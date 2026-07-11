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Антон Кутев: Убеден съм, че има още стотици полети, за които не знаем

Антон Кутев: Убеден съм, че има още стотици полети, за които не знаем

11 Юли, 2026 12:09 1 327 36

  • антон кутев-
  • полети-
  • пеевски

Това, което видях в справката, е, че е доказано, че Десислава Атанасова е летяла с тези полети, заяви депутатът от „Прогресивна България“

Антон Кутев: Убеден съм, че има още стотици полети, за които не знаем - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което видях в справката, е, че е доказано, че Десислава Атанасова е летяла с тези полети. Става дума за външни източници, които удостоверяват пътуванията. Това каза в ефира на „Събуди се“ народният представител от „Прогресивна България“ Антон Кутев по отношение на справката с имена на лица, свързани с частните полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите му обаче по-същественият въпрос е свързан с произхода на средствата за частните полети.

„Всеки един от нас, депутатите, дава отчет за всяка стотинка, която харчи и получава, както и кой я плаща. Аз не мога да отида да пътувам някъде, без да е ясно кой финансира това и ако е друг човек - дали няма конфликт на интереси“, посочи Кутев.

„Въпросът как един депутат плаща за милиони полети с частни самолети е важен. Важно е и кой пътува с тези самолети, защото ако летиш многократно до Дубай и обратно, очевидно имаш някаква работа там“, коментира той.

Според него аргументът, че става дума за личен живот, е абсурден, когато се касае за публични фигури. „Той е публична фигура, депутат, а става дума и за отношения с конституционен съдия. Естествено, че има огромен обществен интерес върху това как се случват тези неща и те трябва да бъдат на светло“, заяви Кутев.

„Тук става дума за международни системи, които засичат полетите. Убеден съм, че извън тези неща, които извади министър Демерджиев, има още стотици полети, за които не знаем”, каза още той. „Засега това, което прави Демерджиев, е, че той показва това, което се е случвало. Оттук нататък целият въпрос е доколко ще успеем да направим съдебната реформа. В голямата си част всичко опира до главния прокурор”, допълни той.

„В началото на септември месец би трябвало най-накрая да имаме нов ВСС. За нас е много важно не просто да променим ВСС, а да го променим, така че да работи”, каза депутатът.

„Договорът с „Боташ” беше подписан във време, когато той беше абсолютно необходим. Той носеше всички възможности да печели. Друг е въпросът защо не го направи. Първо, защото голяма част от управлението през това време се опитваха да го провалят. Включително и най-вече по времето на едната от сглобките, когато беше договорен транзитът и с Унгария, и със Сърбия, когато се наложиха едни такси, които спряха всичко”, коментира Кутев.

„Вече са други условията, при които в момента работи, но той ще стане печеливш. Не са плащани по един милион на ден. Това са пари, които могат да бъдат компенсирани и ще бъдат компенсирани. В този договор има достатъчни възможности, особено сега след преподписването”, добави той. „Има достатъчно време, за да бъдат наваксани загубите”, категоричен е Кутев.

По отношение на позицията на България по 21-вия пакет санкции на ЕС за Русия, той коментира: „Ние не сме единствената страна, която има съображения. Напротив, всеки има своята икономическа логика в това, което прави. В случай, че тези наши искания, които изобщо не са ключови за цялостния пакет санкции, бъдат съобразени, няма никакъв проблем”.

Що се отнася до завода за боеприпаси на „Райнметал”, депутатът заяви: „Не съм убеден, че това е най-изгодният договор за България. Факт е, че при тази икономическа криза и при бюджета, с който разполагаме в момента, най-вероятно няма пари за това. Това не е първото нещо, за което трябва да се харчат пари”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МунчоЛЕТ

    23 7 Отговор
    - Къде са на Кутев парите?
    - В торбите.
    - А къде са торбите?
    - Под очите!

    Коментиран от #17, #19

    12:18 11.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Kутьо Путeв, БKП-ПБ

    31 6 Отговор
    Амaн от червени боклyци!

