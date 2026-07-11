Русия: Свалихме 178 украински дрона през изминалата нощ

Руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ 178 украински дрона, предаде ТАСС, като се позова на Минестерството на отбраната на Русия, пише БТА.
"В течение на нощта от 20:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 10 юли до 8:00 ч. на 11 юли с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 178 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в информацията на ведомството.
То уточнява, че дроновете са били неутрализирани над територията на Брянска, Калужка, Ростовска, Смоленска и Тверска област, над района на столицата Москва, над Краснодарския край, над република Адигея и над Крим, както и над акваториите на Азовско море и на Черно море. Кримският полуостров бе анексиран от Русия през 2014 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Дон Корлеоне
Коментиран от #4, #13, #27, #76
10:32 11.07.2026
3 Град Козлодуй
Коментиран от #14
10:33 11.07.2026
4 "В каменната ера":
До коментар #2 от "Дон Корлеоне":Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.
10:33 11.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мнение
Коментиран от #16, #20, #25, #78, #82
10:36 11.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стоян Георгиев
Коментиран от #33
10:37 11.07.2026
13 Месце за СВО
До коментар #2 от "Дон Корлеоне":Хаяско прие законодатество изискващо изходна виза за ватите.
10:37 11.07.2026
14 Механик
До коментар #3 от "Град Козлодуй":Потвърждавам!!!
10:38 11.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Путин
До коментар #9 от "Мнение":Питай ватите дали не съм това за което ме представят.
Страхлив съм веееее... Иначе съм.умен и едноходов.
10:39 11.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Путин
До коментар #15 от "И Киев е Руски":Имам. Изнасилвам ватите
10:40 11.07.2026
19 ФАКТ
Само копейките него разбират, но те не са особено вменяеми.
Коментиран от #26
10:41 11.07.2026
20 ...
До коментар #9 от "Мнение":Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.
10:42 11.07.2026
21 Мишел
Коментиран от #28
10:43 11.07.2026
22 Жураналист
На печелившите, честито!
Коментиран от #24, #51
10:44 11.07.2026
23 Факти
10:45 11.07.2026
24 Жураналист
До коментар #22 от "Жураналист":Парапетаджиите забравих да спомена.
10:45 11.07.2026
25 Роко
До коментар #9 от "Мнение":Приятелю ако на Украйна даваха най - новото от оръжието на запада ВСУ още преди три години да са стигнали до Москва. Но за съжаление лицемерните западняци им дават само бракувано оръжие и то в пренебрежимо малко количество. Не че дори бракуваните западно оръжие не превъзхожда в пъти руското. Пример от подлежащия на бракуване Хаймарс Украина получи умопомрачителните 11 броя, а стария бракуван украински F-16 Блок 1 (произведен в края на 70-те) свали най - новият Су-35
10:45 11.07.2026
26 Роко
До коментар #19 от "ФАКТ":А НАТО знае ли?
10:47 11.07.2026
27 Ъхъ.....
До коментар #2 от "Дон Корлеоне":И.. мобилизацията
Хъхъхъхъ
Коментиран от #30
10:47 11.07.2026
28 Роко
До коментар #21 от "Мишел":Приятелю пожелавам ти да се разходиш из Москва по време на Рамазан Байрам много е поучително.
Коментиран от #68
10:49 11.07.2026
29 Свалике са ...Га.. щите
Цела московия Нахрен горит!
Скоро ше .. весят педофило
АааааааХахахаха
10:50 11.07.2026
30 Роко
До коментар #27 от "Ъхъ.....":Мобилизацията още не, но бусификацията върви с пълна сила засега само в регионите но скоро и в Москва.
10:51 11.07.2026
31 морска катастрофа
Коментиран от #32
10:51 11.07.2026
32 Това са безспорни
До коментар #31 от "морска катастрофа":Факти.
