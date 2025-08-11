Чешкият външен министър на шестото си посещение в Украйна

Чешкият външен министър Ян Липавски пристигна в Украйна за шестото си поредно посещение, предаде Укринформ, позовавайки се на негово изявление в „Екс“, цитирана от БТА.

„Пристигнах на шестото си пътуване до Украйна с ясно послание: Чешката република няма да се откаже от подкрепата си за украинците в борбата им срещу руския агресор“, написа Липавски.

Още новини от Украйна

I have started my sixth trip in Ukraine with a clear message – Czechia will not give up its support for Ukraine in the fight against the Russian aggressor.🇨🇿🤝 🇺🇦 pic.twitter.com/ePxrcqb5T7 — Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 11, 2025

В статия за „Европейска Правда“ дипломатът подчерта, че „предстоящите седмици ще бъдат изключителни за чешко-украинските отношения“ и посочи намерението си да засили подкрепата за чешките икономически интереси в Украйна, особено в индустриалния център Днепър.

По време на визитата си Липавски посети Тернополска област, където разговаря с областния управител Вячеслав Негода. В публикация в социалната мрежа „Екс“ (Twitter) той отбеляза, че хората в региона се опитват да не мислят за войната, но това е невъзможно, тъй като много от тях са загубили свои близки. Двамата обсъдиха и конкретни начини за оказване на помощ на местното население.

Obyvatelé Ternopilské oblasti se snaží na válku nemyslet. To ale není možné, protože řadu z nich přišla o své nejbližší. S gubernátorem oblasti Vjačeslavem Nehodou jsem aspoň krátce mluvil o řadě témat, včetně konkrétních možností pomoci. pic.twitter.com/2W2NelXEho — Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 11, 2025

По-рано външните министри на Украйна и Чехия, Андрий Сибиха и Ян Липавски, обсъдиха в „Екс“ необходимостта от укрепване на противовъздушната отбрана за защита на украинските градове, както и продължаването на реформите по пътя към членство в ЕС, припомня Укринформ