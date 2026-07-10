Проф. Румен Драганов: Отливът на туристи по родното Черноморие е заради свръхпредлагането

Наблюдаваме четвърта поредна година една и съща картина - по морето не можем да достигнем числата от 2019 година. И тази година има отлив спрямо миналата. За мен причината е свръхпредлагането. Ние не спираме да строим хотели, хотели, хотели. За мен рано или късно ще се стигне до това, че хотели и заведения ще спрат да работят. Аз не виждам никаква мисъл за единни действия на бизнеса в областта на туризма по морето. Трябва да осъзнаем, че ако има туризъм, това ще води до отваряне на работни места и приходи в хазната. Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS изпълнителният директор на Института за анализи и прогнози в туризма проф. Румен Драганов, който коментира отлива на туристи по родното Черноморие.

"Държавата може да подкрепи чартърни полети, но това не гарантира, че немските туристи ще се качат на тези полети. Чартърните полети отмират. Вече всеки сам може да си купи билет за нискотарифната самолетна компания през телефона и да си запази спане. Българинът пътува така. Ако някой трябва да плаща чартърните полети, това е бизнесът, който ще изкара пари от тези туристи. Туризмът трябва да подкрепя местната икономика и производители. Като отидете в Италия, пиете само италианско вино. У нас не е така. Вместо да пием само българско вино по заведенията има всякакво. Салатата е с домати от Турция, лук от Полша и сирене фета от Гърция. Няма нищо българско. Това е недопустимо", категоричен бе той.

"Като цяло туризмът се движи добре. Стоим стабилно и можем да достигнем 13,9 млн. чуждестранни туристи за тази година. София и Пловдив са препълнени за разлика от морето. Сигурността е номер едно по отношение на туризма. Ако не дай си Боже започне война в Черно море, туризмът ще бъде нулиран. За мен министърът на туризма се справя добре", завърши проф. Румен Драганов.