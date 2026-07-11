Кризата с горивата срива рейтинга на Путин

Руската нефтопреработвателна промишленост не успява да отговори на нарастващото вътрешно търсене на бензин, тъй като украинските удари продължават да намаляват капацитета за рафиниране на петрол на Русия.
"Ройтерс" съобщи на 10 юли, позовавайки се на два източника от индустрията и собствени изчисления, че руското производство на бензин е спаднало до около 65 процента от средното сезонно потребление и че руското производство не отговаря на сезонното търсене на бензин.
Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).
Двата източника от индустрията съобщиха на Ройтерс, че сезонното търсене на бензин се е увеличило с 40 000 и 45 000 метрични тона на ден (дефицит от около 35 процента) и че общото търсене на бензин в Русия обикновено достига между 115 000 и 120 000 метрични тона на ден по време на пиковия летен сезон на шофиране. Ройтерс отбеляза, че руското производство на бензин е спаднало с 25 процента под вътрешното търсене през юни 2026 г.
Посредници съобщиха на "Ройтерс", че Русия използва федералните запаси и получава 6000 метрични тона бензин на ден от Беларус. "Ройтерс" отбеляза, че украинските комбинирани удари срещу най-големите производители на бензин в Русия, включително рафинериите "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) и "Омск" в областите на Нижни Новгород и Омск, съответно, са принудили Русия временно да спре производството в тези съоръжения.
Ройтерс съобщи на 9 юли, позовавайки се на два източника, запознати с въпроса, че нефтената рафинерия "Саратов" е преустановила дейността си на 7 юли, след като украински удар с дрон е повредил единствената първична рафинираща установка за петрол CDU-6 в съоръжението.
Не е ясно колко дълго нефтената рафинерия "Саратов" ще остане извън експлоатация, тъй като се съобщава, че преди това е спирала дейността си през март и май 2026 г. след украински удари.
Руският вицепремиер Александър Новак призна на 10 юли, че някои руски нефтопреработвателни заводи са частично спрели производството си поради украински удари с дронове и отбеляза, че руските власти ще осигурят допълнителни доставки на бензин за руските федерални субекти.
Регионалните власти в Русия и в окупираните райони, включително Крим, продължават да налагат ограничения върху продажбите на бензин и да се адаптират към влошаващия се недостиг на бензин в цяла Русия. Някои власти дори призовават руснаците да работят дистанционно и да ограничат пътуванията, за да намалят потреблението на бензин.
На 9 юли Министерството на вътрешните работи на Казахстан съобщи, че е разположило 59 полицейски поста по международната граница и е наложило някои ограничения за влизане на чуждестранни автомобили, за да се бори с незаконния износ на гориво, вероятно визирайки лица, които се опитват да транспортират незаконно бензин обратно в Русия.
Руска държавна социологическа институция посочи, че рейтингът на одобрение на руския президент Владимир Путин е продължил да пада в началото на юли 2026 г. след рязък спад в края на юни 2026 г. Руският държавен Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) публикува на 10 юли резултатите от анкета, според която рейтингът на одобрение на Путин е спаднал с 0,9% до 66%, а доверието е спаднало с един процент до 72,3% между 29 юни и 5 юли.
Анкети на ВЦИОМ и други руски държавни и независими социологически агенции показват, че рейтингът на доверие и одобрение на Путин рязко е спаднал в края на юни 2026 г. след седмици на постоянен спад от март 2026 г. насам.
Забележително е, че руски държавен социологически център смята за необходимо да признае нарастващото обществено недоволство, което вероятно е свързано със засилващия се недостиг на бензин в цяла Русия.
Полският външен министър Радослав Шикорски потвърди неотдавнашни предупреждения на САЩ, че Русия може да планира да провокира срещу неопределени държави от НАТО. Шикорски заяви по време на пресконференция с френския външен министър Жан-Ноел Баро на 9 юли, че Полша разполага с "достоверна информация", че Русия планира да провежда провокации срещу неопределени страни от НАТО.
Шикорски отбеляза, че изявлението му е публично предупреждение, целящо да разубеди Русия от извършване на подобни провокации, а Баро потвърди, че Франция по подобен начин е наблюдавала увеличение на руските провокации.
Полският вестник Onet съобщи на 30 юни, че Съединените щати са предупредили Полша, че Русия обмисля ограничена военна провокация срещу Полша, а изявлението на Шикорски служи като потвърждение на тези съобщени предупреждения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Швейк
Коментиран от #62, #120
08:21 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путин
Коментиран от #66
08:24 11.07.2026
8 ИСКА ВИ СЕ ...
08:24 11.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Без майтап
До коментар #1 от "ФАКТ":Един литър бензин в Русия струва колкото един таратор на нашето бетонно черноморие.
Коментиран от #28, #99
08:26 11.07.2026
11 7%...
