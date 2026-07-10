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Битката за Донбас: Константиновка е в пламъци, Киев и Москва в оспорвана битка за контрол
  Тема: Украйна

Битката за Донбас: Константиновка е в пламъци, Киев и Москва в оспорвана битка за контрол

10 Юли, 2026 06:23, обновена 10 Юли, 2026 06:27 3 995 114

  • константиновка-
  • украйна-
  • русия-
  • война

Руските сили са прекъснали ключови логистични артерии, но украинската отбрана продължава съпротивата в градската зона на фона на тежък артилерийски обстрел

Битката за Донбас: Константиновка е в пламъци, Киев и Москва в оспорвана битка за контрол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията на бойното поле в Източна Украйна остава критична, като епицентърът на сблъсъците през изминалата нощ е стратегическият индустриален център Константиновка.

Въпреки изявленията на руското военно командване от по-рано този месец за „пълно превземане“ на града, актуалните данни към 6:00 часа сутринта българско време на 10 юли показват, че градът е разделен и в него се водят кървави улични боеве.

Нито Москва, нито Киев с абсолютен контрол

Според детайлен анализ на независимата платформа Meduza и сводки от терен, политическите декларации на Кремъл изпреварват реалната ситуация. Руската армия действително е успяла да напредне значително през изминалите седмици, овладявайки ключови обекти, включително завода за утежнителни материали край железопътната линия, което сериозно затруднява снабдяването на защитниците.

Въпреки това, украинските подразделения не са се изтеглили напълно. Части на ВСУ продължават да държат позиции както в централните квартали, така и в южните части на града, възползвайки се от факта, че руските флангови атаки през Долга балка и Новодмитровка все още не са успели да затворят пълно обкръжение.

Позицията на Украйна

В сутрешната си сводка Генералният щаб на ВСУ съобщи за интензивни атаки по целия източен фронт, като Константиновското направление остава най-горещата точка. През изминалото денонощие украинските сили са отблъснали над 16 директни руски щурма в самия град и близките подстъпи, а няколко мащабни сражения са продължили и в часовете преди разсъмване. Говорителят на ГЩ майор Андрий Ковалев потвърди, че руски пехотни групи проникват в градската зона, но подчерта, че ВСУ провеждат контрадиверсионни действия и градът не е паднал. Президентът Володимир Зеленски категорично отхвърли твърденията на Владимир Путин, наричайки ги „медийна кампания на Кремъл за оказване на натиск“.

Позицията на Русия

От своя страна руското Министерство на отбраната настоява, че „прочистването“ на Константиновка е в напреднала фаза и градът е поставен под оперативен контрол. Началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов докладва, че превземането на този „ключов отбранителен възел“ от укрепената линия Славянск–Краматорск–Константиновка е стратегически успех за руската офанзива в Донецка област. През последните часове руската артилерия и авиация нанасят масирани удари по пътищата западно от града (в посока Дружковка), опитвайки се изцяло да изолират бойното поле.

Стратегическо значение

Константиновка, която преди войната имаше население от близо 78 000 души, е един от последните големи бастиони на Украйна в Донбас. Падането на града би отворило директен път за руските сили към Краматорск и Славянск – основните политически и военни цели на Москва в региона. Военните експерти обаче посочват, че дори руската армия да сломи напълно съпротивата в Константиновка през следващите дни, разрушенията в града и необходимостта от прегрупиране ще забавят евентуално по-нататъшно настъпление на север.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Съдията

    86 12 Отговор
    Според независимата платформа Медуза... Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #106

    06:32 10.07.2026

  • 6 Мишо

    47 14 Отговор
    кви глупусти пишете нали самолетите минават и изравняват всичко укр пилоти играят белот и чакат кога ще ги пленят

    06:33 10.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Оня

    76 16 Отговор
    Айде почна се утре сигурно урките пак ще се изтеглят на по удобни позиции, знаем че ви трябват няколко дена за да обясните" героичното изтегляне на великата урко армия" !

    06:35 10.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дзак

    51 8 Отговор
    Какъв е смисълът от градски боеве, когато попадат под обкръжение?

    06:39 10.07.2026

  • 12 Гого

    64 7 Отговор
    Войната свършва победителя е ясен. Какво драскате още.

