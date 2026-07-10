НАТО ремонтира летището на София, става база на Алианса

Авиобазите "Враждебна", разположена на гражданското летище на София, и "Безмер" до Ямбол стават ключови за НАТО и ще бъдат ремонтирани с пари на Алианса. Това става ясно от решение на правителството, взето в четвъртък.
Вече се изпълнява специален проект за повишаване на оперативните способности на двете летища, съобщи Министерският съвет след редовното заседание на кабинета. Българското правителство е одобрило допълнителни изисквания към Програмния план за способности на авиобазите. Той включва инфраструктурни проекти и съоръжения, които ще бъдат реализирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).
Програмата NSIP осигурява финансиране за изграждане и модернизация на стратегическа военна инфраструктура в държавите членки на Алианса. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците.
Проектите за подобряване на инфраструктурата и способностите на авиобазите "Безмер" и "Враждебна" трябва да подобрят готовността им да приемат и поддържат съюзнически сили и техника при необходимост, ще повиши оперативната им съвместимост с Алианса и ще допринесе за укрепването на националната сигурност и колективната отбрана, пише в съобщението на Министерския съвет.
Авиобазата "Враждебна" е разположена на гражданското летище на София "Васил Левски" и ползва същите писти и полоси. Именно на летище София бяха разположени американските самолети-цистерни, тъй като инфраструктурата на авиобаза "Враждебна" не можеше да ги поеме. В базата обаче бяха настанени обслужващите персонал и техника. С новия проект вероятно ще се направи така, че да може да се изнасят бързо и в по-големи мащаби самолети и войски към Източния ранг на НАТО. Там са базирани българските военно транспортни самолети "Спартан".
"Тепърва ще виждаме самолети не само на САЩ, но и на други съюзници от НАТО на летището в София", предупреди в началото на седмицата министърът на отбраната Димитър Стоянов. Думите му бяха коментар на кацнал на летището американски военен транспортен самолет, който да прибере останалата след напускането на самолетите-цистерни екипировка.
Авиобазата "Безмер" пък става ключова за НАТО заради изграждането на голяма военна база във войскови район "Кабиле". Там ще се изгради база, която да може да приеме международна бригада. В този район в момента е разположена и многонационалната бойна група на НАТО. В този район е разположен и съвместният българо-американски полигон "Ново село", където има постоянен американски контингент. Като до момента за прехвърляне на войски в района се ползва главно летището на Бургас.
В Безмер, има действащо военно летище, което бе модернизирано за близо 30 млн. евро от НАТО и където вече могат да кацат и най-големите американски военнотранспортни самолети. Пистата бе удължена и разширена, бяха изградени стоянки за огромни военнотранспортни самолети от типа С-5 „Галакси“, С-17 „Глоубмастер“, както и за по-малките С-130 „Херкулес“. В момента там са базирани българските бомбардировачи Су-25.
Решението на правителството веднага отпуши вълна от коментари и остри дебати сред политическите сили в Народното събрание.
Евроатлантическото мнозинство (ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ) приветства решението на Министерския съвет. Представители на комисията по отбрана в парламента го определиха като "закъсняла, но абсолютно задължителна стъпка за модернизация на критичната ни инфраструктура". Те подчертаха факта, че финансовата тежест се поема изцяло от НАТО, което спестява стотици милиони левове на българския данъкоплатец. Според тях това доказва, че България е пълноправен и ценен съюзник, а не просто "консуматор на сигурност".
Опозицията в лицето на „Възраждане“ и БСП реагира остро срещу плановете за разширяване на военното присъствие на Алианса. От „Възраждане“ излязоха с декларация, в която обвиниха кабинета в "тиха окупация" и превръщане на София и Ямбол в "легитимни военни мишени". Левицата от своя страна постави под въпрос дългосрочните ангажименти на страната и изрази опасения, че превръщането на граждански летища в оперативни военни бази застрашава националната сигурност и туристическия поток. Военни експерти и политически наблюдатели посочват, че този ход е пряк отзвук от променената архитектура на сигурност в Европа и Черноморския регион.
