Новини
Свят »
Русия »
Кризата с горивата срива рейтинга на Путин
  Тема: Украйна

Кризата с горивата срива рейтинга на Путин

11 Юли, 2026 08:18 1 964 141

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • петрол-
  • бензин-
  • дизел-
  • ракети-
  • дронове

Сезонното търсене на бензин се е увеличило с 40 000 и 45 000 метрични тона на ден, а общото търсене на бензин в Русия обикновено достига между 115 000 и 120 000 метрични тона на ден по време на пиковия летен сезон на шофиране

Кризата с горивата срива рейтинга на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руската нефтопреработвателна промишленост не успява да отговори на нарастващото вътрешно търсене на бензин, тъй като украинските удари продължават да намаляват капацитета за рафиниране на петрол на Русия.

"Ройтерс" съобщи на 10 юли, позовавайки се на два източника от индустрията и собствени изчисления, че руското производство на бензин е спаднало до около 65 процента от средното сезонно потребление и че руското производство не отговаря на сезонното търсене на бензин.

Още новини от Украйна

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Двата източника от индустрията съобщиха на Ройтерс, че сезонното търсене на бензин се е увеличило с 40 000 и 45 000 метрични тона на ден (дефицит от около 35 процента) и че общото търсене на бензин в Русия обикновено достига между 115 000 и 120 000 метрични тона на ден по време на пиковия летен сезон на шофиране. Ройтерс отбеляза, че руското производство на бензин е спаднало с 25 процента под вътрешното търсене през юни 2026 г.

Посредници съобщиха на "Ройтерс", че Русия използва федералните запаси и получава 6000 метрични тона бензин на ден от Беларус. "Ройтерс" отбеляза, че украинските комбинирани удари срещу най-големите производители на бензин в Русия, включително рафинериите "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ) и "Омск" в областите на Нижни Новгород и Омск, съответно, са принудили Русия временно да спре производството в тези съоръжения.

Ройтерс съобщи на 9 юли, позовавайки се на два източника, запознати с въпроса, че нефтената рафинерия "Саратов" е преустановила дейността си на 7 юли, след като украински удар с дрон е повредил единствената първична рафинираща установка за петрол CDU-6 в съоръжението.

Не е ясно колко дълго нефтената рафинерия "Саратов" ще остане извън експлоатация, тъй като се съобщава, че преди това е спирала дейността си през март и май 2026 г. след украински удари.

Руският вицепремиер Александър Новак призна на 10 юли, че някои руски нефтопреработвателни заводи са частично спрели производството си поради украински удари с дронове и отбеляза, че руските власти ще осигурят допълнителни доставки на бензин за руските федерални субекти.

Регионалните власти в Русия и в окупираните райони, включително Крим, продължават да налагат ограничения върху продажбите на бензин и да се адаптират към влошаващия се недостиг на бензин в цяла Русия. Някои власти дори призовават руснаците да работят дистанционно и да ограничат пътуванията, за да намалят потреблението на бензин.

На 9 юли Министерството на вътрешните работи на Казахстан съобщи, че е разположило 59 полицейски поста по международната граница и е наложило някои ограничения за влизане на чуждестранни автомобили, за да се бори с незаконния износ на гориво, вероятно визирайки лица, които се опитват да транспортират незаконно бензин обратно в Русия.

Руска държавна социологическа институция посочи, че рейтингът на одобрение на руския президент Владимир Путин е продължил да пада в началото на юли 2026 г. след рязък спад в края на юни 2026 г. Руският държавен Всеруски център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) публикува на 10 юли резултатите от анкета, според която рейтингът на одобрение на Путин е спаднал с 0,9% до 66%, а доверието е спаднало с един процент до 72,3% между 29 юни и 5 юли.

Анкети на ВЦИОМ и други руски държавни и независими социологически агенции показват, че рейтингът на доверие и одобрение на Путин рязко е спаднал в края на юни 2026 г. след седмици на постоянен спад от март 2026 г. насам.

Забележително е, че руски държавен социологически център смята за необходимо да признае нарастващото обществено недоволство, което вероятно е свързано със засилващия се недостиг на бензин в цяла Русия.