10:52 11.07.2026
33 Затва ли
До коментар #12 от "Стоян Георгиев":ТРИДНЕВНАТА Движуха на пе Деругата труслива връви..13 годин у ДОНБАС?!?
Хихихихихи
Язък за ония 2 Милиона и 200 К монголья Фира,..ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД
Хихихихихи
10:53 11.07.2026
34 Шафьоро
10:55 11.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Миролюб Войнов, анализатор
За ПЕТ години Запада внедри ИИ, нови технологии, изгради непристъпна Стена от дронове, мощни Хорнет дронове 24 часа патрулират в небето и сами ликвидират чалмите без оператор !!! Закривай Губернята 👈
10:57 11.07.2026
37 Поздрав
10:58 11.07.2026
38 Ний ша Ва упрайм
10:58 11.07.2026
39 Възрастните са лесна работа ще загинат
10:59 11.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Джошуа
11:00 11.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Отломките
11:04 11.07.2026
45 Майор Деянов, на всеки километър
11:05 11.07.2026
46 атаките на нато по Русия неуспешни
Коментиран от #49, #53
11:09 11.07.2026
47 Салавьов
Коментиран от #95
11:10 11.07.2026
48 Непабедимая
11:10 11.07.2026
49 Руснак без крак...
До коментар #46 от "атаките на нато по Русия неуспешни":А пачему бензина нет ? 😄
Коментиран от #57, #60
11:10 11.07.2026
50 А Путин
11:11 11.07.2026
51 Хахахаха
До коментар #22 от "Жураналист":Украйна изобщо не е каца без дъно, а най-добре вложените пари от ЕС и НАТО. Украйна вече разполага с едни от най-добрите оръжия в света, направи ги и ги използва. Но виж, България е наистина една каца без дъно, незнам защо ЕС въобще дава пари. Нищо от европейските пари не се вижда в България! Къде са европейските пари в България?
Коментиран от #55
11:13 11.07.2026
52 Време е
11:13 11.07.2026
53 Хахахаха
До коментар #46 от "атаките на нато по Русия неуспешни":Рашите свалят дроновете с НПЗ!
11:14 11.07.2026
54 Дух от Анкородж
Коментиран от #65, #67, #69
11:15 11.07.2026
55 Тодор Тагарев, военен министър
До коментар #51 от "Хахахаха":"...незнам защо ЕС въобще дава пари...."
България става мощна крепост, военна база, Бастион срещу монголо-татарския kaтун 👈
11:16 11.07.2026
56 Мощно ПВО
11:16 11.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Чий Крим
11:18 11.07.2026
59 Гледайте
11:20 11.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Мишел
Коментиран от #63, #64, #72
11:23 11.07.2026
62 Тока ли
11:23 11.07.2026
63 И кой
До коментар #61 от "Мишел":какво парче щеше вземе?
Коментиран от #75
11:24 11.07.2026
64 Румен
До коментар #61 от "Мишел":Крим наш!
11:25 11.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Конешенко
11:28 11.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Мишел
До коментар #28 от "Роко":Процентът на мохамеданите в България не само е по висок от този в Русия, но и расте по-бързо.
11:30 11.07.2026
69 Владимир Путин, президент
До коментар #54 от "Дух от Анкородж":Тоя -"Анкоридж дух" го изпъpдяxмe ние рушняците и по-специално дъpтия пpъдлив KoнЪ, мpъccно кoмyнде от времето на СеСеСеРе. Pyшката пропаганда е по-yбита от всякога. Тия глaвoчи за ПЕТ години не загряха, че Запада унищожава Рассия последователно, методично.
Никой не смята да преговаря с рушките мaнгaлци !!! Територията се прочиства и продава на парче на правилните хора 👆
11:31 11.07.2026
70 Zахарова
11:34 11.07.2026
71 az СВО Победа 81
Коментиран от #73, #77
11:35 11.07.2026
72 Д-р Пyткинoв, спешна помощ
До коментар #61 от "Мишел":"..Русия не само е първа военна сила, но за последните 5 години стана втора в света след Южна Корея по темп на развитие на икономиката.."