    Коментиран от #24

    06:42 10.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 1600 руски резил

    15 48 Отговор
    Всички летища в Москва нощеска са затворени!!!

    06:42 10.07.2026

  • 15 Гераската докладва

    11 44 Отговор
    Путин в тих ужас

    06:44 10.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Последния Софиянец

    14 42 Отговор
    бункерния пак ли каза, че са превзели града!

    06:46 10.07.2026

  • 18 Госあ

    10 41 Отговор
    До къде се докара ботокса от Киев за два дня!

    06:46 10.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Путине, Путине...

    11 45 Отговор
    Да не стане като в Купянск.
    дето масово ви избиха.

    Коментиран от #26

    06:47 10.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мишо

    9 36 Отговор

    До коментар #12 от "Гого":

    кабаев за това се е заврял в калното мазе от 2022, ясно е всичко и па план, па график

    Коментиран от #75

    06:48 10.07.2026

  • 25 Румен Решетников

    7 30 Отговор

    До коментар #1 от "евреина 3елю да иде":

    Прати Хаяско да се снима до табелата на Константиновка. Нали Зеленски го покани там на преговори.

    06:48 10.07.2026

  • 26 Мурка

    8 38 Отговор

    До коментар #22 от "Путине, Путине...":

    ватите не са взели село от лятото на 2023та, само фейкове пускат на бункерния

    Коментиран от #47

    06:49 10.07.2026

  • 27 анонимен

    8 42 Отговор
    Всъщност Русия се оказа най-големият производител на русофоби в световен мащаб. Скоро думата русофобия ще превърне в еквивалент на добродетели като благоприличие, честност и човечност. Защото просто е невъзможно да си достоен и честен човек и да не си русофоб, знаейки за всички престъпления на този „народ“.

    06:50 10.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Сатана Z

    5 26 Отговор
    бензин ще пуска ли жубака, каза ли тьота!

    06:50 10.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 анонимен

    12 43 Отговор
    Украйна ще излезе от войната по силна от всякога. След 20г ще са много по напред от нас, защото ще се изчистят от всичкото русофилство и комунизъм дето им смуче кръвчицата.
    Нещо което ние пропуснахме да направим през 90-те

    Коментиран от #76, #110

    06:52 10.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гориил

    22 3 Отговор
    Този някога оживен и пренаселен индустриален град е превърнат в пустиня. Разрушени цехове с планини от изкривен метал и счупено стъкло, изгорели електроцентрали и обезглавени комини на котли, преобърнати трамваи и взривени влакови депа - пълна разруха и парализа на транспорта.

    06:54 10.07.2026

  • 36 Урко фашистка пропаганда

    37 6 Отговор
    Урките лъжат здраво

    06:55 10.07.2026

  • 37 Антирашист 1202

    4 24 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Това е то злосната рашистка пропаганда ! Детето е на 26 г . Всички граждани на дадена държава имат и задължения ,те се изпълняват доброволно или принудително !

    06:56 10.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Свободен

    5 28 Отговор
    Русия държи твърде много от земната повърхност, но е с най-некачествения човешки материал - "биомусор".
    Трябва да се вземат мерки срещу тази разсипия!
    Китай се справя добре, но не е достатъчно.

    Коментиран от #77

    06:59 10.07.2026

  • 41 Обективен

    38 4 Отговор
    Източник “Медуза” и обективност,смях в залага и извън нея. Гл. редактор,давай го малко по сериозно с източниците.
    Всеизвестно е,че от седмици руснаците прочистват и разминират Константинова.
    Всеки логично мислещ човек,поглеждайки картата,се досеща какво ще последва.
    Бодряшките приказки са последното нещо,което може да помогне на украинците.

    07:00 10.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    23 5 Отговор
    Е тотален крах. Руската армия напредва по целия фронт.

    07:06 10.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Тити

    4 9 Отговор
    Аз чакам за Мала Токмачка.

    Коментиран от #91

    07:07 10.07.2026

  • 47 Мишел

    21 3 Отговор

    До коментар #26 от "Мурка":

    За една година Русия е взела покрай демилитаризацията и денацификацията на Урайна над 7000 кв км., и над 320 селища. Откакто Украйна реши да воюва с Русия, е загубила над 120 000 кв.км територия.

