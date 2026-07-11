Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Трагедия в Гърция: Синът на Весела Лечева загина при нелеп инцидент с джет край Халкидики

Трагедия в Гърция: Синът на Весела Лечева загина при нелеп инцидент с джет край Халкидики

11 Юли, 2026 01:20, обновена 11 Юли, 2026 04:14 7 292 56

  • весела лечева-
  • син-
  • нещастен случай-
  • джет-
  • гърция

36-годишният Мартин Велев е издъхнал в Ситония; гръцките медии съобщават за тежък удар и незабавна водолазна операция

Трагедия в Гърция: Синът на Весела Лечева загина при нелеп инцидент с джет край Халкидики - 1
Снимка: Евроком
Факти Факти

Единственият син на петкратната световна шампионка по стрелба и бивш служебен министър на спорта Весела Лечева – Мартин Велев, е загинал при тежък инцидент в Гърция. Печалната вест разпространи първо Р26.

Трагедията се е разиграла в петък следобед (10 юли) във водите край популярния къмпинг Порто Елеа, разположен на ръкава Ситония на полуостров Халкидики. Към 4:00 часа сутринта на 11 юли 2026 г. гръцките разследващи органи и местните медии разкриват нови, шокиращи подробности около фаталния инцидент.

Незабавна спасителна операция на 12 метра дълбочина

Според информация на солунското електронно издание Thestival.gr, инцидентът е задействал незабавна спасителна акция в акваторията на Ситония. Поради сериозната дълбочина от около 12 метра на мястото, в търсенето са се включили и водолази, подпомогнати от близки на семейството, които са били в района.

Северногръцкият информационен лидер Voria.gr информира, че на мястото на инцидента веднага са били изпратени два екипа с линейки на гръцката спешна помощ (ЕКАВ). Въпреки бързата им реакция, след изваждането на 36-годишния българин на повърхността, медиците само са успели да констатират смъртта му.

Версиите за фаталния край: Проверява се механичен удар

Водещият гръцки ежедневник Protothema.gr отбелязва, че местната брегова охрана (Λιменικό Σώма) вече работи по няколко версии. Според първоначалните огледи, по тялото на Мартин са открити синини. Това кара разследващите да изведат като основна хипотезата, че при падането си във водата той се е ударил силно в корпуса на самия джет и вероятно е изпаднал в безсъзнание секунди преди да потъне.

Държавната гръцка информационна агенция AMNA потвърждава, че пристанищните власти са завели официално досъдебно производство за изясняване на техническото състояние на плавателното средство и точната последователност на събитията. Предстои извършването на съдебномедицинска експертиза, която да покаже дали няма и внезапно здравословно влошаване.

Огромна лична трагедия за фамилията

Загиналият Мартин Велев е син на Весела Лечева от брака ѝ със спортния деец и бизнесмен Манол Велев. През последните години 36-годишният мъж успешно управляваше фамилния бизнес съвместно с вуйчо си Даниел Лечев и бе познат в средите като изключително сериозен и отговорен мениджър. Още по-болезнен детайл от личната трагедия, споделен от близки до семейството, е, че фамилията е очаквала всеки момент раждането на второ дете.

Официално изявление от страна на Весела Лечева или от пресцентъра на Българския олимпийски комитет (БОК) все още не е разпространено. Семейството и близките на Мартин са в дълбок шок.

Екипът на Факти изразява своите най-искрени и дълбоки съболезнования на Весела Лечева и нейното семейство за тежката загуба.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ппп

    34 3 Отговор
    Мисиркиии,много сте неграмотни!

    Коментиран от #3, #27

    00:32 11.07.2026

  • 2 Европеец

    36 6 Отговор
    Е весела ще бъде сигурно тъжна..... Проклятие тегне някакво или пък клетви-но пък Боко не го стигат.... Първо Манол, сега и синчето....

    Коментиран от #14, #17, #43

    00:33 11.07.2026

  • 3 Новичок

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ппп":

    Виж ги само какво пишат : 11 Юли, 2026 01:20, обновена. Часът е още 00:34 а тия са в бъдещето .Пфу...

    Коментиран от #10

    00:35 11.07.2026

  • 4 Сатана Z

    37 9 Отговор
    И сега кой ще поеме бизнеса с бързите кредити на City Cash?
    Работата е дебела.От джет се умира много рядко като Варненския баровец- политик Илко Ешкенази
    Съболезнования на семейството.Нитомедна майка не бива да вижда детето си в ковчег.

    00:35 11.07.2026

  • 5 хаха

    13 24 Отговор
    Дано се оправи чиляка.

    00:35 11.07.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    30 10 Отговор
    Жалко за момчето , но ето такива работи стават от килешлък, дето баба ми викаше. " Да бе мирно стояло, не би чудо видяло" . Сещам се , че един седесар Ешкенази пукна по същия начин.

