Наемът на архипелага Чагос в центъра на Индийския океан ще струва на Обединеното кралство почти 35 милиарда британски лири (46,7 млрд. USD), което е 10 пъти над обещаното от британския премиер Киър Стармър, съобщи вестник The Daily Telegraph.

През май, обявявайки в парламента подписването на споразумение с Мавриций за прехвърляне на суверенитета на архипелага, което предполага запазване на британско-американска военна база на остров Диего Гарсия, Стармър обеща, че през следващите 99 години общата цена на наема, коригирана спрямо инфлацията, ще бъде 3,4 милиарда британски лири. Както обаче се посочва в статията, в номинално изражение, тоест по текущи цени и без да се отчитат увеличенията на цените, разходите на Лондон ще възлизат на 34,7 милиарда паунда.

Подобни разходи могат да повдигнат въпроси пред Стармър дали е подвел парламента. Както тогава каза правителственият ръководител, това е сравнимо с годишните разходи за обслужване на самолетоносач. „Дейли Телеграф“ отбелязва, че в действителност с тези пари биха могли да се построят 10 нови самолетоносача, като например флагманът на британския флот HMS Queen Elizabeth.

Чагос е бил британска колония заедно с останалата част от Мавриций, но през 1965 г. Лондон отделя архипелага в отделна административна единица. Три години по-късно републиката получава независимост, но Чагос остава във владение на кралството. През 1966 г. Съединените щати вземат под наем Диего Гарсия и построяват авиобаза на него. Всички 1500 жители на архипелага бяха депортирани.

През 2017 г. Мавриций успя да накара Международния съд да издаде експертно становище по този въпрос. През февруари 2019 г. такова становище беше получено в полза на Мавриций, което създаде заплаха за по-нататъшната експлоатация на базата. Според Стармер, прехвърлянето на Чагос на републиката ни позволява да гарантираме безпроблемната работа на базата.