    07:07 10.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 БРЕТАНСКИЯ НАЦИСТКИ ПРОЕКТ

    20 4 Отговор
    Методично бива унищожаван. Ясно е, че цялата нацистка територия ще мине под контрол на руската армия.

    07:09 10.07.2026

  • 50 Кирпича

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "евреина 3елю да иде":

    Ти също можеш да се снимаш, но на покрива на някой електрически локомотив , по близо до кабелите.

    07:09 10.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дон Корлеоне

    5 12 Отговор
    Хаяско щял да ходи на място в Константиновка да види как стоят нещата.Чака само да дойде бензина от Индия.

    07:14 10.07.2026

  • 53 Донбас ясен

    8 4 Отговор
    Кои са следващите области

    Коментиран от #68

    07:15 10.07.2026

  • 54 ЗЕЛЕНСКИ НАЙ ГО БИЛО ЯД

    13 3 Отговор
    Че нямал прясно селфи от Константиновка.

    07:16 10.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ПРЕДСТОИ

    13 3 Отговор
    Освобождаването на Одеса.

    07:17 10.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 много закъсняла тая статия

    15 4 Отговор
    Константиновка падна преди десет дена . Какъв контрол , какви пет лева .

    07:26 10.07.2026

  • 68 Ами

    2 5 Отговор

    До коментар #53 от "Донбас ясен":

    Крим.

    07:27 10.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 А ГДЕ

    6 2 Отговор
    Кая Калас?

    07:28 10.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Гориил

    13 2 Отговор
    Константиновка е руски град, случайно прехвърлен в изкуствено създадено от Ленин териториално образувание под името Украинска ССР (с цел укрепване на украинския пролетариат).

    Коментиран от #83

    07:29 10.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ъъъ

    15 2 Отговор
    "Според детайлен анализ на независимата платформа Meduza...."

    Медуза е независима антируска платформа и се финансираше с пари от американското правителство - 15% от общото финансиране на "независимата" платформа идваха от Агенцията за международно развитие (USAID), но след като помощта беше замразена, парите започнаха да идват от Лондон, където живее Алексей Ковальов.

    07:32 10.07.2026

  • 75 Зарко

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мишо":

    Ти там ли го видя! Много си осведомен.

    07:32 10.07.2026

  • 76 !!!

    3 3 Отговор

    До коментар #32 от "анонимен":

    За Орландовска дупка чул ли си?
    Ако не,-разпитай.

    07:32 10.07.2026

  • 77 Материала

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Свободен":

    Нашия материал е най-качествения това го знаем всички.

    07:34 10.07.2026

  • 78 Олга

    9 3 Отговор
    Лъжците не могат да се примирят с загуба и мамят обществеността, но как ще обяснят, че Русия покани журналисти да наблюдават публична хуманитарна процедура в града на предаване от руската страна на труповете на украински войници, а Украина категорически отказа? Никак. Градът вече е превзет от руската страна.

    07:37 10.07.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Путин

    3 7 Отговор
    Превзехме Константинивка отново и утре пак ще я превземем.

    Вацев да даде интервю веднага, как пътят към Варшава и Берлин е отворен.

    Коментиран от #92

    07:39 10.07.2026

  • 81 Предлагам

    2 9 Отговор
    Руските гимназии да станат украински гимназии и в училище да се учи задължителено украинска мова.

    07:40 10.07.2026

  • 82 анонимен

    9 3 Отговор
    А бе, какво се пънете? Константиновка е руска! Освен това, тя постепенно губи своето стратегическо зна чение! Ха-ха!

    07:40 10.07.2026

  • 83 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ИСТОРИЯТА

    7 1 Отговор

    До коментар #72 от "Гориил":

    Ленин е евреин изпратен в Русия с цял влак злато с цел разбиване не империята. Не е случайно, че Ленин създава няколко измислени националности и в последствие измислени държави на историческите руски земи. Това е е окраина.

    07:41 10.07.2026

  • 84 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    6 3 Отговор
    Щял да бяга като научил за Константиновка.

    07:43 10.07.2026

  • 85 Аре а не се баламосваме

    4 5 Отговор
    ТРИДНЕВНИЯ пен ДЕЛ у йло па са го Обманули и Надули!
    Даже веке не е смешно, тоа наху ЙНИК е жалко и и Безпомощно НИЩО жество
    Хехехехехехе

    07:44 10.07.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    2 4 Отговор
    Е как бе...кви пламъци, кви 5 лева . нали асвабадителите я беха асвабадили таа Константиновка..а ще се окаже асвабадена колкото Купянск..🤣😁😁

    07:49 10.07.2026

  • 88 ЗРИТЕЛ

    4 2 Отговор
    падна преди 10 дена....

    07:50 10.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Софиянец

    7 2 Отговор
    Айде стига евтини внушения и укро лъжи! Този град е отново Руски от две седмици почти, колкото и зеления пор да не му се иска!
    🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #94

    07:51 10.07.2026

  • 91 Откакто утрепаха готвачо

    4 2 Отговор

    До коментар #46 от "Тити":

    Ватенките са превзели две села и половина.

    07:52 10.07.2026

  • 92 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Путин":

    На са я превзели!
    Ако питаш бандерите, същите още "бранят" Бахмут!
    А переНЕмогата се движи стабилно в посока КиИв...

    07:53 10.07.2026

  • 93 Па тва село е на

    2 1 Отговор
    15 км от Бахмут бре , и за 4 год.. монголето от 23 ядрени Републики стигнаа на..6 км до Селото?!?
    Мани..зае БИ! АааааааХахахаха
    Нъл се сещате коф отчаян загу бе няк и отре пка требе а си за да си мислиш че е нещо.. Велико?!?
    АааааааХахахаха

    07:53 10.07.2026

  • 94 Цеко

    2 2 Отговор

    До коментар #90 от "Софиянец":

    Ама колко руска смрадт измре?

    Коментиран от #99

    07:53 10.07.2026

  • 95 дядо дръмпир

    3 7 Отговор
    Украинците унищожават руската противовъздушна отбрана и ударяват два командни пунктаУкраински Според собствените им изявления, части са извадили от строя руска система за противовъздушна отбрана Бук-М3 и малко след това атакували два руски командни пункта от въздуха. Операцията се съобщава, че е проведена на 4 юли, съобщава украинският новинарски портал "United24Media", позовавайки се на групата на Националната гвардия "Група на Ласар". Според доклада целта на операцията е била унищожаване на руските командни и контролни пунктове.

    Атаката срещу Бук-М3 проправя пътя за въздушен удар
    Според участващото подразделение, руската система Бук-М3 е била скрита в ивица гора и е покривала засегнатия участък на фронта. Преди украинските самолети да бъдат разположени, тази позиция трябваше да бъде премахната.Групата на Ласар съобщи, че тежък боен дрон е атакувал откритата позиция с три скидания. В резултат на това системата Бук-М3 беше изключена. Подразделението нарече противовъздушната отбрана "основното препятствие" за планираното разполагане на военновъздушните сили в този участък.

    Едва тогава се появи безопасен въздушен коридор. Украинските военновъздушни сили използваха това, за да атакуват два руски командни пункта. Според подразделението, както щабът, така и резервният команден пункт са били поразени.

    Видео, показващо и двете фази на операциятаГрупата на Ласар също публикува видео кадри от операцията във Facebook. Записите показват както атаката срещу

    Коментиран от #98, #101

    07:54 10.07.2026

  • 96 дядо дръмпир

    2 4 Отговор
    Според подразделението, както щабът, така и резервният команден пункт са били поразени.

    Видео, показващо и двете фази на операциятаГрупата на Ласар също публикува видео кадри от операцията във Facebook. Записите показват както атаката срещу системата Бук-М3, така и последвалите въздушни удари по двата руски командни пункта. Независимо потвърждение на записите първоначално не беше налично.Според United24Media украинският Генерален щаб вече е докладвал за нападение на руското военно летище Гвардийске на окупирания Кримски полуостров. По това време се говореше и за удари по два важни пътни моста и три складове за боеприпаси, използвани за руската военна логистика.

