, С-17 „Глоубмастер“, както и за по-малките С-130 „Херкулес“. В момента там са базирани българските бомбардировачи Су-25.

Решението на правителството веднага отпуши вълна от коментари и остри дебати сред политическите сили в Народното събрание.

Евроатлантическото мнозинство (ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ) приветства решението на Министерския съвет. Представители на комисията по отбрана в парламента го определиха като "закъсняла, но абсолютно задължителна стъпка за модернизация на критичната ни инфраструктура". Те подчертаха факта, че финансовата тежест се поема изцяло от НАТО, което спестява стотици милиони левове на българския данъкоплатец. Според тях това доказва, че България е пълноправен и ценен съюзник, а не просто "консуматор на сигурност".

Опозицията в лицето на „Възраждане“ и БСП реагира остро срещу плановете за разширяване на военното присъствие на Алианса. От „Възраждане“ излязоха с декларация, в която обвиниха кабинета в "тиха окупация" и превръщане на София и Ямбол в "легитимни военни мишени". Левицата от своя страна постави под въпрос дългосрочните ангажименти на страната и изрази опасения, че превръщането на граждански летища в оперативни военни бази застрашава националната сигурност и туристическия поток. Военни експерти и политически наблюдатели посочват, че този ход е пряк отзвук от променената архитектура на сигурност в Европа и Черноморския регион.

Анализаторите подчертават, че казусът с американските самолети цистерни на летище „София“ от май и юни е бил ясен сигнал за съюзниците, че България изпитва сериозен дефицит на логистични способности. Разполагането на военни машини в гражданския сектор е създало напрежение, което сега се решава по системен начин чрез разширяване на „Враждебна“.„Инвестициите по линия на програмата NSIP са огромен плюс за Българската армия“, коментират експерти по сигурност. „Изградената инфраструктура – от писти до радарни и светлинни системи – остава собственост на българската държава и ще се ползва от нашите ВВС. Същевременно това дава на НАТО възможност за светкавична реакция при криза, премахвайки нуждата от тромави пребазирания в последния момент“.

Политическите наблюдатели допълват, че вземането на решението точно в този момент показва стремежа на София да демонстрира твърда предвидимост пред съюзниците на фона на геополитическата динамика и вътрешнополитическите дебати за разходите за отбрана.

Какво предстои?

Програмата NSIP ще финансира изграждането на нови писти, модернизирани стоянки за самолети, съвременни светлинни и комуникационни системи, както и специализирани логистични центрове. Изграждането на новите обекти се очаква да започне в най-кратки срокове съгласно одобрените нови изисквания на Алианса.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    113 19 Отговор
    Ставаме мишена като Катар и Кувейт.

    Коментиран от #22, #47

    15:56 10.07.2026

  • 2 шеломов вова

    19 37 Отговор
    потропвам нервно с токчета

    15:56 10.07.2026

  • 3 Трол

    73 4 Отговор
    Че то летището от половин година си е база, от това повече накъде?

    Коментиран от #11

    15:57 10.07.2026

  • 4 Почва се

    54 5 Отговор
    Честито
    партнери...
    Крайно време беше
    няма само шахтите и то нощно време
    да се мъчат мастерите.
    Пълно проникване до пълно удовлетворение
    на коалиционните партнери

    15:57 10.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 22 Отговор
    Не бъркайте ШАШт и НАТьО❗

    Коментиран от #119

    15:57 10.07.2026

  • 6 Архимандрисандрит Бибиян

    11 60 Отговор
    Честито ватенки,батя ви Путйо ни докара до тука,да сме плацдарм и първа линия за бъдещия фронт! Не че не сме ги гърбили пияниците ама жалко за младежта коя че легне курбан за майка Фатмакиа! Внетен ли сме?

    Коментиран от #10, #13

    15:58 10.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    80 4 Отговор
    Гумен кРадев щеше да гони янките от летище София, а тя ква стана, като му НАШОКАХА канчето❗

    Коментиран от #63

    15:59 10.07.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    72 13 Отговор
    1 400 000 ганчовци гласуваха за Чорапа!
    Пак с пръст в уста!

    15:59 10.07.2026

  • 9 Виц

    66 4 Отговор
    Мунчо- визите остават ли? Тръмп- Остават! Мунчо - Тогава и самолетите остават

    Коментиран от #53

    15:59 10.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    36 3 Отговор

    До коментар #6 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Ей ти верно си голям комик❗
    Путя виновен, че ТръНп, взе Гренландия, упс летище София❗

    Коментиран от #76

    16:00 10.07.2026

  • 11 койдазнай

    25 7 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Летището Враждебна е създадено като военно, преди почти век. Било е база на Луфтвафе, които са построили сградуите на сегашния Терминал 1, било в база на Съвестката Армия, на БНА, на ВВС на Българската Армия и сега съвместно на НАТО.

    16:01 10.07.2026

  • 12 Баце ЕООД

    51 5 Отговор
    Ехааа, легитимна цел и за Иран и за Русия.. "Големи пичове ще излезем"

    16:02 10.07.2026

  • 13 Закони на Хан Крум за българите

    27 3 Отговор

    До коментар #6 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Българите са пияници, за това разпореждам да се изкоренят всички лозя.
    Ха ха ха

    Коментиран от #83

    16:02 10.07.2026

  • 14 ЧЕСТИТО НА

    47 4 Отговор
    "ПЕЧЕЛИВШИТЕ".КАКТО ВИНАГИ СМЕ ОТ СТРАНА НА ШАМАРИТЕ.

    16:03 10.07.2026

  • 15 Софето

    41 2 Отговор
    Вероятно визите са паднали ;)
    Ще се скъсам от смЕх, фърчилков по муньо и тиквата излезе.

    16:03 10.07.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    44 5 Отговор
    За скачащите от радост ПО ПЕЙКИТЕ❗
    Базите на ШАШт в страните около Иран до спокойствие в тях ли доведоха или до фойерверки 🤔❓

    16:04 10.07.2026

  • 17 Атанас Буров

    56 16 Отговор
    България без Русия, кучета я яли.
    Две Световни войни против Русия, две Национални катастрофи

    Коментиран от #31

    16:04 10.07.2026

  • 18 ВЪН

    29 5 Отговор
    МАТ0 от България,ВЪН България от МАТ0 и ЕС!

    16:05 10.07.2026

  • 19 патриот

    9 4 Отговор
    Най важната грижа на всяка държава е нейното оцеляване, включващо сигурност, икономическа конкурентноспособност и дипломатическа съвместимост с останалият свят!

    16:05 10.07.2026

  • 20 Е няма такава гавра

    51 0 Отговор
    с наш Мунчо , който 2 пъти съвсем сериозно съобщи , че самолетите се изнасят , Милият той им беше поставил условие , че трябва да паднат визите И когато се изнесоха самолетите от висотата на поста си ни уведоми , как спасил България и тя вече не е мишена за врага . Не ми е смешно , тъжно ми е !

    16:05 10.07.2026

  • 21 Грийн Сок

    21 0 Отговор
    Натовски самолети вън! Ъъъ, исках да кажа "Добре дошли".

    16:06 10.07.2026

  • 22 Мечтател

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А дано ремонтират и дупките по магистралите на Борисов!

    16:07 10.07.2026

  • 23 Нашокаха канчето на Мунчо

    33 2 Отговор
    Сега козерува!

    Коментиран от #111

    16:07 10.07.2026

  • 24 Кака Мара - неомъжена

    19 0 Отговор
    Мунчо в ролята на Кака Мара. Мандръсай и не питай!

    16:08 10.07.2026

  • 25 Натовският генерал Радев -

    27 1 Отговор
    пръв лицемер и измамник и изменник на Родината, чий е сега?

    На нАТО (САЩ+Малобритания+Турция) или на Русия?

    Питам, защото явно, че не е българин.

    И още нещо. Ако беше българин, нямаше да води про-еврейска, про-натовска и про-турска политика и носът му нямаше да е крив, а ушите щръкнали. Само дето и зъбите му не са редки като на неговата хазарка Наташа Киселова...

    Коментиран от #26, #56

    16:08 10.07.2026

  • 26 Фори

    5 17 Отговор

    До коментар #25 от "Натовският генерал Радев -":

    Не е така. Възраждане водят ислямистка политика.

