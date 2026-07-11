Русия: Свалихме 178 украински дрона през изминалата нощ

Руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ 178 украински дрона, предаде ТАСС, като се позова на Минестерството на отбраната на Русия, пише БТА.

"В течение на нощта от 20:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 10 юли до 8:00 ч. на 11 юли с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 178 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в информацията на ведомството.

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То уточнява, че дроновете са били неутрализирани над територията на Брянска, Калужка, Ростовска, Смоленска и Тверска област, над района на столицата Москва, над Краснодарския край, над република Адигея и над Крим, както и над акваториите на Азовско море и на Черно море. Кримският полуостров бе анексиран от Русия през 2014 г.