Битката за Донбас: Константиновка е в пламъци, Киев и Москва в оспорвана битка за контрол

Ситуацията на бойното поле в Източна Украйна остава критична, като епицентърът на сблъсъците през изминалата нощ е стратегическият индустриален център Константиновка.
Въпреки изявленията на руското военно командване от по-рано този месец за „пълно превземане“ на града, актуалните данни към 6:00 часа сутринта българско време на 10 юли показват, че градът е разделен и в него се водят кървави улични боеве.
Нито Москва, нито Киев с абсолютен контрол
Според детайлен анализ на независимата платформа Meduza и сводки от терен, политическите декларации на Кремъл изпреварват реалната ситуация. Руската армия действително е успяла да напредне значително през изминалите седмици, овладявайки ключови обекти, включително завода за утежнителни материали край железопътната линия, което сериозно затруднява снабдяването на защитниците.
Въпреки това, украинските подразделения не са се изтеглили напълно. Части на ВСУ продължават да държат позиции както в централните квартали, така и в южните части на града, възползвайки се от факта, че руските флангови атаки през Долга балка и Новодмитровка все още не са успели да затворят пълно обкръжение.
Позицията на Украйна
В сутрешната си сводка Генералният щаб на ВСУ съобщи за интензивни атаки по целия източен фронт, като Константиновското направление остава най-горещата точка. През изминалото денонощие украинските сили са отблъснали над 16 директни руски щурма в самия град и близките подстъпи, а няколко мащабни сражения са продължили и в часовете преди разсъмване. Говорителят на ГЩ майор Андрий Ковалев потвърди, че руски пехотни групи проникват в градската зона, но подчерта, че ВСУ провеждат контрадиверсионни действия и градът не е паднал. Президентът Володимир Зеленски категорично отхвърли твърденията на Владимир Путин, наричайки ги „медийна кампания на Кремъл за оказване на натиск“.
Позицията на Русия
От своя страна руското Министерство на отбраната настоява, че „прочистването“ на Константиновка е в напреднала фаза и градът е поставен под оперативен контрол. Началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов докладва, че превземането на този „ключов отбранителен възел“ от укрепената линия Славянск–Краматорск–Константиновка е стратегически успех за руската офанзива в Донецка област. През последните часове руската артилерия и авиация нанасят масирани удари по пътищата западно от града (в посока Дружковка), опитвайки се изцяло да изолират бойното поле.
Стратегическо значение
Константиновка, която преди войната имаше население от близо 78 000 души, е един от последните големи бастиони на Украйна в Донбас. Падането на града би отворило директен път за руските сили към Краматорск и Славянск – основните политически и военни цели на Москва в региона. Военните експерти обаче посочват, че дори руската армия да сломи напълно съпротивата в Константиновка през следващите дни, разрушенията в града и необходимостта от прегрупиране ще забавят евентуално по-нататъшно настъпление на север.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 Съдията
Коментиран от #106
06:32 10.07.2026
6 Мишо
06:33 10.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Оня
06:35 10.07.2026
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11 Дзак
06:39 10.07.2026
12 Гого
Коментиран от #24
06:42 10.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 1600 руски резил
06:42 10.07.2026
15 Гераската докладва
06:44 10.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Последния Софиянец
06:46 10.07.2026
18 Госあ
06:46 10.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
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21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Путине, Путине...
дето масово ви избиха.
Коментиран от #26
06:47 10.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мишо
До коментар #12 от "Гого":кабаев за това се е заврял в калното мазе от 2022, ясно е всичко и па план, па график
Коментиран от #75
06:48 10.07.2026
25 Румен Решетников
До коментар #1 от "евреина 3елю да иде":Прати Хаяско да се снима до табелата на Константиновка. Нали Зеленски го покани там на преговори.
06:48 10.07.2026
26 Мурка
До коментар #22 от "Путине, Путине...":ватите не са взели село от лятото на 2023та, само фейкове пускат на бункерния
Коментиран от #47
06:49 10.07.2026
27 анонимен
06:50 10.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Сатана Z
06:50 10.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 анонимен
Нещо което ние пропуснахме да направим през 90-те
Коментиран от #76, #110
06:52 10.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Гориил
06:54 10.07.2026
36 Урко фашистка пропаганда
06:55 10.07.2026
37 Антирашист 1202
До коментар #4 от "Вашето мнение":Това е то злосната рашистка пропаганда ! Детето е на 26 г . Всички граждани на дадена държава имат и задължения ,те се изпълняват доброволно или принудително !
06:56 10.07.2026
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40 Свободен
Трябва да се вземат мерки срещу тази разсипия!
Китай се справя добре, но не е достатъчно.
Коментиран от #77
06:59 10.07.2026
41 Обективен
Всеизвестно е,че от седмици руснаците прочистват и разминират Константинова.
Всеки логично мислещ човек,поглеждайки картата,се досеща какво ще последва.
Бодряшките приказки са последното нещо,което може да помогне на украинците.
07:00 10.07.2026
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44 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
07:06 10.07.2026
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46 Тити
Коментиран от #91
07:07 10.07.2026
47 Мишел
До коментар #26 от "Мурка":За една година Русия е взела покрай демилитаризацията и денацификацията на Урайна над 7000 кв км., и над 320 селища. Откакто Украйна реши да воюва с Русия, е загубила над 120 000 кв.км територия.
07:07 10.07.2026
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49 БРЕТАНСКИЯ НАЦИСТКИ ПРОЕКТ
07:09 10.07.2026
50 Кирпича
До коментар #1 от "евреина 3елю да иде":Ти също можеш да се снимаш, но на покрива на някой електрически локомотив , по близо до кабелите.
07:09 10.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дон Корлеоне
07:14 10.07.2026
53 Донбас ясен
Коментиран от #68
07:15 10.07.2026
54 ЗЕЛЕНСКИ НАЙ ГО БИЛО ЯД
07:16 10.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ПРЕДСТОИ
07:17 10.07.2026
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67 много закъсняла тая статия
07:26 10.07.2026
68 Ами
До коментар #53 от "Донбас ясен":Крим.
07:27 10.07.2026
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70 А ГДЕ
07:28 10.07.2026
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72 Гориил
Коментиран от #83
07:29 10.07.2026
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74 Ъъъ
Медуза е независима антируска платформа и се финансираше с пари от американското правителство - 15% от общото финансиране на "независимата" платформа идваха от Агенцията за международно развитие (USAID), но след като помощта беше замразена, парите започнаха да идват от Лондон, където живее Алексей Ковальов.
07:32 10.07.2026
75 Зарко
До коментар #24 от "Мишо":Ти там ли го видя! Много си осведомен.
07:32 10.07.2026
76 !!!
До коментар #32 от "анонимен":За Орландовска дупка чул ли си?
Ако не,-разпитай.
07:32 10.07.2026
77 Материала
До коментар #40 от "Свободен":Нашия материал е най-качествения това го знаем всички.
07:34 10.07.2026
78 Олга
07:37 10.07.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Путин
Вацев да даде интервю веднага, как пътят към Варшава и Берлин е отворен.
Коментиран от #92
07:39 10.07.2026
81 Предлагам
07:40 10.07.2026
82 анонимен
07:40 10.07.2026
83 ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ИСТОРИЯТА
До коментар #72 от "Гориил":Ленин е евреин изпратен в Русия с цял влак злато с цел разбиване не империята. Не е случайно, че Ленин създава няколко измислени националности и в последствие измислени държави на историческите руски земи. Това е е окраина.
07:41 10.07.2026
84 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:43 10.07.2026
85 Аре а не се баламосваме
Даже веке не е смешно, тоа наху ЙНИК е жалко и и Безпомощно НИЩО жество
Хехехехехехе
07:44 10.07.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
07:49 10.07.2026
88 ЗРИТЕЛ
07:50 10.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Софиянец
🇧🇬❤️🇷🇺
Коментиран от #94
07:51 10.07.2026
91 Откакто утрепаха готвачо
До коментар #46 от "Тити":Ватенките са превзели две села и половина.
07:52 10.07.2026
92 Хаха
До коментар #80 от "Путин":На са я превзели!
Ако питаш бандерите, същите още "бранят" Бахмут!
А переНЕмогата се движи стабилно в посока КиИв...
07:53 10.07.2026
93 Па тва село е на
Мани..зае БИ! АааааааХахахаха
Нъл се сещате коф отчаян загу бе няк и отре пка требе а си за да си мислиш че е нещо.. Велико?!?
АааааааХахахаха
07:53 10.07.2026
94 Цеко
До коментар #90 от "Софиянец":Ама колко руска смрадт измре?
Коментиран от #99
07:53 10.07.2026
95 дядо дръмпир
Атаката срещу Бук-М3 проправя пътя за въздушен удар
Според участващото подразделение, руската система Бук-М3 е била скрита в ивица гора и е покривала засегнатия участък на фронта. Преди украинските самолети да бъдат разположени, тази позиция трябваше да бъде премахната.Групата на Ласар съобщи, че тежък боен дрон е атакувал откритата позиция с три скидания. В резултат на това системата Бук-М3 беше изключена. Подразделението нарече противовъздушната отбрана "основното препятствие" за планираното разполагане на военновъздушните сили в този участък.
Едва тогава се появи безопасен въздушен коридор. Украинските военновъздушни сили използваха това, за да атакуват два руски командни пункта. Според подразделението, както щабът, така и резервният команден пункт са били поразени.
Видео, показващо и двете фази на операциятаГрупата на Ласар също публикува видео кадри от операцията във Facebook. Записите показват както атаката срещу
Коментиран от #98, #101
07:54 10.07.2026
96 дядо дръмпир
Видео, показващо и двете фази на операциятаГрупата на Ласар също публикува видео кадри от операцията във Facebook. Записите показват както атаката срещу системата Бук-М3, така и последвалите въздушни удари по двата руски командни пункта. Независимо потвърждение на записите първоначално не беше налично.Според United24Media украинският Генерален щаб вече е докладвал за нападение на руското военно летище Гвардийске на окупирания Кримски полуостров. По това време се говореше и за удари по два важни пътни моста и три складове за боеприпаси, използвани за руската военна логистика.
Коментиран от #108
07:57 10.07.2026
97 Ристе кьоравото
За ени 12 ЛЕПИЛАРЕ от МОЧАта питам...
Иихихихи
Коментиран от #103, #104
07:58 10.07.2026
98 Хаха
До коментар #95 от "дядо дръмпир":"United24Media" може да съобщава каквото и е кеф, но Константиновка изгуби "стратегическо значение", нали!?
Ако не вЕрваш, можеш да отидеш да помогнеш за переНЕмогата на място.....
07:58 10.07.2026
99 Хаха
До коментар #94 от "Цеко":Колко, колко...
Всеки път съотношението е 1000:30, пък ти смЕтай сато си нямаш работа...
Коментиран от #111
08:00 10.07.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Гост
До коментар #95 от "дядо дръмпир":Абе, деди, абе лудетино, кви ги нареждаш?
Ударили система БУК? Аха, скоро и Ясен, после и Минзухар! Руснаците им набраха лайката, на вся и всьо, ти тука за едип БУК се хвалиш? Я се напъни малко повече! Дай нещо по УАУ, бе, деди!!!
08:01 10.07.2026
102 Артилерист
Измислена е нова словесна гаргара на участието на САЩ във войната. Тръмп е нарекъл поощряването на укротероризма в дълбочина на руска територия "здравословна ескалация". Това много ми прилича на "ОТБРАНИТЕЛНИТЕ", нали, действия на САЩ в Иран сега, а преди това в Ирак, Либия, Югославия и навсякъде по света. Какво нещо, а? Американците имат близо 1000 военни "отбранителни" бази по целия свят, готови да се ОТБРАНЯВАТ на хиляди километри от територията си.
Украйна също беше поощрявана "здравословно да се отбранява" 8 години от 2014г с обстрели по мирните Донецк и Луганск...
08:02 10.07.2026
103 Руснак без крак
До коментар #97 от "Ристе кьоравото":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂↕️.
08:02 10.07.2026
104 А ти
До коментар #97 от "Ристе кьоравото":Му якдтем
08:02 10.07.2026
105 Факт
08:03 10.07.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Дон Корлеоне
08:03 10.07.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Прогнозна сметка
До коментар #32 от "анонимен":Внучето на баба Ванга вече е завършило осми клас и започнало да троли.
08:05 10.07.2026
111 Оно си личи
До коментар #99 от "Хаха":13 год , ..23 монголски ядрени Републики, Фюрер пеДо-фил и...ни ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ И ОБЛАСТЕН ГРАД
Ииииихххуууу Й
08:06 10.07.2026
112 Про сиа приключи
08:08 10.07.2026
113 Стига
08:08 10.07.2026
114 Дядо дръмпир-винаги точен
До коментар #108 от "Още ли си жив, бе дъртак":благодаря за пожеланието ви.С този плам и хъс вероятно ще ме изпреварите ...Колкото до истината за константиновка....Тя се владее на 34% от просиянските плъхове и на останалите до 99,99% от украинците.Въздуха над константиновка се владее от дронове на украйна и просиянците носят на гръб муниции.както при покровск където бяха избити огромно количество просиянци сега и тук ще бъде касапница на просиянци ,а путин номер 3 ще говори от тв и ще ви радва...
08:10 10.07.2026