Проф. Михаил Константинов: Честните избори не са работа на отделен министър

20 Февруари, 2026 19:26 1 330 63

Той подчерта, че основната задача на служебното правителство е да осигури нормалното функциониране на държавата

Честните и свободни избори са задължение на изборната администрация и на Министерския съвет, а не на специално създадена длъжност „министър за честните избори“. Така математикът проф. Михаил Константинов коментира новата позиция в служебния кабинет, която остана вакантна само след едно денонощие. По повод присъдата на Стоил Цицелков проф. Константинов подчерта в „Денят на живо”, че тя публикувана и е от 2015 г. за шофиране след употреба на алкохол. „Днес за такова провинение се влиза в затвора, но тогава санкцията не беше такава“, отбеляза той и допълни, че съществува и период на реабилитация.

Според него ДАНС е трябвало да извърши предварителна проверка на всички висши назначения. Той изрази твърдата си позиция, че всеки, който шофира след употреба на алкохол е „готов да извърши умишлено убийство.

Проф. Константинов подчерта, че основната задача на служебното правителство е да осигури нормалното функциониране на държавата. „Първата му допълнителна цел е да произведе честни и свободни избори“, каза той.

Според него няма основание предварително да се заема позиция „за“ или „против“ конкретни министри в състава на служебния кабинет. Той обаче посочи, че министърът на правосъдието трябва ясно да обясни дали е ходатайствал за „педофилската секта от „Петрохан“. В същото време проф. Константинов е категоричен, че съществените промени в съдебната система трябва да бъдат оставени на редовен парламент и редовно правителство, а не да се правят в условията на служебен мандат.

По отношение на конституционните изменения той отбеляза, че неразпускането на парламента е „единственото хубаво нещо“ в направените промени.

Според него България трудно намира правилното си позициониране в сложната международна среда. „Има нюанси. Не можем абсолютно безспорно да следваме всички политики на Европейския съюз“, заяви той, като отправи критика към настоящото управление на съюза.


  • 1 отврат

    30 3 Отговор
    А ТОЗ САМО КАТО ГО ЗЪРНАХ , И ОБИЛНО ..ОВЪРНАХ !

    19:27 20.02.2026

  • 2 Хемус

    13 5 Отговор
    България е има няма 6 млн.население и според данни на ЦРУ от тези 6 млн.са 700-800 до 1 млн.цигaни. В Украйна която е около 40 млн.циганите са 48 хил.предимно бежанци които се ползват за изследвания. Според руската ТАСС - "Ромите в Украйна: жертва на нацисткия геноцид"

     Виктор Черешин ТАСС

    2.08.2023 2 август 2023
    Според Уикипедиа -
    Циганите са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 47 587 души, или 0,09 % от населението на страната. Цигани в Украйна.
    Да вземем Румъния която е 20 млн.- 535 148 хил.според последното преброяване.
    Смъртта на България - само факти!

    Ето истинската картина: през 2050 г. циганите в България ще са 3 млн., турците 1,2 млн, а българите – 800 000. В момента населението на страната реално е 5,7 млн. След 20 години циганите ще са болшинство. София е около 2 млн души. По-голяма част от населението е концентрирано в 6-7 града. Селата умират. Пришълци от изток и Африка ще заселят обезлюдените територии.


    Това не е част от апокалиптичен филм или книга. Това са данни на специалистите по демографските въпроси. Нацията ни е най-застрашена от цял свят от изчезване. Номер едно сме по смъртност, раждаемостта е под криичния минимум. Народът ни се топи. На кой му пука... Политиците нехаят, заети с личните и партийните си интереси. Вероятността през 2050 г. българите да са около 800 000 души е огромна

    Коментиран от #3, #5, #20, #21, #52

    19:28 20.02.2026

  • 3 Стенли

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Хемус":

    Само се замислете. В света има разпръснати 12 милиона цигани а само в 6-милионна България са 1 милион. В другата част на света който е 8 милиарда са останалите 11 милиона цигани. В Уикипедиа пише че най много цигани като дял на населението са в нашата страна "поради толерантността на Българите към тях". Същите цигани след 20 години ще убиват ,тормозят ,и ще карат като роби вашите деца и внуци да работят за тях срещу парче хляб и когато вече са немощни ще ги убият да не ги хранят. Кой нормален етнос докато има възможност няма да реши този проблем когато още не е станало късно? В Украйна са го решили или както руснаците се възмущават " циганите в Украйна жертва на нацисткия режим". Но Украйна мисли за населението си за разлика от нас Българите!

