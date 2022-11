САЩ не виждат признаци, че Русия се готви да използва ядрени оръжия

САЩ не виждат никакви признаци, че Русия се готви да използва ядрени оръжия във войната в Украйна. Това увери говорителят на Белия дом Джон Кърби, допълвайки, че няма конкретен коментар относно доклада на американския вестник The New York Times за провеждането на дискусии по темата, предаде Агенция "Фокус".



"От самото начало бяхме ясни, че коментарите на Русия относно потенциалното използване на ядрени оръжия са дълбоко обезпокоителни и ние ги приемаме сериозно. Продължаваме да наблюдаваме ситуацията, доколкото можем, но не виждаме индикации, че Русия се подготвя за употреба на такива оръжия“, подчерта говорителят на Белия дом.



По-рано The New York Times съобщи, че "наскоро“ високопоставени руски военни лидери са провели разговори за това кога и как Москва може да използва тактическо ядрено оръжие в Украйна. Източници от американската администрация твърдят, че държавният глава на Руската федерация Владимир Путин не е участвал в срещата, проведена на фона на засилващата се ядрена реторика и неуспехите на армията на Москва на бойното поле в Украйна.

