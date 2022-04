В червено светнаха борсовите табла в края на европейската търговия днес

Основните индекси на водещите фондови борси в Европа закриха с преобладаващ спад сесията днес, следвайки тенденцията на Уолстрийт, докато пазарът остава под натиск заради притесненията около лихвите, инфлацията, забавянето на растежа и войната в Украйна, предаде Си Ен Би Си.

Лондонската фондова борса направи изключение с макар и леко повишение на индекса FTSE 100, който закри магоре с 0,08 на сто до 7386,19 пункта.

Във Франкфурт DAX загуби 1,2 на сто до 13 756,4 пункта, а парижкият САС 40 се понижи с 0,54 на сто до 6414,57 пункта. е — European stocks closed lower on Tuesday, taking cues from Wall Street, as market sentiment continues to be rattled by interest rates, inflation, slowing growth and the war in Ukraine.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 отстъпи 0,8 на сто. Банките, технологичните дружества и автомобилният сектор са с най-глеми загуби в региона.

Междувременно спадът на Уолстрийt се задълбочава в следобедната търговия. Дау Джоунс вече е надолу с 1,44 на сто, Стандард енд Пуърс 500 - с цели 2,69 на сто, а Насдак - с 1,71 на сто.