Полският външен министър Радослав Шикорски потвърди неотдавнашни предупреждения на САЩ, че Русия може да планира да провокира срещу неопределени държави от НАТО. Шикорски заяви по време на пресконференция с френския външен министър Жан-Ноел Баро на 9 юли, че Полша разполага с "достоверна информация", че Русия планира да провежда провокации срещу неопределени страни от НАТО.

Шикорски отбеляза, че изявлението му е публично предупреждение, целящо да разубеди Русия от извършване на подобни провокации, а Баро потвърди, че Франция по подобен начин е наблюдавала увеличение на руските провокации.

Полският вестник Onet съобщи на 30 юни, че Съединените щати са предупредили Полша, че Русия обмисля ограничена военна провокация срещу Полша, а изявлението на Шикорски служи като потвърждение на тези съобщени предупреждения.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Швейк

    36 44 Отговор
    В.В.Путин-изключително некомпетентен руски държавник докарал Русия до пълна катастрофа.

    Коментиран от #62, #120

    08:21 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путин

    22 24 Отговор
    Аз съм естественият подбор в Русия.

    Коментиран от #66

    08:24 11.07.2026

  • 8 ИСКА ВИ СЕ ...

    32 18 Отговор
    ....ДА , АМА .....НЕ........!

    08:24 11.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Без майтап

    23 34 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Един литър бензин в Русия струва колкото един таратор на нашето бетонно черноморие.

    Коментиран от #28, #99

    08:26 11.07.2026

  • 11 7%...

    38 16 Отговор
    Друго си е рейтинга на Зеленски

    08:27 11.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 този рейтинг

    41 21 Отговор
    в ЕС могат само да сънуват...72%...а политици от тези държави управляват с мизерно доверие..10-12%...да не изброявам тези пропаднали "лидери"..Скоро един такъв от Острова където "инженери и доктори" от пакъстан и др. цивилизации изнасилили 250 000 момичета...се кле че няма да подаде оставка..но тяхната дума не струва пукната пара..и на следващия ден подаде оставка..

    08:30 11.07.2026

  • 15 Как

    31 15 Отговор
    Рейтинга на Путин не мърда от 88% одобрение.

    Коментиран от #29

    08:30 11.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 факти

    20 22 Отговор
    ЕС започва износ на горива.Голямо изобилие и залежи.Русия няма никакви.Украйна побеждава!

    08:31 11.07.2026

  • 20 Хи хи

    24 12 Отговор
    Нас кво ни интересува рейтинга на Путин ??!! Уркофилите като толкова ги интересува и вълнува, чамадан, вакзал, Москва !!

    Коментиран от #36

    08:31 11.07.2026

  • 21 Костя Мюмюн-Копейкин

    12 23 Отговор
    Започвам бизнес с бензин!Купувам във Варна 4 туби бензин на евро и половина литъра и го продавам в Крим за 3 евро литъра!

    Коментиран от #25

    08:32 11.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бля,бля,бля,

    21 12 Отговор
    долнопробна пропаганда!

    Коментиран от #38

    08:35 11.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Соломон

    16 21 Отговор

    До коментар #21 от "Костя Мюмюн-Копейкин":

    Ако го продадеш на руснаци които се опитват да избягат от Крим цената вече минава 2000 рубли за литър

    08:37 11.07.2026

  • 26 Така ли?

    13 5 Отговор
    А убийствата не му го сриват.

    08:37 11.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Грешиш,

    18 14 Отговор

    До коментар #10 от "Без майтап":

    таратора по черноморието ни е много по скъп от литър бензин в Русия!

    08:38 11.07.2026

  • 29 Но само в кремльовските

    13 12 Отговор

    До коментар #15 от "Как":

    статистики.

    08:39 11.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Атина Палада

    15 10 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    Коментиран от #35, #80

    08:41 11.07.2026

  • 34 Ачо

    12 12 Отговор
    Г-жо Митрофанова,кажете на вашия президент,че е пъзльо!Ако продължава така страхливо хубавите рускини ще топлят леглата на враговете на Русия.А мъжете ви ще слугуват на същите.

    08:42 11.07.2026

  • 35 Как

    18 5 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Когато Волгин върне заплатата в евро ще върнат лева.

    08:42 11.07.2026

  • 36 Къде ги пращаш?

    12 6 Отговор

    До коментар #20 от "Хи хи":

    Защо да ходят в Мацква? Не щат. Иди ти.