    Коментиран от #12

    12:19 11.07.2026

  • 4 Майтапчия

    22 7 Отговор
    Гледах интервюто, Детето Мирчев пасти да яде! Детето Кутев няколко пъти спомена, че не е виждал извънземни, но вероятно са красиви?! Е, всички знаем, че всяко село си има по един луд! Това явно важи и за партиите! Но в новата формация са доста повече!!

    Коментиран от #21

    12:24 11.07.2026

  • 5 Хипотетично

    20 2 Отговор
    💲Що се отнася до завода за боеприпаси на „Райнметал”, депутатът заяви: „Не съм убеден, че това е най-изгодният договор за България.💲
    А преди изборите президента се хвалеше, че не друг, а точно той е привлякъл концерна.
    Оглушителния рев за самолетните полети на Пеевски целят при посещението на Демерджиев в САЩ да е с лоялна кошница при батко, както и да пробутат без обществена съпротива рекордния 5,7% бюджетен дефицит , докато обществото го занимават с... полети.

    12:30 11.07.2026

  • 6 Оооо

    11 11 Отговор
    Само като си представя визуално как изглеждат като двойка Деси и Лиши и получавам позиви за дефекация.

    12:30 11.07.2026

  • 7 Има ли полети до Кипър?

    8 2 Отговор
    Ошфорките.

    12:31 11.07.2026

  • 8 AнтонКутев,

    13 5 Отговор
    Ти си същия търбух,Убеден съм,че си разчиствате територия! Само това!

    Коментиран от #22

    12:32 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Казуар

    9 3 Отговор
    Другарю Кутев, когато преминем към снаряди калибър 155 ще трябва да ги купуваме отвън.

    12:38 11.07.2026

  • 11 оня с коня

    18 5 Отговор
    Някой вярва ли все още че това Правителство с Тоя Премиер и тия Министри ще останат на Власт и след Нова година?

    Коментиран от #14

    12:42 11.07.2026

  • 12 Амaн от червени боклyци!

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Kутьо Путeв, БKП-ПБ":

    Като Червен Радев Кремълски!

    12:45 11.07.2026

  • 13 Еми

    9 2 Отговор
    Не можах да разбера, този защо се хили, като изтърван от лудницата. Държавата тъне в корупция, всичко сме на последно място, по добри показатели, на първо по лоши, а той се хили, ще кажеш ,че яйце му белят. От както е на цицката, весело му е, на ламтьора. А водещата, защо въобще го е поканила? Буца.

    12:46 11.07.2026

  • 14 анонимен

    2 4 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Ще, ще...

    Коментиран от #16

    12:47 11.07.2026

  • 15 Десислава

    5 5 Отговор
    Не само съм летяла ами съм и со сала

    12:50 11.07.2026

  • 16 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "анонимен":

    Има и други подобни на теб Индивиди които са възприели Принципа да не вярват на нищо и Никой,като по този начин изключват възможността да бъдат излъгани за каквото и да е.Това са хора обаче които НАЙ-ЧЕСТО удрят ядно Капи в Земята с думите "Абе каква я мислехме,пък тя каква стана"!Все пак СПОЛАЙ ТИ за прочита на поста ми,но за по-ефектно не е зле да цитираш и Ванга,която е предрекла точно обратното на думите ми:)

    12:58 11.07.2026

  • 17 Хе,хе...!

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "МунчоЛЕТ":

    Че то това важи с пълна сила и за Твоите-
    Борисов и Пеевски...🤣😆😂!

    13:13 11.07.2026

  • 18 Баба

    8 4 Отговор
    Демерджиев отива в САЩ за среща с техните служби. Така списъкът ще стане най-пълен.

    13:14 11.07.2026

  • 19 Феликс Дж

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "МунчоЛЕТ":

    Кутеник, летец-пилот, кутеник - летец пилот, кутеник - летец пилот. Халал да ни е...............

    13:15 11.07.2026

  • 20 Зъл пес

    8 0 Отговор
    Разджафкали се като зли кучета.Гледат треската в очите на другите,а гредите в своите не виждат.Чеждопоклонници и ауспухолизачи.Ние имаме ли Магнитски за американци и други чужденци?ЕС казва че чужди санкции не важат за граждани на ЕС.

