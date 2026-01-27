Новини
Мощната зимна буря в САЩ погуби най-малко 30 човека ВИДЕО

27 Януари, 2026 05:19, обновена 27 Януари, 2026 05:25 514 5

  • сащ-
  • буря-
  • загинали

Сред жертвите са хора, смачкани от снегорини, тийнейджъри, загинали при инциденти с шейни, и жена, намерена затрупана в Канзас

Мощната зимна буря в САЩ погуби най-малко 30 човека ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 30 души загинаха в Съединените щати вследствие на мощна зимна буря, донесла лют студ, сняг и леден дъжд, съобщава Associated Press.

Бурята обхвана район, простиращ се на приблизително 2100 километра от Арканзас до Нова Англия. В някои райони паднаха между 30 и 50 сантиметра сняг. Температурите, включително студът от вятъра, паднаха до минус 31 градуса по Целзий. Синоптиците предупредиха за приток на арктически въздух и възможността за нова буря на Източното крайбрежие.

Сред жертвите са хора, смачкани от снегорини в Масачузетс и Охайо, тийнейджъри, загинали при инциденти с шейни в Арканзас и Тексас, и жена, намерена затрупана в Канзас. Осем тела бяха открити в Ню Йорк през уикенда.

Скъсани електропроводи оставиха над 560 000 клиенти без ток, предимно на юг. Въздушният транспорт е нарушен - Associated Press, позовавайки се на данни от FlightAware, съобщава за над 12 000 забавени или отменени полета.

На 24 януари, властите в повече от десет щата обявиха извънредно положение.


САЩ
  • 1 Коркова тапа

    4 0 Отговор
    Дали в краварските медии съобщават за поледиците и пожарите със загинали деца,а тука през 14 минути ни осведомяват за там,айде по полека с навеждането

    05:29 27.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    1 3 Отговор
    30 человека.....
    Всяка седмица в руските окопи от студ, глад, болести и Птиците на Мадяр умират по 5000 руснаци !!!
    Мислите ли, не ме боли и натъжава ? Правилно - не ми пука. Доброволно са отишли , доброволно мрат.
    Я нипричем👍😁

    05:35 27.01.2026

  • 3 Милен

    2 0 Отговор
    Тия са по-зле и от Баце.

    05:35 27.01.2026

  • 4 крайчо

    1 0 Отговор
    не ми дреме, че тия имат проблеми! да не мислите, че на кухорогите им пука за нас! те дори не знаят къде е територията ни, камоли какво се случва тук! да вървят на м....... си!

    05:45 27.01.2026

  • 5 Жорко

    0 0 Отговор
    В Камчатка 5 метра сняг при тях 30-50 сантиметра. 🤔

    05:50 27.01.2026