    Коментиран от #39, #68

    08:42 11.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Боли, нали?!

    4 9 Отговор

    До коментар #23 от "Бля,бля,бля,":

    Продължавай да блякаш.

    08:44 11.07.2026

  • 39 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    15 7 Отговор

    До коментар #36 от "Къде ги пращаш?":

    Точен сте господине ✌️.Как пък един клепар не замина за руският рай?




    Благодаря за вниманието!

    08:44 11.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дерилшчук

    14 13 Отговор
    Нещо да кажете за рейтинга на западно европейския политически елит....май нещара са трагични там!

    08:46 11.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хайо

    13 10 Отговор
    Факти ,посочете един Европейски политик или западен политик да преминава 45% .Загрижили се за Путин ,че имал над 60% .Това ми прилича на приказката :Един клошар който днес няма какво да сложи в корема ,да се присмива на един богаташ ,че днес е картофена яхния .

    08:47 11.07.2026

  • 46 Мишел

    12 14 Отговор

    До коментар #27 от "Копейка,":

    В Русия също няма опашки и купони за бензин. Има затруднения с горивата само в Крим и в цяла Украйна, където руската армия унищожи горивните бази и сега методично унищожава бензиностанциите

    08:48 11.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Оди у Въш.кар.истан

    12 8 Отговор

    До коментар #42 от "Тъпия еврейски клозеt факти":

    Дедовят ли ми крепиш още в ЕС?Носи си бензин,нафта и каска.ГРУЗ 200 ти е подсигурен.

    08:49 11.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Нямат край

    13 8 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    08:51 11.07.2026

  • 52 Град Козлодуй

    7 2 Отговор
    Кой е тоя некролог и за какво се бори?

    08:51 11.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Шебек,

    2 4 Отговор

    До коментар #50 от "Тираджия":

    Твота Гоц унка

    08:54 11.07.2026

  • 55 Zахарова

    9 4 Отговор
    Имаме и каруци, не ни мислете

    Коментиран от #60, #77

    08:56 11.07.2026

  • 56 1945

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Путинофил е диагноза":

    Това е една от най-тежките диагнози

    08:57 11.07.2026

  • 57 Еконт

    10 5 Отговор
    Приемаме пратки туби с бензин ири дизел от копейки до братска Русия

    08:58 11.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Профан.Ива Христов

    13 3 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    08:58 11.07.2026

  • 60 Voн две Laiнен

    6 9 Отговор

    До коментар #55 от "Zахарова":

    Браво мойто момче ,докато има такива като теб ,аз ще съм още по богата .

    Коментиран от #70

    08:59 11.07.2026

  • 61 Мишел

    12 5 Отговор
    Опашките за гориво в Русия са толкова големи, че се виждат от сателит. Двойно по-скъп е вече бензина в Крим спрямо цените в България. Официалната цена е 260 рубли или около 2,86 евро за литър бензин, близо два пъти по-скъпо от България – в Севастопол, но но места достига до 4,40 евро за литър.

    Коментиран от #100

    08:59 11.07.2026

  • 62 Какво излиза

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Швейк":

    "Демократичния" свят напада държави заради висок рейтинг на президентите им.

    09:00 11.07.2026

  • 63 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    6 0 Отговор

    До коментар #58 от "Мишел":

    🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳😂😂

    09:00 11.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Горкото

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Пак ли се мислиш за Путин?

    09:01 11.07.2026

  • 67 Гаджева

    10 3 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    09:01 11.07.2026

  • 68 Хи хи

    4 7 Отговор

    До коментар #36 от "Къде ги пращаш?":

    Че аз за кво да ходя, като Путин ша доде тука ??!! Така казаха маленкия зеля и нато !! И повтарям, нас рейтинга на Путин не ни интересува !!!

    09:02 11.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Zахарова

    8 2 Отговор

    До коментар #60 от "Voн две Laiнен":

    Момиче съм смръдливо

    09:04 11.07.2026

  • 71 Криза има, но тя

    6 7 Отговор
    е във вашата гьобелсова пропаганда. В Русия криза с горивата няма. Вие сте един долен пропаганден и лъжлив институт.