    19:28 20.02.2026

  • 4 хаха

    14 3 Отговор
    Я тиху-миху, че да не викна Рашко и да те вкара в кауша бе м@нго!

    19:29 20.02.2026

  • 5 Данко

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хемус":

    И още нещо. Правешкия сатрап тодор живков-яшар внесе и 350 хиляди циганина прогонени от Сърбия и Гърция уж да ги интегрира с нас а те вилнееха и бяха с привилегии спрямо Българите. Сега техните размножили се потомства грабят и тероризират България.

    Коментиран от #7

    19:29 20.02.2026

  • 6 Долу хунтата

    24 2 Отговор
    Тоя продажник е гербаджия 🖕

    19:29 20.02.2026

  • 7 гробар

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Данко":

    Комунистите решиха да интегрират тези внесени от Сърбия и Гърция цигани като им раздаваха безплатни общински жилища в блокове където живееха Българите. Ние си ги плащахме а на тях безплатно. Циганите започнаха да вкарват кокошки ,пyйки а дама от Шумен беше написала че в апартамент вкарали и кон.Всичко тънеше в мръсотия, плъзваха зарази. Дойде демокрацията тези цигани започнаха да разпродават подарените им жилища в градовете и купуваха с парите къщи по селата а останалите пари изпиваха. Помните ли първите демократични избори на 10 юни 1990 г ? 100 процента от цигaните гласуваха за БКП. По време на предизборната кампания тумби цигани се хвърляха пред колите които с високоговорители агитираха за СДС и с палеца нагоре ( символа на червените) крещяха " БКП ,БКП" ....И момотеха "като дойдат тези сдс-то ще ни накарат да работим"

    Коментиран от #9

    19:30 20.02.2026

  • 8 студент

    18 1 Отговор
    А този е единственият професор в света по нищоговорене , и получава пари за това от мафията която управлява територията !

    19:30 20.02.2026

  • 9 Минко

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "гробар":

    Помните ли февруарските протести 2013 г. за високите сметки за ток които прераснаха в анти-правителствен метеж и свалиха първото правителство на борисов? Започнаха от Варна и лидер на протеста там беше Иван Петров. Иван Петров бивш футболист на ЖСК-Спартак (Варна) така се казваше тогава футболния клуб. 1984 или 85 не помня точно коя от двете ЖСК -Спартак се падна в турнира за КНК с Английския Ман.Юнайтед. Тогава имаше 3 Европейски турнира КЕШ ,КНК и УЕФА. На мача в Англия Иван Петров и други двама от нашите влизат в голям универсален магазин с дрехи в Манчестър и гледат като индианци. Има всичко и дънки и дънкови якета ,маркови тениски...В нашите магазини дънкови облекла нямаше само в Кореком с долари. На черно 1 долар -5 лв. Едно яке 40 долара в кореком - 1 заплата в България. Влизат нашите гледат няма охрана. Пълнят сакове,чанти и си тръгват. Излизат и на 10 метра от магазина заобиколени от полиция. А в магазина всичко се следи с камери,в специална стая Секюрити на смяна. Отде да знаят наште и да са чували за камери. Живеехме в един концлагер. После медиите на острова ни съжаляваха населението и пишеха "беднички българите и те са хора"

    Коментиран от #14

    19:30 20.02.2026

  • 10 А НЕЧЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

    18 0 Отговор
    Са работа единствено на Константинов.

    19:31 20.02.2026

  • 11 Бендида

    23 0 Отговор
    То хубаво,но ако ДАНС трябва да проверява всичко, дедо Мишо какво би станало с Желязков - костинбродски, Дельо - фактурата, Горанов - магнитски и ....т н. , да не се връщам назад във времето.:))
    ,,Според него ДАНС е трябвало да извърши предварителна проверка на всички висши назначения. "

    Коментиран от #23

    19:31 20.02.2026

  • 12 Дъртото

    18 0 Отговор
    не отстъпва. Няма да се махне без шут в задните части

    19:32 20.02.2026

  • 13 ТОЗИ Е СЪЩЕСТВЕНО КОРУМПИРАН

    14 1 Отговор
    Росенчо с хотела е като чавдарче пред този.

