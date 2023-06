Украинската армия се подигра на Русия

Украинското министерство на отбраната днес взе на подбив руските войници, призовавайки ги да не се бият повече с Украйна, а да избират страна в конфликта между ЧВК „Вагнер“ и редовната армия на фона на опита за военен метеж във федерацията.

„Министерството на отбраната на Украйна се чуди защо руските войници все още са в калните си окопи, вместо да се притекат на помощ на своите другари, независимо дали са от едната или от другата страна на конфликта. Би било по-безопасно за тях, отколкото да се изправят срещу украинската армия “, написа ведомството в Туитър.

The Ministry of Defense of Ukraine is wondering why russian soldiers are still sitting in muddy trenches rather than running to the aid of their comrades on both sides of the conflict. That would be far safer than confronting the Ukrainian army.