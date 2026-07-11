Трагедия в Гърция: Синът на Весела Лечева загина при нелеп инцидент с джет край Халкидики

Единственият син на петкратната световна шампионка по стрелба и бивш служебен министър на спорта Весела Лечева – Мартин Велев, е загинал при тежък инцидент в Гърция. Печалната вест разпространи първо Р26.
Трагедията се е разиграла в петък следобед (10 юли) във водите край популярния къмпинг Порто Елеа, разположен на ръкава Ситония на полуостров Халкидики. Към 4:00 часа сутринта на 11 юли 2026 г. гръцките разследващи органи и местните медии разкриват нови, шокиращи подробности около фаталния инцидент.
Незабавна спасителна операция на 12 метра дълбочина
Според информация на солунското електронно издание Thestival.gr, инцидентът е задействал незабавна спасителна акция в акваторията на Ситония. Поради сериозната дълбочина от около 12 метра на мястото, в търсенето са се включили и водолази, подпомогнати от близки на семейството, които са били в района.
Северногръцкият информационен лидер Voria.gr информира, че на мястото на инцидента веднага са били изпратени два екипа с линейки на гръцката спешна помощ (ЕКАВ). Въпреки бързата им реакция, след изваждането на 36-годишния българин на повърхността, медиците само са успели да констатират смъртта му.
Версиите за фаталния край: Проверява се механичен удар
Водещият гръцки ежедневник Protothema.gr отбелязва, че местната брегова охрана (Λιменικό Σώма) вече работи по няколко версии. Според първоначалните огледи, по тялото на Мартин са открити синини. Това кара разследващите да изведат като основна хипотезата, че при падането си във водата той се е ударил силно в корпуса на самия джет и вероятно е изпаднал в безсъзнание секунди преди да потъне.
Държавната гръцка информационна агенция AMNA потвърждава, че пристанищните власти са завели официално досъдебно производство за изясняване на техническото състояние на плавателното средство и точната последователност на събитията. Предстои извършването на съдебномедицинска експертиза, която да покаже дали няма и внезапно здравословно влошаване.
Огромна лична трагедия за фамилията
Загиналият Мартин Велев е син на Весела Лечева от брака ѝ със спортния деец и бизнесмен Манол Велев. През последните години 36-годишният мъж успешно управляваше фамилния бизнес съвместно с вуйчо си Даниел Лечев и бе познат в средите като изключително сериозен и отговорен мениджър. Още по-болезнен детайл от личната трагедия, споделен от близки до семейството, е, че фамилията е очаквала всеки момент раждането на второ дете.
Официално изявление от страна на Весела Лечева или от пресцентъра на Българския олимпийски комитет (БОК) все още не е разпространено. Семейството и близките на Мартин са в дълбок шок.
Екипът на Факти изразява своите най-искрени и дълбоки съболезнования на Весела Лечева и нейното семейство за тежката загуба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ппп
Коментиран от #3, #27
00:32 11.07.2026
2 Европеец
Коментиран от #14, #17, #43
00:33 11.07.2026
3 Новичок
До коментар #1 от "Ппп":Виж ги само какво пишат : 11 Юли, 2026 01:20, обновена. Часът е още 00:34 а тия са в бъдещето .Пфу...
Коментиран от #10
00:35 11.07.2026
4 Сатана Z
Работата е дебела.От джет се умира много рядко като Варненския баровец- политик Илко Ешкенази
Съболезнования на семейството.Нитомедна майка не бива да вижда детето си в ковчег.
00:35 11.07.2026
5 хаха
00:35 11.07.2026
6 РЕАЛИСТ
00:36 11.07.2026
7 Питанка
Със какво е известна?
Коментиран от #12
00:37 11.07.2026
8 По кратко съобщение
00:38 11.07.2026
9 Коя е пък тази
Коментиран от #16
00:40 11.07.2026
10 Най ме дразни че
До коментар #3 от "Новичок":Манипулират лайковете и трият умните мнения а поущряват глупавите. Факти.
Коментиран от #40
00:42 11.07.2026
11 Много жалко
Коментиран от #34, #50
00:43 11.07.2026
12 Пача си
До коментар #7 от "Питанка":Не си питанка.
Коментиран от #46
00:45 11.07.2026
13 Пак почна да
00:47 11.07.2026
14 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #2 от "Европеец":"2 Европеец
20Отговор
Е весела ще бъде сигурно тъжна..... Проклятие тегне някакво или пък клетви-но пък Боко не го стигат.... Първо Манол, сега и синчето....
00:33 11.07.2026"
Твърде е възможно провидението да ѝ го връща с лихвите, задето преди повече от 2,5г. (някъде около 15-20.10.2024) утрепаха невинното момиче - снаха ѝ, и оставиха трупа му в двора на църквата на Ж. Пазар, УЖ видиш ли най-вероятно да са били некви тарамбуки-мигранти.
