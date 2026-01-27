Новини
Франция забрани социални мрежи за деца и младежи с решение на парламента

27 Януари, 2026 05:27

Законопроектът беше гласуван със 116 гласа "за" и 23 "против"

Франция забрани социални мрежи за деца и младежи с решение на парламента - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Долната камара на френския парламент одобри забрана за достъп до социални мрежи при деца и младежи под 15-годишна възраст. Текстът беше гласуван със 116 гласа "за" и 23 "против".

„Емоциите на нашите деца и тийнейджъри не са за продан или за манипулиране, нито от американски платформи, нито от китайски алгоритми“, каза президентът Еманюел Макрон във видео, излъчено в събота. Бившият премиер Габриел Атал, който председателства партията на Макрон в долната камара на Парламента каза, че се надява Сенатът да потвърди забраната до три седмици, за да може да влезе в сила през новата учебна година от 1-ви септември. Социалните платформи ще имат срок до 31 декември да деактивират съществуващи акаунти“, които тогава ще са извън закона.

Франс прес отбелязва, че с нарастващото използване на социалните мрежи расте и безпокойството, че младите прекарват твърде дълго време пред екрана, а това влияе негативно върху психичното им здраве. По подобие на закон за забрана на социалните медии, въведен в Австралия в края на миналата година, френският текст предвижда също забрана на мобилните телефони в гимназиите.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кон да виПРЪДНЕ фосттата

    3 5 Отговор
    скоро и бананите ще забранят само дето скачахте по площадите

    04:31 27.01.2026

  • 2 кон да виПРЪДНЕ фосттата

    1 5 Отговор
    ващаМAМАда ЕБAпроста даЕБAф ГЪ3Ъда яЕБA

    04:36 27.01.2026

  • 3 404

    4 0 Отговор
    А пък в Англия в един от всеки три района кучетата вече са повече от децата, съобщава Independent.

    Младите хора отлагат родителството поради разходите за жилище и нестабилността и осиновяват домашни любимци като заместител. Това обаче има последствия: животните се превръщат в емоционална мебел". което влошава живота в градовете

    05:03 27.01.2026

  • 4 То така трябваше,

    4 1 Отговор
    ама що не търсите отговорност от този, който поддържа тази “социална” мрежа?
    И чий го държахте 20 години, та не го ограничихте?

    05:05 27.01.2026

  • 5 Абе даже до 20 не трябва да ги пускат

    2 0 Отговор
    Те там зад компа много са ербап и се блещят един на друг.
    Вън от мрежата, да не им гледам глупостите и там, да се ахмачат на друго място.

    05:08 27.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Скоро и в България.

    05:16 27.01.2026

  • 7 хаха

    0 0 Отговор
    Пропуска се една малка подробност. За да се гарантира, че потребителят не е дете, е нужна идентификация. Разбира се, тя е чрез лична карта или паспорт, снимки. Дали не е начин да се убие анонимността в интернет? Край на анонимните постове във форуми и социалки. От там властта може да си хареса всеки да му чука на вратата и да го опандизи като онези 12000 за 2025 във Великобритания. Франция е по-назад, но и тя е с над 2000 годишно. И, да, Австралия и Канада вече ползват системи за доказване на възрастта със същия процес като да заявиш онлайн банкиране или кредит. Ютуб, фейсбук, даже Гугъл някои търсения без такава идентификация не могат да се достъпят.
    За справка Китай и Русия са в статистиката с по около 400 човека на година. Разбира се, Китай не арестува, а направо реже дигиталния юан и не може да купуваш нищо от магазина, да пътуваш и т.н., та там няма много желаещи да се репчат.

    05:52 27.01.2026

Новини по държави:
