Чешкият външен министър на шестото си посещение в Украйна

Чешкият външен министър Ян Липавски пристигна в Украйна за шестото си поредно посещение, предаде Укринформ, позовавайки се на негово изявление в „Екс“, цитирана от БТА.
„Пристигнах на шестото си пътуване до Украйна с ясно послание: Чешката република няма да се откаже от подкрепата си за украинците в борбата им срещу руския агресор“, написа Липавски.
I have started my sixth trip in Ukraine with a clear message – Czechia will not give up its support for Ukraine in the fight against the Russian aggressor.🇨🇿🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/ePxrcqb5T7
— Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 11, 2025
В статия за „Европейска Правда“ дипломатът подчерта, че „предстоящите седмици ще бъдат изключителни за чешко-украинските отношения“ и посочи намерението си да засили подкрепата за чешките икономически интереси в Украйна, особено в индустриалния център Днепър.
По време на визитата си Липавски посети Тернополска област, където разговаря с областния управител Вячеслав Негода. В публикация в социалната мрежа „Екс“ (Twitter) той отбеляза, че хората в региона се опитват да не мислят за войната, но това е невъзможно, тъй като много от тях са загубили свои близки. Двамата обсъдиха и конкретни начини за оказване на помощ на местното население.
Obyvatelé Ternopilské oblasti se snaží na válku nemyslet. To ale není možné, protože řadu z nich přišla o své nejbližší. S gubernátorem oblasti Vjačeslavem Nehodou jsem aspoň krátce mluvil o řadě témat, včetně konkrétních možností pomoci. pic.twitter.com/2W2NelXEho— Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 11, 2025
По-рано външните министри на Украйна и Чехия, Андрий Сибиха и Ян Липавски, обсъдиха в „Екс“ необходимостта от укрепване на противовъздушната отбрана за защита на украинските градове, както и продължаването на реформите по пътя към членство в ЕС, припомня Укринформ
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:58 11.08.2025
2 Някой
Но Русия много ги пази тези чужди представители, вместо да избомби точно тогава.
Коментиран от #24
12:58 11.08.2025
3 Я пък тоя
12:58 11.08.2025
4 Трол
Коментиран от #9, #11
12:59 11.08.2025
5 И сто пъти да иде
12:59 11.08.2025
6 Механик
С това бебешкото личице, колко ли интелект може да има в тоя????
Забелязали ли сте, че всички бавноразвиващи се имат детски лица до последно??
И много големи глави.
13:01 11.08.2025
7 Дзегун
13:01 11.08.2025
8 Пудинг
13:02 11.08.2025
9 Я пък тоя
До коментар #4 от "Трол":Горката, толкова малко ли е взела? То почти нищо.
13:02 11.08.2025
10 МАМИНКО
13:02 11.08.2025
11 Механик
До коментар #4 от "Трол":Ти па, украинка? Каква украинка? Та тоя още си играе с кукли . Не го ли видиш, е останал в развитието си някъде между 2-ра група и предучилищната?
13:03 11.08.2025
12 НИКО
13:05 11.08.2025
13 Берлин
13:05 11.08.2025
14 Голям Праз
13:06 11.08.2025
15 ООрана държава
13:07 11.08.2025
16 Кръчмарят Паливец
... Евреите при славяните са чехите!
Коментиран от #19
13:08 11.08.2025
17 За това де!
13:09 11.08.2025
18 Механик
Тия май ходят там да се нашмъркат на воля????
13:13 11.08.2025
19 Механик
До коментар #16 от "Кръчмарят Паливец":Не подценявай поляците. В Полша има най-много евреи.
Поляците от мноооого години са роби на евреите, ама инак много големи го раздават.
Коментиран от #21, #27, #29
13:15 11.08.2025
20 виктория
13:15 11.08.2025
21 виктория
До коментар #19 от "Механик":изглежда хитлер е бил прав за евреите!!!
13:17 11.08.2025
22 Дедо ви...
13:20 11.08.2025
23 Никой
Русия им предлагаше военен коридор - преди Мюнхен - къса памет - наистина е зловещо - болшевизма - но еди-какво си.
Всички пленници - в Русия са строили наново сградите, германците - с по-големи придобивки като разядка, разкладка - цигарки, сравнение с руснаците. Агресор да дава по-добро количество храна на победен.
На нас ни построиха язовир Искър руснаците. Чешма.
13:21 11.08.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
13:25 11.08.2025
26 КОЙчо
Наскоро и президента им-Петър Павел си посипа главата с пепел,като каза , че единственият изход за Украйна, е отстъпване на територии.
Дано да не пътува с влак, че там едни юнаци,развяват едни салфетки!
13:35 11.08.2025
27 плевен
До коментар #19 от "Механик":Полша е единствената страна в Европа, където няма етнически малцинства. Под два процента. Как са успели да ги изгонят не знам, но там живеят само поляци. Поляците са прогонили и немците от Силезия, и украинците от разменените със СССР територии и евреите през втората св. в.. Там има закон с който да те осъдят ако им напомниш какво са вършили в нацисткити концлагери. Немците може да са анатемосани като нацисти, но нацисти номер едно в Европа са поляците.
13:58 11.08.2025
28 Кико
Само на 800+ км от зоната на бойните действия???
Е, това плюшено меченце е истинско юначенце, дупе да им е яко на руснаците!
😂😂😂
14:00 11.08.2025
29 Кико
До коментар #19 от "Механик":Иди в Казимеж / еврейският квартал на Краков/ и имай смелостта да попиташ къде, по-дяволите, са евреите. Щото в днешна Полша от някогашните предвоенни близо 3,5 млн евреи са останали малко над 2000.
После ще получиш болезнено откровен отговор от днешните му жители, вервай ми. Дотолкова откровен, че ако после се мернеш в Лвов и през ум няма да ти мине да попиташ същото 😂😂😂
14:14 11.08.2025