    Коментиран от #108

    07:57 10.07.2026

  • 97 Ристе кьоравото

    2 1 Отговор
    Пиздоглазата старуха педофил дъл пристигна веке от Купянск у.. Константиновка за срекята со Зеленски?
    За ени 12 ЛЕПИЛАРЕ от МОЧАта питам...
    Иихихихи

    Коментиран от #103, #104

    07:58 10.07.2026

  • 98 Хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #95 от "дядо дръмпир":

    "United24Media" може да съобщава каквото и е кеф, но Константиновка изгуби "стратегическо значение", нали!?
    Ако не вЕрваш, можеш да отидеш да помогнеш за переНЕмогата на място.....

    07:58 10.07.2026

  • 99 Хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Цеко":

    Колко, колко...
    Всеки път съотношението е 1000:30, пък ти смЕтай сато си нямаш работа...

    Коментиран от #111

    08:00 10.07.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Гост

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "дядо дръмпир":

    Абе, деди, абе лудетино, кви ги нареждаш?
    Ударили система БУК? Аха, скоро и Ясен, после и Минзухар! Руснаците им набраха лайката, на вся и всьо, ти тука за едип БУК се хвалиш? Я се напъни малко повече! Дай нещо по УАУ, бе, деди!!!

    08:01 10.07.2026

  • 102 Артилерист

    3 2 Отговор
    В стремежа си укроармията да удържи настъплението на руските войски към Славянск е съсредоточила там 39 бригади (към 140 000), а други 15 (60 000)са в съседни райони. За сметка на това други направления са сериозно оголени. Тези групировки са подложени на масиран обстрел от руските средства за далечно поразяване. Снабдяването им е критично затруднено-няма нужните шофьори в укротиловите органи (хората се крият от реална мобилизация). Остатъчни елементи извън Константиновка са пред пълно обкръжение в хода на прочистването.
    Измислена е нова словесна гаргара на участието на САЩ във войната. Тръмп е нарекъл поощряването на укротероризма в дълбочина на руска територия "здравословна ескалация". Това много ми прилича на "ОТБРАНИТЕЛНИТЕ", нали, действия на САЩ в Иран сега, а преди това в Ирак, Либия, Югославия и навсякъде по света. Какво нещо, а? Американците имат близо 1000 военни "отбранителни" бази по целия свят, готови да се ОТБРАНЯВАТ на хиляди километри от територията си.
    Украйна също беше поощрявана "здравословно да се отбранява" 8 години от 2014г с обстрели по мирните Донецк и Луганск...

    08:02 10.07.2026

  • 103 Руснак без крак

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Ристе кьоравото":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    08:02 10.07.2026

  • 104 А ти

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Ристе кьоравото":

    Му якдтем

    08:02 10.07.2026

  • 105 Факт

    2 0 Отговор
    Про сиа приключи

    08:03 10.07.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Дон Корлеоне

    1 0 Отговор
    Хаяско пусна ли бензина?

    08:03 10.07.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Прогнозна сметка

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "анонимен":

    Внучето на баба Ванга вече е завършило осми клас и започнало да троли.

    08:05 10.07.2026

  • 111 Оно си личи

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Хаха":

    13 год , ..23 монголски ядрени Републики, Фюрер пеДо-фил и...ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД
    Ииииихххуууу Й

    08:06 10.07.2026

  • 112 Про сиа приключи

    0 0 Отговор
    Пак ли по панелките аххххххххх НУ хаааас русалка мъкааасс ахааассс. Слава героиам слава украине

    08:08 10.07.2026

  • 113 Стига

    0 0 Отговор
    Сте повтаряли лъжите на наркоманите . Константиновка от миналата сряда е под контрола на РФ .

    08:08 10.07.2026

  • 114 Дядо дръмпир-винаги точен

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Още ли си жив, бе дъртак":

    благодаря за пожеланието ви.С този плам и хъс вероятно ще ме изпреварите ...Колкото до истината за константиновка....Тя се владее на 34% от просиянските плъхове и на останалите до 99,99% от украинците.Въздуха над константиновка се владее от дронове на украйна и просиянците носят на гръб муниции.както при покровск където бяха избити огромно количество просиянци сега и тук ще бъде касапница на просиянци ,а путин номер 3 ще говори от тв и ще ви радва...

    08:10 10.07.2026

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