Франция забрани социални мрежи за деца и младежи с решение на парламента

Долната камара на френския парламент одобри забрана за достъп до социални мрежи при деца и младежи под 15-годишна възраст. Текстът беше гласуван със 116 гласа "за" и 23 "против".



„Емоциите на нашите деца и тийнейджъри не са за продан или за манипулиране, нито от американски платформи, нито от китайски алгоритми“, каза президентът Еманюел Макрон във видео, излъчено в събота. Бившият премиер Габриел Атал, който председателства партията на Макрон в долната камара на Парламента каза, че се надява Сенатът да потвърди забраната до три седмици, за да може да влезе в сила през новата учебна година от 1-ви септември. Социалните платформи ще имат срок до 31 декември да деактивират съществуващи акаунти“, които тогава ще са извън закона.



Франс прес отбелязва, че с нарастващото използване на социалните мрежи расте и безпокойството, че младите прекарват твърде дълго време пред екрана, а това влияе негативно върху психичното им здраве. По подобие на закон за забрана на социалните медии, въведен в Австралия в края на миналата година, френският текст предвижда също забрана на мобилните телефони в гимназиите.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 Оценка 3 от 4 гласа.