    00:36 11.07.2026

  • 7 Питанка

    8 32 Отговор
    Тая коя е че не я познавам
    Със какво е известна?

    Коментиран от #12

    00:37 11.07.2026

  • 8 По кратко съобщение

    13 7 Отговор
    Не можахте ли да напишете ?!? Изобщо не ви се работи на вас. Освен цензура.

    00:38 11.07.2026

  • 9 Коя е пък тази

    15 25 Отговор
    Весела Лечева?

    Коментиран от #16

    00:40 11.07.2026

  • 10 Най ме дразни че

    31 7 Отговор

    До коментар #3 от "Новичок":

    Манипулират лайковете и трият умните мнения а поущряват глупавите. Факти.

    Коментиран от #40

    00:42 11.07.2026

  • 11 Много жалко

    37 7 Отговор
    Съжалявам за момчето. Но не е починал а загинал. Елементарни сте.

    Коментиран от #34, #50

    00:43 11.07.2026

  • 12 Пача си

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Питанка":

    Не си питанка.

    Коментиран от #46

    00:45 11.07.2026

  • 13 Пак почна да

    2 4 Отговор
    Фалшифицираш. Разбира се веднага.

    00:47 11.07.2026

  • 14 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    "2 Европеец

    20Отговор
    Е весела ще бъде сигурно тъжна..... Проклятие тегне някакво или пък клетви-но пък Боко не го стигат.... Първо Манол, сега и синчето....
    00:33 11.07.2026"

    Твърде е възможно провидението да ѝ го връща с лихвите, задето преди повече от 2,5г. (някъде около 15-20.10.2024) утрепаха невинното момиче - снаха ѝ, и оставиха трупа му в двора на църквата на Ж. Пазар, УЖ видиш ли най-вероятно да са били некви тарамбуки-мигранти.

    И ТОВА В БАШ-ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ, ПО-ИЗВЕСТЕН И КАТО "ТАРАМБУКИ-ТАУН"!!! 🐵

    И НЕ БЕЗ ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА МВР=ОПГ=1312=А.С.А.В. итн. 🤮🤮🤮

    Коментиран от #21, #33

    00:47 11.07.2026

  • 15 Еми що се е качил

    17 4 Отговор
    На джет? Ако си е лежал на плажа "Орандж бийч" и си е пил студено уиски да е още жив. Ама не, всеки иска да опитва все по-рисковани неща и ето....

    00:47 11.07.2026

  • 16 Еми не я знам бе

    14 15 Отговор

    До коментар #9 от "Коя е пък тази":

    Кво ми пишете минуси? Не съм длъжен да знам всички... Обяснете ми, коя е, щом я познавате!

    00:49 11.07.2026

  • 17 Робот

    2 16 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    Добрите умират млади , лошите живеят повече.! Боко ще си живее още много..!

    00:50 11.07.2026

  • 18 Господ взе да

    10 16 Отговор
    наказва радевистите един по един. Може пък наистина да е българин?

    Коментиран от #56

    00:52 11.07.2026

  • 19 Да те блъсне джет

    22 2 Отговор
    Все едно е катастрофа и загиваш.
    Почива се от старост или от болест евентуално от глупост.

    00:53 11.07.2026

  • 20 Жалко за момчето! Да му е светъл път!

    12 8 Отговор
    То не е виновно за гълъбовата политика на майка си.

    00:54 11.07.2026

  • 21 Сега чувам за това

    10 1 Отговор

    До коментар #14 от "АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷":

    Дай повече инфо.

    Коментиран от #30, #31, #32, #35

    00:59 11.07.2026

  • 22 така мисля

    22 4 Отговор
    Явно някой от това семейство има големи грехове.

    Коментиран от #23

    01:02 11.07.2026

  • 23 Нали знаеш за една перната

    7 8 Отговор

    До коментар #22 от "така мисля":

    Дето много много мислила и на края....

    01:08 11.07.2026

  • 24 стс

    23 5 Отговор
    явно комунистическите и мафиотски родове Лечеви и Велеви има много грехове, щом кармата не им е простила

    01:16 11.07.2026

  • 25 бай Даньо

    4 11 Отговор
    Ма не може да бьде . В Гьрция такива работи не могат да станат ни някой се дави, ни инциденти с джетове само безплатни чадьри , дзадзики , сиртаки и узаки ...А представяш ли си в Бьлагрия колко по зле можеше да му се случи, я го прегази танк на плажя както си лежи , я да хване холера от лошата хигиена аме мани добре че оди на грьцко човека ... дано се оправи

    01:29 11.07.2026

  • 26 Непотвърдена информация

    7 3 Отговор
    Очаквали са второ дете. Спрете се тука с глупостите. Не ви ли е неудобно.

    Коментиран от #48

    01:53 11.07.2026

  • 27 Авсолютно

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ппп":

    Не подозираш колко си прав.