    09:04 11.07.2026

  • 72 оня с коня

    12 7 Отговор

    До коментар #44 от "Олга":

    Е как Русия воювала с 45 Натовски държави,след като в Украйна НЯМА Натовски войски?А Как Русия била "Сама" във войната,след като ОФИЦИАЛНО в нена полза воюват Чечения,С.Корея и Наемници от Африка и ОНД?А как Русия си стояла "Непокътната" след като Избитите и Инвалидизирани Руснаци са над Милион?А точно за подобни Лакърдии е казано "На Русофил вяра да нямаш" от Мъдрия народ,и си е самата истина!

    Коментиран от #86

    09:05 11.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ПЪЛНИ Глупости

    8 5 Отговор

    До коментар #44 от "Олга":

    Побеждава ?? Я пак ,кого точно ?? Ама верно сте пpocти русофилете !!

    Коментиран от #115

    09:08 11.07.2026

  • 77 хихи

    7 1 Отговор

    До коментар #55 от "Zахарова":

    каруци и магарето Лавров 😅😅😅

    09:09 11.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 И Белене ще върне и такива

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    облюдаци ще ви вкара да чукат камъни и да си храни прасетата.

    09:13 11.07.2026

  • 81 Абе

    3 7 Отговор
    Като прочетеш институт ISW и можеш да затваряш.

    09:13 11.07.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Zахарова

    7 2 Отговор

    До коментар #79 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Абе поклоннико, стига ми се слагал, ми извади пожарогасителя от колата си и ни го изпрати, горим бе, горим. Дай пример за путинофилство, а не говори

    09:17 11.07.2026

  • 84 Многоходовото

    9 2 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #105

    09:18 11.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 така ще да е

    9 1 Отговор
    От сезонното търсене ще да е. Руснаците зареждат резервоарите до горе, да ходят на море в Сибирь.

    09:21 11.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Zахарова

    10 2 Отговор

    До коментар #86 от "Олга":

    Чечня е първата, която ще се отцепи от Русия след Путин

    09:25 11.07.2026

  • 91 Най-щастливите българи сте вие

    2 7 Отговор

    До коментар #89 от "всяка сутрин се събуждам с усмивка":

    жителите на Столипиново.

    Коментиран от #94

    09:25 11.07.2026

  • 92 хихи

    7 0 Отговор

    До коментар #85 от "Айде бе,":

    Джендераша какво ще я правим. ще я закриваме ли 😅😅😅

    09:26 11.07.2026

  • 93 Отец Дионисий

    8 2 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #107

    09:27 11.07.2026

  • 94 не като вами в Чечня

    5 0 Отговор

    До коментар #91 от "Най-щастливите българи сте вие":

    Аллах ми е свидетел.

    09:30 11.07.2026

  • 95 Хахаааа

    1 4 Отговор
    С 0 цяло и колко го срина?! С 0,9, а? Хахаааааа, хахааааа…

    09:31 11.07.2026

  • 96 Реалист

    7 2 Отговор

    До коментар #79 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Зеленски за разлика от Путин е избран за президент на честни и признати международно избори и мандатът му ще продължи до приключване на СВО с победа, така е по конституция.
    Не си ти, интернет никакъвец, който да интерпретира украинския закон.

    Затова това твоето се нарича ПРОПАГАНДА - лъжи и мошенгии далеч от истината.

    Коментиран от #108

    09:32 11.07.2026

  • 97 Ха ха

    7 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    На запад не фалшифицират рейтинга така старателно. В Русия ако Путин нареди и 101% ще стани.

    09:33 11.07.2026

  • 98 Оле затвори очички

    6 0 Отговор

    До коментар #86 от "Олга":

    Не е риба Оленце.

    09:35 11.07.2026

  • 99 Омбре

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Без майтап":

    Без да искам ти дадох минус.

    09:36 11.07.2026

  • 100 Реалист

    8 0 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    Не само в Крим и на други места в Русия по частните бензиностанции цената е 200 рубли.

    09:38 11.07.2026

  • 101 ГОЛЕМ РЕВ

    2 5 Отговор
    На пишман демократите Русия си е добре пишете за България че горивата са най скъпи в иропа

    Коментиран от #106

    09:40 11.07.2026

  • 102 стоян

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Олга":

    До 44 ком - другарко явно не знаещ че путиновата мюслюманската федерация е съюз от 22 републики ма и тия 22 републики воюват със смелите украинци - ако украинците воюваха само с московците да са ги разбили до сега

    09:40 11.07.2026

  • 103 Олех

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Олга":

    Олга е стара руская сучка избягала от СеСеСеРето приди 50 години, женейки се за БГ ром от турски произход, внуците й са в Германия, а тя на телефона цъка и хвали Путин - голяма патриотка.

