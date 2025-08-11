Ирански високопоставен представител замина на посещение в Ливан

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани замина днес на посещение в Ирак, а след това и в Ливан, предаде иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес, предава БТА.

"Али Лариджани заминава днес за Ирак, а след това за Ливан за тридневно посещение, което е първото му пътуване в чужбина откакто пое поста си миналата седмица," съобщи държавната телевизия.

Лариджани заяви, че в момента се подготвя споразумение със съседна държава Ирак, в сферата на сигурността, което ще бъде подписано скоро, предаде иранската агенция ИРНА. Той подчерта, че сигурността на Иран зависи от сигурността на неговите съседи. Първата част от обиколката ще бъде посещение в Ирак, приятелска съседска страна с близки търговски отношения с Иран. Лариджани изрази удовлетворение от сътрудничеството между двете страни, особено по време на поклонението Арбаин, и благодари на иракските власти за подкрепата и предоставените услуги на поклонниците.

Иранският представител посещава Ливан в момент, в който ливанското правителство нареди на армията да подготви план за разоръжаване на шиитското движение "Хизбула" до края на годината. "В този специфичен контекст водим разговори с ливански лидери и влиятелни личности," каза Лариджани без да дава повече подробности.

Той определи Ливан като значима и влиятелна държава в Западна Азия, която споделя цивилизационни връзки с Иран и с която сътрудничеството по регионални въпроси е важно. В Ливан ще бъдат проведени дискусии с представители на страната и влиятелни фигури по теми като развитието на регионалните процеси, националното единство, независимостта на Ливан, засилването на двустранната търговия и сигурността.

Лариджани отбеляза, че подобно на Иран, Ливан има история на конфликт с ционисткия режим и че консултациите могат да насърчат стабилността в региона.

Съветът за национална сигурност, ръководен от Лариджани, е стратегически орган, отговорен за определянето на иранската политика в областта на отбраната и сигурността. В събота съветник на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че Иран "категорично" се противопоставя на решението на ливанското правителство да разоръжи "Хизбула".

В отговор Ливанското външно министерство осъди "явната и неприемлива намеса" на Иран във вътрешните работи на страната.