Анализаторите подчертават, че казусът с американските самолети цистерни на летище „София“ от май и юни е бил ясен сигнал за съюзниците, че България изпитва сериозен дефицит на логистични способности. Разполагането на военни машини в гражданския сектор е създало напрежение, което сега се решава по системен начин чрез разширяване на „Враждебна“.„Инвестициите по линия на програмата NSIP са огромен плюс за Българската армия“, коментират експерти по сигурност. „Изградената инфраструктура – от писти до радарни и светлинни системи – остава собственост на българската държава и ще се ползва от нашите ВВС. Същевременно това дава на НАТО възможност за светкавична реакция при криза, премахвайки нуждата от тромави пребазирания в последния момент“.
Политическите наблюдатели допълват, че вземането на решението точно в този момент показва стремежа на София да демонстрира твърда предвидимост пред съюзниците на фона на геополитическата динамика и вътрешнополитическите дебати за разходите за отбрана.
Какво предстои?
Програмата NSIP ще финансира изграждането на нови писти, модернизирани стоянки за самолети, съвременни светлинни и комуникационни системи, както и специализирани логистични центрове. Изграждането на новите обекти се очаква да започне в най-кратки срокове съгласно одобрените нови изисквания на Алианса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #22, #47
15:56 10.07.2026
2 шеломов вова
15:56 10.07.2026
3 Трол
Коментиран от #11
15:57 10.07.2026
4 Почва се
партнери...
Крайно време беше
няма само шахтите и то нощно време
да се мъчат мастерите.
Пълно проникване до пълно удовлетворение
на коалиционните партнери
15:57 10.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #119
15:57 10.07.2026
6 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #10, #13
15:58 10.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #63
15:59 10.07.2026
8 Ганя Путинофила
Пак с пръст в уста!
15:59 10.07.2026
9 Виц
Коментиран от #53
15:59 10.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #6 от "Архимандрисандрит Бибиян":Ей ти верно си голям комик❗
Путя виновен, че ТръНп, взе Гренландия, упс летище София❗
Коментиран от #76
16:00 10.07.2026
11 койдазнай
До коментар #3 от "Трол":Летището Враждебна е създадено като военно, преди почти век. Било е база на Луфтвафе, които са построили сградуите на сегашния Терминал 1, било в база на Съвестката Армия, на БНА, на ВВС на Българската Армия и сега съвместно на НАТО.
16:01 10.07.2026
12 Баце ЕООД
16:02 10.07.2026
13 Закони на Хан Крум за българите
До коментар #6 от "Архимандрисандрит Бибиян":Българите са пияници, за това разпореждам да се изкоренят всички лозя.
Ха ха ха
Коментиран от #83
16:02 10.07.2026
14 ЧЕСТИТО НА
16:03 10.07.2026
15 Софето
Ще се скъсам от смЕх, фърчилков по муньо и тиквата излезе.
16:03 10.07.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Базите на ШАШт в страните около Иран до спокойствие в тях ли доведоха или до фойерверки 🤔❓
16:04 10.07.2026
17 Атанас Буров
Две Световни войни против Русия, две Национални катастрофи
Коментиран от #31
16:04 10.07.2026
18 ВЪН
16:05 10.07.2026
19 патриот
16:05 10.07.2026
20 Е няма такава гавра
16:05 10.07.2026
21 Грийн Сок
16:06 10.07.2026
22 Мечтател
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А дано ремонтират и дупките по магистралите на Борисов!
16:07 10.07.2026
23 Нашокаха канчето на Мунчо
Коментиран от #111
16:07 10.07.2026
24 Кака Мара - неомъжена
16:08 10.07.2026
25 Натовският генерал Радев -
На нАТО (САЩ+Малобритания+Турция) или на Русия?
Питам, защото явно, че не е българин.
И още нещо. Ако беше българин, нямаше да води про-еврейска, про-натовска и про-турска политика и носът му нямаше да е крив, а ушите щръкнали. Само дето и зъбите му не са редки като на неговата хазарка Наташа Киселова...
Коментиран от #26, #56
16:08 10.07.2026
26 Фори
До коментар #25 от "Натовският генерал Радев -":Не е така. Възраждане водят ислямистка политика.
16:10 10.07.2026
27 Концесионер на летищеро с парата
16:11 10.07.2026
28 Коя е фирмата
16:11 10.07.2026
29 000
16:11 10.07.2026
30 Българиа е колониална държава
Нормално за роби
Правителство и президент са фиктивни.
Гък не могат да кажат на господарите.
Факт
16:11 10.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Путин пърдящата утка
Коментиран от #38
16:13 10.07.2026
33 Хасковски каунь
Коментиран от #35
16:13 10.07.2026
34 Ама защо
Коментиран от #58
16:14 10.07.2026
35 Здрасти
До коментар #33 от "Хасковски каунь":Че те са вече тук
16:14 10.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Българин
Коментиран от #41, #43, #54
16:15 10.07.2026
38 По-скоро за тебе
До коментар #32 от "Путин пърдящата утка":Е голяма вероятност да се изпържиш при 6000 градуса. Това не го ли схващаш?
16:15 10.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ТИР
Коментиран от #88
16:17 10.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Кво стана бре?
16:17 10.07.2026
43 Това е национално
До коментар #37 от "Българин":Предателство. Ние можем да участваме в разни съюзи и алианси, но да си знаем.при това националния интерес!!! Примерно Турция как го следва. Тя има национален интерес и много успешно си го преследва...
16:18 10.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Няма лошо
16:20 10.07.2026
47 Сега разбирате ли защо измамниците от ПБ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":искат да се гласува само с машинки-мадуровки, а не с хартиени бюлетини, както по презумпция се гласува в цяла Европа и както са си представяли, че ще се гласува и в бъдеще, когато великите народни представители са приемали Конституцията на Р. България на фаталния 13.07.1991 г.?
По религиозни съображения отказвам да се подписвам на електронни планшети и да гласувам с електронни устройства.
А проманата в Изборния кодекс от измамника Радев и неговата ПБ (Подлъгана България) фактически нарушава конституционното ми право да гласувам.
Не повече от 20% избирателна активност на следващите избори!
16:20 10.07.2026
48 Без име
16:21 10.07.2026
49 Атина Палада
16:23 10.07.2026
50 Пак бунаци
16:23 10.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хитлер казва на Цар Борис 3
Какво ще направи Царя, срещу огромната сила.
Така сме и сега с американците.
Така е цяла Европа окупирана с американски бази.
Коментиран от #68, #101
16:24 10.07.2026
53 Айше
До коментар #9 от "Виц":Щото със самолетите ще може безвизово да си ходим до САЩ.
16:24 10.07.2026
54 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #37 от "Българин":🤔🤔🤔 Така е, НАТьО е тук ! И Шен Ген е тук,
ама нас ни нема в техните сметки❗
За тях тук е само територия, окупирана територия❗
Коментиран от #59
16:24 10.07.2026
55 копел
16:25 10.07.2026
56 Тия и двамата
До коментар #25 от "Натовският генерал Радев -":Ли са хазари? От отбора на зеленото, тръбанта - Америка против България, Надя Нейнска хазарска... Киселовата.... и все отбор хазари, които работят не за нас, а за световната хазария???
16:25 10.07.2026
57 Старчо Сарача
Коментиран от #85
16:25 10.07.2026
58 Как ще
До коментар #34 от "Ама защо":определяш след като вместо армия имаш чужди бази и войски на територията. Чуждите закони са над националните ни. Имаш ли национална валута или истинска национална банка. Правителството ни има власт над територията колкото има селски наместник в малко село.
Коментиран от #84
16:26 10.07.2026
59 Това е нова гавра с русофилията
До коментар #54 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не мислиш ли?
Коментиран от #86
16:27 10.07.2026
60 604
16:27 10.07.2026
61 Отлично!
Коментиран от #78
16:27 10.07.2026
62 604
16:28 10.07.2026
63 нннн
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":- Аз съм натовски генерал - беше казал гордо Радев.
16:29 10.07.2026
64 с радев юмрук по масата
Сделката обявена от Радев - без визи за САЩ срещу самолети в София, не се състоя, а е договорено ремонт на летище Враждебна срещу натовски самолети в София (та самолетите цистерни на САЩ са временно изтеглени зарад неотложен ремонт).
16:29 10.07.2026
65 Механик
Пък когато почнат да падат ракетите, ще му мислим тогава.