    Коментиран от #113

    09:41 11.07.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Дръта чанта

    0 3 Отговор

    До коментар #84 от "Многоходовото":

    Аве измисли нещо ново ве мухъл

    09:42 11.07.2026

  • 106 глупости

    4 0 Отговор

    До коментар #101 от "ГОЛЕМ РЕВ":

    В България горивото е от най-евтините в Европа

    Коментиран от #124

    09:42 11.07.2026

  • 107 Хи хи

    1 5 Отговор

    До коментар #93 от "Отец Дионисий":

    Всяка сутрин 10 милиарда хора в БРИКС, родени и неродени, се събуждат щастливи че са в БРИКС заедно с Русия !!

    Коментиран от #109

    09:43 11.07.2026

  • 108 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    0 4 Отговор

    До коментар #96 от "Реалист":

    Oлигoфpен, не осъзнаваш ли, че пpоcташкото ти ниво е ниско за мен.
    Аман от пенсионирани oбщaци, които решили, че могат да заработват допълнителни пари като русофобни тpoлове c oлигoфpении по сайтовете.
    Пpимитивна пpoпаганда се опитваш да правиш точно ти.
    Изчисти си ченето и заминавай на среща с впиянчените русофобни дъртаци в градинката пред блока.
    Тъпyнгер.

    09:44 11.07.2026

  • 109 даже не са 10 милярда

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Хи хи":

    а са десет трильона. Шефа така каза!

    Коментиран от #114

    09:44 11.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Хи хи

    1 4 Отговор

    До коментар #89 от "всяка сутрин се събуждам с усмивка":

    В някой друг живот ще се родиш руснак, и ще си щастлив че си в БРИКС заедно с други 3 милиарда !!

    Коментиран от #119

    09:46 11.07.2026

  • 112 Мижи а те лажем...

    6 1 Отговор
    "Рейтинг" у ФАШИСТКА дръжава и Фюрер Педофил?!? Тва е за де БИЛЕ!
    АааааааХахахаха
    Питате се ОТИ ни един монголь не излезна а спасява.. Без- аналоговия Фюрер пе ДАЛ, когиш бегаше по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ? И оти монгольята ...посрещаха ГОТВАЧО като ОСВОБОДИТЕЛ со Леб и Сол?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #116

    09:46 11.07.2026

  • 113 1945

    5 0 Отговор

    До коментар #103 от "Олех":

    АМАН от руски пенсионери комунисти избягали в България

    09:46 11.07.2026

  • 114 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #109 от "даже не са 10 милярда":

    Е аз казах с неродените . Ти откъде знаеш колко неродени има в БРИКС ??!!

    09:47 11.07.2026

  • 115 Олга

    2 5 Отговор

    До коментар #76 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Обяснявам: Запад от край време поставя цел да унищожи Русия и да лапне богатите й природни ресурси и не го крие. Русия има цел да я бъди. Това е.Тъй като Запад не постига целта си, значи Русия побеждава.Ясно ли?

    Коментиран от #117, #118

    09:47 11.07.2026

  • 116 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #112 от "Мижи а те лажем...":

    Това определено е Истинският Рейтинг на Вовка.
    На никой москал не му пукаше за старухата извратеняк .
    А При гожин е 2 пъти герой на федерацията

    09:51 11.07.2026

  • 117 ПЪЛНИ Глупости

    5 1 Отговор

    До коментар #115 от "Олга":

    Пиле ,като знаеш толкова подробно ,кажи кой ще стане световен шампион да заложа 10000 евро на него ! Че нещо много пророци станахте и се бутате един друг ,не може да ви се вярва напоследък !!

    09:51 11.07.2026

  • 118 боли го трибуквието Запада

    4 1 Отговор

    До коментар #115 от "Олга":

    за русийката

    Коментиран от #133

    09:51 11.07.2026

  • 119 никога

    5 1 Отговор

    До коментар #111 от "Хи хи":

    Никой не иска да е гладен руснак.