    19:33 20.02.2026

  • 14 Минко

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Минко":

    И още нещо- отбора на ЖСК-Спартак Варна се върна от Англия с 3-ма човека по малко. Тримата поискаха политическо убежище в Англия. Тогава западните държави даваха на всеки който успее да избяга от комунистическия геноцид. Осигуряваха ти дом храна и средства за живот. Биха избягали целия отбор но близките в България щяха да ги арестуват

    19:36 20.02.2026

  • 15 Иван Кръстев

    5 2 Отговор
    Сега остава и Асен циганина, да каже че в риомските махали не се копуват гласове на изборите.

    19:36 20.02.2026

  • 16 Тити на Кака

    3 5 Отговор
    Оооооо, когато министърът е дрогиран алкохолик, който лъже без да му мигне окото - баш той може да оправи проблема с честността в държавата!
    Ще я оправи така, както съдебно сертифицираният финансов мошеник оправи бюджета в мандата си на министър на финансите 😂😂😂

    19:37 20.02.2026

  • 17 Стенли

    6 4 Отговор
    Оплаквате се че сега малко ви плащат? А през комунизма да работите без пари като деца? На 14 г.8-ми клас август месец лятна бригада в някое село ЗАДЪЛЖИТЕЛНА иначе те изключват от у-ще. Закарват ви в натъпкан раздрънкан "Чавдар" в селото а там селяните събрани на мегдана. Да "приютят" ученици бригадири в замяна на безплатно зърно. Натъпкват ви 3-ма в една стаичка,дават ви дочени дрехи и на другия ден ви извозват на полето да берете домати което е на земята. Цял летен ден наведен като в каторга. Ако успееш случайно да избягаш като се направиш на болен че умираш те връщат в града да чистиш в училището и подготвяш за 1-ия учебен ден 15 септември. Чистиш и шкуреш паркета,бършеш прозорците. Не като сега затова има фирми. На 16 години задължително НВО (военно обучение). Още деца ви извозват в гората на палатки ,да разглобявате автомати "Калачников",да тичате по полета и шубраци. Смесено момчета и момичета. А образованието било безплатно ли? Сега е безплатно. Тогава учиш в някоя гимназия или техникум и си задължен след уволнението от казармата да работиш в предприятие или завод където са те разпределили 3 години за това че са те изучили. Ако не отидеш на работа да платиш на комунистическата държава около 3 хил.лв.при заплати тогава около 250 лв. Пример мой земляк в по възрастен от мен в завода в който като ученик ме задължаваха да ходя на стаж видях името му защото не отишъл на работа - Николай Стойков Бъчваров 2,890 лв.да заплати. Идва 18 -годишнината ти. Задълж

    19:37 20.02.2026

  • 18 А твоя

    12 1 Отговор
    работа ли е , бе сметачо , чия работа е , че десетки години сипеш глупотевини с жалък опит да манипулираш мнението на обществото ?

    19:37 20.02.2026

  • 19 Сивият кардинал Константин

    12 0 Отговор
    се произнесе Как се манипулират избори по негов тип и този измисленият герой нямаше или по-точно щеше да бъде купен и то така че щеше да изчезне от България към някоя топла дестинация за цял живот и поколенията след него. Мишо е светило

    19:37 20.02.2026

  • 20 Стенли

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хемус":

    Идва 18 -годишнината ти. Задължителна 2-годишна военна служба иначе те съдят за държавна измяна. Условията 39 пъти по лоши и кошмарни от условията в сегашните затвори. И по време на службата те карат в някое селско ТКЗС да берете ябълки или грозде безплатно за да издържате комунистическата върхушка. И като минат 2-те години 3-месечна "задръжка" се казваше. Пратен по полета или стопанства да работите безплатно. Не,не съм го прочел това някъде. А съм съвременник преживял това. По зловещо от феодализма и крепостничеството в средновековието. А сега сте разглезени - малко ви плащали? А при правешкия сатрап живков и комунизма да сте роби без пари или в затвора? Най хубавите ви години от 15 до 22 подложени на геноцид и в затвор без да сте извършили престъпление.