    13:16 11.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Феликс Дж

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "AнтонКутев,":

    На къси редове - ОГЪН.

    13:18 11.07.2026

  • 23 в кратце

    4 0 Отговор
    Десислава Атанасова е летяла с тези полети,управлявайки ги с глас и опушен поглед.- заяви депутатът от „Регресивна България“.

    13:24 11.07.2026

  • 24 Перо

    8 0 Отговор
    Тоя министър с цялото министерство трябва да се закрият и да се отвори ново, с нова структура и нови хора! Тая простотия и селяния трабва да изчезне!

    13:24 11.07.2026

  • 25 Майора

    9 0 Отговор
    Ало Кутев , спри с твоите гласи! Твоята бивша партия фалира банките , изнесе парите на хората , извърши РМП и вмест30 млд в бюджета влязоха 3 млд л! И како ще нои говориш за Пеевски слд като Демерджиев е имотен крал с 15 имота и големи спестявания от една заплата, известен като “Бях точен с парите..!” и подсъдим за81 млн от МВР! Такъ човек осен да чисти имидж за друго не става

    13:25 11.07.2026

  • 26 СТРИНО КУТЕВИЦЕ

    6 0 Отговор
    ПЪРВО КАЖИ, КАТО ТОЛКОВА ЗНАЕШ ................... ПЪТЯ.НА ПАРИТЕ НА ....................... (П)РЕZИДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ НА ЧОРАПА ....................... ПРИ ПОСЛЕДНИТЕ ИZБОРИ ................

    13:26 11.07.2026

  • 27 Бай Стамат кръчмаря

    7 0 Отговор
    И аз съм убеден, че бай Кутю е любител на чашката, ама не го споделям наляво-надясно...

    13:27 11.07.2026

  • 28 Корнелия

    8 0 Отговор
    Другаря Кутев е един от многото (бивши) шарлатани в моята партия .

    13:31 11.07.2026

  • 29 Петко

    6 0 Отговор
    Говорителя на Радев.
    Къде са парите които откраднахте когато управлявахте повече от всички през последните 5-6 години в сглобка с Пеевски?

    13:32 11.07.2026

  • 30 Перо

    7 0 Отговор
    Казах го още като беше служебен министър, това недоразумение, че е най-тъпия министър-селтик за всички времена. Сега го доказа за втори път! Радев ще го отнесе, вместо Копринков!

    13:33 11.07.2026

  • 31 Стас

    5 0 Отговор
    Не знаете за полетите до Луната и До Марс. Защото Илон Мъск си трае и не ви казва нищо.

    13:35 11.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 И тоя трябва да

    2 0 Отговор
    Падне от джет.ДВМ.

    13:44 11.07.2026

  • 34 странното е

    1 0 Отговор
    че явно в ПБ да приемеш лъжата за истина е норма и основен постулат, който няма нужда от доказване и не е нужно да се вземат предвид доказателствата,че е лъжа! Важното е какво казва министърът и кой му е поставил задачата да дискредитира на всяка цена определени личности предвид заеманата позиция, към която в случая ПБ се фиксира и иска за партията си и няма значение от начините и средствата за постигане на целта! Представете си какво ще се случва когато се изпълни и меракът на "чичо Денчо" за поста на гл.прокурор, очевидно обещан при постигане на поставените задачи! А защо и не и суперамбицията на тази личност за първия човек в държавата - пост,за който очевидно той се счита най-подходящ? Може би и затова засега не се обявява номинацията на ПБ за това място?!

    13:49 11.07.2026

  • 35 София

    0 0 Отговор
    Това го знаем, всички знаем от къде идват парите и пак няма наказание за престъпниците...само дрънкане на макс, до следващите избори!!!

    13:50 11.07.2026

  • 36 Виж сега,

    1 0 Отговор
    И твоите полети още не ги знаем,но ще ти дойде реда.

    13:52 11.07.2026

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