Кризата с горивата срива рейтинга на Путин

Руската нефтопреработвателна промишленост не успява да отговори на нарастващото вътрешно търсене на бензин, тъй като украинските удари продължават да намаляват капацитета за рафиниране на петрол на Русия.

"Ройтерс" съобщи на 10 юли, позовавайки се на два източника от индустрията и собствени изчисления, че руското производство на бензин е спаднало до около 65 процента от средното сезонно потребление и че руското производство не отговаря на сезонното търсене на бензин.

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Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Двата източника от индустрията съобщиха на Ройтерс, че сезонното търсене на бензин се е увеличило с 40 000 и 45 000 метрични тона на ден (дефицит от около 35 процента) и че общото търсене на бензин в Русия обикновено достига между 115 000 и 120 000 метрични тона на ден по време на пиковия летен сезон на шофиране. Ройтерс отбеляза, че руското производство на бензин е спаднало с 25 процента под вътрешното търсене през юни 2026 г.

Посредници съобщиха на "Ройтерс", че Русия използва федералните запаси и получава 6000 метрични тона бензин на ден от Беларус. "Ройтерс" отбеляза, че украинските комбинирани удари срещу най-големите производители на бензин в Русия, включително рафинериите "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) и "Омск" в областите на Нижни Новгород и Омск, съответно, са принудили Русия временно да спре производството в тези съоръжения.

Ройтерс съобщи на 9 юли, позовавайки се на два източника, запознати с въпроса, че нефтената рафинерия "Саратов" е преустановила дейността си на 7 юли, след като украински удар с дрон е повредил единствената първична рафинираща установка за петрол CDU-6 в съоръжението.

Не е ясно колко дълго нефтената рафинерия "Саратов" ще остане извън експлоатация, тъй като се съобщава, че преди това е спирала дейността си през март и май 2026 г. след украински удари.

Руският вицепремиер Александър Новак призна на 10 юли, че някои руски нефтопреработвателни заводи са частично спрели производството си поради украински удари с дронове и отбеляза, че руските власти ще осигурят допълнителни доставки на бензин за руските федерални субекти.

Регионалните власти в Русия и в окупираните райони, включително Крим, продължават да налагат ограничения върху продажбите на бензин и да се адаптират към влошаващия се недостиг на бензин в цяла Русия. Някои власти дори призовават руснаците да работят дистанционно и да ограничат пътуванията, за да намалят потреблението на бензин.

На 9 юли Министерството на вътрешните работи на Казахстан съобщи, че е разположило 59 полицейски поста по международната граница и е наложило някои ограничения за влизане на чуждестранни автомобили, за да се бори с незаконния износ на гориво, вероятно визирайки лица, които се опитват да транспортират незаконно бензин обратно в Русия.

Руска държавна социологическа институция посочи, че рейтингът на одобрение на руския президент Владимир Путин е продължил да пада в началото на юли 2026 г. след рязък спад в края на юни 2026 г. Руският държавен Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) публикува на 10 юли резултатите от анкета, според която рейтингът на одобрение на Путин е спаднал с 0,9% до 66%, а доверието е спаднало с един процент до 72,3% между 29 юни и 5 юли.

Анкети на ВЦИОМ и други руски държавни и независими социологически агенции показват, че рейтингът на доверие и одобрение на Путин рязко е спаднал в края на юни 2026 г. след седмици на постоянен спад от март 2026 г. насам.

Забележително е, че руски държавен социологически център смята за необходимо да признае нарастващото обществено недоволство, което вероятно е свързано със засилващия се недостиг на бензин в цяла Русия.

Полският външен министър Радослав Шикорски потвърди неотдавнашни предупреждения на САЩ, че Русия може да планира да провокира срещу неопределени държави от НАТО. Шикорски заяви по време на пресконференция с френския външен министър Жан-Ноел Баро на 9 юли, че Полша разполага с "достоверна информация", че Русия планира да провежда провокации срещу неопределени страни от НАТО.

Шикорски отбеляза, че изявлението му е публично предупреждение, целящо да разубеди Русия от извършване на подобни провокации, а Баро потвърди, че Франция по подобен начин е наблюдавала увеличение на руските провокации.

Полският вестник Onet съобщи на 30 юни, че Съединените щати са предупредили Полша, че Русия обмисля ограничена военна провокация срещу Полша, а изявлението на Шикорски служи като потвърждение на тези съобщени предупреждения.