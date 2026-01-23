Новини
Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ, заяви румънският президент

Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ, заяви румънският президент

23 Януари, 2026 10:06 611 24

Съединените щати представляват важен стратегически партньор за сигурността на Румъния, каза Никушор Дан

Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ, заяви румънският президент - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румъния и Европа имат нужда от партньорство със Съединените щати, заяви румънският президент Никушор Дан от Брюксел, където участва на извънредно заседание на европейските държавни и правителствени ръководители. Това става ясно от информация на администрацията на държавния глава, предаде БТА.

„Съединените щати представляват важен стратегически партньор за сигурността на Румъния. За щастие на този (Европейски) съвет това мнение беше споделено от много от страните от ЕС“, отбеляза Никушор Дан. Той обаче побърза да допълни, че трансатлантическите отношения напоследък преминават през трудни времена, с напрежение и прекъсвания, но смята, че има достатъчно причини те да продължат.

В отговор на въпрос за липсата на решение относно поканата за членство на Румъния в Съвета за мир и коментарите, че всъщност това е отказ, Никушор Дан заяви:

„Ще обсъдим всички тези неща по-късно, по-подробно. Осъзнавате ли, че това не е прост въпрос, това е устав, който ангажира румънската държава с международен въпрос“.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Хитрата лисица Бойко Борисов пак отърва кожата.Осигури си спокойно пенсиониране.

    Коментиран от #15

    10:08 23.01.2026

  • 2 Съвета за Мир

    7 0 Отговор
    Веселин Вълчев: Дипломатът обаче предупреди, че най-вероятно след три години ще се наложи да платим членски внос в размер на 1 милиард долара за днешното решение на кабинета. Сумата е непосилна за България и покрива бюджета на няколко министерства.


    През първите три години ще бъде безплатно, но след три години ще трябва да се заплати вноска от 1 млрд. долара. Всеки един член след три години ще трябва да плати тази сума

    Коментиран от #3, #6, #18

    10:10 23.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Съвета за Мир":

    По устав първата година се плаща 1 млрд долара иначе изхвърчаш.

    Коментиран от #7, #17

    10:12 23.01.2026

  • 4 Българин

    6 0 Отговор
    Точно това направи и Желязкоя! Той ни пръсъедини, към Съвета за Мир! Сега сем заедно с Беларус и Унгария, в обединен фронт срещу сороската Чума!

    10:12 23.01.2026

  • 5 Мистър Бийн

    5 0 Отговор
    И той да каже нещо казано му от другаде!

    10:13 23.01.2026

  • 6 Дон Дони

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Съвета за Мир":

    А ако се наложи на третата да платим и трите по милиард какво правим?

    Коментиран от #10

    10:15 23.01.2026

  • 7 Съвета за мир

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Явно е сиренце в капанчето за мишки. И България се хвана , като най- умна. Желязков на своя глава го е решил. Без решение на НС.

    Коментиран от #11, #12

    10:15 23.01.2026

  • 8 бай Иван

    5 2 Отговор
    Ха,ха, ха! Никошор Дан е румънският мистър Бийн . Пълно е с клипове на загубилия се в церемонията румънски мистър Бийн . На нивото на наш чехльо е. А и на Байдън объркан на международна конференция. След като ние избрахме човек като Чехльо ,то румънците да не останат назад направиха същото.

    Коментиран от #13

    10:15 23.01.2026

  • 9 Тодор Тагарев, военен министър

    2 6 Отговор
    Дано и нашите управляващи разбират това - никакво партньорство с абсолютно безполезна Русия !!!
    Да си дига МОЧАта, гробищата и домой. Га стане цивилизована, богата държава да се пробва пак.

    10:15 23.01.2026

  • 10 Както винаги

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дон Дони":

    лижем.

    10:17 23.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Съвета за мир":

    Имаме два пътя-Борда на Тръмп или БРИКС

    10:19 23.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ами събирайте куфарите

    2 0 Отговор
    И марш да ви няма при вашите партньори.

    10:22 23.01.2026

  • 15 Да му

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нарушим спокойството?

    10:23 23.01.2026

  • 16 Политкоректен расист

    1 0 Отговор
    Подлоги 🤮🤮🤮

    10:28 23.01.2026

  • 17 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не е така. Три години е гратисният период, защото след точно толкова Тръмп няма да е президент. Тази бутафорна организация е мъртво родена и няма да просъществува. Целта на Тръмп е нобеловата награда за мир. Той е обсебен от нея. Обама има такава, а той много му завижда.

    Коментиран от #21

    10:29 23.01.2026

  • 18 Ние затова

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Съвета за Мир":

    след 3 години, ще напуснем. Може и да не се наложи, защото приключили мандата на Тръм, следващия президент ще закрие Съвета за мир 😆

    10:30 23.01.2026

  • 19 Хубаво,

    1 0 Отговор
    че имате нужда от партньорство, но Тръмп има нужда да командва партньорите си и не търпи откази.

    10:34 23.01.2026

  • 20 Иван

    0 0 Отговор
    Това ли е овцата, която САЩ избраха за президент на Румъния?

    10:35 23.01.2026

  • 21 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Факти":

    Ако през първата година не платиш 1 млрд долара на третата те изхвърлят.

    Коментиран от #23, #24

    10:35 23.01.2026

  • 22 Иван

    0 0 Отговор
    Природните ресурси на Румъния принадлежат на САЩ, заяви Джей Ди Ванс.

    10:37 23.01.2026

  • 23 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Не!!! На третата година те изхвърлят, ако не платиш отново един милиард долара.......тоест по един милиард на всеки три години........ционисткият боклук Доналд Тръмп беше казал по 2% за терористичното НАТО-ОТАН, след това каза по 5%....... този милиард ще стане 2-3 милиарда.

    10:44 23.01.2026

  • 24 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Последния Софиянец":

    Недопустимо е Хора като тебе да дават Мнение,както и да изговарят Лъжа след Лъжа,тупайки дсе в гърдите че говорят самата истина.НЯМА ОТКЪДЕ да го знаеш това за 1 Милиард Долара Членски внос който следва да бъде платен от Участниците във Форума,след като НИЕ - ПО-УМНИТЕ от тебе не сме чували за него.Ако обаче СЪВСЕМ ХИПОПЕТИЧНО допуснем че може да се случи Нужда от плащането на тоя Милиард който ако Първата година не бъде платен ,на "Третата" членът бива изхвърлен както твърдиш,то решението е просто:НЕ плащаме първата година,НЕ плащаме и втората,а в началото на Третата ИЗЛИЗАМЕ В "БОЛНИЧНИ" чааак до началото на Четвъртата година!И понеже такива като тебе ПРЕКАЛИХТЕ с Тъпоъгълните си "Изяви",ще дам Преидложение "където трябва"да бъдете ТРАЙНО Цензурирани,т.е. СЪС ЗАБРАНА да ползвате Привилегиите на Нормалните хора.Мдааа...!:)

    10:59 23.01.2026