08:27 11.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 този рейтинг
08:30 11.07.2026
15 Как
Коментиран от #29
08:30 11.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 факти
08:31 11.07.2026
20 Хи хи
Коментиран от #36
08:31 11.07.2026
21 Костя Мюмюн-Копейкин
Коментиран от #25
08:32 11.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бля,бля,бля,
Коментиран от #38
08:35 11.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Соломон
До коментар #21 от "Костя Мюмюн-Копейкин":Ако го продадеш на руснаци които се опитват да избягат от Крим цената вече минава 2000 рубли за литър
08:37 11.07.2026
26 Така ли?
08:37 11.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Грешиш,
До коментар #10 от "Без майтап":таратора по черноморието ни е много по скъп от литър бензин в Русия!
08:38 11.07.2026
29 Но само в кремльовските
До коментар #15 от "Как":статистики.
08:39 11.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Атина Палада
Коментиран от #35, #80
08:41 11.07.2026
34 Ачо
08:42 11.07.2026
35 Как
До коментар #33 от "Атина Палада":Когато Волгин върне заплатата в евро ще върнат лева.
08:42 11.07.2026
36 Къде ги пращаш?
До коментар #20 от "Хи хи":Защо да ходят в Мацква? Не щат. Иди ти.
Коментиран от #39, #68
08:42 11.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Боли, нали?!
До коментар #23 от "Бля,бля,бля,":Продължавай да блякаш.
08:44 11.07.2026
39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #36 от "Къде ги пращаш?":Точен сте господине ✌️.Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
08:44 11.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дерилшчук
08:46 11.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хайо
08:47 11.07.2026
46 Мишел
До коментар #27 от "Копейка,":В Русия също няма опашки и купони за бензин. Има затруднения с горивата само в Крим и в цяла Украйна, където руската армия унищожи горивните бази и сега методично унищожава бензиностанциите
08:48 11.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #42 от "Тъпия еврейски клозеt факти":Дедовят ли ми крепиш още в ЕС?Носи си бензин,нафта и каска.ГРУЗ 200 ти е подсигурен.
08:49 11.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Нямат край
08:51 11.07.2026
52 Град Козлодуй
08:51 11.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Шебек,
До коментар #50 от "Тираджия":Твота Гоц унка
08:54 11.07.2026
55 Zахарова
Коментиран от #60, #77
08:56 11.07.2026
56 1945
До коментар #4 от "Путинофил е диагноза":Това е една от най-тежките диагнози
08:57 11.07.2026
57 Еконт
08:58 11.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Профан.Ива Христов
08:58 11.07.2026
60 Voн две Laiнен
До коментар #55 от "Zахарова":Браво мойто момче ,докато има такива като теб ,аз ще съм още по богата .
Коментиран от #70
08:59 11.07.2026
61 Мишел
Коментиран от #100
08:59 11.07.2026
62 Какво излиза
До коментар #2 от "Швейк":"Демократичния" свят напада държави заради висок рейтинг на президентите им.
09:00 11.07.2026
63 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
До коментар #58 от "Мишел":🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳😂😂
09:00 11.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Горкото
До коментар #7 от "Путин":Пак ли се мислиш за Путин?
09:01 11.07.2026
67 Гаджева
09:01 11.07.2026
68 Хи хи
До коментар #36 от "Къде ги пращаш?":Че аз за кво да ходя, като Путин ша доде тука ??!! Така казаха маленкия зеля и нато !! И повтарям, нас рейтинга на Путин не ни интересува !!!
09:02 11.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Zахарова
До коментар #60 от "Voн две Laiнен":Момиче съм смръдливо
09:04 11.07.2026
71 Криза има, но тя
09:04 11.07.2026
72 оня с коня
До коментар #44 от "Олга":Е как Русия воювала с 45 Натовски държави,след като в Украйна НЯМА Натовски войски?А Как Русия била "Сама" във войната,след като ОФИЦИАЛНО в нена полза воюват Чечения,С.Корея и Наемници от Африка и ОНД?А как Русия си стояла "Непокътната" след като Избитите и Инвалидизирани Руснаци са над Милион?А точно за подобни Лакърдии е казано "На Русофил вяра да нямаш" от Мъдрия народ,и си е самата истина!
Коментиран от #86
09:05 11.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #44 от "Олга":Побеждава ?? Я пак ,кого точно ?? Ама верно сте пpocти русофилете !!
Коментиран от #115
09:08 11.07.2026
77 хихи
До коментар #55 от "Zахарова":каруци и магарето Лавров 😅😅😅
09:09 11.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 И Белене ще върне и такива
До коментар #33 от "Атина Палада":облюдаци ще ви вкара да чукат камъни и да си храни прасетата.
