Сертифицираха китайска хиперкола с 3019 конски сили

Неотдавнашно регулаторно заявление в Китай разкрива новия, наточен вариант на Yangwang U9, автомобил, който изглежда ще предефинира сегмента на електрическите хиперколи. Предстоящият „U9 Track Edition“ от луксозното подразделение на BYD, Yangwang, бе разкрит в документи, подадени до китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT), показващи зашеметяваща комбинирана мощност от 3019 конски сили.

Този монументален скок в мощността се дължи на система с четири двигателя, с отделен електромотор на всяко колело, всеки с мощност 555 kW. Комбинираната мощност от 2220 kW се превръща в зашеметяващите 3019 конски сили, цифра, която драстично надминава утвърдените електрически хиперколи като Rimac Nevera (1914 к.с.) и Lotus Evija (1972 к.с.). Новата Track Edition представлява огромно подобрение спрямо настоящия Yangwang U9, който вече е мощен автомобил със своите 1287 конски сили.

Визуално, новият U9 Track Edition запазва ниската, аеродинамична форма на съществуващия модел, но добавя редица подобрения, насочени към по-висока производителност. Стандартното оборудване включва голямо, фиксирано задно крило от въглеродни влакна и масивен заден дифузьор с регулируеми лопатки. Автомобилът разполага и с покрив от въглеродни влакна и предлага опционални аеродинамични подобрения, като подобрен преден сплитер и активно електрическо задно крило, за да се максимизира притискащата сила.

Документът, подаден в MIIT, предоставя точни размери за хиперколата, която ще бъде с дължина 4966 мм или 4991 мм, в зависимост от аеродинамичния пакет. Широчината му ще бъде 2029 мм, а височината – 1311 мм или 1351 мм, при междуосие 2900 мм. Въпреки значителното тегло от 2480 кг, автомобилът е оборудван с масивни гуми 325/30 R20 на всичките четири колела, за да може да се справи с огромната си мощност. Докато заявката се фокусира върху задвижващия механизъм, се очаква новият U9 да пренесе или подобри напредналата технология на настоящия модел, включително 80 kWh LFP батерия с 500 kW бързо зареждане и иновативната интелигентна система за контрол на каросерията DiSus-X, която позволява на автомобила да изпълнява уникални маневри като шофиране на три колела.