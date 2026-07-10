Битката за Донбас: Константиновка е в пламъци, Киев и Москва в оспорвана битка за контрол

Ситуацията на бойното поле в Източна Украйна остава критична, като епицентърът на сблъсъците през изминалата нощ е стратегическият индустриален център Константиновка.

Въпреки изявленията на руското военно командване от по-рано този месец за „пълно превземане“ на града, актуалните данни към 6:00 часа сутринта българско време на 10 юли показват, че градът е разделен и в него се водят кървави улични боеве.

Нито Москва, нито Киев с абсолютен контрол

Според детайлен анализ на независимата платформа Meduza и сводки от терен, политическите декларации на Кремъл изпреварват реалната ситуация. Руската армия действително е успяла да напредне значително през изминалите седмици, овладявайки ключови обекти, включително завода за утежнителни материали край железопътната линия, което сериозно затруднява снабдяването на защитниците.

Въпреки това, украинските подразделения не са се изтеглили напълно. Части на ВСУ продължават да държат позиции както в централните квартали, така и в южните части на града, възползвайки се от факта, че руските флангови атаки през Долга балка и Новодмитровка все още не са успели да затворят пълно обкръжение.

Позицията на Украйна

В сутрешната си сводка Генералният щаб на ВСУ съобщи за интензивни атаки по целия източен фронт, като Константиновското направление остава най-горещата точка. През изминалото денонощие украинските сили са отблъснали над 16 директни руски щурма в самия град и близките подстъпи, а няколко мащабни сражения са продължили и в часовете преди разсъмване. Говорителят на ГЩ майор Андрий Ковалев потвърди, че руски пехотни групи проникват в градската зона, но подчерта, че ВСУ провеждат контрадиверсионни действия и градът не е паднал. Президентът Володимир Зеленски категорично отхвърли твърденията на Владимир Путин, наричайки ги „медийна кампания на Кремъл за оказване на натиск“.

Позицията на Русия

От своя страна руското Министерство на отбраната настоява, че „прочистването“ на Константиновка е в напреднала фаза и градът е поставен под оперативен контрол. Началникът на Генералния щаб на Русия Валерий Герасимов докладва, че превземането на този „ключов отбранителен възел“ от укрепената линия Славянск–Краматорск–Константиновка е стратегически успех за руската офанзива в Донецка област. През последните часове руската артилерия и авиация нанасят масирани удари по пътищата западно от града (в посока Дружковка), опитвайки се изцяло да изолират бойното поле.

Стратегическо значение

Константиновка, която преди войната имаше население от близо 78 000 души, е един от последните големи бастиони на Украйна в Донбас. Падането на града би отворило директен път за руските сили към Краматорск и Славянск – основните политически и военни цели на Москва в региона. Военните експерти обаче посочват, че дори руската армия да сломи напълно съпротивата в Константиновка през следващите дни, разрушенията в града и необходимостта от прегрупиране ще забавят евентуално по-нататъшно настъпление на север.