Чешкият външен министър на шестото си посещение в Украйна
Чешкият външен министър на шестото си посещение в Украйна

11 Август, 2025 12:55

Липавски: Чехия няма да се откаже от подкрепата си за украинците

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Чешкият външен министър Ян Липавски пристигна в Украйна за шестото си поредно посещение, предаде Укринформ, позовавайки се на негово изявление в „Екс“, цитирана от БТА.

„Пристигнах на шестото си пътуване до Украйна с ясно послание: Чешката република няма да се откаже от подкрепата си за украинците в борбата им срещу руския агресор“, написа Липавски.

Още новини от Украйна

В статия за „Европейска Правда“ дипломатът подчерта, че „предстоящите седмици ще бъдат изключителни за чешко-украинските отношения“ и посочи намерението си да засили подкрепата за чешките икономически интереси в Украйна, особено в индустриалния център Днепър.

По време на визитата си Липавски посети Тернополска област, където разговаря с областния управител Вячеслав Негода. В публикация в социалната мрежа „Екс“ (Twitter) той отбеляза, че хората в региона се опитват да не мислят за войната, но това е невъзможно, тъй като много от тях са загубили свои близки. Двамата обсъдиха и конкретни начини за оказване на помощ на местното население.

По-рано външните министри на Украйна и Чехия, Андрий Сибиха и Ян Липавски, обсъдиха в „Екс“ необходимостта от укрепване на противовъздушната отбрана за защита на украинските градове, както и продължаването на реформите по пътя към членство в ЕС, припомня Укринформ


  • 1 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    А разрешение от Тръмп и Путин има ли?

    12:58 11.08.2025

  • 2 Някой

    15 0 Отговор
    Все пак там е по-безопасно, отколкото на места в САЩ.
    Но Русия много ги пази тези чужди представители, вместо да избомби точно тогава.

    Коментиран от #24

    12:58 11.08.2025

  • 3 Я пък тоя

    16 0 Отговор
    Шестак!

    12:58 11.08.2025

  • 4 Трол

    14 0 Отговор
    Някоя красива украинка му е взела акъла на г-н Лилавски.

    Коментиран от #9, #11

    12:59 11.08.2025

  • 5 И сто пъти да иде

    19 0 Отговор
    все тая. Унищожиха Украйна.

    12:59 11.08.2025

  • 6 Механик

    20 0 Отговор
    Ма вижте ми го бе! Вижте го какъв е убавец.
    С това бебешкото личице, колко ли интелект може да има в тоя????
    Забелязали ли сте, че всички бавноразвиващи се имат детски лица до последно??
    И много големи глави.

    13:01 11.08.2025

  • 7 Дзегун

    11 0 Отговор
    Никой не го кара да се отказва от нищо! Да си ги подкрепя колкото си ще!

    13:01 11.08.2025

  • 8 Пудинг

    11 0 Отговор
    Още 1 не докла тен...же ндъъър....елате ве мишкии....

    13:02 11.08.2025

  • 9 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Горката, толкова малко ли е взела? То почти нищо.

    13:02 11.08.2025

  • 10 МАМИНКО

    12 0 Отговор
    СКОРО ЩЕ СЕ ОТКАЖАТ

    13:02 11.08.2025

  • 11 Механик

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Ти па, украинка? Каква украинка? Та тоя още си играе с кукли . Не го ли видиш, е останал в развитието си някъде между 2-ра група и предучилищната?

    13:03 11.08.2025

  • 12 НИКО

    14 0 Отговор
    КАКВО ДА КАЖЕ ЕДИН ФАШИЗИРАН МИНИСТЪР ОТ ЕДНА ФАШИЗИРАНА ДЪРЖАВА НО С НАПРЕДЪКА НА РУСИЯ КЪМ ЕВРОПА ВИЧКО ЩЕ БЪДЕ ПО СТАРУМУ

    13:05 11.08.2025

  • 13 Берлин

    14 0 Отговор
    В кръвта им подлостта и хитрост,а той ще ги подкрепя,нацюги.