Коментиран от #70, #75
16:30 10.07.2026
66 Чепа Чепилова
16:30 10.07.2026
67 Ха, така -
16:30 10.07.2026
68 Ами щом няма
До коментар #52 от "Хитлер казва на Цар Борис 3":Гръбнак, защо се бута да ни е премиер, наш представител??? Такъв слабак не ни трябва. Трябва директно да каже на нато и американците - НЕ. Не си даваме страната за огромна военна натовска, сиреч американска военна база... НЕ ИСКАМЕ... но той не.може. Тогава, защо ни е такъв, високо платен слабак??. Да се маха от властта!!!
16:30 10.07.2026
69 защо
Може и по-рано.
Коментиран от #81
16:31 10.07.2026
70 Копейкотрошач
До коментар #65 от "Механик":Една тесла ти стига.
16:32 10.07.2026
71 604
16:32 10.07.2026
72 Не е
16:33 10.07.2026
73 Ягуар
16:33 10.07.2026
74 Да Ямбол е много подходящо масто
Може и даже да се изпрати ракета с тактически ядрен ограничен заряд .
Мястото е отдалечено и от софия.
Тука не живеят хора само овце.
Така че добре е избрано.
16:33 10.07.2026
75 Да не ти е
До коментар #65 от "Механик":Лошичко?
16:34 10.07.2026
76 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путя е гладен ненаяден гном
16:34 10.07.2026
77 Хубава новина за бъзливите копейки
Само иранците може, но едва ли. Все пак копейките са им братя (според Коцето и съратници).
Коментиран от #95
16:34 10.07.2026
78 Важно уточнение
До коментар #61 от "Отлично!":Едно говори Радев на електората, а друго действа - все в полза на чужди източни, западни или на комшийски интереси.
16:34 10.07.2026
79 Джихади Йово
16:34 10.07.2026
80 Нов мощен удар
16:35 10.07.2026
81 Кривчо
До коментар #69 от "защо":И като има нови избори натовските бази ще се махнат нали?
И какво общо имат визите с натовските бази? Радев поне опита!
Мълчахте си когато ни приеха в НАТО а сега Радев бил виновен!
16:35 10.07.2026
82 Митра Фанова
16:35 10.07.2026
83 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #13 от "Закони на Хан Крум за българите":Нидей шо коги додат братята ви татароменгяни че изпукат од жад
16:35 10.07.2026
84 Бай Тошо
До коментар #58 от "Как ще":Решава този който има пари.Кво ще решаваш ти бе?ха ха
16:38 10.07.2026
85 Ще го обясни до довечера че не е така
До коментар #57 от "Старчо Сарача":Утре другж обяснение
Ама те не са на САЩ А на НАТО.....
16:38 10.07.2026
86 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #59 от "Това е нова гавра с русофилията":Гавра е ❗ Ама не с русофилията,
а с българския народ❗
Показват ни за пореден път, че нашето мнение е без значение за тях❗ Че нашите управляващи, са про.100 техни марионетки❗
Коментиран от #91
16:38 10.07.2026
87 🤣🤣🤣🤣...
16:39 10.07.2026
88 доброславци
До коментар #40 от "ТИР":е доста по-малко от нужното
16:39 10.07.2026
89 Абе туземци спокойно
16:40 10.07.2026
90 Софиянец
16:40 10.07.2026
91 Ами прав си
До коментар #86 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Русофилите не сте част от българският народ.
Коментиран от #100, #108
16:40 10.07.2026
92 Гробар
16:40 10.07.2026
93 Д-р Марин Белчев
Коментиран от #105, #106
16:41 10.07.2026
94 Гого Мого
А тези дето ревът, че сме станали мишена, сте страхливци, не заслужавате свободата си.
16:41 10.07.2026
95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #77 от "Хубава новина за бъзливите копейки":Те и чаршафосаните си мислеха, че САШтинските бази на тяхна територия им носят спокойствие и сигурност....
Докато Иран не им устрои фойерверки без да имат празник❗
16:42 10.07.2026
96 Джибрю
Коментиран от #103
16:42 10.07.2026
97 БЪЛГАРИЯ Е НАТО
16:42 10.07.2026
98 Костя Костадинович Копейкин
16:43 10.07.2026
99 Страхотна новина за България!
Трябва ни и една ВМС база на НАТО също. До Поморие. И една в Атия.
Браво на ген. Радев - истински натовски генерал!
Коментиран от #110
16:43 10.07.2026
100 Гробар
До коментар #91 от "Ами прав си":Тука отдавна няма русофили, само черни туплести турски бойлери с фесове като тебе.