    16:10 10.07.2026

  • 27 Концесионер на летищеро с парата

    5 4 Отговор
    Ремонтирайте, поддържайте, Велика Бългярия, Да живее Отан!

    16:11 10.07.2026

  • 28 Коя е фирмата

    14 0 Отговор
    облажила се с милиардния договор ?

    16:11 10.07.2026

  • 29 000

    25 8 Отговор
    България ще води война с русия вероятно под директно турско командване. Ще горите в името на лондон и анкара, тъпанари.

    16:11 10.07.2026

  • 30 Българиа е колониална държава

    29 6 Отговор
    Окупирана с 5 американски бази, които българите издържат.
    Нормално за роби
    Правителство и президент са фиктивни.
    Гък не могат да кажат на господарите.
    Факт

    16:11 10.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Путин пърдящата утка

    10 16 Отговор
    Това е мощен КР в @нусите на русофилите

    Коментиран от #38

    16:13 10.07.2026

  • 33 Хасковски каунь

    23 2 Отговор
    Утре и ядрени оръжия. Нали др. Радев.

    Коментиран от #35

    16:13 10.07.2026

  • 34 Ама защо

    20 5 Отговор
    Позволяваме това? Ние какво, нищо ли не можем да определяме на наша земя???

    Коментиран от #58

    16:14 10.07.2026

  • 35 Здрасти

    5 2 Отговор

    До коментар #33 от "Хасковски каунь":

    Че те са вече тук

    16:14 10.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Българин

    9 24 Отговор
    Тук е НАТО,Шенген, ЕС, Еврозоната.На който не му харесва да заминава за първобитна русия.

    Коментиран от #41, #43, #54

    16:15 10.07.2026

  • 38 По-скоро за тебе

    14 5 Отговор

    До коментар #32 от "Путин пърдящата утка":

    Е голяма вероятност да се изпържиш при 6000 градуса. Това не го ли схващаш?

    16:15 10.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ТИР

    11 4 Отговор
    Абе защо не ремонтирате летище Доброславци...или си търсите жив щит,,,

    Коментиран от #88

    16:17 10.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Кво стана бре?

    14 2 Отговор
    Кво НАТО, кви съюзници?

    16:17 10.07.2026

  • 43 Това е национално

    17 2 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Предателство. Ние можем да участваме в разни съюзи и алианси, но да си знаем.при това националния интерес!!! Примерно Турция как го следва. Тя има национален интерес и много успешно си го преследва...

    16:18 10.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Няма лошо

    11 0 Отговор
    Важното е мун40 миротворецът да обясни с какви резерви приема този проект за успокояване на прогресивният планктон.

    16:20 10.07.2026

  • 47 Сега разбирате ли защо измамниците от ПБ

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    искат да се гласува само с машинки-мадуровки, а не с хартиени бюлетини, както по презумпция се гласува в цяла Европа и както са си представяли, че ще се гласува и в бъдеще, когато великите народни представители са приемали Конституцията на Р. България на фаталния 13.07.1991 г.?

    По религиозни съображения отказвам да се подписвам на електронни планшети и да гласувам с електронни устройства.

    А проманата в Изборния кодекс от измамника Радев и неговата ПБ (Подлъгана България) фактически нарушава конституционното ми право да гласувам.

    Не повече от 20% избирателна активност на следващите избори!

    16:20 10.07.2026

  • 48 Без име

    15 1 Отговор
    Очевадно американците са натиснали Ердо да отстъпи за Боташ срещу двете летища.

    16:21 10.07.2026

  • 49 Атина Палада

    6 0 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    16:23 10.07.2026

  • 50 Пак бунаци

    14 1 Отговор
    Пак ни лъжат, парите на НАТО ще са български, ще ни напомнят, че сме част от НАТО. След като българите се противиха и след като "изгонихме" нато-сащ самолети, сега директно ни взимат летищата.

    16:23 10.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хитлер казва на Цар Борис 3

    15 3 Отговор
    Ако не ни пропуснете от Румъния за Гърция, ние ще прегазим България, макар ,че сте ни съюзник.
    Какво ще направи Царя, срещу огромната сила.
    Така сме и сега с американците.
    Така е цяла Европа окупирана с американски бази.

    Коментиран от #68, #101

    16:24 10.07.2026

  • 53 Айше

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Виц":

    Щото със самолетите ще може безвизово да си ходим до САЩ.

    16:24 10.07.2026

  • 54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    🤔🤔🤔 Така е, НАТьО е тук ! И Шен Ген е тук,
    ама нас ни нема в техните сметки❗
    За тях тук е само територия, окупирана територия❗

    Коментиран от #59

    16:24 10.07.2026

  • 55 копел

    2 0 Отговор
    е копел еее

    16:25 10.07.2026

  • 56 Тия и двамата

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Натовският генерал Радев -":

    Ли са хазари? От отбора на зеленото, тръбанта - Америка против България, Надя Нейнска хазарска... Киселовата.... и все отбор хазари, които работят не за нас, а за световната хазария???

    16:25 10.07.2026

  • 57 Старчо Сарача

    10 1 Отговор
    Как фигурантът ще обясни това? нали уж самолетите си тръгнаха?

    Коментиран от #85

    16:25 10.07.2026

  • 58 Как ще

    12 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ама защо":

    определяш след като вместо армия имаш чужди бази и войски на територията. Чуждите закони са над националните ни. Имаш ли национална валута или истинска национална банка. Правителството ни има власт над територията колкото има селски наместник в малко село.

    Коментиран от #84

    16:26 10.07.2026

  • 59 Това е нова гавра с русофилията

    6 2 Отговор

    До коментар #54 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не мислиш ли?

    Коментиран от #86

    16:27 10.07.2026

  • 60 604

    9 2 Отговор
    Честито на всички коФейки и не само , дет си пуснаха гласа за чорапа!

    16:27 10.07.2026

  • 61 Отлично!

    5 5 Отговор
    Радев не говори, а действа.

    Коментиран от #78

    16:27 10.07.2026

  • 62 604

    10 3 Отговор
    Готвят плацдармъ, по който рашките ще си тестват орешниците!

    16:28 10.07.2026

  • 63 нннн

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    - Аз съм натовски генерал - беше казал гордо Радев.

    16:29 10.07.2026

  • 64 с радев юмрук по масата

    6 0 Отговор
    "Тепърва ще виждаме самолети не само на САЩ, но и на други съюзници от НАТО на летището в София",
    Сделката обявена от Радев - без визи за САЩ срещу самолети в София, не се състоя, а е договорено ремонт на летище Враждебна срещу натовски самолети в София (та самолетите цистерни на САЩ са временно изтеглени зарад неотложен ремонт).

    16:29 10.07.2026

  • 65 Механик

    7 2 Отговор
    Софиянци да си дремат. Отпуската и моренцето са по-важни. А и много е жега за протести.
    Пък когато почнат да падат ракетите, ще му мислим тогава.

    Коментиран от #70, #75

    16:30 10.07.2026

  • 66 Чепа Чепилова

    2 1 Отговор
    Ами барутя? Ко стана с него?

    16:30 10.07.2026

  • 67 Ха, така -

    6 0 Отговор
    Уж тия щяхме да гоним, а то се оказа, че къща ще им строим, че и други ще дойдат! Защо ли са ни въобще правителства - и без това те нищо не решават?

    16:30 10.07.2026

  • 68 Ами щом няма

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Хитлер казва на Цар Борис 3":

    Гръбнак, защо се бута да ни е премиер, наш представител??? Такъв слабак не ни трябва. Трябва директно да каже на нато и американците - НЕ. Не си даваме страната за огромна военна натовска, сиреч американска военна база... НЕ ИСКАМЕ... но той не.може. Тогава, защо ни е такъв, високо платен слабак??. Да се маха от властта!!!

    16:30 10.07.2026

  • 69 защо

    4 0 Отговор
    Нова година, нови избори!
    Може и по-рано.

    Коментиран от #81

    16:31 10.07.2026

  • 70 Копейкотрошач

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Механик":

    Една тесла ти стига.

