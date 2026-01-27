Тръмп вдига до 25% митата върху вноса от Южна Корея на автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "увеличава митата върху южнокорейския внос“ в САЩ, свързан с автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти, до 25%, предаде Ройтерс.



В същото време държавният глава обвини "законодателния орган на съюзника“, че "не се съобразява с търговското споразумение на страната с Вашингтон“, уточни световната агенция.



"Законодателният орган на Южна Корея не се съобразява със споразумението със Съединените щати“, написа Тръмп в социалните медии.



"Тъй като южнокорейският законодателен орган не е приел нашето историческо търговско споразумение, увеличавам МИТАТА за Южна Корея върху автомобили, дървен материал, фармацевтични продукти и всички други реципрочни МИТА от 15% на 25%“, обяви президентът на САЩ.

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър лети днес за Китай за първото посещение там на британски премиер от 8 години насам, потвърди неговата канцелария, цитирана от Пи Ей Мидия и ДПА.

Последната премиерска визита от страна на Обединеното кралство в Китай бе на Тереза Мей през 2018 г.



Тази седмица лидерът на Лейбъристката партия ще посети и Япония, уточниха от "Даунинг стрийт" 10.



Визитата ще бележи значим момент в усилията на Стармър да изгради мостове с Пекин след замразяването на китайско-британските отношения в последните години от управлението на предишното правителство - на консерватора Риши Сунак.



Посещението идва и след като правителството на Стармър одобри миналата седмица предизвикалите дискусии планове за строеж на огромното ново китайско посолство в Лондон. Страдата ще бъде най-голямата за дипломатическо представителство на Пекин в Европа.



В делегацията на британския министър-председател са включени водещи бизнесмени в контекста на желанието му да подобри търговските взаимоотношения със световната сила.