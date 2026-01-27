Мощната зимна буря в САЩ погуби най-малко 30 човека ВИДЕО

Най-малко 30 души загинаха в Съединените щати вследствие на мощна зимна буря, донесла лют студ, сняг и леден дъжд, съобщава Associated Press.
Бурята обхвана район, простиращ се на приблизително 2100 километра от Арканзас до Нова Англия. В някои райони паднаха между 30 и 50 сантиметра сняг. Температурите, включително студът от вятъра, паднаха до минус 31 градуса по Целзий. Синоптиците предупредиха за приток на арктически въздух и възможността за нова буря на Източното крайбрежие.
Сред жертвите са хора, смачкани от снегорини в Масачузетс и Охайо, тийнейджъри, загинали при инциденти с шейни в Арканзас и Тексас, и жена, намерена затрупана в Канзас. Осем тела бяха открити в Ню Йорк през уикенда.
Скъсани електропроводи оставиха над 560 000 клиенти без ток, предимно на юг. Въздушният транспорт е нарушен - Associated Press, позовавайки се на данни от FlightAware, съобщава за над 12 000 забавени или отменени полета.
На 24 януари, властите в повече от десет щата обявиха извънредно положение.
1 Коркова тапа
05:29 27.01.2026
2 Владимир Путин, президент
Всяка седмица в руските окопи от студ, глад, болести и Птиците на Мадяр умират по 5000 руснаци !!!
Мислите ли, не ме боли и натъжава ? Правилно - не ми пука. Доброволно са отишли , доброволно мрат.
Я нипричем👍😁
05:35 27.01.2026
3 Милен
05:35 27.01.2026
4 крайчо
05:45 27.01.2026
5 Жорко
05:50 27.01.2026