Европейският еко-тероризъм в действие - Германия забранява на шофьорите дистанционното палене на колите

26 Януари, 2026 17:30 3 981 28

Работата на място е ограничена и в други страни от ЕС

В Германия студените зимни сутрини не са рядкост, но сега, в името на екологичния пуританизъм, Toyota взе безпрецедентно решение: дистанционното подгряване на купето и размразяването на стъклата чрез мобилните приложения MyToyota и Lexus Link Plus вече е деактивирано. Оказва се, че технологичната екстра, която доскоро бе символ на лукс и комфорт, е попаднала под прицела на строгите германски разпоредби за опазване на околната среда.

Ако сте си мислели, че колата е вашата „крепост“, германското законодателство бързо ще ви обори. Властите там класифицират работата на двигателя на празен ход на паркинг като „ненужно замърсяване“ и „излишни емисии“. За да предпази клиентите си от солените глоби, предвидени в параграф 30 от местния Правилник за движение (StVO), японският производител просто „дръпна шалтера“ на софтуерната функция. Ралф Мюлер, говорител на компанията, потвърди, че актуализацията вече е в сила, оставяйки хиляди шофьори да стържат лед от стъклата по старомодния начин.

Интересното е, че този дигитален удар засяга само моделите с класически двигатели с вътрешно горене. Електрическите автомобили и plug-in хибридите (PHEV) остават незасегнати, тъй като те могат да затоплят интериора, черпейки енергия директно от батерията, без да пушат през ауспуха под прозорците на съседите. Това разделение ясно показва посоката на вятъра в Берлин – ако искате топъл старт в мразовитите дни, ще трябва да преминете към „зелената“ страна на мобилността.

Случаят обаче повдига един много по-дълбок и тревожен въпрос за собствеността в ерата на свързаните автомобили

Оказва се, че производителят – под натиска на държавата – може по всяко време дистанционно да премахне функция, за която потребителят вече е платил при покупката на колата. Германия не просто затяга климатичния колан, а на практика демонстрира как софтуерът може да се превърне в инструмент за контрол върху личната собственост. Така за собствениците на Lexus в Германия остава единствено утехата на класическото „Standheizung“ (печка), чието монтиране обаче е доста скъпо удоволствие на фона на доскоро безплатното приложение.

Германският прецедент с Lexus далеч не е изолиран случай на еко-тероризъм, а по-скоро първата плочка от доминото, което заплашва да промени навиците на шофьорите в цяла Европа. Макар към януари 2026 година да няма единна общоевропейска директива, която изрично да забранява дистанционното палене на двигателя, „примката“ около класическите автомобили се затяга чрез комбинация от местни закони и новия екологичен стандарт Euro 7.

Във Франция законодателството е почти толкова стриктно, колкото и в Германия. Работата на двигателя на място без уважителна причина е забранена, а глобите могат да достигнат до 135 евро. С настъпването на 2026-а френските регулатори засилват натиска върху производителите да ограничат софтуерно тези функции в мобилните приложения, подобно на случая в Германия. Италия също не остава по-назад – член 157 от италианския Кодекс за движението по пътищата предвижда санкции до 432 евро за работещ двигател по време на престой с цел поддържане на климатика или отоплението.

За собствениците на конвенционални бензинови и дизелови коли в Европа посланието е ясно: софтуерът на вашия автомобил вече не е ваш съюзник, а по-скоро инструмент на регулатора. Ако колата ви има достъп до интернет, очаквайте следващата актуализация да ви остави със стъргалка в ръка в мразовитите сутрини.


  • 1 Грозната истина

    31 1 Отговор
    След 20 години само мюслита и арабе ше има там

    Коментиран от #4

    17:31 26.01.2026

  • 2 Асамблея "Знаме на мира "

    26 4 Отговор
    Май наистина е време, над джендъротурскоарабската Германия да се вее отново руското знаме.

    Коментиран от #17

    17:32 26.01.2026

  • 3 Тези хептен полудяха

    19 1 Отговор
    Ми за кво е тогава тази екстра ?

    Коментиран от #16

    17:32 26.01.2026

  • 4 Лицемерни 60клуци

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Грозната истина":

    Заслужават си го...помниш Велком, хабиби,нали?

    17:33 26.01.2026

  • 5 ЕС да върви на м.йната си

    22 4 Отговор
    Стойте още в ЕС и утре ще ви направят график кога да ядете, колко да ядете и изобщо дали да ядете, а после ще ви кажат дали имате право да с...те и накрая ще ви забранят да се е. те докато не изчезнете. И всичко това е за ваше благо. Ай чИстит ви ЕС и Евро.
    Ма пък има бананиии.

    17:36 26.01.2026

  • 6 Вашта м..а

    14 2 Отговор
    Искат да наложат електричките, ама тая няма да стане.

    17:38 26.01.2026

  • 7 Спецназ

    14 0 Отговор
    ДАЙ да тръгна със заледен прозорец и да згазя некой!

    ТИЯ малоумни ли са или да??

    17:38 26.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    20 2 Отговор
    Абе вие за едно бръмчене на място мрънкате... а те вече говорят, че ще ти сложат лимит на това колко километра може да минаваш! На това колко храна може да си купуваш, може ли пиене да поръчаш!

    Ама вие наистина си нямате представа за какъв брутален терор се готвят и е на прага!

    17:39 26.01.2026

  • 9 Гост

    16 2 Отговор
    Малко ви биха руснаците, малко!!!

