Европейският еко-тероризъм в действие - Германия забранява на шофьорите дистанционното палене на колите

В Германия студените зимни сутрини не са рядкост, но сега, в името на екологичния пуританизъм, Toyota взе безпрецедентно решение: дистанционното подгряване на купето и размразяването на стъклата чрез мобилните приложения MyToyota и Lexus Link Plus вече е деактивирано. Оказва се, че технологичната екстра, която доскоро бе символ на лукс и комфорт, е попаднала под прицела на строгите германски разпоредби за опазване на околната среда.

Ако сте си мислели, че колата е вашата „крепост“, германското законодателство бързо ще ви обори. Властите там класифицират работата на двигателя на празен ход на паркинг като „ненужно замърсяване“ и „излишни емисии“. За да предпази клиентите си от солените глоби, предвидени в параграф 30 от местния Правилник за движение (StVO), японският производител просто „дръпна шалтера“ на софтуерната функция. Ралф Мюлер, говорител на компанията, потвърди, че актуализацията вече е в сила, оставяйки хиляди шофьори да стържат лед от стъклата по старомодния начин.

Интересното е, че този дигитален удар засяга само моделите с класически двигатели с вътрешно горене. Електрическите автомобили и plug-in хибридите (PHEV) остават незасегнати, тъй като те могат да затоплят интериора, черпейки енергия директно от батерията, без да пушат през ауспуха под прозорците на съседите. Това разделение ясно показва посоката на вятъра в Берлин – ако искате топъл старт в мразовитите дни, ще трябва да преминете към „зелената“ страна на мобилността.

Случаят обаче повдига един много по-дълбок и тревожен въпрос за собствеността в ерата на свързаните автомобили

Оказва се, че производителят – под натиска на държавата – може по всяко време дистанционно да премахне функция, за която потребителят вече е платил при покупката на колата. Германия не просто затяга климатичния колан, а на практика демонстрира как софтуерът може да се превърне в инструмент за контрол върху личната собственост. Така за собствениците на Lexus в Германия остава единствено утехата на класическото „Standheizung“ (печка), чието монтиране обаче е доста скъпо удоволствие на фона на доскоро безплатното приложение.

Германският прецедент с Lexus далеч не е изолиран случай на еко-тероризъм, а по-скоро първата плочка от доминото, което заплашва да промени навиците на шофьорите в цяла Европа. Макар към януари 2026 година да няма единна общоевропейска директива, която изрично да забранява дистанционното палене на двигателя, „примката“ около класическите автомобили се затяга чрез комбинация от местни закони и новия екологичен стандарт Euro 7.

Във Франция законодателството е почти толкова стриктно, колкото и в Германия. Работата на двигателя на място без уважителна причина е забранена, а глобите могат да достигнат до 135 евро. С настъпването на 2026-а френските регулатори засилват натиска върху производителите да ограничат софтуерно тези функции в мобилните приложения, подобно на случая в Германия. Италия също не остава по-назад – член 157 от италианския Кодекс за движението по пътищата предвижда санкции до 432 евро за работещ двигател по време на престой с цел поддържане на климатика или отоплението.

За собствениците на конвенционални бензинови и дизелови коли в Европа посланието е ясно: софтуерът на вашия автомобил вече не е ваш съюзник, а по-скоро инструмент на регулатора. Ако колата ви има достъп до интернет, очаквайте следващата актуализация да ви остави със стъргалка в ръка в мразовитите сутрини.