    Коментиран от #136

    09:52 11.07.2026

  • 120 ФАКТ Е

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Швейк":

    Русия се разпада! Заминава при СССР...

    Коментиран от #123

    09:53 11.07.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 разликата е

    3 0 Отговор

    До коментар #120 от "ФАКТ Е":

    че миналия път САЩ спаси руснаците от глад при разпада на СССР, защото обещаха че вече са други. Оказа се че са си същите и този път никой няма да ги спасява.

    09:54 11.07.2026

  • 124 ТИР

    0 4 Отговор

    До коментар #106 от "глупости":

    Пресметни колко литра купуваш с минималните заплати в другите държави и ще разбереш така ли е ,,,

    Коментиран от #127, #137

    09:55 11.07.2026

  • 125 Звездоброец

    3 0 Отговор
    В живота му тази година "нещо ще приключи",но само Бог знае какво точно ще се случи !

    09:55 11.07.2026

  • 126 Хаха

    2 1 Отговор
    Също като България 😆
    От производител Русия ще стане вносител
    Ахаха

    Коментиран от #128

    09:56 11.07.2026

  • 127 РИТ

    1 1 Отговор

    До коментар #124 от "ТИР":

    Размера на заплатата е строго индивидуален и е събирателна от знания, образование, възможности и колко си си поискал. Не ли?

    09:56 11.07.2026

  • 128 хе хе

    3 0 Отговор

    До коментар #126 от "Хаха":

    Русия ВИНАГИ е била вносител. Импортозамещението е само на книга.

    09:57 11.07.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 най-добрия руснак

    3 0 Отговор
    е умрелия руснак

    Коментиран от #138

    10:03 11.07.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Рублевка

    0 3 Отговор
    Виктория Нюланд ще свърши като Магда Гьобелс.

    10:05 11.07.2026

  • 133 Ами боли го и то много

    0 4 Отговор

    До коментар #118 от "боли го трибуквието Запада":

    И историята го доказва.
    Всики войни на Запада са започвали в Русия.
    ШВедския крал, Наполеон, Хитлер, Кримските войни.
    Боли го трибуквието щото Русия има ресурси а има и сила да ги защитава.

    Коментиран от #135

    10:07 11.07.2026

  • 134 ОБЕКТИВНИЯ

    4 0 Отговор
    Рушняците ще минат на въглища ако имат !Другия вариант е впрегатна сила!

    10:08 11.07.2026

  • 135 глупусти

    3 1 Отговор

    До коментар #133 от "Ами боли го и то много":

    Русия има сила, която 5 години не може да превземе 2 украински села, а изгуби целия си черноморски флот и половината си бойна авиация. Смешници.

    Коментиран от #139, #141

    10:09 11.07.2026

  • 136 Хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #119 от "никога":

    А ти искаш ли да си гладен българин, дето бърка по кофите ?? Я погледни навън кофата, сигурно някой и сега бърка !

    Коментиран от #140

    10:10 11.07.2026

  • 137 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #124 от "ТИР":

    Който е на минимална заплата, като си плати наема и тока, му остава за хляб и един домат на ден. Няма кола, защото не може да плати пътния данък и застраховка гражданска отговорност.

    10:11 11.07.2026

  • 138 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "най-добрия руснак":

    Глупости !! Нали само Путин беше лошия ! Как така сега всеки руснак е лош ??!!

    10:11 11.07.2026

  • 139 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор

    До коментар #135 от "глупусти":

    А Украйна загуби целия си черноморски флот, защото флота избяга в Русия, заедно с адмирала си, етнически украинец.

    10:15 11.07.2026

  • 140 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #136 от "Хи хи":

    ЩО бе какво им е на кофите ,намирам телевизори ,лаптопи ,колони, усилватели знаеш ли колко добре ми идват по 20 -20 евра от продажбите им ! Срамна работа, няма оня ден намерих 50 см бургия за бетон !!

    10:17 11.07.2026

  • 141 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #135 от "глупусти":

    След делбата на военното имущество на СССР, Украйна получи ТРИ ВЪЗДУШНИ АРМИИ и над 250 модерни зенитни системи. Освен това страни от бившия Варшавски договор и дариха своите самолети. Къде са сега?

    10:20 11.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания