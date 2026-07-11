Трагедия на Бахамите: 10 загинаха в самолетна катастрофа

Черна сянка помрачи честванията на 53-тата годишнина от независимостта на Бахамските острови.
Самолет Cessna 402, експлоатиран от местната авиокомпания Flamingo Air, претърпя тежка катастрофа, при която загинаха всички 10 души на борда – девет пътници и един пилот.
Машината е излетяла от международното летище в Насау и е трябвало да кацне в Сан Андрос, но е съобщила за технически проблеми, след което се е разбила в гъста гориста местност.
Местната служба за разследване на авиационни произшествия потвърди, че един от пасажерите е бил открит с жизнени показатели, но по-късно е починал в болницата.
По разпореждане на Министерството на авиацията лицензът на авиокомпанията е временно отнет.
Решението е взето и заради втори инцидент от същия ден, при който друг самолет на фирмата се е запалил на пистата в Насау след принудително връщане, за щастие без жертви.
Премиерът Филип Дейвис изрази дълбоки съболезнования на близките и обяви деня за национален траур.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стари таралясници!
Коментиран от #3
07:49 11.07.2026
2 Механик
И утре ша плача.
А познайте кво ша прая другиден?
07:50 11.07.2026
3 незнайко
До коментар #1 от "Стари таралясници!":Проблема не е в ремонта а неговото качество и надеждността на частите ! Същото е и при нашите коли които са на по 30 години .
08:21 11.07.2026