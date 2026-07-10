Проф. Румен Драганов: Отливът на туристи по родното Черноморие е заради свръхпредлагането

Наблюдаваме четвърта поредна година една и съща картина - по морето не можем да достигнем числата от 2019 година. И тази година има отлив спрямо миналата. За мен причината е свръхпредлагането. Ние не спираме да строим хотели, хотели, хотели. За мен рано или късно ще се стигне до това, че хотели и заведения ще спрат да работят. Аз не виждам никаква мисъл за единни действия на бизнеса в областта на туризма по морето. Трябва да осъзнаем, че ако има туризъм, това ще води до отваряне на работни места и приходи в хазната. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS изпълнителният директор на Института за анализи и прогнози в туризма проф. Румен Драганов, който коментира отлива на туристи по родното Черноморие.
"Държавата може да подкрепи чартърни полети, но това не гарантира, че немските туристи ще се качат на тези полети. Чартърните полети отмират. Вече всеки сам може да си купи билет за нискотарифната самолетна компания през телефона и да си запази спане. Българинът пътува така. Ако някой трябва да плаща чартърните полети, това е бизнесът, който ще изкара пари от тези туристи. Туризмът трябва да подкрепя местната икономика и производители. Като отидете в Италия, пиете само италианско вино. У нас не е така. Вместо да пием само българско вино по заведенията има всякакво. Салатата е с домати от Турция, лук от Полша и сирене фета от Гърция. Няма нищо българско. Това е недопустимо", категоричен бе той.
"Като цяло туризмът се движи добре. Стоим стабилно и можем да достигнем 13,9 млн. чуждестранни туристи за тази година. София и Пловдив са препълнени за разлика от морето. Сигурността е номер едно по отношение на туризма. Ако не дай си Боже започне война в Черно море, туризмът ще бъде нулиран. За мен министърът на туризма се справя добре", завърши проф. Румен Драганов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Г-Н ПРОФЕСОРЕ
Коментиран от #32
22:14 10.07.2026
2 Баце
Азще се въздържа да кажа, че ще ме изтрият.
Коментиран от #31
22:15 10.07.2026
3 Гробар
22:16 10.07.2026
4 факта си е факт
Коментиран от #21
22:19 10.07.2026
5 Тоз па сънува 14 мил туристи🤣🤣🤣
Коментиран от #33
22:19 10.07.2026
6 тоз човечец увесил клюн
22:20 10.07.2026
7 причината НЕ е свръхпредлагането
що испания гърция хърватия са по скъпи за туристите ама е пълно
22:23 10.07.2026
8 сирене фета от Гърция ли
имитация на сирене в салати особено в ол инклузива
22:26 10.07.2026
9 Всеки ден ужасни катастрофи по
22:26 10.07.2026
10 Квадрат 13
Коментиран от #18
22:30 10.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Унищожихте Черноморието
Коментиран от #17
22:33 10.07.2026
13 Приемането на еврото уби бизнеса в БГ
22:33 10.07.2026
14 Георги
Коментиран от #20
22:33 10.07.2026
15 ха ха хаааа
22:34 10.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Празно няма
До коментар #12 от "Унищожихте Черноморието":Има мющерии за това крайбрежие. То се вижда на всички срещи на НАТО че въртят сучат всички натовски страни искат да се намърдат на нашето море само нашите родоотстъпници не им пука готови да да го захвърлят на боклука. Седем западни кораби идват !
22:37 10.07.2026
18 Джо
До коментар #10 от "Квадрат 13":Единственият верен коментар! Но не се притеснявай,КУБ иДънката ще изсекат и последното дърво!
22:40 10.07.2026
19 То колко е глупав народа по форумите
22:41 10.07.2026
20 За кого гласуваш
До коментар #14 от "Георги":Това е въпроса. Ти ако не си доволен и все гласуваш за Герб и ДПС каква промяна очакваш или нова премяна ?
22:45 10.07.2026
21 Нищо не върви не само туризма
До коментар #4 от "факта си е факт":Откакто започнахме конфронтация с Русия и дослук с украйна. И от както украинците живеят на нашето море дори и българите не искаме да ходим там. Те са нахални и нагли. По кротко !
22:50 10.07.2026
22 Баба Гошка
Коментиран от #24
22:50 10.07.2026
23 Данчето
Коментиран от #29
22:52 10.07.2026
24 С тоз отвратителен ник разкарай се
До коментар #22 от "Баба Гошка":Нали само минаваш. Какво цвъкаш тука. Не искаме такива имена !!!
22:53 10.07.2026
25 Грозни говорителки , тъпи никове
22:56 10.07.2026
26 Да вземем например сайтовете
23:02 10.07.2026
27 Ъхъ
Аз па мисля, че заради пържените картофки по 5Е, цаца по 10Е, таратор по 9Е и т. н., гарнирано с украински мазути
23:03 10.07.2026
28 Понеже критикувам
23:08 10.07.2026
29 Слагам ти минус не ти се хваща Ясно
До коментар #23 от "Данчето":Има и други подобни като тебе то за това сме на този хал. Какъвто туризма такива пътищата сайтовете и всичко....
23:11 10.07.2026
30 Българин
23:12 10.07.2026
31 Диари-Я
До коментар #2 от "Баце":Тъй, тъй :)
23:16 10.07.2026
32 Европеец
До коментар #1 от "Г-Н ПРОФЕСОРЕ":Прав си.... Уж Професор, ама гола вода.... И тоя ми е противен, бо😀лука....
23:18 10.07.2026
33 Слагам ти минус но не ти се хваща
До коментар #5 от "Тоз па сънува 14 мил туристи🤣🤣🤣":Заключен ли си ?!?
23:21 10.07.2026