Италия изпраща послание до Зеленски: „Губите войната, подпишете споразумението веднага“

Италианският вицепремиер и лидер на партията „Лига“ Матео Салвини заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски би постъпил разумно, ако възможно най-скоро подпише мирно споразумение, предаде ТАСС.

„След всички пари, усилия и помощ, които е получил, Зеленски все още се оплаква. Приятелю, ти губиш войната, губиш хора, губиш доверие и достойнство. Подпиши мирно споразумение възможно най-скоро“, каза Салвини в обръщение към свои съпартийци. Думите му са разпространени чрез видеозапис в социалните мрежи.

Изказването идва след речта на Зеленски на Световния икономически форум в Давос, в която украинският президент отправи критики към Европейския съюз, обвинявайки го в липса на политическа решителност. Коментарите му предизвикаха остра реакция в Италия, като външният министър и вицепремиер Антонио Таяни ги определи като „неблагодарни“ спрямо ЕС.

Салвини отдавна настоява за прекратяване на военната помощ за Киев. Въпреки това партията му подкрепи в парламента указ за удължаване на помощта за Украйна до края на годината, с аргумента, че тя следва да бъде насочена основно към граждански цели.

Лидерът на „Лига“ вече е отправял остри критики към украинските власти, включително след корупционни скандали, които според него са допълнителен аргумент за спиране на подкрепата. Антонио Таяни обаче нееднократно е подчертавал, че външната политика на Италия се определя от правителството и премиера Джорджа Мелони.