    19:38 20.02.2026

  • 21 гробар

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хемус":

    На 26 април 1986 г.гръмнa Чернобилската АЕЦ. Комунистическите caтрапи консумираха пакетирана храна внос от чужбина. А от Българското население скриха за аварията и на 1 май изкараха народа на манифестацията под проливния радиоактивен дъжд. Единствено Българската секция на радио "Свободна Европа" предупреждаваха но от комунистическите служби я заглушаваха и ако те хванат че я слушаш те съдеха и вкарваха в затвора. Журналистите от "Свободна Европа" Владимир Костов ,Велко Верин ,Величко Пейчев и другите които бяха успели да избягат от режима предупреждаваха хората да не излизат на манифестацията и че Чернобил е гръмнaл. Затова сега има бyм в България на раковите заболявания. През месец юни 1986 г. започваше световното първенство в Мексико. Мачовете бяха през ноща. Ние като ученици по това време трябваше да ходим на военно обучение в 1 село. Мaйора който преподаваше по военно обучение мереше с 1 уред тревата около училището и казваше "няма радиация ще отиваме". В гoрата няма телевизори, а и по това време 1 руски телевизор ТЕМП струваше 870 лв.при заплати 200 лв. Над 4 заплати за 1 руски 150 кг.телевизор а сега с 1 заплата 2 плaзми. Добре че си взех болничен от познати доктори и не отидох и гледах мачовете от световното. Този мрaкобесен,античовешки режим беше по злoвещ от рoбството преди 8 века.

    19:38 20.02.2026

  • 22 Копи

    3 12 Отговор
    ,,Новият служебен министър е заявил, че още тази вечер или в понеделник ще предложи на президента Илияна Йотова да освободи главния секретар на МВР и зам.-главния секретар на ведомството. Дечев очевидно не познава закона, тъй като президентът назначава и освобождава с указ само главния секретар на МВР.

    Това е брутален прецедент в работата на полицията, защото досега никога не се е стигало до уволнението на професионалисти и експерти в разследването по конкретен казус и то при условие, че в много голяма степен са си свършили работата.

    Според нашите източници ПП-ДБ очевидно искат да заличат всички следи около тази трагедия, които водят директно към кръгове около „Продължаваме промяната и демократична България“.

    Президент Йотова, ти нормална ли си изобщо?! Двамата с твоя Радев и пасмината му, която нареди това безумно правителство, имате ли представа какви малоумия престъпни вършите в угода на вашите простоидиоти сектанти?!"

    19:44 20.02.2026

  • 23 Сринах се

    11 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бендида":

    Дедо Мишо😆
    Дедото и бабето Мика требе да се вземат.😆👀

    19:45 20.02.2026

  • 24 Аз помня и друго

    9 4 Отговор
    През 80-те години от Американското посолство разлепиха на вратите и оградата списък с имената на мисионерите в България - партийни велможи от ЦК на БКП , активни борци ,народни артисти и т.н. Веднага посолството в радиус на 200 метра беше оградено с танкове ,бтр-и на българската армия...Хората си купуваха бинокли да гледат от сградите наоколо

    Коментиран от #25, #29

    19:47 20.02.2026

  • 25 На милионерите в България

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Аз помня и друго":

    А обикновените хорица блъскаха за 200-250 лева

    Коментиран от #34

    19:49 20.02.2026

  • 26 Козелов

    5 1 Отговор
    Според него нормално е в махалите, което става на изборите, директно го заяви в Тв ефир.

    19:49 20.02.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    3 9 Отговор
    Целта на Правителство "Педофили" е да направи ала бала на изборите. Но настъпи мотиката още първия ден. Лама Гюро направи аки.

    Коментиран от #47

    19:54 20.02.2026

  • 28 Мнение

    4 1 Отговор
    Не знам как доцент Узунова понася този негодник, благодарение на когото умрелите гласуват за ГЕРББ

    19:58 20.02.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Аз помня и друго":

    Това са глупости. Косулския отдел беше в центъра на София, до площад Света Неделя, тогава се казваше площад Ленин, бар Астория беше в същата сграда. Новото посолство го построиха при демокрацията.

    Коментиран от #32

    20:06 20.02.2026

  • 30 факти

    4 1 Отговор
    Кардамски: Кой разреши у нас да кацат самолети на САЩ за удар срещу Иран?

    Коментиран от #46

    20:10 20.02.2026

  • 31 Марис

    2 1 Отговор
    А дали ти нямаш нищо общо с нечетните избори ??!!!

    Коментиран от #35

    20:11 20.02.2026

  • 32 Май не си бил роден още

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    В началото на 1980-те американското посолство в София залепва на вратата си списък на милионерите в България. Милиция загражда улица "Съборна" пред американското посолство, както днес полицията в Ню-Йорк загражда Wall Street, да не би хората да излезнат да демонстрират Occupy.

    Но служители от БНБ, намираща се срещу посолството, успяват с бинокъл да прочетат имената на другарите:

    Тодор Живков,
    Огнян Дойнов,
    Пенчо Кубадински,
    Милко Балев,
    Андрей Луканов,
    Георги Атанасов,
    Гриша Филипов,
    Георги Георгиев Гец,
    Коста Цонев,
    Георги Калоянчев,
    Лили Иванова,
    Хачо Бояджиев

    Коментиран от #37, #39, #45

    20:11 20.02.2026

  • 33 факти

    3 0 Отговор
    на 23 и 24 затварят летище София

    20:13 20.02.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "На милионерите в България":

    Заплатата беше 120лв. Със средно специално 145лв., с висше 175лв.

    Коментиран от #36

    20:13 20.02.2026

  • 35 Марис

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Марис":

    нечестните

    20:13 20.02.2026

  • 36 Това 70-те години

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Данко Харсъзина":

    Във втората половина на 80-те 220-280 лв.

    Коментиран от #48

    20:14 20.02.2026

  • 37 Имаше още много имена

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Май не си бил роден още":

    Някой спомня ли си и други имена, освен описаните?
    Да помогне този списък да го допълним.

    20:15 20.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "Май не си бил роден още":

    Тогава бях студент, но това не си го спомням. Възможно е да съм забравил. Бар Астория си го спомням много добре. Май бяха заградили улицата от към площад Света Неделя... Май имаше нещо такова.

    Коментиран от #44

    20:17 20.02.2026

  • 40 абсолют

    3 0 Отговор
    "Затварят летище "Васил Левски" на 23-и и 24-и февруари. Остава отворено само за военни полети, което означава, че най-вероятно САЩ тогава се готвят да ударят Иран." Това каза журналистът Валентин Кардамски, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай Колев.

    20:18 20.02.2026

  • 41 Имаше едно правило

    3 0 Отговор
    За колективната и индивидуалната отговорност

    20:19 20.02.2026

  • 42 гнас

    1 0 Отговор
    защо на цивилно летище

    20:20 20.02.2026

  • 43 Горски

    2 0 Отговор
    В политическата ни ферма сме виждали много животни, които и днес храним в яслата. Да не говорим за клетъчно отглежданите кокошки в държавната и общинска администрация. Имаме зверове и малки котенца , бейби прасенца и лешояди. Но днес вече фауната се разнообрази и с професори социолози. Да, ние сме един вдъхновен резерват , само дето не сме открили още огъня.

    20:21 20.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Май не си бил роден още":

    Почвам да се досещам като че ли... Но не на оградата. До самия вход на посолството имаше едни табла. Там май го бяха плеснали този списък и милицията беше преградила цялата улица.

    Коментиран от #51

    20:22 20.02.2026

  • 46 Знаеш ли

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "факти":

    къде е Иран?

    20:24 20.02.2026

  • 47 Кажи нещо

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    За фен...танила...

    Коментиран от #49

    20:28 20.02.2026

  • 48 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Това 70-те години":

    280лв.ми беше стипендията но аз бях стипендиант на АЕЦ Козлодуй. Тогава се занимавах с черна борса и чендж и заплати не ме интетесуваха.

    20:29 20.02.2026

  • 49 Данко Харсъзина

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Кажи нещо":

    Не зная.

