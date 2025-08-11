Новини
Свят »
Ливан »
Ирански високопоставен представител замина на посещение в Ливан

Ирански високопоставен представител замина на посещение в Ливан

11 Август, 2025 11:51, обновена 11 Август, 2025 11:57 475 4

  • ливан-
  • иран-
  • представител-
  • посещение

Пътуването идва на фона на напрежение около решението на Ливан за разоръжаване на „Хизбула“ и усилващите се дипломатически разногласия между Техеран и Бейрут

Ирански високопоставен представител замина на посещение в Ливан - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани замина днес на посещение в Ирак, а след това и в Ливан, предаде иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес, предава БТА.

"Али Лариджани заминава днес за Ирак, а след това за Ливан за тридневно посещение, което е първото му пътуване в чужбина откакто пое поста си миналата седмица," съобщи държавната телевизия.

Лариджани заяви, че в момента се подготвя споразумение със съседна държава Ирак, в сферата на сигурността, което ще бъде подписано скоро, предаде иранската агенция ИРНА. Той подчерта, че сигурността на Иран зависи от сигурността на неговите съседи. Първата част от обиколката ще бъде посещение в Ирак, приятелска съседска страна с близки търговски отношения с Иран. Лариджани изрази удовлетворение от сътрудничеството между двете страни, особено по време на поклонението Арбаин, и благодари на иракските власти за подкрепата и предоставените услуги на поклонниците.

Иранският представител посещава Ливан в момент, в който ливанското правителство нареди на армията да подготви план за разоръжаване на шиитското движение "Хизбула" до края на годината. "В този специфичен контекст водим разговори с ливански лидери и влиятелни личности," каза Лариджани без да дава повече подробности.

Той определи Ливан като значима и влиятелна държава в Западна Азия, която споделя цивилизационни връзки с Иран и с която сътрудничеството по регионални въпроси е важно. В Ливан ще бъдат проведени дискусии с представители на страната и влиятелни фигури по теми като развитието на регионалните процеси, националното единство, независимостта на Ливан, засилването на двустранната търговия и сигурността.

Лариджани отбеляза, че подобно на Иран, Ливан има история на конфликт с ционисткия режим и че консултациите могат да насърчат стабилността в региона.

Съветът за национална сигурност, ръководен от Лариджани, е стратегически орган, отговорен за определянето на иранската политика в областта на отбраната и сигурността. В събота съветник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че Иран "категорично" се противопоставя на решението на ливанското правителство да разоръжи "Хизбула".

В отговор Ливанското външно министерство осъди "явната и неприемлива намеса" на Иран във вътрешните работи на страната.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 замина на посещение в Ливан

    2 1 Отговор
    голям праз
    писарке пълнежкова

    а за тиквата не пишете 2 седмици
    кво става с човечеца
    да не е болнав

    12:02 11.08.2025

  • 2 на посещение в Ирак...

    0 0 Отговор
    Нормално е. Предстоят им важни избори в Ирак. Американските подлоги имат подкрепа там под 9% ..
    През последните години влиянието на иракските въоръжени фракции нараства, като някои от тях печелят места дори в парламента и правителството, въпреки че няколко лидери на групировки, включително висшият командир на Хашед, са подложени на американски санкции.

    12:22 11.08.2025

  • 3 В момента в Ирак

    0 0 Отговор
    Има законопроект който има за цел да регулира и преструктурира съюза от безброй въоръжени групировки, които заедно имат над 250 000 бойци и служители. Без да пести думи, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че предложеното законодателство „би институционализирало иранското влияние и въоръжените терористични групи, подкопаващи суверенитета на Ирак“..... подобно на Революционната гвардия“ в Иран и в Ирак искат да създатат мощна обща военна сила, на което САЩ се противопоставя

    12:27 11.08.2025

  • 4 Целта, според политолога Ренад Мансур,

    0 0 Отговор
    е Хашед да се интегрира „още повече в държавата“ а това ужасява САЩ. В отговор на опасенията на Вашингтон, иракският премиер Мохамед Шиа ал-Судани защити предложения законопроект като „част от по-широката програма на правителството за реформа в областта на сигурността“...."Хашед“ „е официална иракска военна институция, действаща под ръководството на главнокомандващия на въоръжените сили“, каза Судани....

    12:31 11.08.2025