16:43 10.07.2026
101 Така загубихме ВСВ
До коментар #52 от "Хитлер казва на Цар Борис 3":....
16:44 10.07.2026
102 Азззззззз
16:45 10.07.2026
103 Визите
До коментар #96 от "Джибрю":остават , а базите на НАТО се множат !
16:45 10.07.2026
104 незнайко
Коментиран от #112
16:46 10.07.2026
105 Кой те е уверявал такова нещо?
До коментар #93 от "Д-р Марин Белчев":България е съюзник в НАТО и самолети на другите съюзници могат и кацат на наши летища по договор.
Нещо си се объркал.
Коментиран от #118
16:46 10.07.2026
106 Кривчо
До коментар #93 от "Д-р Марин Белчев":Я докторе ме светни по въпроса: Законите на ЕС са наднационални, законите в НАТО са над националните. Сънувал ли съм го или го е казвал някой?
Коментиран от #114
16:47 10.07.2026
107 Копейки кво става ве?
16:48 10.07.2026
108 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #91 от "Ами прав си":Пак си без НИК и пак ръсиш про.100.тии❗
Ами да, аз съм прав, а ти НЕ си❗
И русофилите са част от българския народ, както и евроGEйците и атлантиците които си нямат хал хабер къде е Атлантическия океан❗
А това , да наричаш русофили всички които имат мнение различно от това което ти наливат ОТпосолствоТО, защото ти нямаш СВОЕ, е НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ❗
16:48 10.07.2026
109 Визите за САЩ
КОЙТО ВИ Е КАЗАЛ ОБРАТНОТО ВИ Е ИЗЛЪГАЛ.
16:48 10.07.2026
110 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #99 от "Страхотна новина за България!":Те и чаршафосаните си мислеха, че САШтинските бази на тяхна територия им носят спокойствие и сигурност....
Докато Иран не им устрои фойерверки без да имат празник❗
16:49 10.07.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Всячески се мъчат да...
До коментар #104 от "незнайко":Унищожат България, русофилите, копейките, платените русороби и шпионите на Русия които са в България от 150г вече.
16:51 10.07.2026
113 АГАТ а Кристи
Русофили, петолъчници и блатници - ДА ВИ Е ЧЕСТИТО !!!
Коментиран от #117
16:52 10.07.2026
114 Д-р Марин Белчев
До коментар #106 от "Кривчо":ЕС наистина има наднационално право, но НАТО няма закони, които да стоят над нашите. НАТО е съюз от суверенни държави и всяко решение изисква изрично съгласие на България. Никой не ни заповядва отгоре – нашите собствени политици вземат решенията и после се оправдават с НАТО.
Коментиран от #120
16:52 10.07.2026
115 хаспелге
16:52 10.07.2026
116 Замразявам Боташ давме две бази
Базите не са на .Сащ а на НАТО
САЩ И НАТО НЕ ДА В ДОБРИ ОТНОШЕНИА.
ЩЕ СЕ СКАРАТ НА ВЪРБОВО ЛЯТО
16:52 10.07.2026
117 Гробар
До коментар #113 от "АГАТ а Кристи":Хаха. Чорапа открадна електората на боклуците гербппдбдпсбсп.
16:53 10.07.2026
118 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #105 от "Кой те е уверявал такова нещо?":Пак си без домашно❗
Какви договори, какви клякания❗
Испания е в НАТьО, ама отказа на ШАШт да я използват срещу Иран❗
Британия също е в НАТьО, ама отказа на ШАШт да използват базата на о. Гарсия❗
Абе лъжат Ви, като деца от ЦДГ❗
16:54 10.07.2026
119 Теб
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Никога няма да те сбъркаме с про скубан глЯрус, /приземен/ 😂😂😂
16:55 10.07.2026
120 Кривчо
До коментар #114 от "Д-р Марин Белчев":Прочети Устава на НАТО. Ще го намериш за да не ти цитирам от него.
16:55 10.07.2026
121 Архимандрисандрит Бибиян
16:55 10.07.2026
122 На вш БОТАШ ЗАМРАЗЯВАНЕ...
ОставюСа
Оставка
16:55 10.07.2026
123 Пасито да отговори
Що тъй
16:58 10.07.2026