    13:05 11.08.2025

  • 14 Голям Праз

    11 0 Отговор
    Е и кво?

    13:06 11.08.2025

  • 15 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Абонамент ли има тоя

    13:07 11.08.2025

  • 16 Кръчмарят Паливец

    9 0 Отговор
    Ще крадат яко!
    ... Евреите при славяните са чехите!

    Коментиран от #19

    13:08 11.08.2025

  • 17 За това де!

    12 0 Отговор
    Да вземе последният комисион!!!

    13:09 11.08.2025

  • 18 Механик

    16 0 Отговор
    Много ми е интересно, предишните 5 посещения на това възрстно бебе, какво са спомогнали на Украина, та сега чак и шесто е предприел???
    Тия май ходят там да се нашмъркат на воля????

    13:13 11.08.2025

  • 19 Механик

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кръчмарят Паливец":

    Не подценявай поляците. В Полша има най-много евреи.
    Поляците от мноооого години са роби на евреите, ама инак много големи го раздават.

    Коментиран от #21, #27, #29

    13:15 11.08.2025

  • 20 виктория

    12 0 Отговор
    а нещо за израел,за убитите журналисти от евреите!!!смотаняци от факти!!!

    13:15 11.08.2025

  • 21 виктория

    11 0 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    изглежда хитлер е бил прав за евреите!!!

    13:17 11.08.2025

  • 22 Дедо ви...

    11 0 Отговор
    Мисирлъка, пред есентта Чехия прекратява доставките на оръжие за бандеровщината

    13:20 11.08.2025

  • 23 Никой

    11 0 Отговор
    Откога Русия е агресор - изтеглиха си доброволно - сигурно голям брой войници от победената фашистка Германия. Кой агресор си изтегля доброволно войниците. Агресори са - но - са нападнати от Хитлер.

    Русия им предлагаше военен коридор - преди Мюнхен - къса памет - наистина е зловещо - болшевизма - но еди-какво си.

    Всички пленници - в Русия са строили наново сградите, германците - с по-големи придобивки като разядка, разкладка - цигарки, сравнение с руснаците. Агресор да дава по-добро количество храна на победен.

    На нас ни построиха язовир Искър руснаците. Чешма.

    13:21 11.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    11 0 Отговор
    АМИ МАЙ РУСИЯ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА ЗАБРАНИ ПОСЕЩЕНИЯТА НА ДЕБИ....ЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МАЛОРУСИЯ

    13:25 11.08.2025

  • 26 КОЙчо

    6 0 Отговор
    Този ученик и последовател на Сорос, май това ще му е последното пътуване.
    Наскоро и президента им-Петър Павел си посипа главата с пепел,като каза , че единственият изход за Украйна, е отстъпване на територии.

    Дано да не пътува с влак, че там едни юнаци,развяват едни салфетки!

    13:35 11.08.2025

  • 27 плевен

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Полша е единствената страна в Европа, където няма етнически малцинства. Под два процента. Как са успели да ги изгонят не знам, но там живеят само поляци. Поляците са прогонили и немците от Силезия, и украинците от разменените със СССР територии и евреите през втората св. в.. Там има закон с който да те осъдят ако им напомниш какво са вършили в нацисткити концлагери. Немците може да са анатемосани като нацисти, но нацисти номер едно в Европа са поляците.

    13:58 11.08.2025

  • 28 Кико

    1 0 Отговор
    Тернополска област?
    Само на 800+ км от зоната на бойните действия???
    Е, това плюшено меченце е истинско юначенце, дупе да им е яко на руснаците!
    😂😂😂

    14:00 11.08.2025

  • 29 Кико

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Иди в Казимеж / еврейският квартал на Краков/ и имай смелостта да попиташ къде, по-дяволите, са евреите. Щото в днешна Полша от някогашните предвоенни близо 3,5 млн евреи са останали малко над 2000.
    После ще получиш болезнено откровен отговор от днешните му жители, вервай ми. Дотолкова откровен, че ако после се мернеш в Лвов и през ум няма да ти мине да попиташ същото 😂😂😂

    14:14 11.08.2025

