Крал Чарлз и Камила кацнаха в Германия

Крал Чарлз и кралица Камила кацнаха в Германия на първото си държавно посещение - тридневна обиколка в страната, предадоха Дейли мейл и Standard.uk.

http:// King Charles and Camilla, Queen Consort arrive in Berlin for first overseas state visit

https://t.co/QadCt57lFc

— Evening Standard (@EveningStandard) March 29, 2023

Чарлз и Камила казаха в съвместно изявление, публикувано в официалния им акаунт в Twitter, че за тях е „голяма радост“ да могат да развият „дългогодишното приятелство" между двете нации.

В знак на уважение към кралските особи два изтребителя Typhoon ескортираха техния самолет, докато той се приближаваше до правителственото летище Берлин-Бранденбург.

Чарлз и Камила бяха посрещнати със салют от 21 оръдия и прелитане на два изтребителя, след като кацнаха в Берлин.

Двойката трябваше да долети от Париж, но посещението им във Франция беше отменено, заради силната вълна на гражданските протести в страната, пише Нова ТВ.

http:// LIVE: King Charles and Camilla arrive in Berlin https://t.co/xte8t4zeke

— Reuters (@Reuters) March 29, 2023