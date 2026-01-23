Румъния и Европа имат нужда от партньорство със САЩ, заяви румънският президент

Румъния и Европа имат нужда от партньорство със Съединените щати, заяви румънският президент Никушор Дан от Брюксел, където участва на извънредно заседание на европейските държавни и правителствени ръководители. Това става ясно от информация на администрацията на държавния глава, предаде БТА.
„Съединените щати представляват важен стратегически партньор за сигурността на Румъния. За щастие на този (Европейски) съвет това мнение беше споделено от много от страните от ЕС“, отбеляза Никушор Дан. Той обаче побърза да допълни, че трансатлантическите отношения напоследък преминават през трудни времена, с напрежение и прекъсвания, но смята, че има достатъчно причини те да продължат.
В отговор на въпрос за липсата на решение относно поканата за членство на Румъния в Съвета за мир и коментарите, че всъщност това е отказ, Никушор Дан заяви:
„Ще обсъдим всички тези неща по-късно, по-подробно. Осъзнавате ли, че това не е прост въпрос, това е устав, който ангажира румънската държава с международен въпрос“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
10:08 23.01.2026
2 Съвета за Мир
През първите три години ще бъде безплатно, но след три години ще трябва да се заплати вноска от 1 млрд. долара. Всеки един член след три години ще трябва да плати тази сума
Коментиран от #3, #6, #18
10:10 23.01.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Съвета за Мир":По устав първата година се плаща 1 млрд долара иначе изхвърчаш.
Коментиран от #7, #17
10:12 23.01.2026
4 Българин
10:12 23.01.2026
5 Мистър Бийн
10:13 23.01.2026
6 Дон Дони
До коментар #2 от "Съвета за Мир":А ако се наложи на третата да платим и трите по милиард какво правим?
Коментиран от #10
10:15 23.01.2026
7 Съвета за мир
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Явно е сиренце в капанчето за мишки. И България се хвана , като най- умна. Желязков на своя глава го е решил. Без решение на НС.
Коментиран от #11, #12
10:15 23.01.2026
8 бай Иван
Коментиран от #13
10:15 23.01.2026
9 Тодор Тагарев, военен министър
Да си дига МОЧАта, гробищата и домой. Га стане цивилизована, богата държава да се пробва пак.
10:15 23.01.2026
10 Както винаги
До коментар #6 от "Дон Дони":лижем.
10:17 23.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Съвета за мир":Имаме два пътя-Борда на Тръмп или БРИКС
10:19 23.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами събирайте куфарите
10:22 23.01.2026
15 Да му
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нарушим спокойството?
10:23 23.01.2026
16 Политкоректен расист
10:28 23.01.2026
17 Факти
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Не е така. Три години е гратисният период, защото след точно толкова Тръмп няма да е президент. Тази бутафорна организация е мъртво родена и няма да просъществува. Целта на Тръмп е нобеловата награда за мир. Той е обсебен от нея. Обама има такава, а той много му завижда.
Коментиран от #21
10:29 23.01.2026
18 Ние затова
До коментар #2 от "Съвета за Мир":след 3 години, ще напуснем. Може и да не се наложи, защото приключили мандата на Тръм, следващия президент ще закрие Съвета за мир 😆
10:30 23.01.2026
19 Хубаво,
10:34 23.01.2026
20 Иван
10:35 23.01.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Факти":Ако през първата година не платиш 1 млрд долара на третата те изхвърлят.
Коментиран от #23, #24
10:35 23.01.2026
22 Иван
10:37 23.01.2026
23 Иван
До коментар #21 от "Последния Софиянец":Не!!! На третата година те изхвърлят, ако не платиш отново един милиард долара.......тоест по един милиард на всеки три години........ционисткият боклук Доналд Тръмп беше казал по 2% за терористичното НАТО-ОТАН, след това каза по 5%....... този милиард ще стане 2-3 милиарда.
10:44 23.01.2026
24 оня с коня
До коментар #21 от "Последния Софиянец":Недопустимо е Хора като тебе да дават Мнение,както и да изговарят Лъжа след Лъжа,тупайки дсе в гърдите че говорят самата истина.НЯМА ОТКЪДЕ да го знаеш това за 1 Милиард Долара Членски внос който следва да бъде платен от Участниците във Форума,след като НИЕ - ПО-УМНИТЕ от тебе не сме чували за него.Ако обаче СЪВСЕМ ХИПОПЕТИЧНО допуснем че може да се случи Нужда от плащането на тоя Милиард който ако Първата година не бъде платен ,на "Третата" членът бива изхвърлен както твърдиш,то решението е просто:НЕ плащаме първата година,НЕ плащаме и втората,а в началото на Третата ИЗЛИЗАМЕ В "БОЛНИЧНИ" чааак до началото на Четвъртата година!И понеже такива като тебе ПРЕКАЛИХТЕ с Тъпоъгълните си "Изяви",ще дам Преидложение "където трябва"да бъдете ТРАЙНО Цензурирани,т.е. СЪС ЗАБРАНА да ползвате Привилегиите на Нормалните хора.Мдааа...!:)
10:59 23.01.2026