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Трагедия на Бахамите: 10 загинаха в самолетна катастрофа

Трагедия на Бахамите: 10 загинаха в самолетна катастрофа

11 Юли, 2026 07:20, обновена 11 Юли, 2026 07:37 1 182 3

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Властите спряха полетите на Flamingo Air след инцидента

Трагедия на Бахамите: 10 загинаха в самолетна катастрофа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Черна сянка помрачи честванията на 53-тата годишнина от независимостта на Бахамските острови.

Самолет Cessna 402, експлоатиран от местната авиокомпания Flamingo Air, претърпя тежка катастрофа, при която загинаха всички 10 души на борда – девет пътници и един пилот.

Машината е излетяла от международното летище в Насау и е трябвало да кацне в Сан Андрос, но е съобщила за технически проблеми, след което се е разбила в гъста гориста местност.

Местната служба за разследване на авиационни произшествия потвърди, че един от пасажерите е бил открит с жизнени показатели, но по-късно е починал в болницата.

По разпореждане на Министерството на авиацията лицензът на авиокомпанията е временно отнет.

Решението е взето и заради втори инцидент от същия ден, при който друг самолет на фирмата се е запалил на пистата в Насау след принудително връщане, за щастие без жертви.

Премиерът Филип Дейвис изрази дълбоки съболезнования на близките и обяви деня за национален траур.


Бахами
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стари таралясници!

    4 1 Отговор
    Ремонтират ги вече 50 години. Не трябва да летят!

    Коментиран от #3

    07:49 11.07.2026

  • 2 Механик

    0 2 Отговор
    Олее, ша плача.
    И утре ша плача.
    А познайте кво ша прая другиден?

    07:50 11.07.2026

  • 3 незнайко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Стари таралясници!":

    Проблема не е в ремонта а неговото качество и надеждността на частите ! Същото е и при нашите коли които са на по 30 години .

    08:21 11.07.2026