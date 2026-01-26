Новини
18 станаха жертвите след потъването на ферибот с над 350 пътници във Филипините ВИДЕО

26 Януари, 2026 06:33, обновена 27 Януари, 2026 04:32 1 401 5

Издирването продължава

18 станаха жертвите след потъването на ферибот с над 350 пътници във Филипините ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Броят на жертвите след потъването на ферибот във Филипините достигна 18, предаде Ройтерс.

Издирването продължава, съобщиха местните власти. В неизвестност все още са 10 души, уточнява филипинската Брегова охрана.

Говорителят на бреговата охрана - капитан Ноеми Каябяб, каза, че броят на пасажерите на борда на ферибота е фиксиран на 344. Първоначално са били обявени 359 пътници, но впоследствие е било изяснено, че 15 души от списъка не са се качили на борда.

Броят на спасените е 316, потвърди Каябяб пред репортери.

Трагедията се е разиграла в 1:50 ч. след полунощ вчера местно време (19:50 ч. бълг. вр. в неделя), когато фериботът "Триша Керстин 3" е потеглил за Холо в провинция Сулу от Замбоанга. От бреговата охрана уточняват, че разрешеният брой на пътниците за този тип ферибот е бил 352.

Разследването е в ход, така че властите все още не могат да назоват точната причина за потъването на плавателния съд.


Филипини
