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Проф. Румен Драганов: Отливът на туристи по родното Черноморие е заради свръхпредлагането

Проф. Румен Драганов: Отливът на туристи по родното Черноморие е заради свръхпредлагането

10 Юли, 2026 22:12 1 213 33

  • проф. румен драганов-
  • туризъм-
  • черноморие

Вместо да пием само българско вино по заведенията има всякакво. Салатата е с домати от Турция, лук от Полша и сирене фета от Гърция. Няма нищо българско. Това е недопустимо, коментира той

Проф. Румен Драганов: Отливът на туристи по родното Черноморие е заради свръхпредлагането - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Наблюдаваме четвърта поредна година една и съща картина - по морето не можем да достигнем числата от 2019 година. И тази година има отлив спрямо миналата. За мен причината е свръхпредлагането. Ние не спираме да строим хотели, хотели, хотели. За мен рано или късно ще се стигне до това, че хотели и заведения ще спрат да работят. Аз не виждам никаква мисъл за единни действия на бизнеса в областта на туризма по морето. Трябва да осъзнаем, че ако има туризъм, това ще води до отваряне на работни места и приходи в хазната. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS изпълнителният директор на Института за анализи и прогнози в туризма проф. Румен Драганов, който коментира отлива на туристи по родното Черноморие.

"Държавата може да подкрепи чартърни полети, но това не гарантира, че немските туристи ще се качат на тези полети. Чартърните полети отмират. Вече всеки сам може да си купи билет за нискотарифната самолетна компания през телефона и да си запази спане. Българинът пътува така. Ако някой трябва да плаща чартърните полети, това е бизнесът, който ще изкара пари от тези туристи. Туризмът трябва да подкрепя местната икономика и производители. Като отидете в Италия, пиете само италианско вино. У нас не е така. Вместо да пием само българско вино по заведенията има всякакво. Салатата е с домати от Турция, лук от Полша и сирене фета от Гърция. Няма нищо българско. Това е недопустимо", категоричен бе той.

"Като цяло туризмът се движи добре. Стоим стабилно и можем да достигнем 13,9 млн. чуждестранни туристи за тази година. София и Пловдив са препълнени за разлика от морето. Сигурността е номер едно по отношение на туризма. Ако не дай си Боже започне война в Черно море, туризмът ще бъде нулиран. За мен министърът на туризма се справя добре", завърши проф. Румен Драганов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Г-Н ПРОФЕСОРЕ

    27 5 Отговор
    Оди си фърли дипломата на боклука. Явно нищо не ти е ясно.

    Коментиран от #32

    22:14 10.07.2026

  • 2 Баце

    25 2 Отговор
    Свръх предлагане на какво???
    Азще се въздържа да кажа, че ще ме изтрият.

    Коментиран от #31

    22:15 10.07.2026

  • 3 Гробар

    15 6 Отговор
    Тоя дъртак нищо не разбира. Най-големият бизнес е оръжейният и най-много кинти се правят от война, не от туризъм. Чорапа знае това и вече действа по въпроса и строи военни бази и летища.

    22:16 10.07.2026

  • 4 факта си е факт

    28 10 Отговор
    Черноморието не върви откак отрязахме руските туристи , а по хотелите настанихме украински туристи на които плащаме спането и храната .

    Коментиран от #21

    22:19 10.07.2026

  • 5 Тоз па сънува 14 мил туристи🤣🤣🤣

    17 1 Отговор
    Потребвало му е на некой да идва на гетата софиа и плофдиф🤣🤣🤣аз по добре на бали дърва да сека ама в бегето нема да дойдам

    Коментиран от #33

    22:19 10.07.2026

  • 6 тоз човечец увесил клюн

    23 0 Отговор
    доскоро и редовно разтягаше бая локуми

    22:20 10.07.2026

  • 7 причината НЕ е свръхпредлагането

    16 1 Отговор
    а щото поскъпна много таз година и еврото ги изплаши и по традиция идват румънеще, урк, поляци, бедни англичани като на сънито бг бира е 4.50е и ядене 15-20е

    що испания гърция хърватия са по скъпи за туристите ама е пълно

    22:23 10.07.2026

  • 8 сирене фета от Гърция ли

    14 1 Отговор
    тоз сънува ли

    имитация на сирене в салати особено в ол инклузива

    22:26 10.07.2026

  • 9 Всеки ден ужасни катастрофи по

    15 0 Отговор
    Магистралите и по пътищата на страната. Кой иска да отива на почивка при тия обстоятелства.

    22:26 10.07.2026

  • 10 Квадрат 13

    21 2 Отговор
    Една от основните причини за отлива на туристи по черноморието е презастрояването и съсипването на природата. Всичко стана железобетонен мутробарок. Да не говорим за цените и обслужването. Хората търсят екзотика и спокойствие. Паталогичната алчност унищожава българския туризъм .

    Коментиран от #18

    22:30 10.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Унищожихте Черноморието

    11 1 Отговор
    Но поговорката е вярна - лаком газ кокали произвежда. Истината е, че лакомията съсипа близо 250 км златно крайбрежие. Държавата липсва.

