Мощната зимна буря в САЩ погуби най-малко 30 човека ВИДЕО

Най-малко 30 души загинаха в Съединените щати вследствие на мощна зимна буря, донесла лют студ, сняг и леден дъжд, съобщава Associated Press.

Бурята обхвана район, простиращ се на приблизително 2100 километра от Арканзас до Нова Англия. В някои райони паднаха между 30 и 50 сантиметра сняг. Температурите, включително студът от вятъра, паднаха до минус 31 градуса по Целзий. Синоптиците предупредиха за приток на арктически въздух и възможността за нова буря на Източното крайбрежие.

Сред жертвите са хора, смачкани от снегорини в Масачузетс и Охайо, тийнейджъри, загинали при инциденти с шейни в Арканзас и Тексас, и жена, намерена затрупана в Канзас. Осем тела бяха открити в Ню Йорк през уикенда.

Скъсани електропроводи оставиха над 560 000 клиенти без ток, предимно на юг. Въздушният транспорт е нарушен - Associated Press, позовавайки се на данни от FlightAware, съобщава за над 12 000 забавени или отменени полета.

На 24 януари, властите в повече от десет щата обявиха извънредно положение.