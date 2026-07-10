НАТО ремонтира летището на София, става база на Алианса

Авиобазите "Враждебна", разположена на гражданското летище на София, и "Безмер" до Ямбол стават ключови за НАТО и ще бъдат ремонтирани с пари на Алианса. Това става ясно от решение на правителството, взето в четвъртък.

Вече се изпълнява специален проект за повишаване на оперативните способности на двете летища, съобщи Министерският съвет след редовното заседание на кабинета. Българското правителство е одобрило допълнителни изисквания към Програмния план за способности на авиобазите. Той включва инфраструктурни проекти и съоръжения, които ще бъдат реализирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Програмата NSIP осигурява финансиране за изграждане и модернизация на стратегическа военна инфраструктура в държавите членки на Алианса. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците.

Проектите за подобряване на инфраструктурата и способностите на авиобазите "Безмер" и "Враждебна" трябва да подобрят готовността им да приемат и поддържат съюзнически сили и техника при необходимост, ще повиши оперативната им съвместимост с Алианса и ще допринесе за укрепването на националната сигурност и колективната отбрана, пише в съобщението на Министерския съвет.

Авиобазата "Враждебна" е разположена на гражданското летище на София "Васил Левски" и ползва същите писти и полоси. Именно на летище София бяха разположени американските самолети-цистерни, тъй като инфраструктурата на авиобаза "Враждебна" не можеше да ги поеме. В базата обаче бяха настанени обслужващите персонал и техника. С новия проект вероятно ще се направи така, че да може да се изнасят бързо и в по-големи мащаби самолети и войски към Източния ранг на НАТО. Там са базирани българските военно транспортни самолети "Спартан".

"Тепърва ще виждаме самолети не само на САЩ, но и на други съюзници от НАТО на летището в София", предупреди в началото на седмицата министърът на отбраната Димитър Стоянов. Думите му бяха коментар на кацнал на летището американски военен транспортен самолет, който да прибере останалата след напускането на самолетите-цистерни екипировка.

Авиобазата "Безмер" пък става ключова за НАТО заради изграждането на голяма военна база във войскови район "Кабиле". Там ще се изгради база, която да може да приеме международна бригада. В този район в момента е разположена и многонационалната бойна група на НАТО. В този район е разположен и съвместният българо-американски полигон "Ново село", където има постоянен американски контингент. Като до момента за прехвърляне на войски в района се ползва главно летището на Бургас.

В Безмер, има действащо военно летище, което бе модернизирано за близо 30 млн. евро от НАТО и където вече могат да кацат и най-големите американски военнотранспортни самолети. Пистата бе удължена и разширена, бяха изградени стоянки за огромни военнотранспортни самолети от типа С-5 „Галакси“, С-17 „Глоубмастер“, както и за по-малките С-130 „Херкулес“. В момента там са базирани българските бомбардировачи Су-25.

Решението на правителството веднага отпуши вълна от коментари и остри дебати сред политическите сили в Народното събрание.

Евроатлантическото мнозинство (ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ) приветства решението на Министерския съвет. Представители на комисията по отбрана в парламента го определиха като "закъсняла, но абсолютно задължителна стъпка за модернизация на критичната ни инфраструктура". Те подчертаха факта, че финансовата тежест се поема изцяло от НАТО, което спестява стотици милиони левове на българския данъкоплатец. Според тях това доказва, че България е пълноправен и ценен съюзник, а не просто "консуматор на сигурност".

Опозицията в лицето на „Възраждане“ и БСП реагира остро срещу плановете за разширяване на военното присъствие на Алианса. От „Възраждане“ излязоха с декларация, в която обвиниха кабинета в "тиха окупация" и превръщане на София и Ямбол в "легитимни военни мишени". Левицата от своя страна постави под въпрос дългосрочните ангажименти на страната и изрази опасения, че превръщането на граждански летища в оперативни военни бази застрашава националната сигурност и туристическия поток. Военни експерти и политически наблюдатели посочват, че този ход е пряк отзвук от променената архитектура на сигурност в Европа и Черноморския регион.

Анализаторите подчертават, че казусът с американските самолети цистерни на летище „София“ от май и юни е бил ясен сигнал за съюзниците, че България изпитва сериозен дефицит на логистични способности. Разполагането на военни машини в гражданския сектор е създало напрежение, което сега се решава по системен начин чрез разширяване на „Враждебна“.„Инвестициите по линия на програмата NSIP са огромен плюс за Българската армия“, коментират експерти по сигурност. „Изградената инфраструктура – от писти до радарни и светлинни системи – остава собственост на българската държава и ще се ползва от нашите ВВС. Същевременно това дава на НАТО възможност за светкавична реакция при криза, премахвайки нуждата от тромави пребазирания в последния момент“.

Политическите наблюдатели допълват, че вземането на решението точно в този момент показва стремежа на София да демонстрира твърда предвидимост пред съюзниците на фона на геополитическата динамика и вътрешнополитическите дебати за разходите за отбрана.

Какво предстои?

Програмата NSIP ще финансира изграждането на нови писти, модернизирани стоянки за самолети, съвременни светлинни и комуникационни системи, както и специализирани логистични центрове. Изграждането на новите обекти се очаква да започне в най-кратки срокове съгласно одобрените нови изисквания на Алианса.