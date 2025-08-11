Сертифицираха китайска хиперкола с 3019 конски сили

Неотдавнашно регулаторно заявление в Китай разкрива новия, наточен вариант на Yangwang U9, автомобил, който изглежда ще предефинира сегмента на електрическите хиперколи. Предстоящият „U9 Track Edition“ от луксозното подразделение на BYD, Yangwang, бе разкрит в документи, подадени до китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии (MIIT), показващи зашеметяваща комбинирана мощност от 3019 конски сили.
Този монументален скок в мощността се дължи на система с четири двигателя, с отделен електромотор на всяко колело, всеки с мощност 555 kW. Комбинираната мощност от 2220 kW се превръща в зашеметяващите 3019 конски сили, цифра, която драстично надминава утвърдените електрически хиперколи като Rimac Nevera (1914 к.с.) и Lotus Evija (1972 к.с.). Новата Track Edition представлява огромно подобрение спрямо настоящия Yangwang U9, който вече е мощен автомобил със своите 1287 конски сили.
Визуално, новият U9 Track Edition запазва ниската, аеродинамична форма на съществуващия модел, но добавя редица подобрения, насочени към по-висока производителност. Стандартното оборудване включва голямо, фиксирано задно крило от въглеродни влакна и масивен заден дифузьор с регулируеми лопатки. Автомобилът разполага и с покрив от въглеродни влакна и предлага опционални аеродинамични подобрения, като подобрен преден сплитер и активно електрическо задно крило, за да се максимизира притискащата сила.
Документът, подаден в MIIT, предоставя точни размери за хиперколата, която ще бъде с дължина 4966 мм или 4991 мм, в зависимост от аеродинамичния пакет. Широчината му ще бъде 2029 мм, а височината – 1311 мм или 1351 мм, при междуосие 2900 мм. Въпреки значителното тегло от 2480 кг, автомобилът е оборудван с масивни гуми 325/30 R20 на всичките четири колела, за да може да се справи с огромната си мощност. Докато заявката се фокусира върху задвижващия механизъм, се очаква новият U9 да пренесе или подобри напредналата технология на настоящия модел, включително 80 kWh LFP батерия с 500 kW бързо зареждане и иновативната интелигентна система за контрол на каросерията DiSus-X, която позволява на автомобила да изпълнява уникални маневри като шофиране на три колела.
1 Шорти
13:16 11.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Обективен
13:18 11.08.2025
4 НВа
Коментиран от #6
13:22 11.08.2025
5 Накъде върви света
13:22 11.08.2025
6 Или обратното
До коментар #4 от "НВа":1000 такива автомобила могат да дадат мощността на АЕЦ Козлодуй. И да, това правят батериите. До средата на 2026 се очаква да бъдат инсталиране батерии с мощността на три броя АЕЦ Козлодуй, които ще могат да захранват няколко часа цяла България без никаква друга централа да работи.
Коментиран от #7, #8
13:25 11.08.2025
7 И кво ?!
До коментар #6 от "Или обратното":И тогава , що плащаме прескъпия ток на вятърни и слънчеви централки , и що търпим американските тецове , дето ни тровят , че и плащаме по няколко милиарда глоби/квоти на ЕС вместо собствениците им ?
Коментиран от #11
13:31 11.08.2025
8 Зевс
До коментар #6 от "Или обратното":Правиш ли разлика между мощност и капацитет? Да захраниш цялата страна примерно за три часа зимата ти трябва капацитет към 21 гигават-часа.
Коментиран от #10
13:32 11.08.2025
9 българина
13:40 11.08.2025
10 Мощност и енергия
До коментар #8 от "Зевс":Разбира се че правя разлика. Ще бъдат инсталирани около 5500 мегавата батерии, като част от тях ще са двучасови, а друга част четири часови. Така че общия капацитет ще е за около 3 часа плюс минус.
Само една от вече инсталираните батерии е 500 мегаватчаса.
13:42 11.08.2025
11 Така де
До коментар #7 от "И кво ?!":Нали затова инсталират батериите? Да съхраняват скъпият според тебе ток по обяд, като например в момента цената е 0 лв и 0 стотинки за мегаватчас, като днес три часа ще е такава по обяд.
А вечерно време, когато работят евтините въглишни централи и АЕЦ да могат да връщат тази енергия в мрежата, която например тази вечер ще е цитирам от сайта на ibex само 462.05 лева за мегават час без ДДС и такса преднос. С тях ще стане над 60 стотинки за киловатчас довечера.
Как мислиш батериите ще вдигнат ли цената на тока или ще го свалят?
Ако ги нямаше фотоволтаиците да правят цената отрицателна през деня, Дали пък по цял ден нямаше да плащаме по 60 стотинки за киловатчас евтина енергия от въглища?
13:47 11.08.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
а има танкове по- мощни от
автомобилите във Ф-1,
но те не се състезават заедно,
по обясними причини❗
/ не е само теглото/
14:19 11.08.2025