    16:32 10.07.2026

  • 71 604

    5 1 Отговор
    Чорапа все повече ми прилича на зелчу обама и тръмплинъ. Говори едно надупвъ съ зъ другото

    16:32 10.07.2026

  • 72 Не е

    3 3 Отговор
    тайна , че НАТО плаща щедро и без пазарлъци . Лесни пари , милиарди от държавите членки за членството ! Огромни пари ! Въпросът е чия е фирмата изпълнител на този свръх апетитен договор !

    16:33 10.07.2026

  • 73 Ягуар

    6 1 Отговор
    Софиянци ще бъдат ползвани, като жив щит от НАТО. Разходен материал. Ето ги нашите "евроатлантически подлоги" в пълния си блясък.

    16:33 10.07.2026

  • 74 Да Ямбол е много подходящо масто

    2 1 Отговор
    Евентуално при отговор към Нато при ракетет обстрел срещу базата до Ямбол в региона няма нит МОРЕ нито БАЛКАН и не може да се наруши Туризма..
    Може и даже да се изпрати ракета с тактически ядрен ограничен заряд .
    Мястото е отдалечено и от софия.
    Тука не живеят хора само овце.
    Така че добре е избрано.

    16:33 10.07.2026

  • 75 Да не ти е

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Механик":

    Лошичко?

    16:34 10.07.2026

  • 76 Архимандрисандрит Бибиян

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путя е гладен ненаяден гном

    16:34 10.07.2026

  • 77 Хубава новина за бъзливите копейки

    4 4 Отговор
    Нито Раша, нито Украйна ще смеят да посегнат на София.
    Само иранците може, но едва ли. Все пак копейките са им братя (според Коцето и съратници).

    Коментиран от #95

    16:34 10.07.2026

  • 78 Важно уточнение

    6 2 Отговор

    До коментар #61 от "Отлично!":

    Едно говори Радев на електората, а друго действа - все в полза на чужди източни, западни или на комшийски интереси.

    16:34 10.07.2026

  • 79 Джихади Йово

    2 2 Отговор
    Не на Алианса а на Ордата става база................

    16:34 10.07.2026

  • 80 Нов мощен удар

    5 3 Отговор
    В зурлите на копейките!

    16:35 10.07.2026

  • 81 Кривчо

    2 3 Отговор

    До коментар #69 от "защо":

    И като има нови избори натовските бази ще се махнат нали?
    И какво общо имат визите с натовските бази? Радев поне опита!
    Мълчахте си когато ни приеха в НАТО а сега Радев бил виновен!

    16:35 10.07.2026

  • 82 Митра Фанова

    2 0 Отговор
    😡😡😡😡... трепя фатьмака😡😡😡...

    16:35 10.07.2026

  • 83 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Закони на Хан Крум за българите":

    Нидей шо коги додат братята ви татароменгяни че изпукат од жад

    16:35 10.07.2026

  • 84 Бай Тошо

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Как ще":

    Решава този който има пари.Кво ще решаваш ти бе?ха ха

    16:38 10.07.2026

  • 85 Ще го обясни до довечера че не е така

    4 0 Отговор

    До коментар #57 от "Старчо Сарача":

    Утре другж обяснение
    Ама те не са на САЩ А на НАТО.....

    16:38 10.07.2026

  • 86 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Това е нова гавра с русофилията":

    Гавра е ❗ Ама не с русофилията,
    а с българския народ❗
    Показват ни за пореден път, че нашето мнение е без значение за тях❗ Че нашите управляващи, са про.100 техни марионетки❗

    Коментиран от #91

    16:38 10.07.2026

  • 87 🤣🤣🤣🤣...

    5 0 Отговор
    Смятайте наш Муньо какви шамари е отнесъл по пипонестата му чутура на срещата на НАТО🤣🤣🙈🤣

    16:39 10.07.2026

  • 88 доброславци

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "ТИР":

    е доста по-малко от нужното

    16:39 10.07.2026

  • 89 Абе туземци спокойно

    1 0 Отговор
    Самолетите не са на САЩ. ТЕ СА НА НАТО

    16:40 10.07.2026

  • 90 Софиянец

    2 1 Отговор
    Нормално, за една колония!

    16:40 10.07.2026

  • 91 Ами прав си

    4 2 Отговор

    До коментар #86 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Русофилите не сте част от българският народ.