09:13 11.07.2026
81 Абе
09:13 11.07.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Zахарова
До коментар #79 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Абе поклоннико, стига ми се слагал, ми извади пожарогасителя от колата си и ни го изпрати, горим бе, горим. Дай пример за путинофилство, а не говори
09:17 11.07.2026
84 Многоходовото
Коментиран от #105
09:18 11.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 така ще да е
09:21 11.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Zахарова
До коментар #86 от "Олга":Чечня е първата, която ще се отцепи от Русия след Путин
09:25 11.07.2026
91 Най-щастливите българи сте вие
До коментар #89 от "всяка сутрин се събуждам с усмивка":жителите на Столипиново.
Коментиран от #94
09:25 11.07.2026
92 хихи
До коментар #85 от "Айде бе,":Джендераша какво ще я правим. ще я закриваме ли 😅😅😅
09:26 11.07.2026
93 Отец Дионисий
Коментиран от #107
09:27 11.07.2026
94 не като вами в Чечня
До коментар #91 от "Най-щастливите българи сте вие":Аллах ми е свидетел.
09:30 11.07.2026
95 Хахаааа
09:31 11.07.2026
96 Реалист
До коментар #79 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Зеленски за разлика от Путин е избран за президент на честни и признати международно избори и мандатът му ще продължи до приключване на СВО с победа, така е по конституция.
Не си ти, интернет никакъвец, който да интерпретира украинския закон.
Затова това твоето се нарича ПРОПАГАНДА - лъжи и мошенгии далеч от истината.
Коментиран от #108
09:32 11.07.2026
97 Ха ха
До коментар #22 от "Мишел":На запад не фалшифицират рейтинга така старателно. В Русия ако Путин нареди и 101% ще стани.
09:33 11.07.2026
98 Оле затвори очички
До коментар #86 от "Олга":Не е риба Оленце.
09:35 11.07.2026
99 Омбре
До коментар #10 от "Без майтап":Без да искам ти дадох минус.
09:36 11.07.2026
100 Реалист
До коментар #61 от "Мишел":Не само в Крим и на други места в Русия по частните бензиностанции цената е 200 рубли.
09:38 11.07.2026
101 ГОЛЕМ РЕВ
Коментиран от #106
09:40 11.07.2026
102 стоян
До коментар #44 от "Олга":До 44 ком - другарко явно не знаещ че путиновата мюслюманската федерация е съюз от 22 републики ма и тия 22 републики воюват със смелите украинци - ако украинците воюваха само с московците да са ги разбили до сега
09:40 11.07.2026
103 Олех
До коментар #44 от "Олга":Олга е стара руская сучка избягала от СеСеСеРето приди 50 години, женейки се за БГ ром от турски произход, внуците й са в Германия, а тя на телефона цъка и хвали Путин - голяма патриотка.
Коментиран от #113
09:41 11.07.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Дръта чанта
До коментар #84 от "Многоходовото":Аве измисли нещо ново ве мухъл
09:42 11.07.2026
106 глупости
До коментар #101 от "ГОЛЕМ РЕВ":В България горивото е от най-евтините в Европа
Коментиран от #124
09:42 11.07.2026
107 Хи хи
До коментар #93 от "Отец Дионисий":Всяка сутрин 10 милиарда хора в БРИКС, родени и неродени, се събуждат щастливи че са в БРИКС заедно с Русия !!
Коментиран от #109
09:43 11.07.2026
108 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
До коментар #96 от "Реалист":Oлигoфpен, не осъзнаваш ли, че пpоcташкото ти ниво е ниско за мен.
Аман от пенсионирани oбщaци, които решили, че могат да заработват допълнителни пари като русофобни тpoлове c oлигoфpении по сайтовете.
Пpимитивна пpoпаганда се опитваш да правиш точно ти.
Изчисти си ченето и заминавай на среща с впиянчените русофобни дъртаци в градинката пред блока.
Тъпyнгер.
09:44 11.07.2026
109 даже не са 10 милярда
До коментар #107 от "Хи хи":а са десет трильона. Шефа така каза!
Коментиран от #114
09:44 11.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Хи хи
До коментар #89 от "всяка сутрин се събуждам с усмивка":В някой друг живот ще се родиш руснак, и ще си щастлив че си в БРИКС заедно с други 3 милиарда !!
Коментиран от #119
09:46 11.07.2026
112 Мижи а те лажем...
АааааааХахахаха
Питате се ОТИ ни един монголь не излезна а спасява.. Без- аналоговия Фюрер пе ДАЛ, когиш бегаше по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ? И оти монгольята ...посрещаха ГОТВАЧО като ОСВОБОДИТЕЛ со Леб и Сол?
АааааааХахахаха
Коментиран от #116
09:46 11.07.2026
113 1945
До коментар #103 от "Олех":АМАН от руски пенсионери комунисти избягали в България
09:46 11.07.2026
114 Хи хи
До коментар #109 от "даже не са 10 милярда":Е аз казах с неродените . Ти откъде знаеш колко неродени има в БРИКС ??!!
