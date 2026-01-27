Франция забрани социални мрежи за деца и младежи с решение на парламента

Долната камара на френския парламент одобри забрана за достъп до социални мрежи при деца и младежи под 15-годишна възраст. Текстът беше гласуван със 116 гласа "за" и 23 "против".
„Емоциите на нашите деца и тийнейджъри не са за продан или за манипулиране, нито от американски платформи, нито от китайски алгоритми“, каза президентът Еманюел Макрон във видео, излъчено в събота. Бившият премиер Габриел Атал, който председателства партията на Макрон в долната камара на Парламента каза, че се надява Сенатът да потвърди забраната до три седмици, за да може да влезе в сила през новата учебна година от 1-ви септември. Социалните платформи ще имат срок до 31 декември да деактивират съществуващи акаунти“, които тогава ще са извън закона.
Франс прес отбелязва, че с нарастващото използване на социалните мрежи расте и безпокойството, че младите прекарват твърде дълго време пред екрана, а това влияе негативно върху психичното им здраве. По подобие на закон за забрана на социалните медии, въведен в Австралия в края на миналата година, френският текст предвижда също забрана на мобилните телефони в гимназиите.
27 Януари, 2026
1 кон да виПРЪДНЕ фосттата
04:31 27.01.2026
2 кон да виПРЪДНЕ фосттата
04:36 27.01.2026
3 404
Младите хора отлагат родителството поради разходите за жилище и нестабилността и осиновяват домашни любимци като заместител. Това обаче има последствия: животните се превръщат в емоционална мебел". което влошава живота в градовете
05:03 27.01.2026
4 То така трябваше,
И чий го държахте 20 години, та не го ограничихте?
05:05 27.01.2026
5 Абе даже до 20 не трябва да ги пускат
Вън от мрежата, да не им гледам глупостите и там, да се ахмачат на друго място.
05:08 27.01.2026
6 Последния Софиянец
05:16 27.01.2026
7 хаха
За справка Китай и Русия са в статистиката с по около 400 човека на година. Разбира се, Китай не арестува, а направо реже дигиталния юан и не може да купуваш нищо от магазина, да пътуваш и т.н., та там няма много желаещи да се репчат.
05:52 27.01.2026