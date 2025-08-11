Новини
Великобритания ще плати 10 пъти по-голям наем на архипелага Чагос

Великобритания ще плати 10 пъти по-голям наем на архипелага Чагос

11 Август, 2025 13:21 1 021 5

Сумата е 46.7 милиарда долара

Великобритания ще плати 10 пъти по-голям наем на архипелага Чагос - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Наемът на архипелага Чагос в центъра на Индийския океан ще струва на Обединеното кралство почти 35 милиарда британски лири (46,7 млрд. USD), което е 10 пъти над обещаното от британския премиер Киър Стармър, съобщи вестник The Daily Telegraph.

През май, обявявайки в парламента подписването на споразумение с Мавриций за прехвърляне на суверенитета на архипелага, което предполага запазване на британско-американска военна база на остров Диего Гарсия, Стармър обеща, че през следващите 99 години общата цена на наема, коригирана спрямо инфлацията, ще бъде 3,4 милиарда британски лири. Както обаче се посочва в статията, в номинално изражение, тоест по текущи цени и без да се отчитат увеличенията на цените, разходите на Лондон ще възлизат на 34,7 милиарда паунда.

Подобни разходи могат да повдигнат въпроси пред Стармър дали е подвел парламента. Както тогава каза правителственият ръководител, това е сравнимо с годишните разходи за обслужване на самолетоносач. „Дейли Телеграф“ отбелязва, че в действителност с тези пари биха могли да се построят 10 нови самолетоносача, като например флагманът на британския флот HMS Queen Elizabeth.

Чагос е бил британска колония заедно с останалата част от Мавриций, но през 1965 г. Лондон отделя архипелага в отделна административна единица. Три години по-късно републиката получава независимост, но Чагос остава във владение на кралството. През 1966 г. Съединените щати вземат под наем Диего Гарсия и построяват авиобаза на него. Всички 1500 жители на архипелага бяха депортирани.

През 2017 г. Мавриций успя да накара Международния съд да издаде експертно становище по този въпрос. През февруари 2019 г. такова становище беше получено в полза на Мавриций, което създаде заплаха за по-нататъшната експлоатация на базата. Според Стармер, прехвърлянето на Чагос на републиката ни позволява да гарантираме безпроблемната работа на базата.

Великобритания
  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Ключова база за войната с Иран.Също като Шуменското плато.Само че за Шуменското плато един долар не сме видели.

    Коментиран от #3

    13:26 11.08.2025

  • 2 Хи хи хи . Голям майтап !

    2 0 Отговор
    Ако стиснатите , лицемерни ингилизи бяха дали тия милиарди на бандерите .....можеше и да "спечелят" войната ???????? Хи хи хи . Голям майтап !!!!!!!!!

    13:29 11.08.2025

  • 3 Ааааааа не !

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Българския народ не е видял и една стотинка , ама я питай министрите , министър председателя и шайката около тях как напълниха гушата !!!!!

    13:32 11.08.2025

  • 4 Да дават бе !!!!

    2 0 Отговор
    Тия окрадаха половин свят ....имат пари в излишък ,затуй дават !!!!!! Да вдигат цената и нея ще платят !!!!!

    13:35 11.08.2025

  • 5 Сатана Z

    1 1 Отговор
    А какво получава България за 4те американски бази на нейна територия?

    14:07 11.08.2025