И ТОВА В БАШ-ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ, ПО-ИЗВЕСТЕН И КАТО "ТАРАМБУКИ-ТАУН"!!! 🐵
И НЕ БЕЗ ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА МВР=ОПГ=1312=А.С.А.В. итн. 🤮🤮🤮
Коментиран от #21, #33
00:47 11.07.2026
15 Еми що се е качил
00:47 11.07.2026
16 Еми не я знам бе
До коментар #9 от "Коя е пък тази":Кво ми пишете минуси? Не съм длъжен да знам всички... Обяснете ми, коя е, щом я познавате!
00:49 11.07.2026
17 Робот
До коментар #2 от "Европеец":Добрите умират млади , лошите живеят повече.! Боко ще си живее още много..!
00:50 11.07.2026
18 Господ взе да
Коментиран от #56
00:52 11.07.2026
19 Да те блъсне джет
Почива се от старост или от болест евентуално от глупост.
00:53 11.07.2026
20 Жалко за момчето! Да му е светъл път!
00:54 11.07.2026
21 Сега чувам за това
До коментар #14 от "АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷":Дай повече инфо.
Коментиран от #30, #31, #32, #35
00:59 11.07.2026
22 така мисля
Коментиран от #23
01:02 11.07.2026
23 Нали знаеш за една перната
До коментар #22 от "така мисля":Дето много много мислила и на края....
01:08 11.07.2026
24 стс
01:16 11.07.2026
25 бай Даньо
01:29 11.07.2026
26 Непотвърдена информация
Коментиран от #48
01:53 11.07.2026
27 Авсолютно
До коментар #1 от "Ппп":Не подозираш колко си прав.
01:56 11.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ми те
02:01 11.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #14 от "АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷":Грешка - за една буква. Съжалявам!
Става въпрос за страничния футболен съдия Мартин ВеНев и трагично загиналата му съпруга Биляна Петрова, която "САМОУБИХА" и впоследствие изкараха "ЛУДА"!
Близките ѝ в лицето на сестра ѝ и на въпросния футболен съдия се държаха твърде неадекватно пред камерите и говореха откровени щуротии, което навежда на мисълта, че и те вероятно имат пръст в цялата тая мръсна работа!
02:13 11.07.2026
34 Не врат Ами шия
До коментар #11 от "Много жалко":Какво е значението все е умрял
02:13 11.07.2026
35 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷
До коментар #21 от "Сега чувам за това":Грешка - за една буква. Съжалявам!
Става въпрос за страничния футболен съдия Мартин ВеНев и трагично загиналата му съпруга Биляна Петрова, която "САМОУБИХА" и впоследствие изкараха "ЛУДА"!
Близките ѝ в лицето на сестра ѝ и на въпросния футболен съдия се държаха твърде неадекватно пред камерите и говореха откровени щуротии, което навежда на мисълта, че и те вероятно имат пръст в цялата тая мръсна работа!
02:14 11.07.2026
36 Отиде при мръсната Саяна
02:39 11.07.2026
37 Не ги жаля
Глезльовци! Колко деца, могат да си позволят такъв безхаберен начин на живот?
Коментиран от #38
02:46 11.07.2026
38 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞
До коментар #37 от "Не ги жаля":👏 Както се казва - "евѝ" ги в 🍑. 😃
02:51 11.07.2026
39 Драскача
«….. ПРЕД няколко часа….»
02:51 11.07.2026
40 От самото начало
До коментар #10 от "Най ме дразни че":И не само. Коментари , посетени страници... всичко е фалш
03:20 11.07.2026
41 Пенсионер
03:26 11.07.2026
42 ....
03:37 11.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Анонимен
04:02 11.07.2026
45 Анонимен
04:05 11.07.2026
46 какво ти е направил човека?
До коментар #12 от "Пача си":баклуци майкавишииба!!!
04:37 11.07.2026
47 Правоспособен ли е бил?
04:42 11.07.2026
48 баклуци майкавишииба!!!
До коментар #26 от "Непотвърдена информация":дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн
04:43 11.07.2026
49 Един ден
04:47 11.07.2026
50 Бил е на почивка
До коментар #11 от "Много жалко":Значи е почнал.
04:49 11.07.2026
51 Баба Гошка
05:00 11.07.2026
52 дядото
05:33 11.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
05:44 11.07.2026
55 Артилерист
05:49 11.07.2026
56 Отец Нафърфории
До коментар #18 от "Господ взе да":Най-накрая е осъзнал, че да помага във футбола няма смисъл. Дела трябват, в полза на хората. Да се готвят и други. Списъкът е дълъг...
06:14 11.07.2026