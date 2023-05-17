Бpитaнcĸaтa тeлeĸoмyниĸaциoннa ĸopпopaция Vоdаfоnе cъĸpaщaвa 11 000 cлyжитeли

Криминална схема! Предлагат до 10 000 паунда на англичани, за да се представят за бащи на деца на мигранти

Британски мъже вземат плащания в размер на хиляди паундове, за да се представят за бащи на деца на жени мигрантки, установи разследване на Би Би Си, с ...