    Коментиран от #17

    22:33 10.07.2026

  • 13 Приемането на еврото уби бизнеса в БГ

    12 4 Отговор
    Защото при лева всичко беше по евтино и идваха по бедни туристи но вече не могат да си го позволят защото цените са високи а обслужването много много лошо. Това за обслужването те си го търпяха заради ниските цени при лева. Еврото ще убие българската икономика и особено туризма транспорта и други.

    22:33 10.07.2026

  • 14 Георги

    5 0 Отговор
    Това го повтарям всеки ден .Трябва регулация за търговската дейност .Не става заведение до заведение и хотел до хотел и накрая няма доволен нито клиент защото заетите повечето не са професионалисти а малкото клиенти за който се борим оставят малко пари и не можем да си платим заплатите

    Коментиран от #20

    22:33 10.07.2026

  • 15 ха ха хаааа

    2 0 Отговор
    Ако имаше "свръхпредлагане" , ситуацията щеше да бъде друга ...

    22:34 10.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Празно няма

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Унищожихте Черноморието":

    Има мющерии за това крайбрежие. То се вижда на всички срещи на НАТО че въртят сучат всички натовски страни искат да се намърдат на нашето море само нашите родоотстъпници не им пука готови да да го захвърлят на боклука. Седем западни кораби идват !

    22:37 10.07.2026

  • 18 Джо

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Квадрат 13":

    Единственият верен коментар! Но не се притеснявай,КУБ иДънката ще изсекат и последното дърво!

    22:40 10.07.2026

  • 19 То колко е глупав народа по форумите

    2 0 Отговор
    си личи. Ти се опитваш да му отвориш очите , но то отива без да мисли и без капка мозък още на часа да ти слага минуса.

    22:41 10.07.2026

  • 20 За кого гласуваш

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Георги":

    Това е въпроса. Ти ако не си доволен и все гласуваш за Герб и ДПС каква промяна очакваш или нова премяна ?

    22:45 10.07.2026

  • 21 Нищо не върви не само туризма

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "факта си е факт":

    Откакто започнахме конфронтация с Русия и дослук с украйна. И от както украинците живеят на нашето море дори и българите не искаме да ходим там. Те са нахални и нагли. По кротко !

    22:50 10.07.2026

  • 22 Баба Гошка

    3 3 Отговор
    Еврорезачката няма нищо общо. Да не говорим за паркиране за 3 евро на час, дюнери по 8-9 евро, картофки по 4 евро, за хотелите не знам, само минаам

    Коментиран от #24

    22:50 10.07.2026

  • 23 Данчето

    8 0 Отговор
    Истината е че е голяма скъпотия!

    Коментиран от #29

    22:52 10.07.2026

  • 24 С тоз отвратителен ник разкарай се

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Баба Гошка":

    Нали само минаваш. Какво цвъкаш тука. Не искаме такива имена !!!

    22:53 10.07.2026

  • 25 Грозни говорителки , тъпи никове

    4 0 Отговор
    Ми то никой в тая страна не се стреми към красота и естетика. Какъв туризъм очаквате. То се влага малко мозък !!!

    22:56 10.07.2026

  • 26 Да вземем например сайтовете

    2 0 Отговор
    Идва някой глупав човек и пише нелицеприятни неща но никой не го изтрива. Няма стремеж към ум и разум . Обаче нещо което казва истината току виж го премахнали. Е аз ако съм се устроил в чужбина ще се върна ли в толкова проста страна. Не. Ами тогава какъв туризъм очаквате.

    23:02 10.07.2026

  • 27 Ъхъ

    1 2 Отговор
    Да ве да гръцко фета хахаха, виц😅
    Аз па мисля, че заради пържените картофки по 5Е, цаца по 10Е, таратор по 9Е и т. н., гарнирано с украински мазути

    23:03 10.07.2026

  • 28 Понеже критикувам

    0 0 Отговор
    Започна да ми пречиш на лайковете.

    23:08 10.07.2026

  • 29 Слагам ти минус не ти се хваща Ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Данчето":

    Има и други подобни като тебе то за това сме на този хал. Какъвто туризма такива пътищата сайтовете и всичко....

    23:11 10.07.2026

  • 30 Българин

    1 0 Отговор
    10 пъти по-евтина храна, без такси за паркиране, безплатни плажове в Истанбул и северна Гърция. На нашето черноморие едно тараторче и порция копърка 50 евро 100 лв чакайте да дойда да ама не!

    23:12 10.07.2026

  • 31 Диари-Я

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Баце":

    Тъй, тъй :)

    23:16 10.07.2026

  • 32 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Г-Н ПРОФЕСОРЕ":

    Прав си.... Уж Професор, ама гола вода.... И тоя ми е противен, бо😀лука....

    23:18 10.07.2026

  • 33 Слагам ти минус но не ти се хваща

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тоз па сънува 14 мил туристи🤣🤣🤣":

    Заключен ли си ?!?

    23:21 10.07.2026

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