    17:41 26.01.2026

  • 10 име

    8 2 Отговор
    Това е от години, не става въпрос само за дистанционно палене, не става въпрос само лятото да е забранено колата да работи на място заради климатика, ами и зимата е забранено да си я запалиш за да загрее и да я изчистиш. Но зимата не знам някой да я спазва тая забрана, а и не глобяват. Не е точно еко-тероризъм, а някои чантаджии са се напънали да отчетат работа. Като ограничението до колко децибела може балоните да гърмят, щото некои жентърчета можело да се стреснат.

    17:41 26.01.2026

  • 11 Наблюдател

    10 2 Отговор
    Полицията в Германия никога не ми е правила проблем за запален двигател, докато колата не е в движение. Виж обаче, случвало се е да се върна до колата и някой германец дебил да ми я е изгасил и да ме гледа самодоволно, че чак и да ми чете конско какво "престъпление" съм извършил. Ама от къде да знае шваба, че аз не мога да я изгася и запаля поне 160 пъти на ден. Ама дреме му...мислят, че са прави.

    17:42 26.01.2026

  • 12 Механик

    4 3 Отговор
    Стадото е с изключително промити мозъци. От всякъде го яздят и стрижат, но стадото се кефи, че това се прави, за да има ред. Да, прави се да има ред, ама ред който е изгоден за овчаря-касапин.
    Онзи ден едва един безкрайно щастлив и горд ми се хвали: "Платих си ГРАЖДАНСКАТА и ВИНЕТКАТА."
    Изплюх се и заминах/

    17:46 26.01.2026

  • 13 Да,бе

    8 2 Отговор
    Време е нормалните да изтрепят ненормалните...Работата стана или те,или ние.Зелените мюслита под дъгата са излишни на континента...

    17:47 26.01.2026

  • 14 Анонимен

    10 1 Отговор
    Познай какво могат да правят с електричките през интернет. Само едно копче натискат и ти блокират, каквото си решат. Наскоро в Русия всички поршета така умряха.

    17:49 26.01.2026

  • 15 Очаквано

    8 1 Отговор
    Скоро, ако покажете че не сте послушни овце колата въобще няма да пали. Хората откога предупреждават, ама дoбитъka руча морава и преживя. Веднъж качат ли всички на електрички, на момента казвате сбогом на свободното придвижване.

    17:49 26.01.2026

  • 16 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тези хептен полудяха":

    Екстрите, господине/госпожо, са, за да си ги платим и да се похвалим у фейса какви екстри сме придобили.
    Да може като седнем на маса, дълбокомислено и с мъдро изражение да обявим пред всички, че колата ни "бацка, да знайш, ма мое да пали издалече".

    17:50 26.01.2026

  • 17 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Асамблея "Знаме на мира "":

    А ти съгласен ли си, пред прозореца сутрин да ти пуши двигател и да ти мирише на нафта у вас?

    Коментиран от #25

    17:51 26.01.2026

  • 18 ООрана държава

    8 0 Отговор
    А музичка може ли да си пуснем докато чистим снега и леда или и това не може?

    17:51 26.01.2026

  • 19 Аз като ви казвах още преди доста

    5 2 Отговор
    време, че ЕС е 🚾 вие не слушахте.Сега да се провери колко струва тази екстра и всички в съда задружно ЕС да им възстанови парите + сума за неудобство.Ако не в Брюксел да им напукат главните ама както си трябва.Утре ще ви махнат и климатиците.

    17:52 26.01.2026

  • 20 ЕСССР

    2 4 Отговор
    Другарката Урсула е великата Диктаторка! Да живей ЕСССР!

    17:56 26.01.2026

  • 22 Факти

    0 6 Отговор
    Глоби за включен двигател на празен ход има по цял свят. САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Сингапур, Тайван, ОАЕ, Израел, Австралия, Англия и Швейцария са някои примери извън ЕС. В Китай пък има такива мерки, че направо те отказваш да си купиш ДВГ. Дори и да го направиш, той задължително има система, която автоматично изключва двигателя като спреш. Това не е еко тероризъм, а нещо много полезно за здравето ни и за природата. Много мразя пушещи спрели коли. Всички коли трябва да бъдат електрически. Китай е на път да го постигне и можем само да се учим от тях.

    Коментиран от #24, #26, #28

    18:06 26.01.2026

  • 23 Дудов

    0 0 Отговор
    Смисъла ще е подобен като на протокола от Киото

    18:06 26.01.2026

  • 24 Буроффф

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Човек, промит мозък си. Жалко….

    18:32 26.01.2026

  • 25 Асамблея "Знаме на мира "

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    Що, на теб на село или в града, на маргаритки ли ти мирише,еколозе?

    18:42 26.01.2026

  • 26 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    всичко много хубаво, ама е прекалено скъпо да си "еко"

    18:53 26.01.2026

  • 27 Анджо

    1 0 Отговор
    Дали ще съм е колата или от вън все трябва да я подгрея малко преди да тръгна. Има чувството ,че от ден на ден ставяме по просто. Щели да намалят скоростта в градът на тридесет километра и тогава какво правим , ще замърсяваме още повече, ще караме само на втора скорост. За големите градове това е смъртоносно.

    18:55 26.01.2026

  • 28 Анджо

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    И така съсипваш двигателя по бързо. Аз го изключвам.

    18:57 26.01.2026