    01:56 11.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ми те

    5 2 Отговор
    Гъските по форумите от много мислене взели че се гътнали най на края.

    02:01 11.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷":

    Грешка - за една буква. Съжалявам!
    Става въпрос за страничния футболен съдия Мартин ВеНев и трагично загиналата му съпруга Биляна Петрова, която "САМОУБИХА" и впоследствие изкараха "ЛУДА"!
    Близките ѝ в лицето на сестра ѝ и на въпросния футболен съдия се държаха твърде неадекватно пред камерите и говореха откровени щуротии, което навежда на мисълта, че и те вероятно имат пръст в цялата тая мръсна работа!

    02:13 11.07.2026

  • 34 Не врат Ами шия

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Много жалко":

    Какво е значението все е умрял

    02:13 11.07.2026

  • 35 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Сега чувам за това":

    Грешка - за една буква. Съжалявам!
    Става въпрос за страничния футболен съдия Мартин ВеНев и трагично загиналата му съпруга Биляна Петрова, която "САМОУБИХА" и впоследствие изкараха "ЛУДА"!
    Близките ѝ в лицето на сестра ѝ и на въпросния футболен съдия се държаха твърде неадекватно пред камерите и говореха откровени щуротии, което навежда на мисълта, че и те вероятно имат пръст в цялата тая мръсна работа!

    02:14 11.07.2026

  • 36 Отиде при мръсната Саяна

    6 25 Отговор
    А бащата на мръсната Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    02:39 11.07.2026

  • 37 Не ги жаля

    13 2 Отговор
    Неденаха се от свободия!
    Глезльовци! Колко деца, могат да си позволят такъв безхаберен начин на живот?

    Коментиран от #38

    02:46 11.07.2026

  • 38 ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА🔞

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Не ги жаля":

    👏 Както се казва - "евѝ" ги в 🍑. 😃

    02:51 11.07.2026

  • 39 Драскача

    1 1 Отговор
    Толкова ли е трудно да напишеш едно изречение бегз грешки?
    «….. ПРЕД няколко часа….»

    02:51 11.07.2026

  • 40 От самото начало

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Най ме дразни че":

    И не само. Коментари , посетени страници... всичко е фалш

    03:20 11.07.2026

  • 41 Пенсионер

    6 2 Отговор
    Ей затова не карам джет в Гърция.

    03:26 11.07.2026

  • 42 ....

    1 1 Отговор
    Не ги оставяй, разрови всичко и всички....

    03:37 11.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Анонимен

    9 0 Отговор
    Глезотията и надменността водят до там виновни са родителите и то такива които живеят с лесни пари

    04:02 11.07.2026

  • 45 Анонимен

    7 0 Отговор
    Всичкото идва от разкош с не мъчени пари

    04:05 11.07.2026

  • 46 какво ти е направил човека?

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Пача си":

    баклуци майкавишииба!!!

    04:37 11.07.2026

  • 47 Правоспособен ли е бил?

    14 0 Отговор
    Някъде някога не са ли му казвали, че трябва да има спасителна жилетка? Ако падне във водата, дори и без съзнание, да не потъне? Ама богатите са така. Живеят и умират по собствени закони.

    04:42 11.07.2026

  • 48 баклуци майкавишииба!!!

    2 7 Отговор

    До коментар #26 от "Непотвърдена информация":

    дано вече гpъмне тоя АЕЦ че да затрие тоя Пpодажен евроатлантическиБългapcкиГeн

    04:43 11.07.2026

  • 49 Един ден

    10 0 Отговор
    всеки си плаща сметката. Лошото е, че често потомството плаща за греховете на родителите си.

    04:47 11.07.2026

  • 50 Бил е на почивка

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Много жалко":

    Значи е почнал.

    04:49 11.07.2026

  • 51 Баба Гошка

    3 1 Отговор
    Вещщи цата Стеффка й е направила черрна магия да й отнеме най- скъпото. Ако не беше се вряла в БОК такива неща нямаше да й се случат.

    05:00 11.07.2026

  • 52 дядото

    1 0 Отговор
    нелеп инцидент?

    05:33 11.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    Отче наш, Който си на небесата!Да се свети Твоето име;да дойде Твоето царство;да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята;насъщния ни хляб дай ни днес;и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници;и не въведи ни в изкушение, но избави ни от лукавия.Защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки. Амин

    05:44 11.07.2026

  • 55 Артилерист

    2 0 Отговор
    Бог да го прости Мартин, но вероятно е карал неразумно. Миналото лято станах случаен свидетел на кончината на 7-годищно дете край Поморие, което с майка си се издига с големия чадър над морето, но се измъкнало от коланите...

    05:49 11.07.2026

  • 56 Отец Нафърфории

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Господ взе да":

    Най-накрая е осъзнал, че да помага във футбола няма смисъл. Дела трябват, в полза на хората. Да се готвят и други. Списъкът е дълъг...

    06:14 11.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове