Новини
Свят »
Русия »
Русия: Свалихме 178 украински дрона през изминалата нощ
  Тема: Украйна

Русия: Свалихме 178 украински дрона през изминалата нощ

11 Юли, 2026 10:28 963 96

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • пво-
  • олександър сирски

Дроновете са били неутрализирани над територията на Брянска, Калужка, Ростовска, Смоленска и Тверска област, над района на столицата Москва, над Краснодарския край, над република Адигея и над Крим, както и над акваториите на Азовско море и на Черно море

Русия: Свалихме 178 украински дрона през изминалата нощ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руската противовъздушна отбрана е свалила през изминалата нощ 178 украински дрона, предаде ТАСС, като се позова на Минестерството на отбраната на Русия, пише БТА.

"В течение на нощта от 20:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 10 юли до 8:00 ч. на 11 юли с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 178 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", се казва в информацията на ведомството.

Още новини от Украйна

То уточнява, че дроновете са били неутрализирани над територията на Брянска, Калужка, Ростовска, Смоленска и Тверска област, над района на столицата Москва, над Краснодарския край, над република Адигея и над Крим, както и над акваториите на Азовско море и на Черно море. Кримският полуостров бе анексиран от Русия през 2014 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дон Корлеоне

    21 11 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #4, #13, #27, #76

    10:32 11.07.2026

  • 3 Град Козлодуй

    16 15 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #14

    10:33 11.07.2026

  • 4 "В каменната ера":

    24 11 Отговор

    До коментар #2 от "Дон Корлеоне":

    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    10:33 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мнение

    16 13 Отговор
    Накрая ще се окаже, че либералът Владимир Путин е най-добрият проект на Запада, внедрен да разруши Руската федерация. С окрадена за няколкостоин милиарда евро, неподготвена руска армия, нарочно да оставиш Украйна да се свръхвъоръжи четири години с всичко най-ново от западното оръжие, да избиеш над милион и половина руснаци досега за 5 години, без особен напредък. Тоя Путин изобщо не е това за което се представя.

    Коментиран от #16, #20, #25, #78, #82

    10:36 11.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стоян Георгиев

    13 13 Отговор
    Римският Папа му каза на нелигимния аниматор с бялата нишка, да вдига белия байрак иначе бяло петно няма да остане по гащите му.

    Коментиран от #33

    10:37 11.07.2026

  • 13 Месце за СВО

    12 8 Отговор

    До коментар #2 от "Дон Корлеоне":

    Хаяско прие законодатество изискващо изходна виза за ватите.

    10:37 11.07.2026

  • 14 Механик

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Потвърждавам!!!

    10:38 11.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Путин

    11 8 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Питай ватите дали не съм това за което ме представят.
    Страхлив съм веееее... Иначе съм.умен и едноходов.

    10:39 11.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Путин

    8 8 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    Имам. Изнасилвам ватите

    10:40 11.07.2026

  • 19 ФАКТ

    11 10 Отговор
    Русия се бие срещу Украйна, НАТО и... Путин.
    Само копейките него разбират, но те не са особено вменяеми.

    Коментиран от #26

    10:41 11.07.2026

  • 20 ...

    10 7 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    10:42 11.07.2026

  • 21 Мишел

    9 9 Отговор
    "Русия вече е сред страните с най-голям брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като културна демографска заплаха. Алтернатива на огромния брой загубена на фронта руска работна сила би могло да бъде мащабното внедряване на технологии и ИИ, които намаляват нуждата от човешки труд. Това обаче е свързано с инвестирането на значителни финансови ресурси, с които Русия не разполага и изглежда непостижимо дори и в дългосрочен план."

    Коментиран от #28

    10:43 11.07.2026

  • 22 Жураналист

    10 7 Отговор
    Румбата, Шиши, Бокича и Етническите единодушно решиха, че парите на избирателите им трябва да отидат в оная каца без дъно, на дъното на която има златна тоалетна чиния.

    На печелившите, честито!

    Коментиран от #24, #51

    10:44 11.07.2026

  • 23 Факти

    14 8 Отговор
    Векове наред Кремъл заблуждаваше руснаците, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда.

    10:45 11.07.2026

  • 24 Жураналист

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "Жураналист":

    Парапетаджиите забравих да спомена.

    10:45 11.07.2026

  • 25 Роко

    16 9 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Приятелю ако на Украйна даваха най - новото от оръжието на запада ВСУ още преди три години да са стигнали до Москва. Но за съжаление лицемерните западняци им дават само бракувано оръжие и то в пренебрежимо малко количество. Не че дори бракуваните западно оръжие не превъзхожда в пъти руското. Пример от подлежащия на бракуване Хаймарс Украина получи умопомрачителните 11 броя, а стария бракуван украински F-16 Блок 1 (произведен в края на 70-те) свали най - новият Су-35

    10:45 11.07.2026

  • 26 Роко

    8 8 Отговор

    До коментар #19 от "ФАКТ":

    А НАТО знае ли?

    10:47 11.07.2026

  • 27 Ъхъ.....

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дон Корлеоне":

    И.. мобилизацията
    Хъхъхъхъ

    Коментиран от #30

    10:47 11.07.2026

  • 28 Роко

    11 8 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Приятелю пожелавам ти да се разходиш из Москва по време на Рамазан Байрам много е поучително.

    Коментиран от #68

    10:49 11.07.2026

  • 29 Свалике са ...Га.. щите

    11 7 Отговор
    АааааааХахахаха
    Цела московия Нахрен горит!
    Скоро ше .. весят педофило
    АааааааХахахаха

    10:50 11.07.2026

  • 30 Роко

    9 6 Отговор

    До коментар #27 от "Ъхъ.....":

    Мобилизацията още не, но бусификацията върви с пълна сила засега само в регионите но скоро и в Москва.

    10:51 11.07.2026

  • 31 морска катастрофа

    16 7 Отговор
    5 дни и почти 50 ударени кораба от руския сенчест флот.

    Коментиран от #32

    10:51 11.07.2026

  • 32 Това са безспорни

    6 7 Отговор

    До коментар #31 от "морска катастрофа":

    Факти.

    10:52 11.07.2026

  • 33 Затва ли

    9 8 Отговор

    До коментар #12 от "Стоян Георгиев":

    ТРИДНЕВНАТА Движуха на пе Деругата труслива връви..13 годин у ДОНБАС?!?
    Хихихихихи
    Язък за ония 2 Милиона и 200 К монголья Фира,..ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД
    Хихихихихи

    10:53 11.07.2026

  • 34 Шафьоро

    9 7 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    10:55 11.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Миролюб Войнов, анализатор

    12 7 Отговор
    Русия тотално загуби тази война !!!
    За ПЕТ години Запада внедри ИИ, нови технологии, изгради непристъпна Стена от дронове, мощни Хорнет дронове 24 часа патрулират в небето и сами ликвидират чалмите без оператор !!! Закривай Губернята 👈

    10:57 11.07.2026

  • 37 Поздрав

    7 6 Отговор
    за руската пво с Белое платно от bmai art

    10:58 11.07.2026

  • 38 Ний ша Ва упрайм

    4 2 Отговор
    трее се научат да ги унищожават на земята заедно с матреала. Уж сателити имат що ли?

    10:58 11.07.2026

  • 39 Възрастните са лесна работа ще загинат

    1 9 Отговор
    Ама новородените какво им се пише незнам

    10:59 11.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Джошуа

    3 6 Отговор
    Кво става,ако развържат на Усик и дясната ръка?

    11:00 11.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Отломките

    6 6 Отговор
    къде паднаха?

    11:04 11.07.2026

  • 45 Майор Деянов, на всеки километър

    9 7 Отговор
    Празноглавите копейки, които с писанията си и "пабедите" докараха Рассия до катастрофа как дела ? Пачему сте нещо омурлушени ? Споко бе, след като закрием Територията блатна ще станете Корейцофили ...😆😆😆

    11:05 11.07.2026

  • 46 атаките на нато по Русия неуспешни

    5 10 Отговор
    натовските дронове биват сваляни от руснаците като капачки на панаир

    Коментиран от #49, #53

    11:09 11.07.2026

  • 47 Салавьов

    7 4 Отговор
    от радост ли изтрещя?

    Коментиран от #95

    11:10 11.07.2026

  • 48 Непабедимая

    7 4 Отговор
    Даже и отломки никъде не са паднали?

    11:10 11.07.2026

  • 49 Руснак без крак...

    9 4 Отговор

    До коментар #46 от "атаките на нато по Русия неуспешни":

    А пачему бензина нет ? 😄

    Коментиран от #57, #60

    11:10 11.07.2026

  • 50 А Путин

    3 4 Отговор
    дори още не е превключил на AI...

    11:11 11.07.2026

  • 51 Хахахаха

    8 4 Отговор

    До коментар #22 от "Жураналист":

    Украйна изобщо не е каца без дъно, а най-добре вложените пари от ЕС и НАТО. Украйна вече разполага с едни от най-добрите оръжия в света, направи ги и ги използва. Но виж, България е наистина една каца без дъно, незнам защо ЕС въобще дава пари. Нищо от европейските пари не се вижда в България! Къде са европейските пари в България?

    Коментиран от #55

    11:13 11.07.2026

  • 52 Време е

    4 3 Отговор
    за Велика атечественная !

    11:13 11.07.2026

  • 53 Хахахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "атаките на нато по Русия неуспешни":

    Рашите свалят дроновете с НПЗ!

    11:14 11.07.2026

  • 54 Дух от Анкородж

    8 1 Отговор
    Изгаврих се с Путин!

    Коментиран от #65, #67, #69

    11:15 11.07.2026

  • 55 Тодор Тагарев, военен министър

    8 1 Отговор

    До коментар #51 от "Хахахаха":

    "...незнам защо ЕС въобще дава пари...."

    България става мощна крепост, военна база, Бастион срещу монголо-татарския kaтун 👈

    11:16 11.07.2026

  • 56 Мощно ПВО

    8 1 Отговор
    Онзи ден ,една отломка паднала чак в Омск!

    11:16 11.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Чий Крим

    6 1 Отговор
    е като Куба,без захарна тръстика!

    11:18 11.07.2026

  • 59 Гледайте

    6 1 Отговор
    страхотен бокс на бензоколонките!

    11:20 11.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Мишел

    1 6 Отговор
    Ако Русия не най-мощната военна сила в света , отдавна да са я разпарчетосали и унищожили. Но Русия не само си стои непоклатимо като първа военна сила, а и за последните 5 години.е втора в света след Южна Корея по темп на развитие на икономиката.

    Коментиран от #63, #64, #72

    11:23 11.07.2026

  • 62 Тока ли

    7 1 Отговор
    спря,в Москва?

    11:23 11.07.2026

  • 63 И кой

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    какво парче щеше вземе?

    Коментиран от #75

    11:24 11.07.2026

  • 64 Румен

    3 1 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    Крим наш!

    11:25 11.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Конешенко

    2 2 Отговор
    От тях ,182 натовски!

    11:28 11.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Мишел

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Роко":

    Процентът на мохамеданите в България не само е по висок от този в Русия, но и расте по-бързо.

    11:30 11.07.2026

  • 69 Владимир Путин, президент

    7 2 Отговор

    До коментар #54 от "Дух от Анкородж":

    Тоя -"Анкоридж дух" го изпъpдяxмe ние рушняците и по-специално дъpтия пpъдлив KoнЪ, мpъccно кoмyнде от времето на СеСеСеРе. Pyшката пропаганда е по-yбита от всякога. Тия глaвoчи за ПЕТ години не загряха, че Запада унищожава Рассия последователно, методично.
    Никой не смята да преговаря с рушките мaнгaлци !!! Територията се прочиства и продава на парче на правилните хора 👆

    11:31 11.07.2026

  • 70 Zахарова

    8 1 Отговор
    Горим! Горим братя! Мани, какво сме свалили, горим!

    11:34 11.07.2026

  • 71 az СВО Победа 81

    2 7 Отговор
    За първото десетдневие на юли руснаците са унищожили над 100 бензиностанции в приграничните и контролирани от бивша Украйна региони. За целия минсл месец бройката беше 200. Наблюдава се очевидно интензифициране на ударите по такива обекти, на които се опира доставката на гориво в тези региони. Общо под контрола на Киев има около 1000 такива обекта. Плизо половината вече са унищожени.

    Коментиран от #73, #77

    11:35 11.07.2026

  • 72 Д-р Пyткинoв, спешна помощ

    5 2 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    "..Русия не само е първа военна сила, но за последните 5 години стана втора в света след Южна Корея по темп на развитие на икономиката.."

    Спешната е на път, чакай !!! 😄

    11:35 11.07.2026

  • 73 Майор Деянов, на всеки километър

    6 2 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 81":

    А пачему бензина нет ?

    11:36 11.07.2026

  • 74 Евророб

    3 6 Отговор
    Пет големи украински военни обекта поразени от руски сили в Киев и Одеска област снощи.

    Както се казва, работайте, братя! Ние под евроционисткото робство сме с вас..

    11:37 11.07.2026

  • 75 Мишел

    1 6 Отговор

    До коментар #63 от "И кой":

    Ясно е, че при опит за отнемане на руска територия, всеки участник ще получи такъв дял удари с руски ядрени оръжия, че да изчезне.

    Коментиран от #80, #93

    11:40 11.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Жик так

    6 1 Отговор

    До коментар #71 от "az СВО Победа 81":

    Азовско море е под пълен контрол на ВСУ.Всичко става на подводници и подводничари.
    Жик так.

    11:41 11.07.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 9ти септември

    1 5 Отговор
    Много шматки у то умрел сайт Путин като пусне няколко кинжала друга песен ще запеитв

    11:44 11.07.2026

  • 80 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #75 от "Мишел":

    Русия е голяма територия,но една ядрена ракета в Москва ще я занули.В обсега на ВСУ са и 8 руски АЕЦ а.
    Аре бегай.

    11:44 11.07.2026

  • 81 az СВО Победа 81

    3 6 Отговор
    Киев не е в състояние да опази бензиностанциите в приграничните с Русия региони. Организиране на ПВО около всяка бензиностанция е нереалистично. Използване на самолети, за сваляне на атакуващите руски БПЛА в такава близост до бойната линия е лудост и ги обрича на сигурно сваляне. Москва е избрала работеща стратегия с която да парализира маневрирането на ВСУ около бойната линия, като ги лиши от възможност да се зареждат с горива.

    Коментиран от #83, #84

    11:44 11.07.2026

  • 82 Миролюб Войнов, политически експерт

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    ".. Путин е най-добрият проект на Запада, внедрен да разруши Руската федерация..."

    Стой бе, чекай малко...
    Никой не помисляше да руши, унищожава и притеснява Русия по никакъв начин преди съдбовната 2022г !!! Руснаците сами си Гo на6yтаха как всегда 👆😄

    11:44 11.07.2026

  • 83 Майор Деянов, на всеки километър

    6 1 Отговор

    До коментар #81 от "az СВО Победа 81":

    Факт е, че Украйна изнася бензин за Европа, а руската бензоколонка стои празна и пребита 👈

    11:46 11.07.2026

  • 84 az СВО Победа 81

    3 6 Отговор

    До коментар #81 от "az СВО Победа 81":

    Още нещо интересно. Очерта се и големият проблем на ВСУ - липсата на жива сила.
    Към момента на цялата бойна линия Киев разполага с около само 260 - 280 хил. души. Крайно недостатъчно количество за удържане на фронта, поради което руснаците вече го пробиха на няколко места и като цяло вървят напред по цялото му протежение от над 1000 км.

    Коментиран от #85, #87, #89

    11:48 11.07.2026

  • 85 Майор Деянов, на всеки километър

    6 2 Отговор

    До коментар #84 от "az СВО Победа 81":

    Най-големия проблем на ВСУ е липсата на живи рушняци, по които да отработват !!! 👆😄

    11:53 11.07.2026

  • 86 Мишел

    2 4 Отговор
    В Русия има достатъчно бензин.Ако нямаше бензин, цената му нямаше да се измени само с 0.02 Евро/л за месец.
    Има известен недостиг на бензин в Крим, но от 05.07.2026 там вече работят над 200бензиностанции и продават по 20л.ориво на ек автомобил на ден.
    В Украйна има недостиг на бензин, а вече и бързо увеличаващ се недостиг на бензиностанции.

    11:53 11.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Смех с ватенки

    3 2 Отговор

    До коментар #84 от "az СВО Победа 81":

    Руснаците така вървят пета година,че обърнаха посоките и избягаха от Киевска, Сумска,Запорожка ,Николаевска и Херсонска области.😂

    11:58 11.07.2026

  • 90 Химн на пияните пр.имати

    4 2 Отговор
    На крак , О СВ.ОЛОЧИ пияниииии , на крак ,О крепостни дег.енератиииии......

    11:59 11.07.2026

  • 91 УрЯЯЯЯЯЯ

    3 0 Отговор
    Это пАбеда .

    Коментиран от #92

    12:01 11.07.2026

  • 92 Хомосексуалисти за Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #91 от "УрЯЯЯЯЯЯ":

    Ураааа!

    12:03 11.07.2026

  • 93 Каракачанов

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "Мишел":

    Ми тя отдавна и България е руска територия.!
    Сега вече се управлява от путинисти.
    Не,че и другите не бяха такива но бяха по прикрити.

    12:04 11.07.2026

  • 94 Алекса

    3 2 Отговор
    Факти = цензура !

    12:04 11.07.2026

  • 95 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Салавьов":

    на Салавьов му казаха за 50км опашка за бензин в Москва и го изнесоха на носилка от студиото 😅😅😇

    12:06 11.07.2026

  • 96 И какво от това

    0 0 Отговор
    щом сте започнали война ще сваляте, тука ние не сваляме нищо за сега.

    12:10 11.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания