Проф. Михаил Константинов: Честните избори не са работа на отделен министър

Честните и свободни избори са задължение на изборната администрация и на Министерския съвет, а не на специално създадена длъжност „министър за честните избори“. Така математикът проф. Михаил Константинов коментира новата позиция в служебния кабинет, която остана вакантна само след едно денонощие. По повод присъдата на Стоил Цицелков проф. Константинов подчерта в „Денят на живо”, че тя публикувана и е от 2015 г. за шофиране след употреба на алкохол. „Днес за такова провинение се влиза в затвора, но тогава санкцията не беше такава“, отбеляза той и допълни, че съществува и период на реабилитация.
Според него ДАНС е трябвало да извърши предварителна проверка на всички висши назначения. Той изрази твърдата си позиция, че всеки, който шофира след употреба на алкохол е „готов да извърши умишлено убийство.
Проф. Константинов подчерта, че основната задача на служебното правителство е да осигури нормалното функциониране на държавата. „Първата му допълнителна цел е да произведе честни и свободни избори“, каза той.
Според него няма основание предварително да се заема позиция „за“ или „против“ конкретни министри в състава на служебния кабинет. Той обаче посочи, че министърът на правосъдието трябва ясно да обясни дали е ходатайствал за „педофилската секта от „Петрохан“. В същото време проф. Константинов е категоричен, че съществените промени в съдебната система трябва да бъдат оставени на редовен парламент и редовно правителство, а не да се правят в условията на служебен мандат.
По отношение на конституционните изменения той отбеляза, че неразпускането на парламента е „единственото хубаво нещо“ в направените промени.
Според него България трудно намира правилното си позициониране в сложната международна среда. „Има нюанси. Не можем абсолютно безспорно да следваме всички политики на Европейския съюз“, заяви той, като отправи критика към настоящото управление на съюза.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 отврат
19:27 20.02.2026
2 Хемус
Виктор Черешин ТАСС
2.08.2023 2 август 2023
Според Уикипедиа -
Циганите са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 47 587 души, или 0,09 % от населението на страната. Цигани в Украйна.
Да вземем Румъния която е 20 млн.- 535 148 хил.според последното преброяване.
Смъртта на България - само факти!
Ето истинската картина: през 2050 г. циганите в България ще са 3 млн., турците 1,2 млн, а българите – 800 000. В момента населението на страната реално е 5,7 млн. След 20 години циганите ще са болшинство. София е около 2 млн души. По-голяма част от населението е концентрирано в 6-7 града. Селата умират. Пришълци от изток и Африка ще заселят обезлюдените територии.
Това не е част от апокалиптичен филм или книга. Това са данни на специалистите по демографските въпроси. Нацията ни е най-застрашена от цял свят от изчезване. Номер едно сме по смъртност, раждаемостта е под криичния минимум. Народът ни се топи. На кой му пука... Политиците нехаят, заети с личните и партийните си интереси. Вероятността през 2050 г. българите да са около 800 000 души е огромна
Коментиран от #3, #5, #20, #21, #52
19:28 20.02.2026
3 Стенли
До коментар #2 от "Хемус":Само се замислете. В света има разпръснати 12 милиона цигани а само в 6-милионна България са 1 милион. В другата част на света който е 8 милиарда са останалите 11 милиона цигани. В Уикипедиа пише че най много цигани като дял на населението са в нашата страна "поради толерантността на Българите към тях". Същите цигани след 20 години ще убиват ,тормозят ,и ще карат като роби вашите деца и внуци да работят за тях срещу парче хляб и когато вече са немощни ще ги убият да не ги хранят. Кой нормален етнос докато има възможност няма да реши този проблем когато още не е станало късно? В Украйна са го решили или както руснаците се възмущават " циганите в Украйна жертва на нацисткия режим". Но Украйна мисли за населението си за разлика от нас Българите!
19:28 20.02.2026
4 хаха
19:29 20.02.2026
5 Данко
До коментар #2 от "Хемус":И още нещо. Правешкия сатрап тодор живков-яшар внесе и 350 хиляди циганина прогонени от Сърбия и Гърция уж да ги интегрира с нас а те вилнееха и бяха с привилегии спрямо Българите. Сега техните размножили се потомства грабят и тероризират България.
Коментиран от #7
19:29 20.02.2026
6 Долу хунтата
19:29 20.02.2026
7 гробар
До коментар #5 от "Данко":Комунистите решиха да интегрират тези внесени от Сърбия и Гърция цигани като им раздаваха безплатни общински жилища в блокове където живееха Българите. Ние си ги плащахме а на тях безплатно. Циганите започнаха да вкарват кокошки ,пyйки а дама от Шумен беше написала че в апартамент вкарали и кон.Всичко тънеше в мръсотия, плъзваха зарази. Дойде демокрацията тези цигани започнаха да разпродават подарените им жилища в градовете и купуваха с парите къщи по селата а останалите пари изпиваха. Помните ли първите демократични избори на 10 юни 1990 г ? 100 процента от цигaните гласуваха за БКП. По време на предизборната кампания тумби цигани се хвърляха пред колите които с високоговорители агитираха за СДС и с палеца нагоре ( символа на червените) крещяха " БКП ,БКП" ....И момотеха "като дойдат тези сдс-то ще ни накарат да работим"
Коментиран от #9
19:30 20.02.2026
8 студент
19:30 20.02.2026
9 Минко
До коментар #7 от "гробар":Помните ли февруарските протести 2013 г. за високите сметки за ток които прераснаха в анти-правителствен метеж и свалиха първото правителство на борисов? Започнаха от Варна и лидер на протеста там беше Иван Петров. Иван Петров бивш футболист на ЖСК-Спартак (Варна) така се казваше тогава футболния клуб. 1984 или 85 не помня точно коя от двете ЖСК -Спартак се падна в турнира за КНК с Английския Ман.Юнайтед. Тогава имаше 3 Европейски турнира КЕШ ,КНК и УЕФА. На мача в Англия Иван Петров и други двама от нашите влизат в голям универсален магазин с дрехи в Манчестър и гледат като индианци. Има всичко и дънки и дънкови якета ,маркови тениски...В нашите магазини дънкови облекла нямаше само в Кореком с долари. На черно 1 долар -5 лв. Едно яке 40 долара в кореком - 1 заплата в България. Влизат нашите гледат няма охрана. Пълнят сакове,чанти и си тръгват. Излизат и на 10 метра от магазина заобиколени от полиция. А в магазина всичко се следи с камери,в специална стая Секюрити на смяна. Отде да знаят наште и да са чували за камери. Живеехме в един концлагер. После медиите на острова ни съжаляваха населението и пишеха "беднички българите и те са хора"
Коментиран от #14
19:30 20.02.2026
10 А НЕЧЕСТНИТЕ ИЗБОРИ
19:31 20.02.2026
11 Бендида
,,Според него ДАНС е трябвало да извърши предварителна проверка на всички висши назначения. "
Коментиран от #23
19:31 20.02.2026
12 Дъртото
19:32 20.02.2026
13 ТОЗИ Е СЪЩЕСТВЕНО КОРУМПИРАН
19:33 20.02.2026
14 Минко
До коментар #9 от "Минко":И още нещо- отбора на ЖСК-Спартак Варна се върна от Англия с 3-ма човека по малко. Тримата поискаха политическо убежище в Англия. Тогава западните държави даваха на всеки който успее да избяга от комунистическия геноцид. Осигуряваха ти дом храна и средства за живот. Биха избягали целия отбор но близките в България щяха да ги арестуват
19:36 20.02.2026
15 Иван Кръстев
19:36 20.02.2026
16 Тити на Кака
Ще я оправи така, както съдебно сертифицираният финансов мошеник оправи бюджета в мандата си на министър на финансите 😂😂😂
19:37 20.02.2026
17 Стенли
19:37 20.02.2026
18 А твоя
19:37 20.02.2026
19 Сивият кардинал Константин
19:37 20.02.2026
20 Стенли
До коментар #2 от "Хемус":Идва 18 -годишнината ти. Задължителна 2-годишна военна служба иначе те съдят за държавна измяна. Условията 39 пъти по лоши и кошмарни от условията в сегашните затвори. И по време на службата те карат в някое селско ТКЗС да берете ябълки или грозде безплатно за да издържате комунистическата върхушка. И като минат 2-те години 3-месечна "задръжка" се казваше. Пратен по полета или стопанства да работите безплатно. Не,не съм го прочел това някъде. А съм съвременник преживял това. По зловещо от феодализма и крепостничеството в средновековието. А сега сте разглезени - малко ви плащали? А при правешкия сатрап живков и комунизма да сте роби без пари или в затвора? Най хубавите ви години от 15 до 22 подложени на геноцид и в затвор без да сте извършили престъпление.
19:38 20.02.2026
21 гробар
До коментар #2 от "Хемус":На 26 април 1986 г.гръмнa Чернобилската АЕЦ. Комунистическите caтрапи консумираха пакетирана храна внос от чужбина. А от Българското население скриха за аварията и на 1 май изкараха народа на манифестацията под проливния радиоактивен дъжд. Единствено Българската секция на радио "Свободна Европа" предупреждаваха но от комунистическите служби я заглушаваха и ако те хванат че я слушаш те съдеха и вкарваха в затвора. Журналистите от "Свободна Европа" Владимир Костов ,Велко Верин ,Величко Пейчев и другите които бяха успели да избягат от режима предупреждаваха хората да не излизат на манифестацията и че Чернобил е гръмнaл. Затова сега има бyм в България на раковите заболявания. През месец юни 1986 г. започваше световното първенство в Мексико. Мачовете бяха през ноща. Ние като ученици по това време трябваше да ходим на военно обучение в 1 село. Мaйора който преподаваше по военно обучение мереше с 1 уред тревата около училището и казваше "няма радиация ще отиваме". В гoрата няма телевизори, а и по това време 1 руски телевизор ТЕМП струваше 870 лв.при заплати 200 лв. Над 4 заплати за 1 руски 150 кг.телевизор а сега с 1 заплата 2 плaзми. Добре че си взех болничен от познати доктори и не отидох и гледах мачовете от световното. Този мрaкобесен,античовешки режим беше по злoвещ от рoбството преди 8 века.
19:38 20.02.2026
22 Копи
Това е брутален прецедент в работата на полицията, защото досега никога не се е стигало до уволнението на професионалисти и експерти в разследването по конкретен казус и то при условие, че в много голяма степен са си свършили работата.
Според нашите източници ПП-ДБ очевидно искат да заличат всички следи около тази трагедия, които водят директно към кръгове около „Продължаваме промяната и демократична България“.
Президент Йотова, ти нормална ли си изобщо?! Двамата с твоя Радев и пасмината му, която нареди това безумно правителство, имате ли представа какви малоумия престъпни вършите в угода на вашите простоидиоти сектанти?!"
19:44 20.02.2026
23 Сринах се
До коментар #11 от "Бендида":Дедо Мишо😆
Дедото и бабето Мика требе да се вземат.😆👀
19:45 20.02.2026
24 Аз помня и друго
Коментиран от #25, #29
19:47 20.02.2026
25 На милионерите в България
До коментар #24 от "Аз помня и друго":А обикновените хорица блъскаха за 200-250 лева
Коментиран от #34
19:49 20.02.2026
26 Козелов
19:49 20.02.2026
27 Данко Харсъзина
Коментиран от #47
19:54 20.02.2026
28 Мнение
19:58 20.02.2026
29 Данко Харсъзина
До коментар #24 от "Аз помня и друго":Това са глупости. Косулския отдел беше в центъра на София, до площад Света Неделя, тогава се казваше площад Ленин, бар Астория беше в същата сграда. Новото посолство го построиха при демокрацията.
Коментиран от #32
20:06 20.02.2026
30 факти
Коментиран от #46
20:10 20.02.2026
31 Марис
Коментиран от #35
20:11 20.02.2026
32 Май не си бил роден още
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":В началото на 1980-те американското посолство в София залепва на вратата си списък на милионерите в България. Милиция загражда улица "Съборна" пред американското посолство, както днес полицията в Ню-Йорк загражда Wall Street, да не би хората да излезнат да демонстрират Occupy.
Но служители от БНБ, намираща се срещу посолството, успяват с бинокъл да прочетат имената на другарите:
Тодор Живков,
Огнян Дойнов,
Пенчо Кубадински,
Милко Балев,
Андрей Луканов,
Георги Атанасов,
Гриша Филипов,
Георги Георгиев Гец,
Коста Цонев,
Георги Калоянчев,
Лили Иванова,
Хачо Бояджиев
Коментиран от #37, #39, #45
20:11 20.02.2026
33 факти
20:13 20.02.2026
34 Данко Харсъзина
До коментар #25 от "На милионерите в България":Заплатата беше 120лв. Със средно специално 145лв., с висше 175лв.
Коментиран от #36
20:13 20.02.2026
35 Марис
До коментар #31 от "Марис":нечестните
20:13 20.02.2026
36 Това 70-те години
До коментар #34 от "Данко Харсъзина":Във втората половина на 80-те 220-280 лв.
Коментиран от #48
20:14 20.02.2026
37 Имаше още много имена
До коментар #32 от "Май не си бил роден още":Някой спомня ли си и други имена, освен описаните?
Да помогне този списък да го допълним.
20:15 20.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Данко Харсъзина
До коментар #32 от "Май не си бил роден още":Тогава бях студент, но това не си го спомням. Възможно е да съм забравил. Бар Астория си го спомням много добре. Май бяха заградили улицата от към площад Света Неделя... Май имаше нещо такова.
Коментиран от #44
20:17 20.02.2026
40 абсолют
20:18 20.02.2026
41 Имаше едно правило
20:19 20.02.2026
42 гнас
20:20 20.02.2026
43 Горски
20:21 20.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Данко Харсъзина
До коментар #32 от "Май не си бил роден още":Почвам да се досещам като че ли... Но не на оградата. До самия вход на посолството имаше едни табла. Там май го бяха плеснали този списък и милицията беше преградила цялата улица.
Коментиран от #51
20:22 20.02.2026
46 Знаеш ли
До коментар #30 от "факти":къде е Иран?
20:24 20.02.2026
47 Кажи нещо
До коментар #27 от "Данко Харсъзина":За фен...танила...
Коментиран от #49
20:28 20.02.2026
48 Данко Харсъзина
До коментар #36 от "Това 70-те години":280лв.ми беше стипендията но аз бях стипендиант на АЕЦ Козлодуй. Тогава се занимавах с черна борса и чендж и заплати не ме интетесуваха.
20:29 20.02.2026
49 Данко Харсъзина
До коментар #47 от "Кажи нещо":Не зная.
20:31 20.02.2026
50 тиририрам
20:36 20.02.2026
51 Да и докарали
До коментар #45 от "Данко Харсъзина":И военни машини и КПП имаше да не мине оттам някой гражданин
Коментиран от #55
20:40 20.02.2026
52 Българин
До коментар #2 от "Хемус":И кой ни е виновен?!?
Не можем да си снаправим държава и това е. Няма Всичко опити се окзаха неуспешни. Сега трябва да решим, под кой да се настроим. Реалните опции са Турция, Русия и САЩ. Реално хората са за Турция, но има и много платени соросоиди, които ни тикат към ционистите!
20:40 20.02.2026
53 М Константинов е закоравял мошенник!
20:48 20.02.2026
54 Файърфлай
20:53 20.02.2026
55 Данко Харсъзина
До коментар #51 от "Да и докарали":Военни машини не съм видял. Имаше прегради като тези дето слагат при протестите. То и не беше нужно. Никой не смееше да премине.
Аз една вечер се бях налюскал в Рубин, и когато минах край посолството се застоях и загледах в таблата. Имаше някакви снимки от щатите, тези табла бяха на културния център. После ме викаха в милицията да ме питат какво съм гледал. Как разбраха кой съм, и кой ме е видял, като беше 1 часа през нощта на идея си нвмам.
Дори когато беше отворена улицата за минувачи, никой не се заглеждаше. Хората ги беше страх.
20:58 20.02.2026
56 Истината е нужна
Цицелков има следните прегрешения:
1.Като младеж е хванат да шофира след употреба на алкохол-0,8 промила(не е съден, не му е отнета книжката)
2.Обвинен е, че е спал с момиче в Гана на 16г..там раждат на 14г.
3. Задругата на Тиквата и Прасето е в ступор, че има човек компетентен относно изборите от международен мащаб и купуването е в опасност!
ВЪПРЕКИ ВСИЧКИ СЛУГИ НА ОЛИГАРХИЯТА-Тошко Африкански, Копейкин, ГЕРБ и ДПС-НН ИЗБОРИТЕ ЩЕ ИМАТ ДРУГО ЛИЦЕ др.Константинов!
20:59 20.02.2026
57 дядото
20:59 20.02.2026
58 Крий се
21:02 20.02.2026
59 Офф
21:04 20.02.2026
60 АМАН ОТ.СТСРИ КУКУФЕНДРЛИ.ИЗКУКУ
21:14 20.02.2026
61 слугинаж
21:21 20.02.2026
62 Пешо
21:49 20.02.2026
63 Наблюдател
22:05 20.02.2026