09:47 11.07.2026
115 Олга
До коментар #76 от "ПЪЛНИ Глупости":Обяснявам: Запад от край време поставя цел да унищожи Русия и да лапне богатите й природни ресурси и не го крие. Русия има цел да я бъди. Това е.Тъй като Запад не постига целта си, значи Русия побеждава.Ясно ли?
Коментиран от #117, #118
09:47 11.07.2026
116 Атина Палада
До коментар #112 от "Мижи а те лажем...":Това определено е Истинският Рейтинг на Вовка.
На никой москал не му пукаше за старухата извратеняк .
А При гожин е 2 пъти герой на федерацията
09:51 11.07.2026
117 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #115 от "Олга":Пиле ,като знаеш толкова подробно ,кажи кой ще стане световен шампион да заложа 10000 евро на него ! Че нещо много пророци станахте и се бутате един друг ,не може да ви се вярва напоследък !!
09:51 11.07.2026
118 боли го трибуквието Запада
До коментар #115 от "Олга":за русийката
Коментиран от #133
09:51 11.07.2026
119 никога
До коментар #111 от "Хи хи":Никой не иска да е гладен руснак.
Коментиран от #136
09:52 11.07.2026
120 ФАКТ Е
До коментар #2 от "Швейк":Русия се разпада! Заминава при СССР...
Коментиран от #123
09:53 11.07.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 разликата е
До коментар #120 от "ФАКТ Е":че миналия път САЩ спаси руснаците от глад при разпада на СССР, защото обещаха че вече са други. Оказа се че са си същите и този път никой няма да ги спасява.
09:54 11.07.2026
124 ТИР
До коментар #106 от "глупости":Пресметни колко литра купуваш с минималните заплати в другите държави и ще разбереш така ли е ,,,
Коментиран от #127, #137
09:55 11.07.2026
125 Звездоброец
09:55 11.07.2026
126 Хаха
От производител Русия ще стане вносител
Ахаха
Коментиран от #128
09:56 11.07.2026
127 РИТ
До коментар #124 от "ТИР":Размера на заплатата е строго индивидуален и е събирателна от знания, образование, възможности и колко си си поискал. Не ли?
09:56 11.07.2026
128 хе хе
До коментар #126 от "Хаха":Русия ВИНАГИ е била вносител. Импортозамещението е само на книга.
09:57 11.07.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 най-добрия руснак
Коментиран от #138
10:03 11.07.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Рублевка
10:05 11.07.2026
133 Ами боли го и то много
До коментар #118 от "боли го трибуквието Запада":И историята го доказва.
Всики войни на Запада са започвали в Русия.
ШВедския крал, Наполеон, Хитлер, Кримските войни.
Боли го трибуквието щото Русия има ресурси а има и сила да ги защитава.
Коментиран от #135
10:07 11.07.2026
134 ОБЕКТИВНИЯ
10:08 11.07.2026
135 глупусти
До коментар #133 от "Ами боли го и то много":Русия има сила, която 5 години не може да превземе 2 украински села, а изгуби целия си черноморски флот и половината си бойна авиация. Смешници.
Коментиран от #139, #141
10:09 11.07.2026
136 Хи хи
До коментар #119 от "никога":А ти искаш ли да си гладен българин, дето бърка по кофите ?? Я погледни навън кофата, сигурно някой и сега бърка !
Коментиран от #140
10:10 11.07.2026
137 Рублевка
До коментар #124 от "ТИР":Който е на минимална заплата, като си плати наема и тока, му остава за хляб и един домат на ден. Няма кола, защото не може да плати пътния данък и застраховка гражданска отговорност.
10:11 11.07.2026
138 Хи хи
До коментар #130 от "най-добрия руснак":Глупости !! Нали само Путин беше лошия ! Как така сега всеки руснак е лош ??!!
10:11 11.07.2026
139 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #135 от "глупусти":А Украйна загуби целия си черноморски флот, защото флота избяга в Русия, заедно с адмирала си, етнически украинец.
10:15 11.07.2026
140 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #136 от "Хи хи":ЩО бе какво им е на кофите ,намирам телевизори ,лаптопи ,колони, усилватели знаеш ли колко добре ми идват по 20 -20 евра от продажбите им ! Срамна работа, няма оня ден намерих 50 см бургия за бетон !!
10:17 11.07.2026
141 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #135 от "глупусти":След делбата на военното имущество на СССР, Украйна получи ТРИ ВЪЗДУШНИ АРМИИ и над 250 модерни зенитни системи. Освен това страни от бившия Варшавски договор и дариха своите самолети. Къде са сега?
10:20 11.07.2026