    Коментиран от #100, #108

    16:40 10.07.2026

  • 92 Гробар

    0 2 Отговор
    Хаха. Купувайте още имоти в гетото. Не само че е бунище, а вече и военна мишена. Айде паветниците нападайте и лайте, че Чорапа е кремълски шпионин.

    16:40 10.07.2026

  • 93 Д-р Марин Белчев

    2 4 Отговор
    До вчера ни уверяваха, че американски самолети няма да стъпят на летище „София“. Днес обаче ремонтът на военната зона във „Враждебна“ се извършва именно с пари на НАТО – с ясна цел там да се базира съюзническа авиация. Страхотна политика! Тя по нищо не се отличава от действията на бившия министър Запрянов, който следваше стриктно линията на Бойко Борисов.

    Коментиран от #105, #106

    16:41 10.07.2026

  • 94 Гого Мого

    3 3 Отговор
    Тука ревът само ПЕНСИОНЕРИ и руски дебили. Война с Русия няма да има, ще има война с Китай и всичко ще започне от Близкият Изток.
    А тези дето ревът, че сме станали мишена, сте страхливци, не заслужавате свободата си.

    16:41 10.07.2026

  • 95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Хубава новина за бъзливите копейки":

    Те и чаршафосаните си мислеха, че САШтинските бази на тяхна територия им носят спокойствие и сигурност....
    Докато Иран не им устрои фойерверки без да имат празник❗

    16:42 10.07.2026

  • 96 Джибрю

    0 2 Отговор
    А визите????

    Коментиран от #103

    16:42 10.07.2026

  • 97 БЪЛГАРИЯ Е НАТО

    3 0 Отговор
    Каза още преди години военният министър и съветник на Радев, Димитър Стоянов.

    16:42 10.07.2026

  • 98 Костя Костадинович Копейкин

    1 1 Отговор
    😢... Аз не съм виновен... той мунчо подписа.

    16:43 10.07.2026

  • 99 Страхотна новина за България!

    3 2 Отговор
    Две ВВС бази на НАТО в България са абсолютна гаранция за националната сигурност.
    Трябва ни и една ВМС база на НАТО също. До Поморие. И една в Атия.
    Браво на ген. Радев - истински натовски генерал!

    Коментиран от #110

    16:43 10.07.2026

  • 100 Гробар

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "Ами прав си":

    Тука отдавна няма русофили, само черни туплести турски бойлери с фесове като тебе.

    16:43 10.07.2026

  • 101 Така загубихме ВСВ

    0 3 Отговор

    До коментар #52 от "Хитлер казва на Цар Борис 3":

    ....

    16:44 10.07.2026

  • 102 Азззззззз

    0 1 Отговор
    Май наистина е време за Възраждане. Всички останали доказаха, че са подлоги. Не че съм им фен, но това малоумие трябва да спре!

    16:45 10.07.2026

  • 103 Визите

    2 3 Отговор

    До коментар #96 от "Джибрю":

    остават , а базите на НАТО се множат !

    16:45 10.07.2026

  • 104 незнайко

    1 2 Отговор
    Да, всячески се мъчим да унищожим БЪЛГАРИЯ ! За какво са тези американски бази у нас ? Щели да ремонтират летищата ! Толкова ли закъсахме, че да не можем едно летище като Васил Левски да поддържаме ? В Турция нали имат бази, защо и у нас ? Явно САЩ искат да са Господа на света, но Господ не толерира ВОЙНИ ! Където са се появили американците почват конфликтите ! ТОВА НЕ ГО ЛИ ОСЪЗНАВАТ НАШИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ? Досега не сме получили нищо от САЩ , само проблеми а що се отнася до договори на консигнация те спокойно източват страната ни !!!

    Коментиран от #112

    16:46 10.07.2026

  • 105 Кой те е уверявал такова нещо?

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Д-р Марин Белчев":

    България е съюзник в НАТО и самолети на другите съюзници могат и кацат на наши летища по договор.
    Нещо си се объркал.

    Коментиран от #118

    16:46 10.07.2026

  • 106 Кривчо

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "Д-р Марин Белчев":

    Я докторе ме светни по въпроса: Законите на ЕС са наднационални, законите в НАТО са над националните. Сънувал ли съм го или го е казвал някой?

