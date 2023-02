Фон дер Лайен пристигна в Киев

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е пристигнала в Киев с екип от комисари в четвъртък, ден преди срещата на върха Украйна-Европейски съюз в разкъсваната от война страна.

"Радвам се, че се връщам в Киев, за четвърти път след нахлуването на Русия. Заедно сме тук, за да покажем, че ЕС стои на страната на Украйна толкова твърдо, колкото никога досега. И за да задълбочим още повече нашата подкрепа и сътрудничество", написа тя в Туитър.

"Пристигнах в Киев, за да изпратя най-силния сигнал за подкрепата на ЕС към всички украинци", написа в "Туитър" и върховният комисар по външна политика Жозеп Борел, като уточни, че помощта на ЕС за Киев от началото на конфликта възлиза на 50 млрд. евро, предаде "БНР".

http:// Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023