    20:31 20.02.2026

  • 50 тиририрам

    1 0 Отговор
    Остава да кажете, че не са работа и на правителството!😏

    20:36 20.02.2026

  • 51 Да и докарали

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Данко Харсъзина":

    И военни машини и КПП имаше да не мине оттам някой гражданин

    Коментиран от #55

    20:40 20.02.2026

  • 52 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хемус":

    И кой ни е виновен?!?
    Не можем да си снаправим държава и това е. Няма Всичко опити се окзаха неуспешни. Сега трябва да решим, под кой да се настроим. Реалните опции са Турция, Русия и САЩ. Реално хората са за Турция, но има и много платени соросоиди, които ни тикат към ционистите!

    20:40 20.02.2026

  • 53 М Константинов е закоравял мошенник!

    4 1 Отговор
    Борисов е 20год на власт благодарения на тоя измамник!

    20:48 20.02.2026

  • 54 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Честни избори ще има тогава,когато се въведе глас "против" дадена партия.Аз не съм длъжен да гласувам " за" който и да е от тези слабоумни милиционери.А ако не гласувам,това пак е "за" цялата пасмина,наречена "статукво".

    20:53 20.02.2026

  • 55 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "Да и докарали":

    Военни машини не съм видял. Имаше прегради като тези дето слагат при протестите. То и не беше нужно. Никой не смееше да премине.
    Аз една вечер се бях налюскал в Рубин, и когато минах край посолството се застоях и загледах в таблата. Имаше някакви снимки от щатите, тези табла бяха на културния център. После ме викаха в милицията да ме питат какво съм гледал. Как разбраха кой съм, и кой ме е видял, като беше 1 часа през нощта на идея си нвмам.
    Дори когато беше отворена улицата за минувачи, никой не се заглеждаше. Хората ги беше страх.

    20:58 20.02.2026

  • 56 Истината е нужна

    4 1 Отговор
    Дър.тият всезнайко математикът Константинов е яростно ревнив...как може някой друг да разбира повече от избори от него.Това е "българинът", който разбира от всичко от финанси до футбол и държи той да е номер 1!!!
    Цицелков има следните прегрешения:
    1.Като младеж е хванат да шофира след употреба на алкохол-0,8 промила(не е съден, не му е отнета книжката)
    2.Обвинен е, че е спал с момиче в Гана на 16г..там раждат на 14г.
    3. Задругата на Тиквата и Прасето е в ступор, че има човек компетентен относно изборите от международен мащаб и купуването е в опасност!
    ВЪПРЕКИ ВСИЧКИ СЛУГИ НА ОЛИГАРХИЯТА-Тошко Африкански, Копейкин, ГЕРБ и ДПС-НН ИЗБОРИТЕ ЩЕ ИМАТ ДРУГО ЛИЦЕ др.Константинов!

    20:59 20.02.2026

  • 57 дядото

    2 1 Отговор
    още по-малко са твоя работа,дърт измамнико

    20:59 20.02.2026

  • 58 Крий се

    2 2 Отговор
    Е на теб ясно е ,че всеки ти пречи за да вадиш за пореден път манипулирани данни за тези които те държат на хранилка ! Нали така си купи къщата в …. И така си на луканки! Така си купи и луксозен живот с любовница първескиня ! Брей че хитрец си ти !

    21:02 20.02.2026

  • 59 Офф

    2 2 Отговор
    Може ли да не го каните този. Омръзна ми от глупави и купени хора.

    21:04 20.02.2026

  • 60 АМАН ОТ.СТСРИ КУКУФЕНДРЛИ.ИЗКУКУ

    1 1 Отговор
    А ДА ТРВБВА ДА ИМА И МИНИСТЪР И.КОМИСИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА МНОГОТО ТЪРТЕЙ ЗДРАВИ И ПРАВИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ И ЗАКРИВАНЕ НС НЯКОЙ ЗАЕМАНИ ДЛЪЖНОСТИ ССМО И САМО ЗА ПЛЯМОАНЕ И ГОЛЕМИ ЗАПЛАТИ ЗС ЛУДО. ИЗТОЧВАЛИ бюджета на България и изяждаши социалните и по важни плащания.

    21:14 20.02.2026

  • 61 слугинаж

    2 2 Отговор
    Този трябва ,ако има чест и достойнство да се засрами и повече да не се показва!

    21:21 20.02.2026

  • 62 Пешо

    1 1 Отговор
    Само Пеевски и Бойко могат да говорят кога са честни платените избори.

    21:49 20.02.2026

  • 63 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Подлога

    22:05 20.02.2026

