Трагедия на Бахамите: 10 загинаха в самолетна катастрофа

Черна сянка помрачи честванията на 53-тата годишнина от независимостта на Бахамските острови.

Самолет Cessna 402, експлоатиран от местната авиокомпания Flamingo Air, претърпя тежка катастрофа, при която загинаха всички 10 души на борда – девет пътници и един пилот.

Машината е излетяла от международното летище в Насау и е трябвало да кацне в Сан Андрос, но е съобщила за технически проблеми, след което се е разбила в гъста гориста местност.

Местната служба за разследване на авиационни произшествия потвърди, че един от пасажерите е бил открит с жизнени показатели, но по-късно е починал в болницата.

По разпореждане на Министерството на авиацията лицензът на авиокомпанията е временно отнет.

Решението е взето и заради втори инцидент от същия ден, при който друг самолет на фирмата се е запалил на пистата в Насау след принудително връщане, за щастие без жертви.

Премиерът Филип Дейвис изрази дълбоки съболезнования на близките и обяви деня за национален траур.