    Коментиран от #114

    16:47 10.07.2026

  • 107 Копейки кво става ве?

    3 0 Отговор
    Нали вярвахте че чорапа ще изкара България от НАТО🤣.

    16:48 10.07.2026

  • 108 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Ами прав си":

    Пак си без НИК и пак ръсиш про.100.тии❗
    Ами да, аз съм прав, а ти НЕ си❗
    И русофилите са част от българския народ, както и евроGEйците и атлантиците които си нямат хал хабер къде е Атлантическия океан❗
    А това , да наричаш русофили всички които имат мнение различно от това което ти наливат ОТпосолствоТО, защото ти нямаш СВОЕ, е НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ❗

    16:48 10.07.2026

  • 109 Визите за САЩ

    2 1 Отговор
    и натовските бази в България НЯМАТ НИЩО ОБЩО!
    КОЙТО ВИ Е КАЗАЛ ОБРАТНОТО ВИ Е ИЗЛЪГАЛ.

    16:48 10.07.2026

  • 110 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Страхотна новина за България!":

    Те и чаршафосаните си мислеха, че САШтинските бази на тяхна територия им носят спокойствие и сигурност....
    Докато Иран не им устрои фойерверки без да имат празник❗

    16:49 10.07.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Всячески се мъчат да...

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "незнайко":

    Унищожат България, русофилите, копейките, платените русороби и шпионите на Русия които са в България от 150г вече.

    16:51 10.07.2026

  • 113 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор
    Една супер добра новина !!!
    Русофили, петолъчници и блатници - ДА ВИ Е ЧЕСТИТО !!!

    Коментиран от #117

    16:52 10.07.2026

  • 114 Д-р Марин Белчев

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Кривчо":

    ЕС наистина има наднационално право, но НАТО няма закони, които да стоят над нашите. НАТО е съюз от суверенни държави и всяко решение изисква изрично съгласие на България. Никой не ни заповядва отгоре – нашите собствени политици вземат решенията и после се оправдават с НАТО.

    Коментиран от #120

    16:52 10.07.2026

  • 115 хаспелге

    2 0 Отговор
    Окупирани сме и то за дълго.

    16:52 10.07.2026

  • 116 Замразявам Боташ давме две бази

    1 0 Отговор
    И за тиа 1400000. Да слушат.
    Базите не са на .Сащ а на НАТО
    САЩ И НАТО НЕ ДА В ДОБРИ ОТНОШЕНИА.
    ЩЕ СЕ СКАРАТ НА ВЪРБОВО ЛЯТО

    16:52 10.07.2026

  • 117 Гробар

    0 1 Отговор

    До коментар #113 от "АГАТ а Кристи":

    Хаха. Чорапа открадна електората на боклуците гербппдбдпсбсп.

    16:53 10.07.2026

  • 118 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #105 от "Кой те е уверявал такова нещо?":

    Пак си без домашно❗
    Какви договори, какви клякания❗
    Испания е в НАТьО, ама отказа на ШАШт да я използват срещу Иран❗
    Британия също е в НАТьО, ама отказа на ШАШт да използват базата на о. Гарсия❗
    Абе лъжат Ви, като деца от ЦДГ❗

    16:54 10.07.2026

  • 119 Теб

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Никога няма да те сбъркаме с про скубан глЯрус, /приземен/ 😂😂😂

    16:55 10.07.2026

  • 120 Кривчо

    0 0 Отговор

    До коментар #114 от "Д-р Марин Белчев":

    Прочети Устава на НАТО. Ще го намериш за да не ти цитирам от него.

    16:55 10.07.2026

  • 121 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Пемберузи, печете трътките на евин плаж,сеги мо е време! Коги додат пияниците само с погача на Дунав мост нема ви се размине! Че требе да го играете Кера Тамара деа! Внетен ли сме?

    16:55 10.07.2026

  • 122 На вш БОТАШ ЗАМРАЗЯВАНЕ...

    0 0 Отговор
    Тоа кой го ечи само манипулации прави
    ОставюСа
    Оставка

    16:55 10.07.2026

  • 123 Пасито да отговори

    0 0 Отговор
    Как така
    Що тъй

    16:58 10.07.2026

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