Италия изпраща послание до Зеленски: „Губите войната, подпишете споразумението веднага“
  Тема: Украйна

Италия изпраща послание до Зеленски: „Губите войната, подпишете споразумението веднага“

26 Януари, 2026 13:54 545 9

Матео Салвини отдавна се застъпва за прекратяване на доставките на оръжие за Киев

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Италианският вицепремиер и лидер на партията „Лига“ Матео Салвини заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски би постъпил разумно, ако възможно най-скоро подпише мирно споразумение, предаде ТАСС.

„След всички пари, усилия и помощ, които е получил, Зеленски все още се оплаква. Приятелю, ти губиш войната, губиш хора, губиш доверие и достойнство. Подпиши мирно споразумение възможно най-скоро“, каза Салвини в обръщение към свои съпартийци. Думите му са разпространени чрез видеозапис в социалните мрежи.

Изказването идва след речта на Зеленски на Световния икономически форум в Давос, в която украинският президент отправи критики към Европейския съюз, обвинявайки го в липса на политическа решителност. Коментарите му предизвикаха остра реакция в Италия, като външният министър и вицепремиер Антонио Таяни ги определи като „неблагодарни“ спрямо ЕС.

Салвини отдавна настоява за прекратяване на военната помощ за Киев. Въпреки това партията му подкрепи в парламента указ за удължаване на помощта за Украйна до края на годината, с аргумента, че тя следва да бъде насочена основно към граждански цели.

Лидерът на „Лига“ вече е отправял остри критики към украинските власти, включително след корупционни скандали, които според него са допълнителен аргумент за спиране на подкрепата. Антонио Таяни обаче нееднократно е подчертавал, че външната политика на Италия се определя от правителството и премиера Джорджа Мелони.


  • 1 Атина Палада

    2 9 Отговор
    Русия 4-та година се мъчи в Донбас и се моли на Тръпм Украйна да им го отстъпи

    13:56 26.01.2026

  • 2 Атина Палада

    2 8 Отговор
    руската армия е позорно слаба и немощна

    13:56 26.01.2026

  • 3 Не сака

    4 1 Отговор
    Тулупа му с тулуп
    Нацитата ше го разпорят като каракуда
    По добре за него ако умори целия народ
    Тогава няма да има кой да му търси сметка

    13:57 26.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    4 3 Отговор
    Обърках се... нали печелеха?!
    Нали им плащаме 90 милиарда щото вече са пред портите на Москва...
    Ако подписват за мир що им плащаме купища пари за война?

    13:58 26.01.2026

  • 5 Подпишись

    1 1 Отговор
    СВО лочь

    13:58 26.01.2026

  • 6 Шопо

    4 2 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    13:59 26.01.2026

  • 7 Дас Хаген

    2 3 Отговор
    Да губят и продължават да искат! Орбан спомена че поискали 800 милиарда от ЕС за следващите десет години и им ги обещали! Да видим кой държави ще се нагърбят с предоставянето им!

    13:59 26.01.2026

  • 8 Соваж бейби

    0 2 Отговор
    Жалък наркоман ,Европа се измори от Украйна и украински мигранти !Подписвай веднага т,...а .... и си прибирай дезертьорите от тука.

    14:01 26.01.2026

  • 9 Zапрянов

    1 1 Отговор
    Не подписвай пращам ти вълнени ръкавички и каски

    14:02 26.01.2026

