Новини
Свят »
Тръмп вдига до 25% митата върху вноса от Южна Корея на автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти

Тръмп вдига до 25% митата върху вноса от Южна Корея на автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти

27 Януари, 2026 04:51, обновена 27 Януари, 2026 04:57 546 4

  • тръмп-
  • китай-
  • южна корея-
  • мита-
  • стармър

Премиерът на Великобритания Стармър започва посещение в Китай, първо за британски лидер от 8 г.

Тръмп вдига до 25% митата върху вноса от Южна Корея на автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "увеличава митата върху южнокорейския внос“ в САЩ, свързан с автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти, до 25%, предаде Ройтерс.

В същото време държавният глава обвини "законодателния орган на съюзника“, че "не се съобразява с търговското споразумение на страната с Вашингтон“, уточни световната агенция.

"Законодателният орган на Южна Корея не се съобразява със споразумението със Съединените щати“, написа Тръмп в социалните медии.

"Тъй като южнокорейският законодателен орган не е приел нашето историческо търговско споразумение, увеличавам МИТАТА за Южна Корея върху автомобили, дървен материал, фармацевтични продукти и всички други реципрочни МИТА от 15% на 25%“, обяви президентът на САЩ.

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър лети днес за Китай за първото посещение там на британски премиер от 8 години насам, потвърди неговата канцелария, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА.

Последната премиерска визита от страна на Обединеното кралство в Китай бе на Тереза Мей през 2018 г.

Тази седмица лидерът на Лейбъристката партия ще посети и Япония, уточниха от "Даунинг стрийт" 10.

Визитата ще бележи значим момент в усилията на Стармър да изгради мостове с Пекин след замразяването на китайско-британските отношения в последните години от управлението на предишното правителство - на консерватора Риши Сунак.

Посещението идва и след като правителството на Стармър одобри миналата седмица предизвикалите дискусии планове за строеж на огромното ново китайско посолство в Лондон. Страдата ще бъде най-голямата за дипломатическо представителство на Пекин в Европа.

В делегацията на британския министър-председател са включени водещи бизнесмени в контекста на желанието му да подобри търговските взаимоотношения със световната сила.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чичо Али Хаменей

    4 0 Отговор
    Айде тоз пак почна с неговите мита. Това човече не може и не може да разбере, че 1) тези мита не работят, и 2) че Американеца ги плаща.

    05:05 27.01.2026

  • 3 Уса

    2 1 Отговор
    Подкрепям 100%

    05:13 27.01.2026

  • 4 иво

    1 0 Отговор
    Какви ще ги д ъ рви онзи извратеният в Китай????

    05:32 27.01.2026