Спешната е на път, чакай !!! 😄
11:35 11.07.2026
73 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #71 от "az СВО Победа 81":А пачему бензина нет ?
11:36 11.07.2026
74 Евророб
Както се казва, работайте, братя! Ние под евроционисткото робство сме с вас..
11:37 11.07.2026
75 Мишел
До коментар #63 от "И кой":Ясно е, че при опит за отнемане на руска територия, всеки участник ще получи такъв дял удари с руски ядрени оръжия, че да изчезне.
Коментиран от #80, #93
11:40 11.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Жик так
До коментар #71 от "az СВО Победа 81":Азовско море е под пълен контрол на ВСУ.Всичко става на подводници и подводничари.
Жик так.
11:41 11.07.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 9ти септември
11:44 11.07.2026
80 Атина Палада
До коментар #75 от "Мишел":Русия е голяма територия,но една ядрена ракета в Москва ще я занули.В обсега на ВСУ са и 8 руски АЕЦ а.
Аре бегай.
11:44 11.07.2026
81 az СВО Победа 81
Коментиран от #83, #84
11:44 11.07.2026
82 Миролюб Войнов, политически експерт
До коментар #9 от "Мнение":".. Путин е най-добрият проект на Запада, внедрен да разруши Руската федерация..."
Стой бе, чекай малко...
Никой не помисляше да руши, унищожава и притеснява Русия по никакъв начин преди съдбовната 2022г !!! Руснаците сами си Гo на6yтаха как всегда 👆😄
11:44 11.07.2026
83 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #81 от "az СВО Победа 81":Факт е, че Украйна изнася бензин за Европа, а руската бензоколонка стои празна и пребита 👈
11:46 11.07.2026
84 az СВО Победа 81
До коментар #81 от "az СВО Победа 81":Още нещо интересно. Очерта се и големият проблем на ВСУ - липсата на жива сила.
Към момента на цялата бойна линия Киев разполага с около само 260 - 280 хил. души. Крайно недостатъчно количество за удържане на фронта, поради което руснаците вече го пробиха на няколко места и като цяло вървят напред по цялото му протежение от над 1000 км.
Коментиран от #85, #87, #89
11:48 11.07.2026
85 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #84 от "az СВО Победа 81":Най-големия проблем на ВСУ е липсата на живи рушняци, по които да отработват !!! 👆😄
11:53 11.07.2026
86 Мишел
Има известен недостиг на бензин в Крим, но от 05.07.2026 там вече работят над 200бензиностанции и продават по 20л.ориво на ек автомобил на ден.
В Украйна има недостиг на бензин, а вече и бързо увеличаващ се недостиг на бензиностанции.
11:53 11.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Смех с ватенки
До коментар #84 от "az СВО Победа 81":Руснаците така вървят пета година,че обърнаха посоките и избягаха от Киевска, Сумска,Запорожка ,Николаевска и Херсонска области.😂
11:58 11.07.2026
90 Химн на пияните пр.имати
11:59 11.07.2026
91 УрЯЯЯЯЯЯ
Коментиран от #92
12:01 11.07.2026
92 Хомосексуалисти за Путин
До коментар #91 от "УрЯЯЯЯЯЯ":Ураааа!
12:03 11.07.2026
93 Каракачанов
До коментар #75 от "Мишел":Ми тя отдавна и България е руска територия.!
Сега вече се управлява от путинисти.
Не,че и другите не бяха такива но бяха по прикрити.
12:04 11.07.2026
94 Алекса
12:04 11.07.2026
95 хихи
До коментар #47 от "Салавьов":на Салавьов му казаха за 50км опашка за бензин в Москва и го изнесоха на носилка от студиото 😅😅😇
12:06 11.07.2026
96 И какво от това
12:10 11.07.2026